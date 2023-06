–

por Agust铆n Guillam贸n

Los protagonistas de la correspondencia

Luis Romero P茅rez (Barcelona 1916 – Barcelona 2009) 鈥 fue un periodista y novelista, que obtuvo los premios Nadal (1951), Planeta (1963), Espejo de Espa帽a (1982) y Ramon Llull (1991). Destac贸 tambi茅n en su faceta de autor de ensayos hist贸ricos y biogr谩ficos.

Estudiante de Peritaje Mercantil, durante la Guerra civil fue encarcelado por los republicanos en el castillo/prisi贸n de Montjuic. Se alist贸 en la Divisi贸n Azul.

Prol铆fico escritor. Se le considera uno de los m谩s destacados escritores de la posguerra, y su obra tiene un amplio registro: narrativa breve, novela, historia, libros de viajes, ensayos, poes铆a, etc. Dedic贸 una parte de su producci贸n a la Guerra civil, con obras tan destacadas como Tres d铆as de Julio y El Final de la Guerra. Bi贸grafo de Salvador Dal铆 y comentarista de su obra. Se le suele enmarcar en el movimiento neorrealista hisp谩nico del siglo XX. Falleci贸 en Barcelona, el 4 de febrero de 2009鈥.

Juan Garc铆a Oliver (Reus 1901- Guadalajara (M茅xico) 1980) fue un destacad铆simo militante anarcosindicalista. Camarero de profesi贸n. Se inici贸 en las luchas sociales en su comarca natal. En 1922 contribuy贸 a la creaci贸n del Grupo Los Solidarios, junto a Durruti, Ascaso, Jover, Sanz, Aurelio Fern谩ndez, etc茅tera, participando en numerosos robos y atentados, entre los que destac贸 el homicidio del fascista cardenal Soldevila. Estuvo encarcelado en Burgos. En 1924 se exili贸 en Par铆s, tratando con partidarios de Maci谩 para una invasi贸n que acabara con la Dictadura y con 鈥渇urisciti鈥 italianos, para asesinar a Mussolini. Se uni贸 a Durruti, Ascaso y Jover, que hab铆an regresado de su 鈥済ira鈥 americana, para preparar un atentado contra Alfonso XIII, consiguiendo huir a Bruselas sin que le detuvieran. Particip贸 en el intento de invasi贸n de Catalu帽a por los nacionalistas de Maci谩. Detenido y condenado, no sali贸 de prisi贸n hasta la proclamaci贸n de la Rep煤blica, en abril de 1931.

Particip贸 en la insurrecci贸n de enero de 1933. Detenido y torturado, sali贸 de prisi贸n poco antes de las elecciones de noviembre de 1933. Se integr贸 en el grupo Nosotros. En mayo de 1936 asisti贸 al Congreso de Zaragoza. El 19 y 20 de julio jug贸 un papel destacad铆simo en los combates callejeros, como organizador y estratega, en el seno del grupo Nosotros, constituido en Comit茅 de Defensa Confederal. En las reuniones del Comit茅 Central de Milicas Antifascistas (CCMA) desempe帽贸 un papel de liderazgo, encarg谩ndose de la secretar铆a de Guerra.

En noviembre de 1936 acept贸 el cargo de Ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero. En mayo de 1937 fue uno de los l铆deres anarquistas m谩s destacados en el llamamiento al alto el fuego.

En el verano de 1937 form贸 parte de la Comisi贸n Asesora Pol铆tica (CAP) que asesoraba y dirig铆a al CR de la CNT catalana. En septiembre de 1937 abog贸 por la rendici贸n a los estalinistas y a la polic铆a de los cenetistas insurrectos en los Escolapios. En 1938 trabaj贸 por la formaci贸n de un Comit茅 Ejecutivo del Movimiento Libertario. Tras una breve estancia en Suecia, se exili贸 definitivamente en Guadalajara (M茅xico), donde muri贸 en 1980. Escribi贸 un pol茅mico libro de memorias, titulado El eco de los pasos, publicado por Ruedo Ib茅rico en 1978.

2. Comentario de la correspondencia entre Lu铆s Romero y Juan Garc铆a Oliver

Lu铆s Romero necesitaba documentarse para la elaboraci贸n de su novela Tres d铆as de Julio, que intentaba narrar lo sucedido en toda Espa帽a durante los primeros d铆as del levantamiento militar, esto, es los d铆as 18, 19 y 20 de julio de 1936.

