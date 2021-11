Punto 1.- Lectura y aprobaci贸n, si procede, del acta anterior:

Acta Pleno Comit茅 Intercentros del 28 de octubre. Se vota y aprueba el acta por doce votos a favor y una abstenci贸n (AST COBAS).

Punto 2.- Informes de las distintas Comisiones de Trabajo. Nos han trasladado el informe de las siguientes comisiones de trabajo:

CC.SS de octubre Acta 526.

XIII Comisi贸n Interempresas de Comercial.

III Comisi贸n Interempresas de Operaciones y Red

II Comisi贸n Interempresas de Seguridad y Salud

En cuanto al CC.SS.

Ya hemos dicho muchas veces que este foro es una comisi贸n de trabajo al que asiste una parte social en representaci贸n de este Comit茅 Intercentros, en el acta, las intervenciones de la parte social se anuncian como la parte social de CCOO y la parte social de UGT. Ya no es una cuesti贸n solo de propaganda, es que adem谩s la empresa debe saber que a quien tiene enfrente en esa mesa es a una representaci贸n de toda la plantilla, porque son representantes del Comit茅 Intercentros y no de sus sindicatos. Es cierto que en la pr谩ctica los que asisten pasan completamente de lo que se les traslada desde el Comit茅 Intercentros y no asumen de forma correcta su labor, pero es algo que nosotros reprobamos y m谩s a煤n cuando incluso en las actas se refleja de forma tan evidente.

En el apartado de accidentes vemos como siempre que en Telef贸nica los datos son buenos pero no pasa lo mismo con las EE.CC, vemos con preocupaci贸n que los dos accidentes, aunque leves, son por ca铆das a distinto nivel, es decir trabajo en altura. En estos casos no se deben realizar los trabajos sin tener todos los recursos preventivos, hay que obligar a las EE.CC que cumplan todos los procedimientos de trabajo seguro, los trabajos en altura sin las medidas correctas pueden llegar a ser mortales. Tenemos todo lo necesario para que no haya accidentes de este tipo. Ha quedado claro, y as铆 est谩 reflejado, que siempre que sea posible se utilizar谩n plataformas elevadoras. Hay que defender que esto se cumpla, es muy raro que una persona caiga de una plataforma elevadora, los otros medios de subir a postes son inseguros y propios de tiempos pasados.

Respecto a formaci贸n curso PRL teletrabajo, solicitamos toda la documentaci贸n existente. Se dice en el acta que se ha entregado copia a la representaci贸n social pero nosotros no disponemos de ella. Es m谩s en el pasado pleno ya pedimos que se nos facilitase copia y seguimos esperando.

Actualizaci贸n edomus, de todo lo relativo a Prevenci贸n de Riesgos Laborales, es una herramienta 煤til para la plantilla y para los mandos. Esto ya lo solicit贸 CGT en su momento denunciando que faltaba informaci贸n, en edomus debe estar toda la documentaci贸n SMPRL para su consulta.

En cuanto a la adaptaci贸n puesto de trabajo en el teletrabajo, recordar que las personas que realizan teletrabajo, el lugar donde se desempe帽e tambi茅n es puesto de trabajo y la empresa debe de facilitar todo lo necesario para el desempe帽o, incluido la silla ergon贸mica, si un trabajador o trabajadora tiene silla especial por asignaci贸n de SMPRL se le debe de facilitar una para la oficina y otra para casa. En este aspecto la empresa hace trampas, el

煤nico condicionante para que una persona pueda hacer teletrabajo es que su actividad sea teletrabajable, esa es la 煤nica condici贸n, y si una actividad es teletrabajable y la persona lo solicita, la empresa tiene la obligaci贸n de facilitarle la silla, teclados, rat贸n, pantallas y todas las cuestiones necesarias para hacer el trabajo, y lo debe de hacer tanto para su puesto en las instalaciones de la empresa como para el puesto de su domicilio desde donde hace el teletrabajo. Recordamos que esto es a煤n menos de lo que marca la ley, gracias al acuerdo firmado por UGT y CCOO, pero ni siquiera cumple con ello y sabemos que la empresa est谩 rechazando el teletrabajo cuando la persona dice que no tiene los medios necesarios, pantallas, silla, etc. La realidad es que no puede rechazarlo por estos motivos. Se firma un mal铆simo acuerdo, por debajo de la ley y encima no se obliga a la empresa a cumplirlo. Y lo peor es que ni siquiera se disimula pues en el acta pone literalmente:

鈥淟a responsable m茅dico del SMPRL, apunta que en este sentido, entiende que estas modificaciones ergon贸micas, ya sea la silla o el rat贸n, ser谩n entregados para uso en el centro de trabajo. Ampl铆a que el teletrabajo es voluntario y primero se debe observar, si el trabajador cumple con las condiciones ergon贸micas para poder trabajar en la modalidad de teletrabajo esos d铆as, que permite la empresa.鈥

Respecto a la Comisi贸n Interempresas de Comercial.

