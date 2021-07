–

De parte de Nodo50 July 28, 2021 61 puntos de vista

1.- La pandemia del Covid-19 y la incapacidad del capitalismo para atender la salud p煤blica y garantizar el bienestar social.

El neoliberalismo como apuesta sistem谩tica por una globalizaci贸n

del mercado sin regulaciones e intervenciones de los estados ha sufrido una

fuerte erosi贸n en su credibilidad como consecuencia de la pandemia del

Covid-19. El desastre de la falta de coordinaci贸n en el seno de la Uni贸n

Europea, la tardanza en aplicar medidas restrictivas de la movilidad, una

desescalada precipitada antes del verano de 2020 que favoreci贸 la siguiente ola

de contagios, en definitiva la prioridad de los intereses econ贸micos sobre la

salud ha tenido grav铆simas consecuencias sobre la vida de millones de personas,

muchas de las cuales se podr铆an haber evitado, por otra parte la gesti贸n de la

vacunaci贸n ha sido muy poco eficaz al estar sometida a los intereses de las

empresas farmac茅uticas en su producci贸n y distribuci贸n sin tener en cuenta que

la pandemia solo se puede combatir eficazmente extendiendo r谩pidamente la

vacunaci贸n a toda la humanidad.

La comparativa con la eficacia de las medidas aplicadas por

el gobierno de la China Popular ha puesto al desnudo las miserias e incompetencias

del neoliberalismo. La apuesta decidida del estado chino para situar la defensa

de la salud p煤blica como objetivo prioritario, con estrictas restricciones de

la movilidad a pesar de su coste econ贸mico, ha permitido salir r谩pidamente de

la pandemia y reanudar el funcionamiento pleno de la econom铆a.

Sin embargo, los gobiernos de los estados capitalistas, Uni贸n

Europea incluida, siguen sin aprender la lecci贸n al seguir sometidos a los

intereses de las farmac茅uticas y negarse a levantar las patentes, con lo cual

limitan su producci贸n y retrasan la vacunaci贸n de toda la poblaci贸n mundial,

favoreciendo la aparici贸n de nuevas variantes y mutaciones del coronavirus, con

el riesgo de reducir o anular los efectos de las primeras vacunas.

Junto con las graves deficiencias en la defensa de la salud

p煤blica, tambi茅n se han puesto al descubierto las graves consecuencias del

progresivo desmantelamiento del llamado estado del 鈥渂ienestar social鈥 que han

dejado en situaci贸n de desempleo y vulnerabilidad a amplios sectores de la

sociedad golpeados por los efectos de la pandemia del covid-19 sobre la

econom铆a.

La gesti贸n de la pandemia ha generado desafecci贸n entre la

ciudadan铆a hacia las instituciones y el 鈥渄esorden鈥 neoliberal, tambi茅n ha

provocado que en la sociedad haya avanzado la conciencia de la defensa de la

salud p煤blica, de priorizar la salud sobre los intereses de las empresas

farmac茅uticas, cl铆nicas privadas y bancos. Lo cual permite profundizar en la

reflexi贸n de la necesidad de superar un sistema ineficiente e inhumano.

Ante la perspectiva de futuras crisis sociales, entre los

economistas del sistema, surgen las primeras reflexiones sobre la superaci贸n

del neoliberalismo recuperando pol铆ticas keynesianas y avanzar hacia un

鈥渃apitalismo de estado鈥. Sin embargo, dichas posiciones no garantizan que un

mayor papel del estado en la econom铆a favorezca la redistribuci贸n de la riqueza

y un mayor bienestar social, y que m谩s adelante las posiciones globalistas

neoliberales puedan regresar. Por el contrario, tal como ya ocurri贸 con la

crisis del 2008, en muchos lugares, incluida Espa帽a y Catalu帽a, se est谩

tratando de aprovechar la crisis para profundizar en los recortes sociales y la

privatizaci贸n. Basta observar c贸mo se trata de reducir el gasto sanitario con

la telemedicina, el gasto social por el aumento de la deuda o radicalizando las

privatizaciones para retornar los pr茅stamos del Plan de Rescate.

2.- La

evoluci贸n de las tensiones internacionales y la apuesta de Joe Biden por

fortalecer la OTAN.

Las tensiones internacionales heredadas de los 煤ltimos

mandatos presidenciales de EEUU persisten, durante la 茅poca de Trump algunos de

los frentes como el conflicto entre Ucrania y Rusia, la persistencia de las

agresiones contra Siria a pesar de la derrota de la alianza imperialista en

dicho conflicto, las amenazas contra Ir谩n, el conflicto entre Israel y

Palestina, Marruecos y Sahara, amenazas y bloqueo a Venezuela y Cuba, se vieron

agravados. Pero la apuesta proteccionista, acompa帽ada de cierto distanciamiento

con la UE, la exigencia a los estados de la UE que aportaran recursos a la

estructura militar imperialista tuvo el efecto contrario y debilitaron a la OTAN.

Los 煤ltimos cambios que se han producido en Am茅rica Latina

significan un vuelco a la izquierda del continente, son tambi茅n una derrota del

imperialismo USA: el triunfo incontestable del MAS en Bolivia tras el golpe de

estado; las movilizaciones populares en Chile -a pesar de la violencia criminal

del r茅gimen- se han traducido en un avance incontestable de la izquierda y la

apertura del proceso constituyente que ha tirado a la basura de la historia las

pol铆ticas neoliberales y la constituci贸n de Pinochet; las grandes y

persistentes movilizaciones populares en

Colombia a pesar de sufrir numerosos asesinatos por las fuerzas del orden y la

ultraderecha han arrinconado al gobierno derechista de Ivan Duque; la creciente

contestaci贸n social en Brasil contra el presidente Bolsonaro y sus pol铆ticas

derechistas e irresponsables ante la

pandemia; el reciente triunfo en las elecciones de Per煤 de la candidatura de

Pedro Castillo, representante de la formaci贸n de izquierdas Per煤 Libre, que ha

derrotado a Keiko Fujimori representante de la derecha y de la corrupci贸n

sist茅mica.

La victoria de la derecha en Ecuador queda aislada ante la

tendencia de cambio a la izquierda en Am茅rica Latina, y ser谩 derrotada por la

resistencia popular. El asesinato del presidente de Hait铆, mediante sicarios

colombianos e inteligencia norteamericana, es otra muestra de las acciones

desesperadas del imperialismo en esta fase de p茅rdida de hegemon铆a. Tambi茅n,

sus intentos para aprovecharse del malestar social generado por el prolongado bloqueo

econ贸mico y de recursos sanitarios de Cuba, en plena pandemia, con el objetivo

de desestabilizarla e imponer su dominaci贸n, y tapar los fracasos en Afganist谩n

y Hait铆. A pesar de activar todos sus recursos de intoxicaci贸n y bandas a

sueldo, los recientes disturbios no consiguieron sus prop贸sitos, pero han

tenido el efecto de movilizar a la ciudadan铆a en Cuba y en todo el mundo haciendo

fracasar la conspiraci贸n. Las manifestaciones se les han vuelto como un

bumer谩n, la agitaci贸n para justificar una intervenci贸n militar de EEUU, ha

provocado la movilizaci贸n social y pol铆tica en numerosos pa铆ses en defensa del

fin del bloqueo, incluso en los mismos EEUU.

