Punto 1.- Lectura y aprobaci贸n, si procede, del acta anterior:

Acta Pleno Comit茅 Intercentros del 22 de septiembre. Se vota y aprueba el acta por doce votos a favor y una abstenci贸n (AST COBAS).

Punto 2.- Informes de las distintas Comisiones de Trabajo. Nos han trasladado el informe de las siguientes comisiones de trabajo:

CC.SS de septiembre Acta 525.

10 y 11 Comisi贸n Interempresas de Formaci贸n.

III Comisi贸n Interempresas de Ordenaci贸n del Tiempo de Trabajo.

En cuanto al CC.SS.

Coincidimos con lo dicho en cuanto a la revisi贸n de postes que es m谩s que urgente y se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, tambi茅n en la limpieza de los puentes de los repartidores que ya resulta imposible trabajar en ellos y a帽adimos un par de cuestiones m谩s. Vemos por el Acta del CCSS que parece que algunas empresas contratistas no disponen del la necesaria certificaci贸n de disposici贸n de los elementos y medios de Seguridad. Es de todo el mundo conocida nuestra postura en lo referente a la subcontrataci贸n y externalizaci贸n de actividad que deber铆a reducirse al m铆nimo, pero por supuesto nuestra oposici贸n es a煤n m谩s frontal si las empresas no tienen la necesaria certificaci贸n para garantizar la seguridad y salud. Tambi茅n solicitamos que se nos traslade el curso de prevenci贸n para teletrabajo del que se habla tanto en el CCSS como en la comisi贸n de Ordenaci贸n del Tiempo de Trabajo.

Respecto a la Comisi贸n Interempresas de Formaci贸n.

Como es habitual se nos entrega el informe en el que se habla de los Permisos Individuales de Formaci贸n (PIF) y la bolsa de horas TIC (Para Titulaciones en Tecnolog铆as de la Informaci贸n y Comunicaci贸n) una vez ha acabado el plazo para solicitarlos, es decir cuando ya no cabe hacer aportaciones ni propuestas. Es la prepotencia y arrogancia habitual que al final se da de bruces con negociaciones que no lo son. Se ha apa帽ado todo, se ha acordado el n煤mero de horas por asignatura, el l铆mite de horas por alumno, el porcentaje de aprovechamiento, la ausencia de criterios para la baremaci贸n, el plazo de presentaci贸n etc y cuando ya est谩 todo finalizado se informa al Comit茅 Intercentros. Vaya por delante que nos parece perfecto que en un solo mes se re煤na dos veces la comisi贸n de formaci贸n para tratar el tema de los PIF y los TIC, y ese deber铆a ser el funcionamiento regular de todas las comisiones, pero llama la atenci贸n que el a帽o pasado hicieron uso de menos de 300 horas y apenas diez personas, este a帽o hay en total 11 solicitudes. Decimos esto porque ha habido m谩s quejas particulares sin contar las de los comit茅s provinciales en lo referente al mal funcionamiento de Antares y no somos capaces de que se re煤na esta comisi贸n. O todos los problemas que hay en operaciones 贸 comercial y se siguen arrastrando de reuni贸n en reuni贸n sin avances. O las brechas que siguen existiendo en lo referente al g茅nero tanto para las promociones, como formaci贸n, como ingreso, etc y la comisi贸n de igualdad como si no existiese鈥 y as铆 con todo.

Comisi贸n Interempresas de Ordenaci贸n del Tiempo de Trabajo.

Lo primero es indicar el fracaso de la jornada semanal flexible bonificada, una jornada que parece que lo 煤nico que pretend铆a la empresa es darse publicidad para salir en los medios con una medida estrella y se ha estrellado. Lo que hay que hacer es apostar por la reducci贸n de jornada con igual salario eso s铆 que es una gran medida. Vemos con mucha preocupaci贸n que UGT en su informe dice que aunque haya poca adscripci贸n es bueno para utilizar como piloto de cara a una posible implantaci贸n en el a帽o 2022. 驴Qu茅 significa esto? La jornada flexible bonificada ya est谩 sobre la mesa, y hay la rid铆cula cifra de 159 solicitudes. Es decir el inter茅s que despierta es de menos de una persona de cada cien, que se pretende implantar en el 2022? Es que UGT se est谩 planteando permitir a la empresa una implantaci贸n masiva y no voluntaria? Pedimos que se nos aclare lo que pretende decir UGT en su informe. Mientras tanto solicitamos que esa bonificaci贸n que tiene est谩 jornada se aplique al resto de jornadas reducidas que ya tenemos en nuestra normativa y en especial a los supuestos que contempla la ley, esto es algo que ya pedimos, se nos dijo que se trasladar铆a a la comisi贸n, pero no se ha tratado, lo que evidencia una vez m谩s que se ignora cualquier escrito que llega a este Comit茅 Intercentros.