Vemos una vez m谩s como cada vez que se re煤nen las distintas comisiones de trabajo siempre marca la empresa el orden de d铆a, que es entendible, pero no vemos que la representaci贸n social le fuerce a hablar de lo que importa a los trabajadores. No nos podemos explicar c贸mo no se habla de la excesiva carga de trabajo en la mayor铆a de los departamentos, de los riesgos psicosociales, aunque tenemos escritos que lo solicitan de forma clara como el del Comit茅 de Empresa de Valladolid, que aunque se trate en el CC.SS, los malos resultados de las evaluaciones principalmente son debidos a la forma en c贸mo se trabaja en el 谩rea y eso s铆 se debe hablar en esta comisi贸n. En esta comisi贸n se

tendr铆an que hacer tambi茅n propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores. Recientemente en Valencia se ha debido de realizar otra evaluaci贸n de riesgos a instancia de la inspecci贸n de trabajo previa denuncia de CGT.

En cuanto a Internalizaci贸n de Recursos y Transformaci贸n del Canal Presencial Indirecto Gran P煤blico, como siempre reiteramos la importancia de la formaci贸n en las reestructuraciones con cambios de actividad. Se deben de tener en cuenta la solicitud de cambios acoplamiento.

Respecto a Reclamaciones GP, debe de existir m谩s de un turno con el fin de facilitar la conciliaci贸n, ya que la actividad lo permite.

Respecto a la Comisi贸n Interempresas de Operaciones y Red.

En cuanto al plan de cierre de edificios, desde CGT estamos totalmente en contra de estos cierres, existe actividad en las localidades, el cierre es claramente por cuestiones econ贸micas, se trata de abandonar edificios y ahorrar en limpieza, calefacci贸n etc, todos sabemos que es as铆. Los compa帽eros y compa帽eras que ahora se ver谩n obligados a trasladarse a otra localidad, en la mayor铆a de los casos seguir谩n atendiendo aver铆as e

instalaciones en los alrededores de su ubicaci贸n actual, pero con el sobrecoste personal de un cambio de domicilio o del traslado diario desde el domicilio actual al que ser谩n acoplados de forma forzosa, probabilidad de accidentes, cansancio, etc. Luego Telef贸nica presumir谩 de planes de movilidad, de conciliaci贸n de empresa verde, etc. Tenemos que denunciar p煤blicamente la doble cara de Telef贸nica y parar los traslados, llegando incluso a la movilizaci贸n, 驴d贸nde est谩n las bonanzas del Convenio que se firm贸 y que se ampli贸 un a帽o m谩s? parece que en la garant铆a de no movilidad se os olvid贸 decir que era insular y que la empresa ten铆a las manos libres para mover dentro de la provincia a quien quiera como quiera, y llegado el caso tampoco tiene tajantemente prohibida la movilidad interprovincial.

Tanto de Operaciones como Comercial y resto de 谩reas y departamentos, se debe de realizar un plan de actividad para asegurar la empleabilidad en todas las provincias, m谩s a煤n con el plan de reducci贸n de plantilla que se ha anunciado. En cuanto a los turnos multiprovinciales, todos sabemos que estas ruedas de turnos que abarcan a varias provincias, siempre son una fuente de problemas, en este caso adem谩s abarcan distintas tecnolog铆as por lo que se va a reducir la calidad en la atenci贸n de la persona que precisa del apoyo del CNAI y depende de 茅l para sacar su trabajo adelante. Solicitamos m谩s informaci贸n del proyecto de digitalizaci贸n y robotizaci贸n, en qu茅 consiste, cu谩les son sus objetivos, qu茅 tareas van a desarrollar, c贸mo se justifica su atenci贸n 24脳7 con disponibilidades, etc.