Su trabajo, aunque calificado como novela, es una rigurosa investigaci贸n hist贸rica, muy encomiable. Es absolutamente fiel a los sucesos ocurridos, salvo peque帽os deslices, cometidos no por licencia novel铆stica, sino por error de apreciaci贸n, como, por ejemplo, la carga de caballer铆a de los guardias de asalto en el Paseo de Gracia, que realmente no ocurri贸, aunque si existi贸 una preparaci贸n que finalmente no se materializ贸.

Sea como fuere, Tres d铆as de Julio, publicada en 1967, reproduce con gran exactitud los sucesos revolucionarios del 18, 19 y 20 de julio de 1936 en Barcelona, en gran parte gracias al informe de Juan Garc铆a Oliver.

El informe de Garc铆a Oliver se titula 鈥淎s铆 fue鈥︹ y lleva como subt铆tulo, colocado entre par茅ntesis: 鈥(Narraci贸n memorizada de 30 horas de lucha en las calles de Barcelona)鈥. El texto consta de 15 p谩ginas, firmadas cada una en el margen izquierdo por Garc铆a Oliver, salvo la 煤ltima, firmada al pie, como sol铆a hacer con sus escritos y correspondencia el exministro de Justicia. Su narraci贸n se inicia con las elecciones de febrero de 1936 y la justificaci贸n de la posici贸n cenetista favorable a participar en ellas, as铆 como la preparaci贸n frente al previsto golpe de estado militar y fascista. El resto del escrito se dedica a darnos su visi贸n personal de la lucha callejera, desarrollada desde la noche del 18 de julio hasta la tarde del 20 de julio. Destaca dos factores fundamentales en el 茅xito de los anarquistas: 1. La formaci贸n desde 1931, en Catalu帽a, de unos cuadros de defensa de la CNT, que constitu铆an un aut茅ntico y temible ej茅rcito revolucionario, entrenado en la guerrilla urbana. 2. El permanente enlace y estrecho contacto con los oficiales de aviaci贸n del Prat.

Su narraci贸n se detiene justamente en el momento de la llamada telef贸nica de Companys a Marianet, solicitando que una delegaci贸n cenetista se desplace al palacio de la Generalidad. No nos cuenta esa entrevista con Companys, porque se escuda en la existencia de un texto suyo, muy conocido, de la entrevista de esa delegaci贸n cenetista con el presidente de la Generalidad.

Lu铆s Romero se carte贸 con protagonistas de la Guerra de todo el espectro pol铆tico, incluido Juan Garc铆a Oliver. Este hizo con Lu铆s Romero una excepci贸n a su habitual rechazo a este tipo de peticiones, cuyos demandantes (dec铆a el exministro) no ten铆an nunca en cuenta las necesidades y posibilidades del entrevistado. Juan Garc铆a Oliver, al parecer, s贸lo respondi贸 afirmativamente en escasas ocasiones tales requerimientos: el de Bolloten en los a帽os cincuenta; el de Lu铆s Romero en 1966 (y por el que se interesaron vivamente Abel Paz, seguramente sin 茅xito, y tambi茅n el periodista Huertas Claver铆a); y el de Freddy G贸mez y los documentalistas italianos en los setenta. Es muy posible que la colaboraci贸n de Garc铆a Oliver con Lu铆s Romero fuera posible gracias a un previo acuerdo econ贸mico entre ambos.

De ah铆, la extrema similitud que puede apreciarse entre algunos p谩rrafos de Tres d铆as de Julio y El eco cuando se narra la insurrecci贸n del 19 y 20 de julio de 1936 en Barcelona.

3. Extractos del informe de Garc铆a Oliver 鈥淎s铆 fue鈥︹[1], destacando los referentes al Barrio de Pueblo Nuevo.

[鈥 鈥淓l Comit茅 de Defensa Confederal de Barcelona se reuni贸 en pleno, y a煤n reforzado, para estudiar la situaci贸n creada. Sus miembros eran obreros de larga tradici贸n revolucionaria, con edades que fluctuaban desde los 34 a帽os a los 40. Casi todos ellos hab铆an sobrevivido a las sangrientas persecuciones que sufrieron los miembros de la CNT desde los tiempos de los generales Mart铆nez Anido y Arlegui, habiendo llegado a constituir entre ellos una verdadera hermandad[2] de anarquistas probados y consecuentes. En los tiempos que corr铆an, algunos hab铆anse convertido en oradores, lo suficientemente buenos para mantener en alto el entusiasmo de los trabajadores espa帽oles, que acud铆an por miles a los m铆tines en que tomaban parte. Y, algunos de ellos, de personalidad menos destacada, gozaban de gran estima en Comit茅s de Sindicatos, [comit茅] de la Federaci贸n Local y [comit茅] del Regional de Catalu帽a, de los que siempre formaban parte. Eran Ricardo Sanz, Gregorio Jover, Aurelio Fern谩ndez, Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti y Garc铆a Oliver. Los agregados, m谩s j贸venes, Antonio Ortiz y 鈥淰alencia鈥[3].

