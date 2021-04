Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior:

Acta Pleno Comité Intercentros del 24 de marzo. Se vota y aprueba el acta por doce votos a favor y una abstención (AST COBAS).

Punto 2.- Informes de las distintas Comisiones de Trabajo.

Nos informan que se han reunido las siguientes comisiones de trabajo:

12 ª Comisión Interempresas de Áreas Comerciales.

2ª Comisión Interempresas de Igualdad.

CC.SS del mes de marzo Acta 520.

En cuanto a la Comisión Interempresas de Áreas Comerciales.

Desde CGT lamentamos que se haya perdido una oportunidad de oro para reformar por completo la carrera de comercial, eliminando todos los aspectos lesivos de la misma. Después de mucho tiempo solicitando por parte de todos y todas y de la plantilla de comercial una reforma completa, al final vemos que todo sigue como estaba, de hecho en el informe de la reunión de este mes se siguen viendo los mismos problemas.

Sobre la reordenación de recursos empresas ORTI, es muy importante que la informaciónse traslade a los comités provinciales afectados y que a las trabajadoras y trabajadores afectados en caso de necesitar se les proporcione la formación adecuada.

En cuanto a los PIC, vemos que seguimos como estábamos, hemos abogado por eliminar el sistema de incentivos y su uso que presiona e incide en la carga mental de nuestros compañeros y compañeras. Lamentablemente siguen y al menos se debería tener en cuenta la situación tan excepcional debido de la pandemia, y que sean objetivos realistas, por supuesto estamos totalmente en contra de lo multiplicadores que penalizan.

Y respecto a los turnos en Canal Telefónico Pymes, después de mucho tiempo vemos bien los cambios y es acertado el terminar a las 18 horas un horario que mejora la conciliación laboral y familiar. Creemos que este horario se tendría que trasladar a toda la empresa en las áreas en que sea posible y con el tiempo ser más ambicioso y terminar a las 17:30 o 17 horas. Una empresa como Telefónica debe ser pionera en este sentido.

En cuanto a la Comisión Interempresas de Igualdad.

En cuanto a la composición de la comisión de igualdad, llama la atención que una comisión que no está limitada por ley en cuanto al número, se autolimite a 4 representantes por la parte social, dos de cada sindicato CCOO y UGT, dejando fuera sin necesidad (porque se podría ampliar la composición sin ningún problema) al resto de organizaciones con amplia representación, bonita forma de abordar la inclusión.

La igualdad en los salarios es algo más que dos personas que hacen el mismo trabajo cobran lo mismo con independencia de su sexo. Si se quiere hablar de igualdad real, es necesario hacer una media de los salarios recibidos por las personas del sexo femenino en una empresa y compararlos con la misma media en los trabajadores del sexo masculino, ahí se ve si realmente hay una igualdad, porque estaremos valorando no solo el salario de cada persona, si no quien tiene posibilidad de acceder a los puestos mejor remunerados.

Nos sorprende que en el acuerdo se pueda dar por válida una diferencia menor del 25% entre las medias salariales de un sexo frente al otro, aunque sinceramente, si incluimos a todas las personas que reciben dinero de una u otra forma, estamos seguros que lamentablemente la diferencia será incluso mayor. Cumplir con la ley no es motivo para autocomplacerse, es simplemente una obligación y también lo que cabe esperar en las empresas que no pretenden abanderar, innovar, o ser ejemplo de nada. Pero estamos hablando del grupo Telefónica, un referente, una empresa que presume de ir por delante, por eso esperábamos mucho más que un compromiso de cumplir la ley, y francamente en el documento no se llega mucho más allá. Se trata de marcar unas líneas en las que se moverán los distintos planes de igualdad de todas las empresas del grupo, es decir un paso previo a los planes de igualdad reales, sin embargo, a falta de las cuestiones puntuales que puedan desarrollarse en cada una de las empresas, echamos en falta compromisos de apoyo más allá de la ley con las mujeres que sufren maltrato en cualquiera de sus formas, flexibilidad, apoyo, etc.

Se podría mejorar el lenguaje del texto del acuerdo, utilizando un lenguaje más inclusivo.

Respecto al CC.SS del mes de marzo.

Destacar los buenos datos sin accidentes en Telefónica y solo uno leve en las empresas colaboradoras, este es el camino a seguir, si se hacen cumplir los protocolos sobre todo a las empresas colaboradoras podemos seguir en esta senda de buenos datos.

En cuanto a las rutas MIC, incidir en que la eliminación se realice lo antes posible.

En cuanto a la prevención sobre el Covid-19, entendemos que se puede y se debe mejorar. Insistimos en que aún, no se debería haber hecho el retorno de forma obligatoria, los datos de ahora no son mejores que los de hace un mes, al contrario, pero ya que se ha hecho y parece que no hay vuelta atrás, al menos se puede mejorar por ejemplo realizando test de antígenos de saliva, también mejorando el reparto de las mascarillas, en vez de cogerlas de una caja o que te las den individualmente, se podrá poner maquina dispensadoras o facilitar paquetes cerrados por ejemplo de 10 o 20 mascarillas y que se tenga en cuenta el tiempo in itinere.

Punto 3.- Contestación a escritos recibidos.

Escritos tratados en la última comisión de gestión el 20 de abril:

Escritos y temas pendientes del pleno anterior

Escrito nº50 de CGT

Escrito nº51 de AST-Cobas.

Sobre el retorno a la actividad presencial. Tema ya tratado

Escritos posteriores a la comisión de gestión del 17 de marzo de 2021:

Escrito nº 52 del C.E. de Tarragona.

Se realizará actualización de las direcciones de correo de los distintos C.E. y se buscará una solución más adecuada para el envío de documentación.

En cuanto a los escritos 50 de CGT y 51 de AST-Cobas, sobre el retorno a la actividad presencial, hemos visto como en el último mes la incidencia acumulada ha ido aumentando, nos reiteramos en que en estos momentos el retorno sea bajo voluntariedad y esperar a que exista una mayor inmunización por la vacunación para hacer un retorno más seguro. En varias localidades el retorno ha sido simbólico debido sobre todo a la falta de portátiles, es un sin sentido.

Punto 4.- Varios.

Madrid, 28 de abril de 2021.

Representantes de CGT en el Pleno del CI

