Punto 1.- Lectura y aprobaci贸n, si procede, del acta anterior:

Acta Pleno Comit茅 Intercentros del 15 de diciembre. Se vota y aprueba el acta por doce votos a favor y una abstenci贸n (AST COBAS).

Punto 2.- Informes de las distintas Comisiones de Trabajo. Nos han trasladado el informe de las siguientes comisiones de trabajo:

CC.SS de diciembre Acta 528.

Mesa Plan Social Empleo y PSI y Seguimiento PSI

Actas de Comisi贸n de Negociaci贸n Permanente 10 a 19, pr贸rroga del II CEV, Acuerdo PSI y PSE.

Intervenci贸n de CGT:

Tanto CGT como el resto de organizaciones sindicales minoritarias, como la propia plantilla hemos asistido en el 煤ltimo mes, como simples espectadores, porque as铆 lo hab茅is decidido vosotros, a una especie de marat贸n de reuniones que ten铆an como 煤nico objetivo proteger los intereses de la empresa, darle un bal贸n de ox铆geno y firmar una serie de acuerdos en los que hay una 煤nica gran beneficiada: la empresa.

Ha sido una negociaci贸n desigual, en la que por un lado estaba la empresa y en el otro lado estaba toda la plantilla de Telef贸nica, porque al final, en ese foro, las personas que asisten, que son de CCOO y UGT lo hacen en representaci贸n de toda la plantilla. Y ha sido una negociaci贸n con un resultado muy desigual, muy desequilibrado en la que como decimos la gran beneficiada es la empresa, lo m铆nimo que se ha conseguido para la plantilla se hace a costa de empeorar las condiciones laborales de las personas que no pueden o que simplemente no quieren acogerse al PSI.

La ampliaci贸n del convenio hasta el 31 de diciembre de 2023 solo beneficia a la empresa, por un lado, se pacta una subida de la masa salarial te贸rica global, que no de los salarios, (la diferencia es importante y la prueba la tenemos en las n贸minas de este mes de enero en las que las subidas han sido de unos rid铆culos 10鈧). Pues bien, como decimos se ha pactado una subida de la masa salarial te贸rica global del 1,5% para el a帽o 2023, en un entorno de fort铆sima inflaci贸n. A d铆a de hoy nadie se puede creer que el IPC para el 2023 va a ser del 1,5% lo cual supone una p茅rdida del poder adquisitivo. Se nos dir谩 que el IPC se revisa el 1 de enero de 2024 y as铆 es efectivamente, pero en la pr贸rroga del Convenio ya dice de forma textual que la revisi贸n no ser谩 con car谩cter retroactivo, y esto se traduce en que los trabajadores y trabajadoras de Telef贸nica durante el a帽o 2023 van a tener una p茅rdida del poder adquisitivo.

Por otro lado, se sigue dejando las manos libres a la empresa para aplicar la movilidad geogr谩fica provincial de forma forzosa. Esto es algo que ha puesto sobre la mesa recurrentemente en los 煤ltimos tiempos y la 煤ltima y de forma m谩s inminente lo ha anunciado en las charlas que ha hecho para aquellas personas que se mostraban m谩s reacias a apuntarse al PSI, lo cual ya supone en s铆 mismo una medida de presi贸n.

La pr贸rroga permite adem谩s a la empresa seguir esquivando la ley en lo que se refiere al teletrabajo. La ley actual contempla unas compensaciones muy superiores a las que est谩 dando la empresa. Un nuevo convenio obligar铆a a la empresa a respetarla, sin embargo, la pr贸rroga le permite seguir compensando un a帽o m谩s a la gente que est谩 teletrabajando por debajo de la legislaci贸n.