Con el nuevo presidente de EEUU Joe Biden la imagen de una

presidencia moderada, dialogante, no puede ocultar sus verdaderas intenciones y

objetivos. En primer lugar, es de destacar que mantiene las actitudes

proteccionistas econ贸micas de su predecesor, y que incrementa su presi贸n sobre

China y Rusia. A diferencia de Trump reactiva su participaci贸n en la OTAN, es

decir, refuerza su alianza prioritaria con los estados de la Uni贸n Europea,

como se ha manifestado en la reciente cumbre de la OTAN en Bruselas, con el

objetivo de concentrar la presi贸n militar sobre China y Rusia, tal como

establecen las recomendaciones que figuran en

el documento elaborado por la OTAN 鈥淎n谩lisis y Recomendaciones del Grupo

de Reflexi贸n designado por el Secretario General de la OTAN鈥, en el apartado

4.2 鈥淔ortalecimiento del papel pol铆tico

y las herramientas de la OTAN con respecto a las amenazas y desaf铆os desde

todas las direcciones鈥, con recomendaciones espec铆ficas y prioritarias hacia

Rusia y China que continuamente est谩n

poniendo en pr谩ctica.

La decisi贸n del gobierno de Espa帽a de reforzar la

participaci贸n de tropas espa帽olas en Letonia se inscribe en la orientaci贸n de

la OTAN para presionar a Rusia. La reciente visita del presidente del gobierno

de Espa帽a Pedro S谩nchez a la base de la OTAN en Lituania para expresar el apoyo

a las tropas espa帽olas desplazadas al pa铆s b谩ltico, junto con el incidente con

aviones rusos que obligaron a suspender la rueda de prensa, muestra el grave

peligro de poner en el foco de las tensiones militares a Espa帽a. La

irresponsabilidad de Pedro S谩nchez merece la condena de la ciudadan铆a pac铆fica

y antimilitarista, y pone en un serio dilema a Unidas-Podemos. 驴Ser谩n

coherentes con sus principios, o los sacrificar谩n en el altar de su

participaci贸n en el gobierno?

La resistencia del imperio norteamericano a reconocer su

p茅rdida de hegemon铆a y la multipolaridad

ya implantada en el planeta, con el incremento vertiginoso del poder econ贸mico,

militar e influyente de China, as铆 como el papel econ贸mico y militar de Rusia,

y por otra parte, la no aceptaci贸n del debilitamiento de EEUU en su pretensi贸n

imperial, la erosi贸n de su poder econ贸mico tras el retroceso del d贸lar como

moneda de cambio internacional, etc., es una fuente de riesgos y peligros que

amenazar谩 la coexistencia multipolar, y por consiguiente la paz.

La realizaci贸n de la pr贸xima cumbre de la OTAN en Espa帽a, en

lugar de prestigiar su papel internacional y ayudar a una posici贸n mediadora en

los conflictos, favorece la sumisi贸n del gobierno de Espa帽a a los objetivos de

la OTAN y de EEUU, y en consecuencia arrastra al estado espa帽ol a su

participaci贸n nuevamente en posibles conflictos, recordemos su papel en la

guerra con Irak. Por otra parte, no garantiza que la alianza de EEUU con

Marruecos disminuya y se frene el objetivo de consolidar su dominaci贸n sobre el

Sahara.

La preparaci贸n de una campa帽a contra la cumbre de la OTAN en

Espa帽a y la recuperaci贸n de la consigna 鈥淏ases fuera鈥 es una de las tareas que

deben afrontarse, con el objetivo de movilizar la conciencia antiimperialista y

pacifista en Espa帽a, y clarificar el debate sobre objetivos estrat茅gicos,

proyecto de pa铆s y de valores. Hay que tener presente que el destino de la

civilizaci贸n est谩 en peligro por los riesgos de que se desencadene un gran

conflicto geopol铆tico con el inmenso poder de destrucci贸n del armamentismo

acumulado y las continuas provocaciones, que cada d铆a se repiten, del

imperialismo en su inexorable declive.

3.- La

Uni贸n Europea se aferra al salvavidas de los fondos de recuperaci贸n econ贸mica

Tras la fractura de la Uni贸n Europea con el 鈥淏rexit鈥 de Reino

Unido, las crecientes tensiones econ贸micas entre el Norte y Sur de Europa, la

gesti贸n deplorable e ineficiente de la pandemia, al menos en la primera ola y

durante 2020, ha generado desafecci贸n que se expresa en el auge de formaciones de

extrema derecha y nacionalistas. A ello hay que a帽adir las tensiones crecientes

con el gobierno de Hungr铆a, tambi茅n de Polonia. La UE sigue agrietada y muy

lejos de estar consolidada como proyecto unificador de los pueblos europeos.

La aplicaci贸n de pol铆ticas expansivas monetarias por el Banco

Central Europeo y la Comisi贸n Europea ha conseguido en lo inmediato contener

los efectos de la crisis econ贸mica provocado por las restricciones ante la

pandemia, al precio de un aumento del d茅ficit y de la deuda, y de la ruptura

transitoria con los dogmas neoliberales sobre dichos objetivos establecidos en

el Tratado de estabilidad presupuestaria.

Ante la gravedad de la crisis econ贸mica, donde las empresas

espa帽olas han perdido el doble (80.000 millones de euros) en relaci贸n a las

p茅rdidas originada en la crisis-depresi贸n entre 2008-2013, situaci贸n que puede

proyectarse en mayor o menor medida al resto de pa铆ses de la UE, la Uni贸n

Europea ha lanzado el Fondo de recuperaci贸n econ贸mica, bautizado como nuevo

鈥淧lan Marshall鈥, con el objetivo de generar confianza, reducir la desafecci贸n,

y generar una nueva ilusi贸n sobre un posible avance de la Uni贸n Europea hacia

unas relaciones internas m谩s justas y solidarias.

Sin embargo, un an谩lisis realista sobre dichos Fondos nos muestra

serios l铆mites para conseguir los objetivos anunciados. En primer, lugar hay

que se帽alar que, la cuant铆a de los fondos, disminuyeron sobre las estimaciones

iniciales; en segundo lugar, se vinculan a una condicionalidad que, en el caso

de Espa帽a, pasa por mantener lo fundamental de la precariedad laboral y la

contrarreforma de 2012, avanzar en la contrarreforma de las pensiones y su

privatizaci贸n al menos parcial, as铆 como extender los objetivos de

privatizaciones a otros sectores como salud y educaci贸n. Adem谩s, tal como han

se帽alado diversos trabajos de an谩lisis y denunciado movimientos sociales, como

la Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, a la falta de transparencia en la

gesti贸n de dichos fondos en Espa帽a, en relaci贸n a sus objetivos reales, es de

temer que gran parte de tales fondos sirvan para transferir recursos a empresas

transnacionales y bancos para invertir en su automatizaci贸n, y digitalizaci贸n,

con el consiguiente destrucci贸n de empleo, y que la parte destinada a mejorar

la salud y educaci贸n p煤blica, a la protecci贸n social sea m铆nima o nula.