Ahora estaban reunidos, como Comit茅 de Defensa, en un pisito de una casa que daba de frente al campo de f煤tbol del 鈥淛煤piter鈥, en la barriada de Pueblo Nuevo, pues que casi todos viv铆an por all铆. Reflexivos, iban hablando muy serenamente, muy fr铆amente:

El golpe de las derechas no ser谩 a la manera del fascismo italiano, con su marcha organizada sobre Roma鈥 Tampoco a la manera hitleriana, con sus grandes desfiles de antorchas y marcando el paso de ganso鈥 Porque ni los albi帽alistas [4] ni los falangistas [5] pueden llegar a sumar multitudes a sus filas鈥

Cierto, el golpe ser谩 a la manera espa帽ola, con uno o varios generales sublevados y el acostumbrado paseo militar para ir pegando en las paredes el BANDO DE ORDENO Y MANDO鈥 Y, si nos dejamos, el inmediato fusilamiento de todos los dirigentes revolucionarios鈥

Estando todos de acuerdo en c贸mo se producir谩 el golpe de estado, conviene calcular cu谩ndo lo realizar谩n鈥

Opino que yendo muy aprisa, como es de suponer, tardar谩n unos seis meses en estar preparados鈥 Tienen que crear un mando unido y coordinar fecha y acci贸n鈥

Toda esa preparaci贸n puede ser trabajo de dos meses鈥 Lo que m谩s tiempo los llevar谩 ser谩n las gestiones a realizar con Mussolini y con Hitler, para asegurarse de asistencias internacionales鈥 Y 茅sos solamente dar谩n su conformidad si el movimiento subversivo encaja en la marcha de sus planes鈥

De acuerdo todos en c贸mo y cu谩ndo ser谩 el golpe de estado, conviene que vayamos precisando nuestra estrategia y t谩ctica y con qu茅 medios contamos鈥

Siendo la CNT una confederaci贸n de confederaciones regionales, aut贸nomas y casi independientes, solamente podemos planear el contragolpe dentro de Catalu帽a鈥 Y, en realidad, por experiencia sabemos que el golpe decisivo lo habremos de dar en Barcelona鈥 Siendo Barcelona la capital social de Espa帽a, los trabajadores se levantar谩n cuando se enteren de nuestra lucha aqu铆鈥

Si logramos crear un tri谩ngulo de fuerza revolucionaria cuyas l铆neas vayan de Barcelona [a] Sevilla, Sevilla y La Coru帽a y [de]La Coru帽a [a] Barcelona, sus c铆rculos de influencia abarcar铆an toda Espa帽a鈥 De otra manera corremos el riesgo de tener que afrontar una lucha muy larga e incierta鈥

Creo que, una vez en marcha intensa la preparaci贸n de Barcelona, los compa帽eros de este Comit茅, aptos para la propaganda, deben aceptar tomar parte de en todos los m铆tines que sean requeridos, principalmente por Andaluc铆a y Galicia, y orientar a los Comit茅s de Defensa de las Regionales鈥

Nuestros Cuadros de Defensa en Barcelona [6] se est谩n desarrollando y organizando a marcha acelerada鈥 Hemos dotado a cada barriada de Barcelona de un Comit茅 de Defensa de Barriada鈥 De esta manera, sin perder mucho tiempo, mantenemos un contacto diario con sus delegados [7]

Estamos muy cortos de armamento鈥 Procuramos que cada integrante de los Cuadros de Defensa tenga, por lo menos, una pistola鈥 En la mayor parte de los casos, ellos mismos la compran, y nosotros procuramos facilitarles la manera de adquirirlas鈥

Las armas que se recogieron en las alcantarillas, despu茅s del fracaso de Octubre [de 1934] de los 鈥渆scamots鈥 de Estat Catal谩, est谩n limpias, engrasadas y en dep贸sitos seguros; son rifles Winchester en su mayor parte, con muchos cartuchos鈥