Adem谩s de todo esto, la pr贸rroga del convenio hasta el 31 de diciembre del 2023 le permite a la empresa seguir impidiendo a las personas que llegan a los 65 a帽os y quieren retrasar la edad de jubilaci贸n esa posibilidad. La ley dice de forma clara que un trabajador o trabajadora que llega a los 65 a帽os puede voluntariamente retrasar la edad de jubilaci贸n, y establece como 煤nica excepci贸n y de forma temporal aquellos convenios en los que est茅 reflejada la obligatoriedad de la jubilaci贸n a los 65 a帽os y solo hasta su caducidad, por tanto esta pr贸rroga le permite a la empresa mantenerse un a帽o m谩s en una situaci贸n que, como m铆nimo, es alegal y desde luego irregular.

Nadie puede dudar de que lo que hemos dicho hasta ahora es completamente real, son datos objetivos y no est谩n sujetos a interpretaciones, es constatable.

Por otro lado y para ser honestos y objetivos, tendremos que decir que la plantilla obtiene a cambio esa rid铆cula subida salarial del 1,5%, una garant铆a de no movilidad geogr谩fica interprovincial con car谩cter forzoso, y una garant铆a de empleo, aunque basta con leer el Convenio para descubrir las lagunas y los resquicios a los que podr铆a acogerse la empresa si realmente quisiera incumplir esas garant铆as. Pero adem谩s estas dos cuestiones, no necesitaban de una pr贸rroga para mantenerlas, ya que la nueva reforma laboral mantiene las condiciones del convenio hasta que se firme uno nuevo, es decir, podr铆a perfectamente firmarse un convenio nuevo a lo largo del 2023 sin temor a perder las garant铆as del actual. Es decir, perdemos mucho y no ganamos nada que no tuvi茅semos ya.

Se ha creado una cortina de humo con un PSE que es un panfleto propagand铆stico de un tr铆o muy bien avenido. CCOO, UGT y la empresa est谩n encantados de haberse conocido (primero a s铆 mismos) y luego a los dem谩s. Un texto cargado de contradicciones y absurdas afirmaciones, hasta el punto que se cataloga de gran logro y de f贸rmula excepcional la jornada laboral de cuatro d铆as cuando se trata de algo que ha sido completamente rechazado por la plantilla e incluso ha sido objeto de burla.

Detr谩s de palabras como reskilling se esconde una fuerte amenaza a la plantilla, el verdadero objetivo es obtener el 200% de cada persona, exigirle m谩s all谩 de lo razonable. Se va a pedir a cada persona que se adapte a los cambios caprichosos del director de turno, que se forme, que se esfuerce, que se integre para luego un nuevo cambio.

Cualquier persona que tenga la paciencia de leer el PSE al completo probablemente se sentir谩 como una de esas naranjas que vemos en los exprimidores de los bares, en un tubo enrejado sin otra salida que acabar en el exprimidor que le sacar谩 el 100% de su jugo. Esto no es motivo de risa鈥 es deprimente. De hecho, no teng谩is dudas de que las encuestas de riesgos psicosociales y de carga mental de los pr贸ximos meses y a帽os reflejar谩n esto que estamos diciendo, y estamos hablando de la salud de nuestros compa帽eros y compa帽eras.

La empresa quiere a personas que tengan como 煤nico objetivo su carrera profesional, pretende que la plantilla de Telef贸nica est茅 motivada hasta el punto de que su principal meta en la vida sea su carrera profesional. Esto que es a todas luces una aberraci贸n para cualquier ser humano, es el objetivo de los que se enriquecen a costa de nuestra miseria, y no estamos exagerando en absoluto. Las fortunas de nuestro pa铆s (entre las que se encuentran los que nos manejan) lo entienden muy bien. Lo que no podemos entender es vuestra pasividad.

Somos conscientes de que habr谩 trabajadores y trabajadoras que se sientan muy motivados e ilusionados con este concepto, pero la gran mayor铆a son esas naranjas. Son personas que iniciaron su andadura en Telef贸nica hace 25, 30 o 35 a帽os, somos los que hemos construido la Telef贸nica y ahora j贸venes venidos de universidades privadas, con t铆tulos sacados a golpe de talonario y de oraci贸n se atreven a cuestionar nuestra val铆a y a exigir que antepongamos nuestro trabajo a nuestras familias, a los amigos, a la verdadera vida en definitiva, y esto solo ha sido posible gracias a la complicidad de CCOO y UGT.