Tambi茅n, hay que a帽adir, la previsible pugna en su

distribuci贸n auton贸mica y su utilizaci贸n para comprar voluntades e influencia.

De los fondos de recuperaci贸n solo la mitad es una aportaci贸n

neta y la otra mitad es deuda que el estado debe devolver. Pero incluso, la

aportaci贸n neta, deber谩 financiarse por el conjunto de la Uni贸n Europea, y una

parte probablemente recaer谩 sobre Espa帽a. Adem谩s, hay que en cuenta que Espa帽a

tras la ampliaci贸n de la UE se ha convertido en contribuyente neto, lo cual

reduce los efectos econ贸micos del Fondo de Recuperaci贸n.

Los problemas estructurales de la Uni贸n Europea, derivados de

una moneda 煤nica que perjudica a los pa铆ses con menor productividad, seguir谩n

traduci茅ndose en un balance del comercio exterior deficitario y en consecuencia

el aumento de la deuda de empresas y estado espa帽ol. Si no se avanza en medidas

de solidaridad efectivas y de mayor dimensi贸n, la protecci贸n social respecto

del desempleo y la vulnerabilidad creciente, etc., tras el alivio limitado que

suponen los fondos de recuperaci贸n econ贸micos de la UE, nos podemos encontrar

ante un aterrizaje abrupto con la realidad, cuando se intenten reimplantar la

austeridad y la disciplina fiscal en un contexto de inestabilidad financiera y

un nivel de deuda impagable.

Adem谩s,

lo verde no es del todo verde: El pasado mes de julio el Parlamento europeo

hizo p煤blica la nueva estrategia para combatir el cambio clim谩tico, es la

llamada [Fit for 55]. La Comisi贸n habla de una revoluci贸n en las formas

de vivir, consumir y relacionarse. Curiosamente los 27 pa铆ses de la UE s贸lo son

responsables del 9% de los gases de efecto invernadero.

La

comisi贸n europea y en especial la se帽ora Ursula Von de Layer, que tan p茅simamente

est谩 gestionando las vacunas contra la covid-19, ahora se transmuta en ortodoxa

ecologista e impone una 鈥渞evoluci贸n鈥 que nos afectar谩 enormemente.

No

velan por el ecologismo porque no tocan el n煤cleo de las formas privadas de

apropiaci贸n sino que pretenden expropiar a煤n m谩s a las clases populares en

beneficio de los que hasta ahora hab铆an sido los grandes contaminadores de

nuestro continente. Es una fase m谩s de la llamada expropiaci贸n por desposesi贸n.

Con

la excusa del necesario cambio en el modelo productivo para hacerlo cada vez

m谩s ecol贸gico y cuya necesidad nadie discute se pretende a trav茅s de nuevas

normas promover, por ejemplo, el cambio del coche actual (gasolina o diesel)

por el coche el茅ctrico. Hace pocas semanas el gobierno presentaba un proyecto

para cambiar el parque automovil铆stico por otro el茅ctrico (se prohibir谩 la

producci贸n de los coches de combusti贸n interna en 2035), para realizar

esta transformaci贸n las arcas p煤blicas aportar谩n 4.295 millones de euros para

transformar esa industria. De esta forma con dinero p煤blico se ayuda a empresas

como Volkswagen, que

mintieron con sus emisiones de CO 2 y se paga la renovaci贸n del

stock de sus veh铆culos.

Se

ayuda con fondos p煤blicos a las el茅ctricas para modernizar sus instalaciones

con dinero de todos mientras en paralelo obtienen beneficios obscenos que

privatizan. Las propuestas de la comisi贸n no son sino f贸rmulas para garantizar

la renovaci贸n de stocks producidos y que no tienen salida pagadas con fondos

p煤blicos. Las normativas son de tal calado que provocan miedo en los sectores

dominantes por las revueltas sociales que puedan generar. Un tiempo de

movilizaciones importantes se avecina.

Todo ello viene a corroborar que la UE no es un proyecto

pol铆tico orientado al apoyo mutuo para el progreso y desarrollo de sus miembros

sino, por el contrario, un proyecto de gobernanza para administrar las

condiciones de supremac铆a de los m谩s fuertes, a costa de suprimir la soberan铆a

en los Estados, que hoy en d铆a son el mejor instrumento para las

transformaciones sociales y econ贸micas necesarias.

4.- Balance

del gobierno 鈥渄e progreso鈥 antes de su remodelaci贸n

La ilusi贸n generada por el gobierno de coalici贸n entre PSOE y

Unidas Podemos, llamado gobierno de 鈥減rogreso鈥, ha sido puesta a prueba con la

gesti贸n de la Pandemia del Covid-19 y sus efectos sociales y econ贸micos.

Los compromisos pactados en el programa com煤n han tenido una

aplicaci贸n muy deficiente como es el caso del 鈥淚ngreso M铆nimo Vital鈥, que

adem谩s de una cuant铆a econ贸mica insuficiente solo ha dado cobertura al 30 % de

la poblaci贸n vulnerable sobre los objetivos iniciales, lo cual ha provocado

malestar y frustraci贸n social. La derogaci贸n

de la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy sigue dilat谩ndose en el tiempo,

y se anuncia que no ser谩 completa, conservando algunos de los elementos m谩s

nocivos como el abaratamiento del despido, haciendo evidentes las concesiones a

la condicionalidad de los fondos de recuperaci贸n de la UE. La contrarreforma de

las pensiones, si bien se aparcan temporalmente los objetivos privatizadores,

de nuevas v铆as para su sostenibilidad penalizando a la generaci贸n 鈥渂aby-boom鈥,

y en el reciente pacto entre el gobierno PSOE-Unidas Podemos con la patronal y

CCOO-UGT, se anulan algunas de las medidas de la contrarreforma de Mariano

Rajoy como la versi贸n de sostenibilidad de las pensiones, se vuelven a

actualizar con el IPC anual, etc., debido en lo fundamental a la gran

movilizaci贸n permanente de Marea Pensionista-COESPE, pero por otra parte tratan

de legitimar una segunda etapa del acuerdo para este oto帽o en que se amenaza

con nuevos recortes que afectar铆an las nuevas pensiones y el propio sistema

p煤blico de pensiones.

De hecho, en esta primera fase del acuerdo se adoptan medidas

que penalizan y reducen las prejubilaciones anticipadas, y hacen efectivo el

retraso de las jubilaciones a los 67 a帽os, en aplicaci贸n de la reforma del

gobierno de Zapatero pactada con CCOO-UGT en 2011.

Todo ello nos advierte de la necesidad de no bajar la guardia

ante los intentos de recortarlas por otras v铆as. En todo caso, se ha hecho

evidente la ausencia de planes ni proyectos de creaci贸n de empleo o de alg煤n

replanteamiento del modelo econ贸mico que diversifique la econom铆a con proyectos

de car谩cter p煤blico, que nos haga menos dependientes del turismo, as铆 como el

menosprecio a la gravedad de las condiciones de desempleo y sus costes

sociales.

