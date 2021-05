Punto 1.- Lectura y aprobaci贸n, si procede, del acta anterior:

Acta Pleno Comit茅 Intercentros del 28 de abril. Se vota y aprueba el acta por doce votos a favor y una abstenci贸n (AST COBAS).

Punto 2.- Informes de las distintas Comisiones de Trabajo. Nos informan que se han reunido las siguientes comisiones de trabajo:

CC.SS del mes de abril Acta 521.

3陋 Comisi贸n Interempresas Negociaci贸n Permanente. Pr贸rroga CEV

Respecto al CC.SS. del mes de abril.

Destacar como en el mes anterior los buenos datos sin accidentes en Telef贸nica, cosa l贸gica pues una buena parte de la actividad que supone riesgo de accidentabilidad est谩 externalizada.

Sin embargo, en las empresas colaboradoras, no existe una tendencia de reducci贸n de accidentes, un mes apenas hay accidentes, al siguiente tenemos que lamentar una persona fallecida, el siguiente tenemos que lamentar un accidente grave, y un accidente que aunque leve, podr铆a haber sido grave por ca铆da de distinto nivel, parece m谩s bien una cuesti贸n de suerte que haya m谩s o menos accidentes, lo que significa que no se est谩 haciendo un trabajo que muestre una tendencia de reducci贸n. Queda mucho trabajo por hacer en materia de salud, especialmente en las empresas colaboradoras.

En cuanto a la racionalizaci贸n de escaleras tipo A, entendemos que se ha hecho muy mal, se han tomado decisiones sin contar con los CPSS, no es suficiente con informar a las provincias, deber铆an haber sido en las provincias el foro donde se decidiese d贸nde y de qu茅 forma se sustituyen las escaleras, porque desde la cercan铆a y el contacto directo con la planta es desde donde se toman decisiones acertadas. El plan de racionalizaci贸n no tiene nada de racional y est谩 provocando muchos inconvenientes a la plantilla.

En cuanto a los postes coincidimos con la representaci贸n de este Comit茅 Intercentros en el CCSS en que se debe de informar antes de utilizar cualquier otro tipo de postes, o cualquier variaci贸n en la composici贸n de los mismos.

Se habla tambi茅n de la utilizaci贸n de un nuevo modelo de extintor en los veh铆culos, que por lo visto no se ajusta al sistema de anclaje anterior, y se afirma que se va a modificar el sistema de sujeci贸n con unas bridas met谩licas que ser谩n colocadas desde la unidad. Sinceramente suena a apa帽o o chapuza. Los extintores son elementos que cuando hay que usarlos se hacen en circunstancias extremas, se deben poder acceder de forma f谩cil y r谩pida, y por otro lado son elementos que si no est谩n correctamente anclados pueden

provocar accidentes en caso de frenazos bruscos, colisiones o vuelcos. Es por ello que pedimos que se exija a la empresa que esta modificaci贸n se realice previa consulta con profesionales y la instalaci贸n de los nuevos soportes se haga por profesionales del tema.

Respecto a los casos de Covid, lamentamos, aunque era esperado, que los casos de abril se hayan incrementado respecto a los de marzo. Nosotros ya dijimos que el regreso era precipitado y se deb铆a esperar a que la vacunaci贸n estuviese m谩s avanzada, las consecuencias eran de esperar.

Y para terminar con la ISO 45001 tenemos algunas preguntas:

驴Se va a dar desde el CCSS el visto bueno a la migraci贸n de la norma ISO 45001?

驴CCOO y UGT dar茅is vuestro respaldo y aval a Telef贸nica como empresa saludable?

Cuando todav铆a no se cumplen algunos requisitos legales como es la Evaluaci贸n de Riesgos Psicosociales en Operaciones e Inmobiliario. Y en lo relativo a trabajos en altura, aplicando el criterio de la ISO 45001 no est谩n evaluados la totalidad de los lugares de trabajo donde se desarrolla en altura.