Por 煤ltimo, poco podemos decir de la comisi贸n Interempresas de Seguridad y Salud, no sabemos c贸mo catalogar el informe de UGT de esta comisi贸n, pero las personas que trabajan en comercial a la vista del informe entendemos que est茅n m谩s que preocupados, porque da miedo ver la capacidad de quienes deben trabajar para rebajar la carga mental, reducir la ansiedad, etc, etc. Dicho esto, no podemos pasar por alto algo a lo que se hace referencia en el informe en lo relativo a la desconexi贸n digital, se dice desde UGT que solicita a la empresa que tenga una especial sensibilidad a la hora de calificar los casos de

fuerza mayor que tengan que ser atendidos fuera del horario laboral. La plantilla de Telef贸nica no somos ni bomberos ni m茅dicos de urgencias, no entendemos que se haga una publicidad se帽alando a Telef贸nica como empresa pionera en la desconexi贸n digital, mientras se deja una puerta trasera abierta para casos de fuerza mayor. Queremos saber cu谩les son esos casos de fuerza mayor y quien decide si un caso es de fuerza mayor.

Punto 3.- Contestaci贸n a escritos recibidos.

Escritos tratados en la 煤ltima comisi贸n de gesti贸n el 17 de noviembre:

Una vez m谩s no estamos de acuerdo con el tratamiento que se ha dado a los escritos de entrada en la Comisi贸n de Gesti贸n, y as铆 lo hemos dicho en la propia comisi贸n.

El escrito n潞 97 por el que se traslada una reclamaci贸n sobre la adjudicaci贸n de vacantes en los planes de vacaciones de Fondos Sociales, creemos que es un tema que tiene mucho trasfondo. La utilizaci贸n, funcionamiento, gesti贸n y adjudicaci贸n necesita de un debate y modificaciones de calado, las necesidades de la plantilla son distintas ahora que hace unos a帽os, al final los Fondos Sociales se han quedado para subvencionar las vacaciones de unos pocos, ese no era el sentir de ese dinero, ni la intenci贸n cuando se recogi贸 en los Convenios Colectivos, por otro lado, el procedimiento es poco transparente por no decir totalmente opaco. Nos gustar铆a que dedic谩semos un tiempo a hacer propuestas y debatir cambios en los Fondos Sociales con la vista puesta en el pr贸ximo Convenio, encontrar una f贸rmula que nos valiese a toda la plantilla para cambiar de forma radical tanto el destino como los procedimientos.

El escrito n潞 98 Que aborda la venta de la fibra 贸ptica por parte de la empresa y las repercusiones que tendr谩 esta venta sobre el empleo en Telef贸nica. Una vez m谩s tanto CCOO como UGT utilizan una excusa absurda para no tratar un tema importante, no se puede decir que no tenemos conocimiento de un tema que se ha publicado en todos los medios de comunicaci贸n y al que ha hecho referencia el propio presidente en charlas y entrevistas. Si no tenemos conocimiento debemos preguntar a la empresa y con su respuesta actuar en consecuencia. Con las torres pas贸 lo mismo, nos escudamos en que no tenemos conocimiento y cuando lo tenemos es cuando se cambian los carteles en la puerta de las casetas. Deber铆amos dar una respuesta conjunta como comit茅 para presionar a la empresa en esta descapitalizaci贸n de recursos que son el suelo que sostiene nuestros empleos, si seguimos mirando hacia otro lado, pronto no tendremos nada que defender, y nuestros empleos y los de las nuevas generaciones se habr谩n cambiado por precariedad.

El escrito n潞 107 del Comit茅 de Empresa de Burgos, se nos dice que este CI velar谩 por el cumplimiento del Convenio cuando es algo completamente falso, el Convenio dice de forma clara en el art铆culo 136 que:

Durante la vigencia de este Convenio, se desarrollar谩 un mapa de actividades por provincias y vinculado al mismo, un plan de eficiencia provincial para distribuir los recursos hacia las zonas donde radiquen las actividades de creaci贸n de valor de la Empresa. La realidad es que este compromiso que se firm贸 en el a帽o 2019 y que en principio acababa en diciembre de 2021, no se ha cumplido, y estamos en el mes de noviembre, ya casi en la pr贸rroga del Convenio y queda claro que lo que firma la empresa es papel mojado. Si el CI vela por el cumplimiento del Convenio, debemos exigirle a la empresa que haga el mapa de actividad de TODAS las provincias, y que lo haga sin necesidad de pedirlo, ya que es un compromiso firmado hace ya tres a帽os.

Punto 4.- Varios.

Madrid, 24 de noviembre de 2021.

Representantes de CGT en el Pleno del CI.