El compromiso de derogar la ley mordaza todav铆a no se ha

hecho efectivo. El proyecto de ley de la vivienda sigue paralizado, con

anuncios insuficientes en la regulaci贸n de los alquileres, y sin abordar las

principales reivindicaciones de la plataforma 鈥淚niciativa para una ley que

garantice una vivienda digna鈥 donde se reclama la prohibici贸n de los

desahucios, el desarrollo de un parque p煤blico de vivienda de alquiler que

represente el 20% de las viviendas actuales, etc.

Tampoco se han adoptado iniciativas legislativas para

reforzar la salud p煤blica y revertir su privatizaci贸n. No se han puesto en

marcha medidas para exigir responsabilidades ante la gesti贸n criminal de las

residencias de gente mayor, y avanzar hacia su car谩cter p煤blico.

La gesti贸n del gobierno ante la reciente subida de las

tarifas el茅ctricas ha sido muy deficiente, sometido a los intereses de las

compa帽铆as energ茅ticas presentan como 鈥減rogresistas鈥 una bajada de impuestos, en

lugar de adoptar medidas que vayan al n煤cleo del problema: el car谩cter privado

de dichas empresas, con transferencias de beneficios a los pa铆ses donde residen

sus matrices, es definitiva, la resistencia a nacionalizar un sector

estrat茅gico. Tambi茅n hay que se帽alar la privatizaci贸n de Bankia en lugar de

avanzar hacia una banca p煤blica de dimensiones y capacidades a la altura de las

necesidades. Etc.

Sin duda las medidas impulsadas desde el Ministerio de

Trabajo para paliar los efectos econ贸micos de la pandemia sobre el empleo, los

ERTES, han sido importantes, aunque su aplicaci贸n ha sido m谩s limitada que en

otros pa铆ses de Europa, como Alemania y Francia. Queda por ver, tras el fin de

la pandemia, la dimensi贸n de la destrucci贸n del tejido econ贸mico, en medianas y

peque帽as empresas, y las medidas que se impulsar谩n para crear empleo, o bien

distribuir la riqueza y el trabajo avanzando hacia la reducci贸n del tiempo de

trabajo sin reducci贸n de salario.

Otras medidas aprobadas, como el Real Decreto de la Ley

鈥淭rans鈥, han suscitado importantes controversias ideol贸gicas y han dividido al

movimiento feminista.

Las tensiones en el seno del gobierno han sido p煤blicas ante

los dilemas de su gesti贸n. La influencia de los ministros/as m谩s cercanos a los

intereses y orientaciones de la Comisi贸n Europea es importante, y el papel de

Unidas Podemos, salvo alguna excepci贸n, ha aparecido como subalterno ante la

ciudadan铆a.

En las condiciones de un gobierno sin mayor铆a parlamentaria,

su supervivencia ha dependido de su capacidad para tejer acuerdos con otras

fuerzas pol铆ticas en el Congreso de Diputados, especialmente con las

formaciones nacionalistas o perif茅ricas. Esta dependencia del apoyo

nacionalista, y la gesti贸n del conflicto territorial, ha facilitado que la

derecha conservadora, Ciudadanos, PP y VOX, se echen al monte, intentando

capitalizar la bandera de la unidad de Espa帽a, que han ayudado, tras la crisis

de Ciudadanos en las diversas contiendas electorales, a la recuperaci贸n en

votos del PP particularmente en la comunidad de Madrid (no extrapolable al

resto de Espa帽a), pero anuncia un cambio de tendencia. En esta situaci贸n el

PSOE, y el presidente Pedro S谩nchez, tienen dificultades para abrir una crisis

de gobierno que precipitara un adelanto electoral, que en el mejor de los casos

reproducir铆a el actual mapa electoral, y en el peor escenario, una mayor铆a

parlamentaria de las derechas.

La remodelaci贸n de gobierno por el presidente

Pedro S谩nchez tiene importantes significados, y diversas lecturas que se

clarificar谩n durante su andadura en lo que queda de legislatura. Sin duda, el

m谩s importante, es el mensaje que se env铆a a Bruselas, la patronal y la Banca,

al reforzar el papel de Nadia Calvi帽o que se convierte en vicepresidenta

primera y el mantenimiento del ministro Jos茅 Luis Escriv谩 a pesar de su

impopularidad, ambos defensores de las imposiciones de la Comisi贸n Europea

respecto de la reforma laboral y de las pensiones; la sustituci贸n de la

ministra de asuntos exteriores Arancha Gonz谩lez Laya es una clara concesi贸n al

rey de Marruecos; otros aspectos de la reestructuraci贸n afectan a su anterior

n煤cleo duro, Ivan Redondo, Carmen Calvo, 脕balos, etc,, defenestrados con el

objetivo de reforzar su papel como presidente, acallar voces discordantes en

dicho n煤cleo, y con los perfiles de las nuevas ministras/os enviar un mensaje

de renovaci贸n, juventud, feminismo, estrechar las relaciones con el PSOE, y

preparar los pr贸ximos procesos electorales auton贸micas potenciando figuras

afines a Pedro Sanchez, as铆 como las elecciones generales en 2023.

La presencia de Unidas Podemos no se ha visto

afectada directamente en la remodelaci贸n, pero s铆 indirectamente, al potenciar

el papel de Nadia Calvi帽o que previsiblemente frenar谩 o reducir谩 la dimensi贸n

de la derogaci贸n de la reforma laboral de 2012, poniendo en evidencia los

l铆mites del socio minoritario y de Yolanda Diaz en el gobierno.

Con esta remodelaci贸n del gobierno Pedro

S谩nchez trata de evitar un adelanto electoral, contando con una actitud

prudente de Unidas Podemos, poco interesada en un escenario donde puede perder

votos y esca帽os. Sin duda, Pedro Sanchez jugar谩 sus cartas para ganar tiempo y

recuperar credibilidad pol铆tica y electoral, para ello cuenta con el fin de la

pandemia y de las restricciones de movilidad, la recuperaci贸n del turismo y el

rebote del crecimiento econ贸mico, los efectos de los fondos de recuperaci贸n,

etc. Tambi茅n depender谩 del desbloqueo de la ley de la vivienda, de la dimensi贸n

de la derogaci贸n de la reforma laboral y de la magnitud de la reforma de las

pensiones. Seg煤n lo que suceda con estas reformas, la capacidad de generar

satisfacci贸n o frustraci贸n social, el gobierno de coalici贸n gozar谩 de

estabilidad o no.

Sin embargo, el grado de incertidumbre sigue

siendo muy alto, como demuestra la una nueva ola del Covid-19, variante Delta,

con importantes repercusiones sobre la salud p煤blica, y la recuperaci贸n

econ贸mica.

