Punto 1.- Lectura y aprobaci贸n, si procede, del acta anterior:

Acta Pleno Comit茅 Intercentros del 26 de mayo. Se vota y aprueba el acta por doce votos a favor y un voto en contra (AST COBAS).

Punto 2.- Informes de las distintas Comisiones de Trabajo.

Nos informan que se han reunido las siguientes comisiones de trabajo:

3陋, 4陋 y 5陋 Comisi贸n Interempresas Negociaci贸n Permanente. Pr贸rroga C.E.V.

CGT queremos una vez m谩s reprobar el comportamiento de los sindicatos UGT y CCOO en el proceso de negociaci贸n de la pr贸rroga del Convenio Colectivo.

No estamos de acuerdo, ni con las formas ni con los contenidos, a falta de saber el resultado que a d铆a de hoy a煤n no se nos ha trasladado, incluso en este momento que sabemos que la pr贸rroga se ha firmado, a煤n no se nos ha notificado de ninguna forma al Comit茅 Intercentros.

Es inadmisible que tanto la plantilla como la representaci贸n social de la misma que es este Comit茅 Intercentros, nos hayamos enterado por la prensa el d铆a 15 de junio de las condiciones de la pr贸rroga y a d铆a de hoy ninguna de esas organizaciones nos haya traslado ni siquiera un borrador de las condiciones de la pr贸rroga, del texto del acuerdo del teletrabajo, de la semana flexible o del incremento salarial, temas a los que hace referencia la prensa porque obviamente a esta si se le ha informado.

A la espera del texto definitivo, no podemos estar de acuerdo con la pr贸rroga con los datos que nos llegan de la prensa. No nos parec铆a un buen convenio cuando se firm贸 y obviamente la pr贸rroga no corrige las deficiencias que en su d铆a evidenciamos.

Todas las comisiones quedan abiertas, todos los flecos sin atar, se pretende hacer ver que las comisiones en las que se tratan los aspectos importantes para la plantilla son comisiones negociadoras paritarias, cuando la realidad y as铆 lo reconocen CCOO y UGT son comisiones a la que la empresa comunica sus intenciones a modo informativo imponiendo al final su criterio sin necesidad de la aprobaci贸n de la parte social, que se limita a asistir y hacer apuntes que la empresa recoge o ignora en funci贸n de sus propios intereses.

La subida salarial es rid铆cula, Durante los a帽os de vigencia de este convenio, 2019, 2020 y 2021 la subida en nuestros salarios ha sido inferior a la media de las subidas salariales de todos los convenios firmados en Espa帽a, ahora en el 2022 la diferencia en nuestra contra ser谩 a煤n mayor y con una subida completamente rid铆cula, un 1% de la masa salarial es casi una congelaci贸n salarial, puesto que una buena parte se va en lo que la empresa viene a llamar deslizamientos. La realidad es que nuestras n贸minas en 2022 apenas subir谩n gracias a la pr贸rroga del convenio, el incremento real ser谩 menor de 10鈧 de media.

Otro de los logros que se nos quieren vender es el acuerdo de Teletrabajo, el convenio marcaba la obligaci贸n de avanzar en este tema en el a帽o 2020, lo cierto es que a pesar de tener el mejor banco de pruebas, no se han hecho los deberes, lo que se hace ahora es lo que ya deber铆a estar hecho hace un a帽o, con el agravante de que ha salido nueva legislaci贸n que impone para el teletrabajo condiciones superiores incluso a lo que presumimos que se va a firmar a la vista de lo le铆do en prensa. Nada de asumir parte de los consumos necesarios para el Teletrabajo, ninguna mejora en cuanto a la conectividad, al parecer ofrece la empresa una tarjeta corporativa!!! sin comentarios鈥

Sobre la jornada semanal flexible, es lamentable el planteamiento de nuestra Empresa, que se quiere apuntar el tanto de ser pionera en instaurarla pero reduciendo nuestras condiciones econ贸micas 鈥渞egalandonos鈥 una aportaci贸n cercana al 20% de la reducci贸n, algo que adem谩s de m铆sero resulta discriminatorio con otras jornadas reducidas que solicitamos la plantilla como por ejemplo las jornadas reducidas por guarda legal.

En fin la realidad no tiene nada que ver con lo que nos quieren vender desde la mesa de negociaci贸n y desde la prensa amiga鈥 Los trabajadores y trabajadoras de esta empresa hemos tenido que asumir una pr贸rroga con condiciones econ贸micas a la baja para que se cumplan parte de los compromisos que nos prometieron al firmar el convenio hace m谩s de dos a帽os.