Estamos muy en contacto con los Comit茅s de Defensa creados en la Base A茅rea Militar de Prat de Llobregat鈥 All铆 tenemos oficiales aviadores muy buenos y decididos a actuar bajo nuestra direcci贸n, por no estar muy seguros que el Jefe de la Base, teniente coronel Felipe D铆az Sandino, buen republicano y buen dem贸crata, se decida a actuar si se recibe 贸rdenes de Madrid鈥 El contacto lo mantenemos con los Oficiales Servando Meana, Ponce de Le贸n y Villacevallos鈥 Pero, sin que estos lo sepan, hemos constituido otro Comit茅 con sargentos y mec谩nicos que, en caso de falla o traslado de los oficiales, tomar铆an el mando y volar铆an a los objetivos que les se帽al谩semos鈥 Parece ser que el de m谩s confianza es el sargento Ino鈥

En la peque帽a Secci贸n de Ametralladoras que tiene el Ej茅rcito en el rinc贸n de la calle de Santa Madrona, y que dependen directamente de Capitan铆a General, hemos creado un Comit茅 de Sargentos y Cabos, todos compa帽eros decididos鈥 Los sargentos Manzano [8] [Manzana] y Gordo est谩n dispuestos a todo鈥

Los Comit茅s de Defensa de Barriada est谩n haciendo el censo de las personas que, por haber pertenecido a los Somatenes, pueden tener armas en sus casas鈥 Tambi茅n, por los Comit茅s Sindicales de las f谩bricas, se est谩 haciendo el censo de las f谩bricas que [donde] los due帽os tienen armas en sus despachos鈥 Igualmente se estudia las posibilidades de los barcos que puedan estar en puerto y de las armas que suelen guardar en las santab谩rbaras鈥 La Maestranza [9] del Ej茅rcito ha sido trasladada a unos anejos del Cuartel de San Andr茅s鈥 Se calculan unos veinte mil fusiles y unos treinta millones de cartuchos depositados en cajas鈥 Siempre hay ametralladoras en reparaci贸n y ca帽ones鈥

Hemos indicado a los grupos anarquistas, Juventudes Libertarias y Mujeres Libres que mantengan contacto estrecho con los Comit茅s de Defensa de sus barriadas, para que nadie act煤e fuera del plan que tracemos [10] 鈥 Los fogonistas [fogoneros] de las f谩bricas que tienen sirenas [11] ya est谩n apercibidos de lo que tendr谩n que hacer鈥

El Comit茅 de la Federaci贸n Local de Sindicatos de Barcelona [12] y el Comit茅 Regional de la CNT de Catalu帽a [13] , est谩n [de acuerdo] en que la lucha sea en fr铆o y no se declare la huelga general鈥

Tenemos el plano de la ciudad de Barcelona, bien marcadas la situaci贸n de los Cuarteles Militares, cuarteles de la Guardia Civil y retenes de Seguridad y Asalto鈥 Tenemos el Plano de las Alcantarillas de Barcelona, marcadas las de f谩cil acceso y tr谩nsito鈥 Y el Plano de la Red El茅ctrica de la ciudad, que nos posibilitar铆a dejar a oscuras las secciones que creamos conveniente鈥︹

[鈥Lleg贸 el d铆a 16 de julio, con un gran despliegue de actividad del Comit茅 de Defensa Confederal de Barcelona. Consigna definitiva a los sargentos Manzano [Manzana] y Gordo, del destacamento de ametralladoras de Santa Madrona: cuando los jefes y oficiales os llamen a formar para salir a la calle, sal铆s al patio con todo el armamento; reduc铆s a los jefes y oficiales al grito de 鈥溌iva la CNT!鈥; ver de tomar posesi贸n inmediata de las Ramblas a la altura del Hotel Falc贸n; all铆 se os unir谩n, de momento, los Cuadros de Defensa Confederal del Centro, y poco tiempo despu茅s estaremos presentes los miembros del Comit茅 de Defensa Confederal, con Garc铆a Oliver, Ascaso y Durruti.

脷ltima consigna a los Comit茅s de la Base A茅rea[14] de Prat de Llobregat: ten茅is que inducir al jefe de la Base, teniente coronel D铆az Sandino, a que, como medida de precauci贸n y seguridad, ordene inmediatamente emplazar las ametralladoras para impedir que nadie tome por asalto la Base; tener listos y con motor caliente los aviones disponibles, con sus cargas de bombas; cuando oig谩is los bramidos de las sirenas de las f谩bricas, si antes no hab茅is tenido noticias de la sublevaci贸n de los militares, os present谩is en grupo de oficiales y mec谩nicos a pedir 贸rdenes a D铆az Sandino, y si no os las da de volar en defensa de la Rep煤blica, le reduc铆s prisi贸n, levant谩is el vuelo y, sin perder tiempo, os vais a bombardear el cuartel de San Andr茅s, done, como sab茅is, hay el dep贸sito de armas y municiones en los anejos que tienen en la parte trasera, donde no ten茅is que dejar caer ninguna bomba. Por los alrededores del cuartel divisar茅is grupos de trabajadores, que estar谩n en espera de vuestro bombardeo al Cuartel para lanzarse enseguida al asalto.