La reciente gira del presidente Pedro S谩nchez

por Estados Unidos con el objetivo de seducir al mundo financiero y de negocio

norteamericano, como los 鈥渇ondos buitre鈥 de inversi贸n y de especulaci贸n

inmobiliaria BlackRock, abre serios riesgos de concesiones al neoliberalismo,

en especial sobre el derecho a la vivienda, m谩s all谩 del 鈥渟ue帽o鈥 de crear en

Espa帽a el Hollywood europeo鈥.

Finalmente, el nuevo escenario del conflicto territorial tras

los indultos, el dilema entre soluci贸n pol铆tica en el marco constitucional, o

un nuevo reto independentista, marcar谩 los pr贸ximos tiempos.

5.- La

crisis territorial en Espa帽a y la apuesta de los indultos para favorecer una

soluci贸n pol铆tica

La concesi贸n por el gobierno de los indultos a los l铆deres

independentistas condenados por los hechos de octubre 2017 en Catalu帽a, adem谩s

de un acto humanitario, es un gran gesto pol铆tico para generar distensi贸n en

una gran parte de la sociedad catalana y crear las condiciones que favorezcan

la negociaci贸n para encontrar una soluci贸n pol铆tica al conflicto territorial.

La carta de Oriol Junqueras reconociendo que la v铆a de la

unilateralidad fue un error es un signo positivo en la evoluci贸n de sectores

independentistas, particularmente en ERC.

Sin embargo, la decisi贸n adoptada por el gobierno tiene

riesgos de enorme importancia, si finalmente la negociaci贸n se encallara y el

bloque independentista respondiera con nuevas decisiones que chocan con la

legalidad vigente.

El conflicto territorial, por su naturaleza, genera

sentimientos y emociones encontradas en el seno de la ciudadan铆a de Catalu帽a y

entre esta y el resto del estado espa帽ol. Al enquistarse y radicalizarse crea

espacios pol铆ticos en Catalu帽a que son capitalizados especialmente por el

bloque independentista y en Espa帽a por la derecha conservadora y centralista

representada por PP, Ciudadanos y especialmente por VOX.

En gran medida la radicalizaci贸n del conflicto territorial

tiene su origen en la sentencia del tribunal constitucional que dej贸 sin efecto

algunos art铆culos del Estatuto de Autonom铆a refrendado por la ciudadan铆a en

2006. Las limitaciones del r茅gimen pol铆tico de la transici贸n, de una constituci贸n que impide el pleno

desarrollo de un modelo federal, la persistencia de una monarqu铆a en horas

bajas por la corrupci贸n del rey em茅rito Juan Carlos, de una constituci贸n que

sufri贸 el 26 de septiembre de 2011 una involuci贸n con la reforma del art铆culo

135 que socava la soberan铆a popular en temas econ贸micos y sociales de gran

trascendencia, el malestar social que expres贸 el movimiento del 15 M de los

indignados que llegaron a rodear el Parlament en 2011, crearon las condiciones

de frustraci贸n social y malestar pol铆tico que fueron aprovechados por el

gobierno de Artur Mas para desviar el malestar pol铆tico social hacia el

conflicto territorial, con la

convocatoria de la consulta popular sobre el futuro de Catalu帽a el 9 de

noviembre de 2014.

La pasividad del gobierno de Mariano Rajoy ante la evoluci贸n

del conflicto territorial radicaliz贸 a una parte de la sociedad catalana que

abraz贸 las tesis independentistas y fue interpretada por sus l铆deres bajo el

gobierno de Puigdemont como un signo de debilidad del estado y el momento

propicio para proclamar la independencia, incumpliendo la propia legalidad del

estatuto de autonom铆a de Catalu帽a, con

la aprobaci贸n en el Parlament el 8 de septiembre de la antidemocr谩tica 鈥渓ey Fundacional de la

Rep煤blica y de Transitoriedad鈥 que negaba la separaci贸n de poderes, y

convocando el refer茅ndum de 1 de octubre de 2017 y la posterior declaraci贸n

unilateral de la independencia, de cort铆sima duraci贸n.

La carga de ilusi贸n y emoci贸n en el bloque independentista

les impidi贸 hacer una valoraci贸n realista de la correlaci贸n de fuerzas con el

estado espa帽ol, de la debilidad que representaba contar con un apoyo inferior a

la mitad de la ciudadan铆a en Catalu帽a, as铆 como de falta de apoyo significativo

en la Uni贸n Europea y el resto del mundo. La derrota se consum贸 con la

aplicaci贸n del art铆culo 155, sin resistencia significativa en Catalu帽a, y la

detenci贸n de los principales l铆deres del independentismo.

驴El espacio independentista ha sacado las conclusiones de una

estrategia, la unilateralidad, abocada a la derrota con las actuales

correlaciones de fuerzas? Esta es la

gran interrogante. La historia de Espa帽a ense帽a que los grandes cambios, la

proclamaci贸n de la II rep煤blica, y el triunfo del Frente Popular, fueron

posible con la construcci贸n de una amplia alianza social y popular, con la

participaci贸n de la clase obrera, y con objetivos de transformaci贸n social de

car谩cter transversal en todo el territorio de Espa帽a. Por el contrario, la

proclamaci贸n por Frances Maci谩 de 芦una

Rep煤blica Catalana dentro de la Federaci贸n Ib茅rica禄鈥 solo dur贸 tres d铆as.

Las

pr贸ximas semanas y meses ir谩n despejando los interrogantes sobre la evoluci贸n

del bloque independentista. Veremos si desciende o no la apuesta independista

en una parte de la sociedad catalana, si se producen tensiones y rupturas en su

seno, o bien, ante el malestar social por los efectos de la crisis econ贸mica

producidos por la Pandemia, y las dificultades de encontrar una soluci贸n

pol铆tica de consenso mayoritario, se enciende nuevamente el impulso por

proclamar unilateralmente la independencia.

驴El

gobierno de Espa帽a, especialmente el PSOE, ha sacado las lecciones de la crisis

territorial con Catalu帽a y est谩 dispuesto a reformas de que favorezcan una

soluci贸n pol铆tica duradera?

Probablemente Pedro S谩nchez ofrecer谩 en el momento de definici贸n de la

negociaci贸n la elaboraci贸n de un nuevo Estatuto de autonom铆a con m谩s

competencias y un concierto fiscal que se aproxime a la del Pa铆s Vasco y

Navarra, y un refer茅ndum sobre el acuerdo en caso de alcanzarse. Una propuesta

de esta dimensi贸n provocar谩 la agitaci贸n de la derecha centralista espa帽ola,

tambi茅n una nueva ola para generalizar dicho acuerdo al resto de autonom铆as, el

famoso 鈥渃af茅 para todas鈥.

Habr谩

que esperar para conocer los l铆mites de la negociaci贸n en ambos lados de la

mesa negociadora. Y el impacto de nuevos escenarios imprevisibles.

