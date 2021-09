Punto 1.- Lectura y aprobaci贸n, si procede, del acta anterior:

Acta Pleno Comit茅 Intercentros del 28 de julio. Se vota y aprueba el acta por doce votos a favor y una abstenci贸n (AST COBAS).

Punto 2.- Informes de las distintas Comisiones de Trabajo. Nos han trasladado el informe de las siguientes comisiones de trabajo:

CC.SS de julio Acta 524.

III Comisi贸n Interempresas de Ordenaci贸n de Recursos.

Por nuestra parte decimos que tenemos constancia de que se ha reunido la Comisi贸n de Seguimiento de COVID, pero no se nos ha trasladado informe alguno.

En cuanto al CC.SS, en accidentes vemos de nuevo como en Telef贸nica los datos son buenos, pero no podemos decir lo mismo en las EE.CC con un accidente mortal por rotura de poste que ya nos referimos en el anterior pleno y en el que entregamos una propuesta. Solicitamos que se nos d茅 copia de toda la informaci贸n referente al accidente, por otro lado seguimos advirtiendo de las consecuencias que tiene la subcontrata de actividad, insistimos una vez m谩s que una empresa como Telef贸nica deber铆a minimizar hasta el punto de eliminar la subcontrataci贸n. La subcontrataci贸n implica precariedad, tambi茅n en materia de Seguridad y Salud.

Hay que hacer un esfuerzo para terminar cuanto antes la revisi贸n y sustituci贸n si procede de los postes, pues no basta con revisar. A d铆a de hoy hay miles de postes pendientes de cambiar y no se avanza en este tema.

Sobre veh铆culos el茅ctricos vemos positivo su utilizaci贸n por el tema medioambiental, hay que apostar por ellos y utilizarse en todos los sitios donde sea posible teniendo en cuenta el tema de las recargas de las bater铆as para su utilizaci贸n. En cuestiones medioambientales los criterios econ贸micos se deben dejar a un lado, no sirve como excusa la falta de puntos de recarga de una u otra empresa y el intento para llegar a convenios con otras. Por otro lado Telef贸nica tiene una amplia red de centrales en planta propia donde se puede valorar la instalaci贸n de puntos de recarga.

Referente a la Comisi贸n de Ordenaci贸n de Recursos, vemos insuficiente el n煤mero de traslados voluntarios concedidos, adem谩s hay un porcentaje muy alto de traslados por perfil con lo que eso implica, como todos sabemos. En un momento donde se ha demostrado que el trabajo se puede hacer a distancia, incluso desde los propios domicilios, no existe justificaci贸n para no conceder pr谩cticamente el 100% de los traslados. Al parecer la empresa informa de que el n煤mero de solicitudes se reduce cada a帽o, esto no es porque la gente ya no quiera los traslados, lo que ocurre realmente es que al final la gente est谩 cansada de pedir el traslado a帽o tras a帽o y que sea algo completamente in煤til. En resumen, es necesario exigir un mayor n煤mero de traslados.

En cuanto a la creaci贸n de empleo, adem谩s de ser unas cifras rid铆culas, vemos que hay una gran diferencia en cuanto al g茅nero.

Sobre la carrera comercial y las involuciones, insistir que debido a la pandemia ha sido un a帽o muy dif铆cil para los comerciales. Dado el esfuerzo que ha hecho la plantilla y las personas de comercial para trabajar en condiciones nuevas y dif铆ciles en este 煤ltimo a帽o, esta no es forma de compensarlo. La empresa una vez m谩s demuestra su falta de empat铆a con la plantilla. Por otro lado, se hace menci贸n a que los criterios que se han llevado son anteriores a la firma del nuevo acuerdo de carrera de comercial, mucho nos tememos que con el acuerdo firmado no habr谩 grandes cambios.

Punto 3.- Contestaci贸n a escritos recibidos.

Escritos tratados en la 煤ltima comisi贸n de gesti贸n el 15 de septiembre:

No estamos de acuerdo con el tratamiento que se ha hecho en la comisi贸n de gesti贸n a los escritos. Cada mes se reciben propuestas al Comit茅 Intercentros, tanto desde Comit茅s Provinciales como desde los propios sindicatos. Nosotros defendemos todas las propuestas para que se traten en el Intercentros y se debatan con todas las fuerzas sindicales, pero siempre es in煤til, porque previamente deben pasar el filtro de la Comisi贸n de Gesti贸n. La comisi贸n de gesti贸n es un ventilador que esparce las propuestas a una u otra comisi贸n donde caen en el olvido, se cambia el sentido de las propuestas con el objetivo de anularlas, cuando una propuesta pide que el Comit茅 Intercentros env铆e un escrito a laempresa, por poner un ejemplo, la comisi贸n de gesti贸n lo ignora por completo y se limita a buscar una comisi贸n donde pueda encajar m谩s o menos para que parezca que se toma en serio pero en realidad se lleva a una v铆a muerta. La cuesti贸n es que nada llegue al Intercentros y no hacer nada.