En cuanto al teletrabajo, vemos que no se ha aprovechado para mejorar sus condiciones, CGT ya present贸 en este C.I. una propuesta con entrada 68 y vemos que se hace caso omiso, se deber铆a aprovechar estas comisiones para mejorar el convenio, nos vuelve a dar la raz贸n en que son comisiones que la empresa convoca a su conveniencia y para hablar solo de lo que a ella le interesa. Insistimos en que todo acuerdo de teletrabajo tiene que igualar como m铆nimo el RD28/2020. No puede ser que la comisi贸n de gesti贸n de este comit茅, nunca pase a pleno ning煤n punto y se dedique a desviar las propuestas que llegan a las distintas comisiones y una vez que se re煤nan las comisiones nunca tratan ning煤n escrito que se les hace llegar.

Punto 3.- Contestaci贸n a escritos recibidos.

Escritos tratados en la 煤ltima comisi贸n de gesti贸n el 20 de octubre:

Una vez m谩s no estamos de acuerdo con el tratamiento que se ha dado a los escritos de entrada en la Comisi贸n de Gesti贸n, y as铆 lo hemos dicho en la propia comisi贸n.

El escrito n潞 93 por el que se solicita que se mantenga en situaci贸n de trabajo en remoto a las personas que tienen personas dependientes a su cargo, con independencia de que estemos de acuerdo o no con lo que se solicita, creemos que deber铆a haber pasado a pleno, donde con seguridad se plantear铆a un interesante debate acerca de la situaci贸n de una parte importante de la plantilla que tiene problemas serios de conciliaci贸n y no siempre est谩n amparados por la ley, el debate enriquece y permite aunar esfuerzos de todas las organizaciones para afrontar los problemas de las personas a las que representamos, apartar los escritos o darlos por tratado es hacer como que no pasa nada y prolongar de forma indefinida los problemas.

El escrito n潞 94 del Comit茅 de Empresa de Barcelona, se viene reiterando cada mes o cada dos meses, y siempre se da la misma respuesta: el silencio, se dice que la informaci贸n se env铆a en cuanto se tiene, pero hay preguntas f谩ciles de responder, como quien compone esa comisi贸n, es posible que al ser una comisi贸n que no depende directamente del Comit茅 Intercentros, ya que es una comisi贸n del CEV y por tanto de las tres empresas, el comit茅 intercentros no nombra a las personas que la componen, pero puede averiguar cu谩l es su composici贸n o al menos responder a quien se deben dirigir, pero no responder provocar谩 otra vez que el pr贸ximo mes lo vuelvan a solicitar. El Comit茅 Intercentros es un ente que a煤na a todos los comit茅s provinciales, de todas las provincias y Barcelona es una de ellas, debemos trabajar al lado de los Comit茅s de Empresa y no de espaldas a ellos. Esto vale tambi茅n para el escrito n潞 95 del Comit茅 de Empresa de Valladolid, que nos traslada la preocupaci贸n por las malas condiciones en que se encuentran las personas que trabajan en Pymes Valladolid, es cierto que lo que nos env铆an es una copia de lo que trasladan a RRHH de Castilla y Le贸n y a la jefatura del centro, pero adem谩s de darnos por enterados, debemos trasladarlo a la Comisi贸n de Comercial y de Provisi贸n de Recursos, con el mandato del Comit茅 Intercentros de que se haga una valoraci贸n de la situaci贸n y se pongan en marcha las medidas necesarias para solventar el problema que est谩n padeciendo nuestros compa帽eros y compa帽eras y afectan directamente a su salud tanto f铆sica como mental con niveles de stress insoportables.

Punto 4.- Varios.

Madrid, 28 de octubre de 2021.

Representantes de CGT en el Pleno del CI.