En

cualquier caso, la llave de la estabilidad del gobierno de coalici贸n al estar

en manos de ERC genera muchos interrogantes. 驴Prevalecer谩 el pragmatismo y un

aterrizaje en la realidad de ERC que favorezca un acuerdo pol铆tico dentro de

los l铆mites de la actual Constituci贸n espa帽ola?, o bien, ante el previsible

malestar en los sectores m谩s radicalizados del independentismo, Junts, CUP,

ANC, con la evoluci贸n de la mesa de negociaci贸n, y la opci贸n de hacer caer el actual gobierno de la Generalitat

presidido por Pere Aragon茅s en la moci贸n de confianza pactada para el ecuador de la legislatura, 驴optar谩

ERC por superar la moci贸n de confianza y conservar su influencia electoral en

Catalu帽a, aunque sea al precio de la desestabilizaci贸n del gobierno de

coalici贸n PSOE-Unidas Podemos, forzando nuevas elecciones a pesar del riesgo de

la posible victoria del bloque de la derecha centralista que capitalizar铆a el

posible fracaso de las negociaciones, o bien, romper谩 con el bloque

independentista y se abrir谩 a la formaci贸n de un nuevo gobierno con el apoyo, o

participaci贸n, del PSC y de Catalu帽a en Com煤-Podem?

6.- La

crisis del espacio pol铆tico a la izquierda del PSOE.

Los debates y dudas sobre la participaci贸n en un gobierno

social-liberal como socio minoritario que precedieron a la formaci贸n del

gobierno de coalici贸n vuelven a renovarse tras constatar la p茅rdida de apoyo

electoral de Unidas-Podemos en las elecciones auton贸micas en Galicia y Pa铆s

Vasco, tambi茅n en el gran baj贸n de votos en Catalu帽a, aunque se mantuvieran el

mismo n煤mero de diputados.

La gran ilusi贸n generada tras los resultados de las

elecciones al Parlamento europeo en 2014, y en especial, en las generales de 20

de diciembre de 2015, ha ido cayendo progresivamente, con rupturas en el seno

de la c煤pula fundacional de Podemos, la ruptura en Madrid con la formaci贸n de

Mas Pa铆s y su reciente 鈥渟orpasso鈥 al PSOE en las elecciones de Madrid, la ruptura de la alianza con los anticapitalistas

en Andaluc铆a, la disgregaci贸n en numerosos territorios salpicado de represiones

internas para asegurar el poder del n煤cleo dirigente de Podemos. En esta crisis

de Podemos hay que sumar las tensiones con Izquierda Unida, y con Catalu帽a en

Com煤, que recientemente acordaba iniciar su vinculaci贸n al Grupo Verde Europeo.

El l铆der carism谩tico de Podemos Pablo Iglesias, tras dimitir

de la vicepresidencia del gobierno (por el que tanto apost贸), con la

justificaci贸n de cerrar el paso a la derecha en las elecciones de la Comunidad

de Madrid, anunci贸 su dimisi贸n de la direcci贸n de Podemos despu茅s de conocerse

la victoria de Ayuso y los modestos resultados obtenidos por la candidatura de

Unidas Podemos. El vac铆o de liderazgo en una organizaci贸n que evolucion贸 hacia

un modelo personalista rodeado de un n煤cleo disciplinado abre serios

interrogantes sobre las posibilidades de una reorientaci贸n de su funcionamiento

organizativo, con una participaci贸n efectiva de las personas inscritas, el

respeto a la pluralidad interna y su integraci贸n democr谩tica en todos los

niveles de Podemos. Lo cual exigir铆a cambios en los estatutos y el reconocimiento

de tendencias y corrientes.

La r谩pida institucionalizaci贸n de Podemos, especialmente de

la 贸rbita m谩s cercana a su direcci贸n, es una dificultad a帽adida para generar

una nueva esperanza e ilusi贸n entre las gentes que depositaron su confianza.

La crisis en Podemos va de la mano de la crisis en Izquierda

Unida. Sectores crecientes de IU est谩n descontentas con la relaci贸n subalterna

de la direcci贸n de IU hacia Podemos.

La evoluci贸n de la crisis de Podemos, con la creciente

desafecci贸n de sus bases expresada en la baja participaci贸n de las personas

inscritas en la elecci贸n de la nueva direcci贸n en la 煤ltima Asamblea. La

apuesta por la ministra Yolanda Diaz como nuevo liderazgo pol铆tico del espacio

de confluencia de Unidas-Podemos. El silencio de la ministra, sus dudas y

posibles condiciones para aceptar el liderazgo abren importantes interrogantes

sobre la salida de la crisis de este espacio pol铆tico.

En este contexto, se acent煤an las apuestas y movimientos de

organizaciones como Mas Pa铆s, Anticapitalistas de Andaluc铆a, Comprom铆s del Pa铆s

Valencia para articular una nueva alianza y confluencia. No puede descartarse

que en funci贸n de la evoluci贸n de los acontecimientos pol铆ticos Catalu帽a en

Com煤 reoriente sus alianzas y confluencias.

Adem谩s, las organizaciones de este espacio diverso y

fracturado a la izquierda del PSOE se resisten a abrir un debate real sobre el

Proyecto Pol铆tico para Espa帽a con voluntad de transformaci贸n. El abandono de la

soberan铆a popular para tomar las decisiones pol铆ticas y econ贸micas de car谩cter

estrat茅gico, con un creciente sometimiento a las imposiciones de la Comisi贸n

Europea y el BCE, como se desprende de la sumisi贸n a la condicionalidad de los

Fondos de Recuperaci贸n econ贸mica, la ausencia de cr铆tica al proyecto de la

Uni贸n Europea y del papel de la moneda 煤nica, la aceptaci贸n pr谩ctica de la

decisi贸n de realizar la pr贸xima cumbre de la OTAN en Espa帽a. La huida hacia

adelante en la gobernanza de Espa帽a sin hacer un balance y abrir el debate

sobre la participaci贸n en el gobierno de coalici贸n con el PSOE en una

correlaci贸n de fuerzas desfavorable para el socio minoritario.

En tales condiciones, y ante los escenarios complejos y

dif铆ciles que se aproximan, sean como consecuencia de la pr贸xima crisis

econ贸mica internacional que ense帽a las orejas con el fuerte aumento de la

inflaci贸n en EEUU, de las presiones de

Bruselas para volver a la senda de estabilidad presupuestaria una vez se

consideren superados los efectos econ贸micos de la pandemia, de la evoluci贸n del

malestar social conforme la ciudadan铆a

supere los temores y restricciones de movilidad tras el final de la

pandemia, o bien si fracasa la operaci贸n pol铆tica para encarrilar el conflicto

territorial, hace m谩s necesario y urgente abrir el debate pol铆tico, y avanzar hacia la reconstrucci贸n, refundaci贸n,

etc., del espacio de la izquierda con voluntad transformadora.

Pero esta refundaci贸n no puede ser un proceso en clave

meramente electoral. El sistema bajo el que nos encontramos ha demostrado que

es capaz de digerir y transformar regresivamente cualquier intento de cambio

que no se fundamente en una organizaci贸n y empoderamiento de las clases

populares. Su control de los medios de comunicaci贸n, su monopolio econ贸mico y

su articulaci贸n global no permite a los pueblos que se emancipen, si estos no

se organizan sobre exigencias y proyectos alternativos claros y se movilicen de

manera estructurada, democr谩tica y participativa para evitar que el sistema

coapte a sus representantes y lleve las esperanzas de cambio a la marginalidad.