Respecto al Escrito n潞 77 de STC sobre Jornada Semanal Flexible Bonificada.

Es rid铆culo que a falta de una semana para que finalice el plazo de apuntarse a la semana de 4 d铆as que no tiene nada de flexible, desde la comisi贸n de gesti贸n se derive hacia la comisi贸n interempresas de ordenaci贸n del tiempo de trabajo una serie de preguntas de las que no hay respuesta por el momento en relaci贸n a las cotizaciones, etc. Cuando se re煤na esa comisi贸n ya habr谩 acabado el plazo para apuntarse.

Se negocian cosas dejando flecos importantes sin atar y cuando se pide aclaraciones, los propios firmantes no solo no lo saben responder si no que no quieren preguntar a la empresa. Lo l贸gico es que los firmantes CCOO y UGT supieran lo que han firmado y fuesen capaces de resolver todas las dudas al respecto.

Respecto al escrito n潞 79 de Ast-Cobas sobre accidentabilidad en postes. Este escrito se complement贸 con el n潞 76 de CGT que se trat贸 en el anterior pleno. Hay que hacer insistencia en la revisi贸n de postes y su sustituci贸n cuando proceda y que las trabajadoras y trabajadores tengan todas las herramientas necesarias para realizar con seguridad el trabajo, EPI, plataformas elevadoras, etc.

Este tema se ha pasado en muchas ocasiones al CCSS y seguramente se est茅 abordando, pero es necesario que se agilice para evitar m谩s muertes, y tambi茅n que el propio Comit茅 Intercentros presione a la empresa, al margen del Comit茅 central de Seguridad y Salud, para hacer mayor presi贸n.

Respecto al escrito n潞80 de AST-Cobas sobre mala calidad de cursos PRL.

Exactamente igual que la entrada anterior, este tema se ha pasado en muchas ocasiones al CCSS y es probable que se est茅 abordando, pero no hay avances tangibles al respecto. Igual que en el caso anterior, es necesario que el propio Comit茅 Intercentros presione a la empresa, al margen del Comit茅 central de Seguridad y Salud, para hacer mayor fuerza.

Respecto al escrito n潞81 de Ast-Cobas sobre deficiencias en Antares Salud.

Este tema no es nuevo, cada cierto tiempo hay quejas de trabajadores, de comit茅s de empresa o de sindicatos, de una vez por todas hay que dar una soluci贸n.

No entendemos la pasividad de CCOO y UGT al respecto, disculpando la p茅sima gesti贸n, dilatando la soluci贸n de forma intencionada, esta comisi贸n se re煤ne cuando Antares quiere, la 煤ltima vez hace un a帽o y medio, as铆 es imposible avanzar. Mientras la plantilla est谩 sufriendo una p茅sima atenci贸n por parte de Antares, rechazo de prestaciones que est谩n cubiertas, etc.

Lo que llevamos pidiendo hace ya mucho tiempo es que se env铆e un escrito a Antares exigiendo, una soluci贸n inmediata y una reuni贸n urgente para cortar esta situaci贸n.

Respecto al escrito n潞89 de CGT sobre limpieza de centrales.

Es un tema cada vez m谩s preocupante, en muchos comit茅s provinciales tambi茅n hay quejas sobre este tema. La explicaci贸n que se da desde los comit茅s provinciales es que la frecuencia de la limpieza la marcan desde Madrid, y en Madrid nos dec铆s que deben ser los Comit茅s Provinciales. La cuesti贸n es que hay ba帽os de centrales que se limpian cada tres meses. Parece una broma, pero esto es real. Desde el Comit茅 Central de Seguridad y Salud ya se ve que no son capaces de reconducir la situaci贸n y desde el Comit茅 Intercentros se echan balones fuera.

Nuestros compa帽eros y compa帽eras se encuentran las centrales que parecen abandonadas, con los ba帽os averiados y sucios, y para los compa帽eros y compa帽eras de las empresas colaboradoras es a煤n peor, son los que m谩s obligados se ven a desplazarse por las centrales y menos capacidad de protesta tienen.

No entendemos el miedo de los sindicatos mayoritarios a que el Comit茅 Intercentros env铆e un escrito a la empresa acotando los plazos y poniendo un l铆mite en el tiempo para solucionarlo o en su defecto denunciarlo.

Punto 4.- Varios.

Se presentan varias propuestas abordando el tema de la reincorporaci贸n a la actividad presencial, al parecer los casos puntuales que se anunciaba que se iban a valorar individualmente, no se ha hecho y se limitan a responder con un correo tipo.

Se acuerda enviar un escrito solicitando que se valoren los casos puntuales de forma pormenorizada para en su caso tomar la decisi贸n que corresponda en cada caso.

Esto ha sido algo ins贸lito pues generalmente CCOO y UGT se escudan en que es necesario unanimidad para tratar los temas en el punto de varios, algo que ellos se encargan de que no se d茅 nunca

Madrid, 22 de septiembre de 2021.

Representantes de CGT en el Pleno del CI.