脷ltima consigna a los Comit茅s de Defensa de las Barriadas: desde ma帽ana, al atardecer, empezar silenciosamente recogida de armas de quien las tuviere y de la santab谩rbara de los buques espa帽oles surtos en el puerto de Barcelona. Cuando la sublevaci贸n militar se haya iniciado, no impedir ni hostigar la salida de los soldados de los cuarteles; dejar que se vayan entrando en la ciudad y, entonces, en茅rgicamente desde los sitios ya escogidos, atacarlos pausadamente, pero sin cesar, para que ellos vayan gastando todas sus municiones, y en cuanto ve谩is en ellos signos de vacilaci贸n, gritadles que [si tiran las armas les dejar茅is libres]. Pero cortadles de tal manera la retirada, que, cueste lo que cueste no puedan regresar a los cuarteles, para lo cual os reservar茅is la mayor parte de armas largas de que dispon茅is. Todos los Cuadros de Defensa de Santa Coloma de Gramanet, Bes贸s, San Andr茅s, Clot y Pueblo Nuevo, se encontrar谩n por los alrededores del Cuartel de San Andr茅s, en espera de que lleguen unos aviones que se dedicar谩n a bombardear el Cuartel, [para conseguir que se retiren inmediatamente]. Lanzaros al ataque, volando con dinamita, si fuere menester, las puertas. [En cuanto la situaci贸n est茅 dominada], haceros cargo de unos miles de fusiles y millones de cartuchos que est谩n en cajas de madera cerradas a clave. [Cargar茅is fusiles y municiones en camiones] para ir armando a todos los trabajadores, enviando grupos armados hacia el centro de la ciudad, donde se librar谩 el ataque decisivo. Los Comit茅s de Defensa de las Barriadas prestar谩n atenci贸n a que sin cesar est茅n pitando las sirenas de las f谩bricas y buques, dejando en cada f谩brica al fogonista [fogonero] y su ayudante, para que mantenga la presi贸n necesaria en las calderas. Si no sois atacados por ellos, hay que mantener compa帽erismo de lucha con los guardias de Seguridad y Asalto, y manteneros prudentemente alejados de la Guardia Civil, sin hostigarlos, a no ser que os ataquen. Esta ser谩 una lucha decisiva en la que tomaremos parte todos directamente: los Comit茅s de Sindicato y Secci贸n estar谩n en los locales sociales, fortificados; as铆 tambi茅n los Comit茅s Local y Regional, en plan de lucha. Por lo que hace a los compa帽eros del Comit茅 de Defensa Confederal de Barcelona, aqu铆 presentes todos, estar谩n al frente de los Cuadros de Defensa de la Barriada del Centro, o sea, entre Paralelo, Ramblas y V铆a Layetana. Donde es de esperar que se libren las luchas decisivas, por ser donde se encuentran los puestos de mando de los militares.

Alrededor del 18 de julio la noche se presenta espl茅ndida, con transparencias luminosas en los cielos. Para el Comit茅 de Defensa el buen tiempo reinante es de gran ayuda, porque en la vela de armas que nos espera, permitir谩 a nuestras gentes mezclarse con los transe煤ntes hasta altas horas de la noche. Por el estado pasional de las gentes, que ya tienen noticias de la sublevaci贸n de los militares en 脕frica, respirase por doquier un ambiente de gran tensi贸n. Pero nadie parece tener miedo, antes al contrario, las Ramblas ofrecen un impresionante aspecto por la gran cantidad de gentes, hombres principalmente, que van y vienen lentamente, cruz谩ndose miradas en las que, tras de las sonrisas, se nota la dureza de las grandes resoluciones.