Punto 3.- Contestaci贸n a escritos recibidos.

Escritos tratados en la 煤ltima comisi贸n de gesti贸n el 15 de junio:

No es un tema tratado, de hecho en el momento en que se present贸 la propuesta la pr贸rroga a煤n se estaba negociando.

CGT ya present贸 un escrito para el pleno del mes pasado en t茅rminos similares y no se ha hecho ning煤n caso.

El oscurantismo, la falta de transparencia y falta de informaci贸n tanto a los Comit茅s Intercentros, como a las plantillas afectadas ha sido evidente y vergonzante, m谩s a煤n cuando no se ha tratado de una simple pr贸rroga, si no que se ha aprovechado para incluir aspectos importantes como las condiciones de flexibilidad semanal o teletrabajo.

Los trabajadores y trabajadoras de Telef贸nica y el propio Comit茅 Intercentros hemos tenido conocimiento por la prensa de las condiciones de la pr贸rroga, CCOO y UGT deber铆an hacer una reflexi贸n al respecto, es una falta de respeto absoluta hacia toda la plantilla.

No hemos podido participar de la negociaci贸n porque no han querido CCOO y UGT, m谩s all谩 de que nos guste el texto final o no, las formas son importantes, nosotros hemos hecho un trabajo sobre el teletrabajo que hemos presentado para la negociaci贸n, no se ha tenido en cuenta en absoluto, ni nuestra propuesta de la compensaci贸n para reducciones de jornada por cuidado o custodia. A d铆a de hoy a煤n no tenemos ning煤n documento de trabajo sobre la pr贸rroga del CEV, cuando sabemos que existen.

Se nos ha dicho que se mantiene el poder adquisitivo teniendo en cuenta que se mantiene el sistema de antig眉edad y pases de categor铆a, s贸lo faltaba, pero si se tiene que echar mano de los bienios y de los pases de categor铆a para justificar el poder adquisitivo, mal vamos. La paga de 300鈧 de octubre en ning煤n caso se puede considerar una subida salarial y no compensa el poder adquisitivo, porque esa paga no se consolida, por lo tanto en 2023 negociaremos sobre el salario del 2022 sin los 300鈧.

Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, exist铆a un compromiso de dise帽ar un nuevo modelo para las personas que trabajan en comercial, puesto que el anterior se hab铆a demostrado no solo injusto, si no tambi茅n lesivo para la salud de las personas que trabajan en Comercial. Se ha perdido la ocasi贸n de hacer un cambio radical en el modelo, los cambios han sido parches que no representan cambios importantes.

El sistema sigue siendo arbitrario, competitivo, injusto y lo que es peor, nos tememos que no resolver谩 los problemas de carga mental, ansiedad, y todos las cuestiones que se evidencian con cada evaluaci贸n de riesgos.

Valoramos positivamente que se traslade al Comit茅 de Seguridad y Salud y esperamos que se defienda de forma insistente, ya que se est谩 produciendo un riesgo muy grave al hacerse un mantenimiento en remoto sin poder comprobar el estado de conexiones, tapones, etc que podr铆an provocar no solo intoxicaciones, si no tambi茅n explosiones.

En el punto de varios hemos dado entrada en el Intercentros de dos propuestas el pasado lunes, son los escritos 68 Regulaci贸n del Teletrabajo y 69 Compensaci贸n para reducciones de jornada por cuidados y guarda legal.

En cuanto al escrito 68 Regulaci贸n del Teletrabajo, se adjunta nuestra propuesta para el acuerdo del teletrabajo, este creemos que deber铆a ser el texto base para la negociaci贸n, ya que est谩 mucho m谩s cerca de los intereses reales de la plantilla y concreta aspectos que ahora son ambiguos.

El escrito 69 Compensaci贸n para reducciones de jornada por cuidados y guarda legal, indicando que la bonificaci贸n que se prev茅 la semana flexible, se aplique tambi茅n a las reducciones de jornada que los trabajadores y trabajadoras de esta empresa se ven obligados a solicitar por causas legales, como cuidados o guarda legal, ya que es totalmente injustificable y claramente discriminatorio que no que se aplique una bonificaci贸n al menos de la misma cuant铆a a estas 煤ltimas.

Madrid, 23 de junio de 2021. Representantes de CGT en el Pleno del CI.