Pedimos a estas organizaciones que se arrogan la atribuci贸n de ser los 煤nicos

interlocutores legales, que no aprueben la ISO 45001, entre otras cuestiones porque la empresa ha dicho que no har谩 la Evaluaci贸n de Riesgos Psicosociales excepto en Barcelona por estar denunciada en Inspecci贸n. La prevenci贸n debe ser inclusiva, no excluyendo a parte de su plantilla.

Ante esto CGT y aunque caiga en saco vac铆o, no da por bueno el informe de la ISO 45001. El certificado ISO 45001 no es un papel para incrementar el valor de la acci贸n, es para proteger a la plantilla

Punto 3.- Contestaci贸n a escritos recibidos.

Escritos tratados en la 煤ltima comisi贸n de gesti贸n el 18 de mayo:

Respecto al Escrito n潞61 de CGT sobre la pr贸rroga del CEV.

Para nosotros, la respuesta que se da desde la Comisi贸n de Gesti贸n intentando dar por cerrado el tema diciendo que cuando se reciba informaci贸n se trasladar谩 por los canales establecidos, es una respuesta totalmente insuficiente que ignora los que se expone en el escrito.

El documento presentado por nuestra organizaci贸n tiene tres aspectos bien diferenciados, por un lado es un reproche a las organizaciones sindicales que han decidido por su cuenta iniciar una negociaci贸n para prorrogar el Convenio Colectivo sin consultar ni informar a los Comit茅s intercentros de las empresas afectadas, han ninguneado no solo a los Comit茅s intercentros sino tambi茅n a las plantillas a las que representan, esto es un desprecio claro a los trabajadores y trabajadoras afectadas por el CEV, en nuestro caso como miembros del Comit茅 Intercentros de TdE S.A.U, queremos dejar constancia de la mala forma de actuar por parte de UGT y CCOO.

La segunda cuesti贸n que se trata en el escrito es la falta de informaci贸n sobre la negociaci贸n de la pr贸rroga. Desconocemos la documentaci贸n que se maneja, por parte de los representantes de UGT y CCOO y de la empresa, el calendario de reuniones, las propuestas presentadas, con todo esto se nos est谩 imposibilitando participar con propuestas, ideas, debate sobre la posible pr贸rroga, no se puede actuar en nombre de la plantilla, si no se interact煤a con ella, si no se recogen las propuestas, no se traslada la informaci贸n, etc.

Por 煤ltimo, lo que se expone en el escrito es que una pr贸rroga del CEV es ampliar un a帽o la duraci贸n del mismo, para que no finalice el 31 de diciembre de 2021 y en su lugar lo haga el 31 de diciembre de 2022. Para ello no es necesario m谩s de una o dos reuniones, todos los aspectos del convenio est谩n en el documento publicado en el BOE, ni siquiera el aspecto salarial permite modificaci贸n alguna y menos a煤n a la baja como se pretende, ya que el incremento pactado para cada a帽o es del 1,5%, incluso hay una cl谩usula que dice que si el 1 de enero de 2022 el IPC real supera los incrementos pactados de la masa salarial se producir谩 una revisi贸n.

Esta cl谩usula realmente no dice lo que parece, pero en cualquier caso ante una pr贸rroga lo que corresponde es aplazar esa revisi贸n al 1 de enero de 2023. En definitiva, lo que solicitamos en nuestro escrito es que si la pr贸rroga supone cualquier cambio en el redactado o alguna otra contraprestaci贸n al margen del Convenio, esa decisi贸n debe ser ratificada por las plantillas afectadas Con todo ello, es evidente que la respuesta que se da desde la Comisi贸n de Gesti贸n, no tiene nada que ver con lo que se demanda en el escrito.

Punto 4.- Varios.

No presentamos ninguna propuesta a este punto.

Madrid, 26 de mayo de 2021.

Representantes de CGT en el Pleno del CI