El texto del PSE est谩 plagado de contradicciones y absurdas afirmaciones, hasta el punto de que podemos encontrar en el mismo p谩rrafo la preocupaci贸n tanto de la empresa como de los sindicatos por la Espa帽a vaciada y hablar de la conveniencia de reagrupar los grupos de trabajo en las cabeceras de provincia, por resultar m谩s resolutivos.

En cuanto al PSI que va a suponer la marcha de 2400 personas de nuestra empresa supone un nuevo 茅xito para la empresa. A CGT nos hubiese gustado que al menos se reflejase de forma expresa un compromiso de contrataci贸n para compensar parte del empleo que se pierde, pero no ha sido as铆, lamentablemente, en su lugar encontramos al menos tres cuestiones que diferencian este plan de los anteriores y que suponen tres 茅xitos para la empresa:

En primer lugar, la diferencia entre 谩reas cr铆ticas y no cr铆ticas permite a la empresa decidir qui茅n se va y quien no, abre una puerta sin precedentes muy peligrosa y que con seguridad ser谩 utilizada en futuros planes, esto es algo que nosotros ya anunciamos a quien nos quiso escuchar antes de las elecciones en el 2019, lamentablemente se ha confirmado, aunque nos hubiese gustado equivocarnos.

Por otro lado, la penalizaci贸n a quienes de forma voluntaria decidieron no acogerse a planes anteriores es una clar铆sima forma de presi贸n, la brecha de un 3% en este momento podr铆a ser mayor o incluso no darse la posibilidad en el futuro. No se puede hablar de voluntariedad cuando se penaliza o se castiga a quien declina la oferta, ya que en ese mismo momento desaparece la voluntariedad.

En esta ocasi贸n adem谩s la empresa no se ha escondido y sus amenazas son m谩s que evidentes en las charlas que se han hecho para presentar el futuro de forma exclusiva a los que tienen edad de acogerse el plan, esto ha provocado el estupor y la indignaci贸n de la plantilla, se trata de una presi贸n y una amenaza que es evidente para todo el mundo excepto al parecer para vosotros que hab茅is estado mirando para otro lado.

Seguramente nos dir茅is que el resultado de todo esto es un magn铆fico acuerdo, y prueba de ello es la cantidad de personas que se han apuntado, lo dir茅is con la autoridad que da la ceguera o la irresponsabilidad de quien no ve m谩s de lo que quiere ver. Deber铆amos preguntarnos cu谩ntas de esas personas que van a renunciar a un 32% de su salario, congelado y con un IPC disparado, lo har铆an si se sintieran protegidos por una representaci贸n social, fuerte, cohesionada y firme frente a la empresa, si no hubiese miedo, incertidumbre, inseguridad.

En vuestro pedestal, alejados de la plantilla hab茅is perdido el contacto con la realidad, os conform谩is haciendo comparaciones con el entorno social y laboral, sin querer asumir la responsabilidad que tambi茅n ten茅is en que ese entorno sea cada vez m谩s precario para todos y todas, en esta y en todas las empresas.

Pod茅is creerlo o no, pero la mayor铆a de las personas que dejar谩n esta empresa el pr贸ximo 1 de febrero, no lo hacen contentos, lo hacen aliviados, resignados, el miedo que vosotros hab茅is contribuido a crear, la incertidumbre, la inseguridad son los que han contribuido para que el plan tenga una considerable aceptaci贸n.

En un mundo ideal, toda la plantilla de Telef贸nica afiliadas y no afiliadas, se levantar铆a de sus sillas para exigiros responsabilidades, para deciros en voz alta lo que ahora CGT os estamos diciendo. No hace muchos a帽os esto hubiese sido as铆 y os hubieseis visto obligados a rectificar, pero lamentablemente el s谩lvese quien pueda, el miedo, el individualismo y tambi茅n la insolidaridad se han instalado en nuestra plantilla. Lamentablemente hemos perdido la garra y sobre todo los valores de nuestros mayores, aquella gente que luch贸 junto a sus representantes sindicales para darnos un futuro a los que ahora dejamos un erial a nuestras espaldas.