Antonio Ortiz, incorporado a la hermandad[15] y al Comit茅 de Defensa, con Aurelio Fern谩ndez, han ido a establecer contacto con los Comit茅s de Defensa de las barriadas de Sans [Sants], Hostafranchs [Hostafrancs] y La Torrassa. Gregorio Jover y 鈥淰alencia鈥, este 煤ltimo tambi茅n incorporado a la hermandad y al Comit茅 [de Defensa] han ido a dar los 煤ltimos avisos a los Comit茅s de Defensa de los barrios de Gracia, las Corts y Casas Baratas del Guinard贸. Ricardo Sanz fue a revisar las posiciones de los Comit茅s de Defensa del Clot, San Andr茅s y Pueblo Nuevo. Todos ellos ten铆an la consigna de concentrarse, antes de las 12 de la noche, en nuestro refugio del campo del J煤piter, con dos camiones prestos a partir y con todo el armamento listo.

[鈥 Y empez贸 a clarear el d铆a 19 de julio. Todos nos levantamos, como si una voz nos hubiese dicho 鈥溌amos, ya!鈥. Fuimos agarrando los fusiles y municiones. Despu茅s subimos para cargar con la ametralladora y los peines de balas. Dos grandes camiones nos esperaban, requisados en f谩bricas de ah铆 cerca. Nos rodearon grupos de compa帽eros, todos bien armados. De ellos, seleccionamos s贸lo unos veinte, para acompa帽arnos. Los dem谩s se dispersaron hacia sus objetivos en la Barriada[16]. El d铆a avanzaba r谩pido y nuestra atenci贸n estaba pendiente de las sirenas. Mientras, Sanz y Ortiz emplazaban la ametralladora en la parte trasera de un cami贸n[17]. Los dem谩s cargaban y revisaban sus fusiles.

Las calles del Campo del J煤piter se iban llenando de gentes, que adem谩s asomaban por ventanas, balcones y azoteas. Leg贸 el primer enlace a decirnos que por tel茅fono comunicaba el Comit茅 de Defensa de Sans [Sants], que ya estaban saliendo a la calle los soldados. Pronto se oyeron los avisos de algunas sirenas, avisos largos y sostenidos de uuuuuuuu鈥 que poco a poco se iban generalizando. Todos subidos a los camiones, con los fusiles en alto, gritando 鈥溌iva la CNT y la FAI!鈥 que con entusiasmo fueron coreados por los que nos contemplaban, emprendimos la marcha lenta y cautelosa hacia la ciudad, siendo el primer objetivo el Comit茅 Regional de la CNT, en la calle Mercaders.

Era una marcha larga, que pod铆a ser peligrosa para nosotros; pero que hab铆a sido muy bien calculada por el efecto psicol贸gico que de ella esper谩bamos, ya que gran parte de la ciudad ver铆a con ojos abiertos y pasmados, que los militantes m谩s significativos de la CNT acud铆an a la lucha de las calles. Marchamos por la Rambla de Pueblo Nuevo, un hervidero de gentes gritando vivas a la revoluci贸n; despu茅s por la gran calle llamada carretera de Matar贸; enfocamos por la Ronda de San Pedro, llegando a la plaza Urquinaona, ante el pasmo de las gentes congregadas en grupos y en las puertas de las casas; y V铆a Layetana abajo, hasta el Comit茅 Regional. A lo largo de la V铆a Layetana ya vimos grupos de obreros armados y grupos de Guardias de Seguridad y Asalto apostados en las esquinas. En el Comit茅 Regional estaban armados hasta los dientes. El Comit茅 de Defensa de la Barriada, al cual entregamos algunos winchesters y el costalito de pistolas que nos diera Meana, nos dijo que dominaban perfectamente todas las bocacalles; por ellos supimos que el presidente Companys estaba dentro de la Jefatura de Polic铆a, edificio situado enfrente del que ocupaba el Comit茅 Regional. Eso diciendo, lleg贸 una patrulla de Asalto para comunicarnos que el presidente Companys nos rogaba, por haber sabido de nuestra llegada, subir a la Jefatura a hablar con 茅l.

[鈥 nos reunimos el Comit茅 de Defensa de Barcelona, en una mesa arrinconada de 鈥淐asa Juan鈥. Los informes que iban llegando de las barriadas, eran magn铆ficos. En la Barceloneta, los Cuadros de Defensa, con los guardias de Seguridad y Asalto, hab铆an aplastado a los artilleros del cuartel de la Avenida Icaria, cuando ya hab铆an sacado los ca帽ones a la calle, tom谩ndoselos a punta de pistola y fusil. La lucha en la Plaza de Catalu帽a fue de [las m谩s crueles], pero se decidi贸 la situaci贸n a nuestro favor. Las grandes arterias de la ciudad estaban en nuestro poder, lo que, junto con la Telef贸nica, imposibilitaba al mando militar faccioso toda comunicaci贸n con los restos del ej茅rcito sublevado, que estaba siendo liquidado en las plazoletas y en todos los 谩mbitos de la ciudad.