7.- El papel

de los movimientos sociales en la coyuntura pand茅mica

En el dif铆cil contexto de la Pandemia y de las medidas

econ贸micas adoptadas, ante los incumplimientos o devaluaci贸n de los acuerdos

entre los socios del gobierno de coalici贸n, ante las advertencias sobre

pr贸ximos recortes en el sistema p煤blico de pensiones, ante la pasividad en

adoptar medidas efectivas para reforzar de manera permanente la salud p煤blica,

desprivatizando, incrementando los recursos en personal y econ贸micos para la atenci贸n primaria, creando empleo estable

en salud y educaci贸n p煤blicas, o acordando leyes que garanticen el derecho a la

vivienda, prohibiendo los desahucios, regulando los alquileres y construyendo

un parque p煤blico de vivienda de alquiler

a la altura de la media de la UE, cortando de ra铆z los precios abusivos

de las facturas energ茅ticas nacionalizando el sector energ茅tico, o creando una

banca p煤blica de dimensiones suficientes para generar las inversiones que

permitan superar el actual modelo econ贸mico dependiente de un turismo

sobredimensionado, y de las decisiones de la banca privada y de las

transnacionales.

En los diferentes frentes abiertos por la gesti贸n de la

pandemia y la sumisi贸n a las directrices de Bruselas, el papel de los

movimientos sociales ha sido decisivo para contener los recortes en las

pensiones p煤blicas, como ense帽a la movilizaci贸n permanente de Marea

Pensionista-COESPE, para disuadir y contener los proyectos privatizadores y de

recortes en la sanidad p煤blica gracias a las movilizaciones de Marea Blanca en

el conjunto de Espa帽a, para frenar los desahucios de viviendas y presionar para

la elaboraci贸n de una ley que garantice el acceso a la vivienda digna gracias

al papel de las PAH a nivel estatal, de los sindicatos de inquilinos/as, en la

acci贸n por defender la plena aplicaci贸n de derechos a las personas sin empleo y

vulnerables como muestra la Comisi贸n Promotora de la Renta Garantizada de

Ciudadan铆a y la Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro, la lucha

contra los cortes de servicios b谩sicos a las personas vulnerables y conquistar

derechos como ense帽a la Alianza contra la Pobreza Energ茅tica, en la

movilizaci贸n contra el cambio clim谩tico de la juventud organizada, del papel de

las coordinadoras, plataformas y movimientos que han denunciado el abandono

criminal en las residencias de gente mayor, y reivindicado una atenci贸n

domiciliaria de calidad, que ha forzado la aplicaci贸n de medidas correctivas

aunque limitadas. Por 煤ltimo, debemos destacar el papel de a clase trabajadora

organizada, como RidersxDerechos, que crearon las condiciones para elaborar la

ley que ha prohibido los falsos aut贸nomos, tambi茅n de las grandes luchas

obreras que han impedido los despidos masivos en Nissan, etc., y en la

actualidad la gran movilizaci贸n de los empleados de CaixaBank ante la amenaza

de despidos.

Debemos destacar los avances de los movimientos sociales para

organizar la acci贸n solidaria y superar el corporativismo, construyendo la

Alianza de Mareas y Movimientos Sociales en Catalu帽a, o construyendo marcos de

coordinaci贸n e iniciativas en el conjunto del estado, como la Iniciativa para

una ley que garantice el acceso a una vivienda digna en el 谩mbito estatal.

En definitiva, sin la acci贸n de los movimientos sociales, el

gobierno de coalici贸n hubiera cedido mucho m谩s a las presiones de los poderes

econ贸micos y de la Comisi贸n Europea en todos los frentes abiertos. Lo que

permite concluir, apoy谩ndonos en la experiencia hist贸rica en Europa y Espa帽a de

gobiernos de coalici贸n entre la socialdemocracia social-liberal y las

formaciones a su izquierda en posici贸n minoritaria, que se puede ser m谩s

efectivo y obtener victorias desde la oposici贸n en alianza con los movimientos

sociales en lucha.

8.- La necesidad de construir una izquierda

transformadora para responder a los pr贸ximos retos. Hacia los estados

generales.

La perspectiva de inestabilidad pol铆tica, como consecuencia

de la combinaci贸n de la evoluci贸n de la crisis econ贸mica provocada por la

pandemia, la dimensi贸n real de la anunciada recuperaci贸n econ贸mica, la perspectiva

de una crisis mundial de la deuda acumulada que pueda provocar una depresi贸n,

la continuidad de las pol铆ticas econ贸micas expansivas aplicadas en la coyuntura

de la pandemia o el regreso a las pol铆ticas de estabilidad presupuestarias, los

efectos de la condicionalidad de los fondos de recuperaci贸n de la UE sobre los

derechos laborales y sociales, los posibles estallidos del malestar social

acumulado, junto a las tensiones crecientes entre el bloque formado por EEUU,

UE y China, Rusia, con sus respectivos aliados, marcan el contexto sobre el que

deber谩 transitar el gobierno de coalici贸n entre PSOE-Unidas Podemos.

La gesti贸n del gobierno de Espa帽a sobre los grandes temas

pendientes, reforma laboral y de las pensiones, futura ley de la vivienda,

respuesta a los cierres de empresas y el aumento del desempleo una vez se

agoten los ERTES, los conflictos potenciales sobre la utilizaci贸n de los fondos

de recuperaci贸n econ贸mica y su distribuci贸n territorial, y los resultados de

negociaci贸n para encontrar una soluci贸n pol铆tica al conflicto territorial,

incidir谩n sobre la estabilidad del gobierno de coalici贸n, su credibilidad

pol铆tica y electoral, y el debilitamiento o recuperaci贸n del espacio formado

por Unidas- Podemos, Mas Pa铆s, Anticapitalistas, etc.

La necesidad de una izquierda transformadora capaz de general

una nueva esperanza de cambio real es m谩s urgente que nunca. Si no se avanza

hacia este objetivo los riesgos de que el vac铆o de alternativa lo llene la

derecha m谩s conservadora y la ultraderecha es un peligro real.

El proyecto de reconstruir o refundar el espacio de la

izquierda transformadora exige una profunda reflexi贸n y debate sobre los

errores cometidos y las carencias:

Ausencia

de un proyecto pol铆tico para el pa铆s, que se proponga la recuperaci贸n de la

soberan铆a popular y econ贸mica esencial para poder aplicar pol铆ticas

transformadoras, oponi茅ndose radicalmente a las directrices impuestas por las

instituciones no democr谩ticas de la Uni贸n Europea; adaptaci贸n

oportunista a las instituciones de gobierno en todos los 谩mbitos,

particularmente en el gobierno del estado en coalici贸n sin fuerza real para

avanzar en los grandes objetivos de cambio; alejamiento creciente de la

sociedad civil y de sus organizaciones sociales y c铆vicas; abandono

en la pr谩ctica de la construcci贸n de una organizaci贸n pol铆tica de masas, basada

en la participaci贸n real de las bases en la tona de decisiones, y en la

democracia interna capaz de integrar la pluralidad de colectivos y diversidad

de ideas y propuestas.