En cualquier negociaci贸n, en cualquier foro, la torpeza o incapacidad de los negociadores, hace que sufran las consecuencias en sus propias carnes, quien negocia mal y obtiene un mal acuerdo sufre las consecuencias porque est谩 negociando para s铆 mismo. Pero en esta ocasi贸n, las consecuencias de la torpeza y de la incapacidad de las personas que han estado en la mesa de negociaci贸n las va a pagar toda la plantilla de Telef贸nica.

Por eso, en un arranque de honestidad y de dignidad, esas personas con nombre y apellidos deber铆an ponerse frente a la plantilla y pedir disculpas, y sobre todo, deber铆an asumir el compromiso de no formar parte de ninguna mesa de negociaci贸n en tanto no sepan hacerlo con la dignidad que merece la plantilla de Telef贸nica.

.

Punto 3.- Contestaci贸n a escritos recibidos.

Escritos tratados en la 煤ltima comisi贸n de gesti贸n el 19 de enero:

Queremos hacer alguna puntualizaci贸n sobre los escritos:

Escrito n潞 115 sobre cambios de acoplamiento y traslados. No basta decir que el CI velar谩 por el cumplimiento del CEV, lo que se afirma en el escrito es una serie de situaciones que se deben corregir. Es necesario abordar este tema para establecer unos criterios claros y transparentes que permitan la movilidad de la plantilla primando la voluntariedad. No basta con decirlo en textos farragosos, hay que ponerlo en pr谩ctica. Hay que instar a la empresa para que conceda las peticiones de traslado.

Escrito n潞 117 que trata sobre varios temas en relaci贸n a la negociaci贸n del PSI. Por nuestra parte compartimos alguna de las cuestiones que se reflejan en el escrito, en concreto dudamos de la legalidad de un acuerdo en el que se penaliza a personas que en su momento rechazaron un acuerdo que se les present贸 como voluntario y no discriminatorio.

Escrito n潞 121 que hace varias propuestas para la Comisi贸n de Igualdad. En esta ocasi贸n, como tantas otras se deriva a la Comisi贸n, esto es insuficiente. El Comit茅 Intercentros debe enviar un escrito a la Comisi贸n de Igualdad inst谩ndole a que se re煤na para tratar este y otros temas pendientes. la experiencia nos dice que cuando se deriva un tema a esta y otras comisiones, al final tarda meses en reunirse y cuando lo hace no se tratan pues solo se habla del orden del d铆a que marca la empresa.

Escrito n潞 4 sobre env铆o de informaci贸n del CI. Estamos de acuerdo con el fondo del escrito. Proponemos que se busque una f贸rmula l贸gica para el env铆o de la informaci贸n sensible sin tener que recurrir al correo corporativo, porque l贸gicamente una cuenta de correo normal puede ser consultada por el interesado en cualquier lugar, mientras que el acceso al correo corporativo est谩 limitado a equipos muy concretos.

Punto 4.- Modificaci贸n del art. 8.6 del Reglamento del Seguro de Sueldo.

CGT pedimos la palabra para explicar que votaremos a favor de la propuesta como hicimos tambi茅n en el PSI de 2019 por coherencia, porque es de justicia pues estas personas ya han pagado esta cobertura.

Sin embargo, como ya dijimos hace 2 a帽os con el anterior PSI, no compartimos la rigidez de la propuesta que limita las posibles modificaciones al art. 8.6.

Votar a favor no significa que estemos de acuerdo en la f贸rmula adoptada pero es, dentro del margen de maniobra que se nos permite, la postura m谩s justa para los que deciden dejar la empresa con este PSI.

Se pasa a votaci贸n y sale aprobado por 12 votos a favor y 1 abstenci贸n.

Punto 5.- Varios.

Madrid, 26 de enero de 2022.

Representantes de CGT en el Pleno del CI.

.pf-button.pf-button-excerpt { display: none; }