Y lo de San Andr茅s, 驴c贸mo ha ido?, pregunt茅. A Durruti se le escap贸 una larga carcajada. Los dem谩s tambi茅n se re铆an. 鈥淧ues ver谩s 鈥 dijo Durruti, sin poder contener sus carcajadas 鈥 hace poco lleg贸 el compa帽ero M鈥, del Comit茅 de Defensa del Clot, dentro de un autom贸vil magn铆fico, roto el parabrisas y asomando un fusil ametrallador del Ej茅rcito. Con 茅l, cuatro compa帽eros con magn铆ficos fusiles nuevos y abundancia de cartuchos. De los que nos dejaron algunas cajas. Nos inform贸 de que todo hab铆a ido como se hab铆a calculado y preparado. Tomaron el cuartel y se apoderaron de los dep贸sitos de armas y municiones. Pero, las grandes cajas de fusiles, que s铆 estaban, y en gran cantidad, resultaron como cajas llenas de ca帽as de pescar, porque les hab铆an quitado el cerrojo a todos. A todo eso, las salas de las bodegas llenas de obreros con fusiles sin cerrojos en las manos, lanzando carcajadas unos y terribles juramentos todos, 驴D贸nde est谩n los cerrojos? Se gritaba por doquier. Y as铆 pasaba el tiempo, sin poder incorporarse a la lucha aquella enorme masa de gentes. Hasta que, al fin, de la sala abarrotada de cajas de cartucher铆a parti贸 una explosi贸n de gritos de 鈥渁qu铆 est谩n, aqu铆 est谩n los cerrojos鈥. En efecto, los cerrojos hab铆an sido escondidos en cajas marcadas CARTUCHOS DE FUSIL, y revueltas y escondidas entre la monta帽a de cajas de cartuchos de fusil. Hubo que ir abriendo cajas en busca de cerrojos, con mucho cuidado. Pero en cuanto aparec铆an cerrojos, desaparec铆an como por encanto entre las manos 谩vidas de aquella multitud. Y como es una riada humana la que hay, todav铆a no han podido enviarnos un cami贸n cargado de fusiles y cartuchos. Y lo cierto es que nos est谩n haciendo mucha falta, porque nos estamos quedando sin municiones, lo que explica el atasco en que nos encontramos, por no haber podido lanzarnos a fondo contra los de ah铆 abajo.

Coincidimos en que la situaci贸n era muy buena para nosotros, porque si bien la avalancha de obreros arm谩ndose de San Andr茅s nos imped铆a recibir las armas necesarias, cada obrero armado, bajando en todas las direcciones hacia la ciudad, estar铆a limpi谩ndola de reductos facciosos, con lo que nuestras espaldas estaban bien seguras. Se trataba, pues, de esperar, gastando pocas municiones, e improvisar algo que, llegado un momento de apuro, pudiese ser decisivo: la bomba de apagar fuego, con muchos metros de manguera y un carro tanque de gasolina, t谩ctica alemana de la guerra del 14, para reducir calles enteras.

Le dimos el encargo al Comit茅 de Defensa del Centro, y antes de media hora que daba apostada en la plaza del Teatro la bomba de apagar fuego y el carro tanque de gasolina. Nadie sab铆a de lo que se trataba y las gentes se re铆an, pregunt谩ndose d贸nde estaba el fuego para apagar.

Al fin, lleg贸 un cami贸n cargado de fusiles y cartuchos, En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron entre las manos de los que no ten铆an nada y quer铆an luchar. Si hubieran llegado diez camiones cargados de armas, habr铆a ocurrido lo mismo. Muchos de aquellos novatos sin diciplina se lanzaron m谩s all谩 de las barricadas de bobinas de papel. Algunos cayeron y los dem谩s regresaron. Hab铆a que hacer algo preciso, dando una estrategia a la multitud. De nuevo, reuni贸n sentados debajo del cami贸n en que Ricardo Sanz y Donoso, Administrador de nuestro peri贸dico 鈥淭ierra y Libertad鈥, cuidaban de la ametralladora.