Nuestra tarea es construir un sujeto para la recuperaci贸n de

la soberan铆a popular, y por la construcci贸n de la Rep煤blica social, con un

Estado al servicio de los intereses de la clase trabajadora y sectores

populares.

La conciencia sobre estas carencias y la necesidad de dar

pasos para la reconstrucci贸n de la izquierda transformadora avanza entre

sectores del activismo pol铆tico y social, y de la intelectualidad.

Con el objetivo de facilitar esta reflexi贸n y debate, y

avanzar en la reconstrucci贸n o refundaci贸n del espacio de la izquierda

transformadora, proponemos implicarnos en la preparaci贸n de una conferencia de

debate y propuestas, los llamados 鈥渆stados generales鈥. Su 茅xito depender谩 de que seamos capaces de

suscitar el mayor apoyo y participaci贸n de activistas y colectivos pol铆ticos y

sociales. Esta iniciativa no busca en lo inmediato fraccionar m谩s el espacio de

la izquierda transformadora, sino facilitar aquellas reflexiones que permitan

la articulaci贸n de un Frente amplio de la izquierda transformadora, con una

apuesta firme por el impulso al empoderamiento de la ciudadan铆a, el

fortalecimiento de los movimientos sociales, del sindicalismo de clase, participativo

y de lucha, del feminismo igualitario, del ecologismo socialista, del

internacionalismo, con un proyecto republicano, federal, democr谩tico y social.

9.- Fortalecer

Socialismo 21 para realizar las tareas

Durante este dif铆cil periodo marcado por la pandemia del

covid-19, hemos sufrido la p茅rdida de importantes compa帽eros como Julio

Anguita, Albert Escofet, y otros compa帽eros muy apreciados, que recordaremos

siempre.

A pesar de las restricciones de movilidad, el balance que

podemos hacer de la actividad de Socialismo 21 y la Xarxa Socialisme 21, de sus

afiliadas/os, es positivo.

Los/las

activistas de Socialismo21 han jugado un papel importante en el fortalecimiento

de los movimientos sociales y en la articulaci贸n de su unidad de acci贸n.

Tambi茅n han participado en el impulso de nuevos medios de comunicaci贸n social

como Marea TV.

activistas de Socialismo21 han jugado un papel importante en el fortalecimiento de los movimientos sociales y en la articulaci贸n de su unidad de acci贸n. Tambi茅n han participado en el impulso de nuevos medios de comunicaci贸n social como Marea TV. Hemos participado

en la elaboraci贸n de importantes documentos con propuestas, reivindicaciones e

iniciativas.

en la elaboraci贸n de importantes documentos con propuestas, reivindicaciones e iniciativas. Colaboramos en

las acciones promovidas por la Asamblea Internacional de los pueblos, en

especial de la semana antiimperialista.

las acciones promovidas por la Asamblea Internacional de los pueblos, en especial de la semana antiimperialista. Participamos

regularmente en los debates y actividad de la Coordinadora Europea para salir

del euro.

regularmente en los debates y actividad de la Coordinadora Europea para salir del euro. Intelectuales y

polit贸logos de Socialismo21 han redactado y difundido importantes an谩lisis y

propuestas pol铆ticas de car谩cter geopol铆tico y estrat茅gico.

Desde el reconocimiento a los esfuerzos y el trabajo

realizado por el conjunto de afiliados/as, nos reafirmamos en el objetivo de

fortalecer Socialismo 21, de construir la vanguardia revolucionaria, que

permita ser efectivos en la construcci贸n de la izquierda transformadora, en

preparar las condiciones para superar el capitalismo, y construir el socialismo

participativo que permita un futuro de paz, progreso social y ecol贸gico,

igualdad y cooperaci贸n solidaria a nivel internacional.

Entre las tareas que nos proponemos cumplir para 2021 y 2022:

Apoyar

la movilizaci贸n estatal de Marea Pensionista-Coespe, y sus alianzas, del 16 de

octubre con la marcha a Madrid.

la movilizaci贸n estatal de Marea Pensionista-Coespe, y sus alianzas, del 16 de octubre con la marcha a Madrid. Promover la participaci贸n en la consulta popular

entre Monarqu铆a y Rep煤blica. Defender el car谩cter social, democr谩tico solidario

e igualitario del proyecto republicano.

entre Monarqu铆a y Rep煤blica. Defender el car谩cter social, democr谩tico solidario e igualitario del proyecto republicano. Impulsar la solidaridad con el frente Polisario

y su larga lucha por liberar el S谩hara Occidental de la dominaci贸n de la

monarqu铆a expansiva y corrupta de Marruecos.

y su larga lucha por liberar el S谩hara Occidental de la dominaci贸n de la monarqu铆a expansiva y corrupta de Marruecos. Colaborar

en la preparaci贸n de los estados generales de la izquierda transformadora.

en la preparaci贸n de los estados generales de la izquierda transformadora. Promover

la formaci贸n pol铆tica y social.

la formaci贸n pol铆tica y social. Promover

la respuesta unitaria a la cumbre de la OTAN en Espa帽a 2022

la respuesta unitaria a la cumbre de la OTAN en Espa帽a 2022 Participar

en la reuni贸n de la coordinadora europea en caso de confirmarse a finales de

septiembre en Barcelona.

en la reuni贸n de la coordinadora europea en caso de confirmarse a finales de septiembre en Barcelona. Seguir

trabajando en el fortalecimiento y articulaci贸n de los movimientos sociales

para dar respuesta a las amenazas de recortes de las pensiones en 2022 y

proseguir la movilizaci贸n por revertir la reforma de 2011, por la plena

implementaci贸n de la RGC y la mejora de la ley del IMV, por la derogaci贸n de la

ley 鈥淢ordaza鈥, en la lucha por la plena derogaci贸n de la reforma laboral de

2012 y de la legislaci贸n de la precariedad, por el pleno empleo digno y la

reducci贸n de la semana laboral a 30 horas sin reducci贸n del salario, por la

nacionalizaci贸n del sector energ茅tico y reducir la factura de los servicios

b谩sicos, en defensa de la banca p煤blica, por una salud y educaci贸n plenamente

p煤blicas, por el car谩cter p煤blico de las residencias de gente mayor y la

atenci贸n domiciliaria. Por una ley de vivienda digna que proh铆ba los

desahucios, regule los alquileres y cree un parque p煤blico de vivienda de

alquiler eficiente. Por la defensa de los objetivos feministas de clase y de la

ecolog铆a transformadora.

Barcelona, 24 de julio 2021

SOCIALISMO 21

XARXA SOCIALISME 21

Web: https://socialismo21.net/

Email: as.socialismo21@gmail.com

INFORME SOBRE LA SITUACION POLITICA Y PROPUESTA DE TAREAS

INFORME SOBRE LA SITUACION POLITICA Y PROPUESTA DE TAREAS

INFORME SOBRE LA SITUACION POLITICA Y PROPUESTA DE TAREAS