Reuni贸n corta y concisa. El general Goded, que en hidroavi贸n hab铆a llegado de las Baleares para hacerse cargo de la Capitan铆a General facciosa, sustituyendo al digno general Llano de la Encomienda, que se neg贸 a secundar la sublevaci贸n y lo ten铆an prisionero, al encontrarse sin mando efectivo, por no lograr establecer contacto con un ej茅rcito desvinculado y potencialmente derrotado, al [no] poder hablar con los cuarteles de la ciudad y de toda Catalu帽a, porque le contestaban los de la CNT-FAI, o le cortaban la comunicaci贸n en Tel茅fonos, pidi贸 hablar con el Presidente Companys y se rindi贸 incondicionalmente, cayendo la Capitan铆a General. Quedaban solamente en pie y resistiendo vigorosamente los reductos [del] Edificio de la Divisi贸n[18], monumento a Col贸n y el viejo cuartel de Atarazanas[19].

[鈥 Amaneci贸 el 20 de julio. [鈥 Se pas贸 el tiempo en tanteos; fuego cerrado por nuestro lado y d茅biles contestaciones de los sublevados. El monumento a Col贸n estaba enmudecido. Se sosten铆an en la Divisi贸n[20] y en el cuartel de Atarazanas. Fuimos avanzando por los dos lados de la Rambla. Guarecidos tras de los 谩rboles, las bobinas de papel y arrimados a las puertas de las casas. El cami贸n con la ametralladora, con Ricardo Sanz, Aurelio Fern谩ndez, Donoso y otros., nos segu铆a lentamente y disparando por el centro de la Rambla. Bajando por el lado derecho, de 谩rbol en 谩rbol, Jover, Durruti, Ortiz, 鈥淰alencia鈥 y su hermano y yo, seguidos de muchos m谩s compa帽eros, Gorrea de Construcci贸n, Bar贸n de los metal煤rgicos, el navarro Yoldi, los Domingo y Joaqu铆n Ascaso con Francisco Ascaso, Garc铆a Ruiz de los Tranviarios y m谩s, nos 铆bamos acercando al final de la Rambla. Por el lado derecho, despu茅s de la iglesia, ya no hab铆a casas ni paredes. All铆 empezaba la ancha calle de Santa Madrona, llamada tambi茅n de Atarazanas. A un lado casas y al otro una barda de 谩ngulo, sin terminar, ni por Santa Madrona ni por la de la Rambla, pero taponando el solar que hab铆a quedado de la demolici贸n parcial[21] del cuartel o de la Maestranza. Al vernos tan cerca arreciaron con sus tiros los que quedaban en la Divisi贸n[22] y en el cuartel. Como de frente ya no pod铆amos avanzar, nos pasamos todos a detr谩s de la barda, para ver de colarnos en el vac铆o del solar y ver de salir a la misma puerta del cuartel. Entonces fue cuando Ascaso, y creo que con 茅l el compa帽ero Correa, d谩ndose cuenta de que de nuevo nos disparaban desde el Consulado de Italia[23], se separ贸 de nosotros, cruz贸 la calle y se apost贸 rodilla en tierra al lado de un cami贸n que estaba parado, y empez贸 a disparar en direcci贸n al Consulado de Italia[24]. Todos los que est谩bamos tras la barda, lo vimos; de pronto alz贸 los brazos y abati贸 la cabeza sobre la acera. Con la mano hice un gesto al compa帽ero que estaba junto a 茅l., se帽al谩ndole que lo arrastrara hacia [atr谩s]. Ninguno fuimos a [por] 茅l; con furia loca pasamos la barda del otro lado, disparando sin cesar hacia el Consulado y la Divisi贸n[25]. A su vez, los que iban por el centro y el lado izquierdo descargaban sus armamentos sobre el cuartel. A poco, trapos blancos eran izados en el cuartel y la Divisi贸n[26]. Se rend铆an, Era el fin.

[鈥 Manos en alto fueron saliendo del cuartel de Atarazanas, sin guerreras, descamisados y tan sucios como nosotros, todos con aspecto de oficiales. 驴Cu谩ntos? Pocos, muy pocos, no pasando de una docena. Se me acerc贸 el tranviario Garc铆a Ruiz para preguntarme qu茅 hac铆an con ellos. 鈥淟levadles presos al Sindicato del Transporte, que est谩 al lado de 鈥淐asa Juan鈥濃, le dije.

Los gritos de victoria de nuestros combatientes no lograban desvanecer la impresi贸n por la muerte del hermano, querid铆simo, Ascaso. Yo no solt茅 l谩grimas, porque nunca he llorado. Pero Durruti, Jover, Ortiz, 鈥淰alencia鈥, ten铆an los ojos humedecidos. Fue cosa de un momento fugaz. 鈥淰谩monos ya鈥, les dije, 鈥渆sto se acab贸. Y lo hemos logrado鈥.

Hacia el Comit茅 Regional de la CNT鈥 Todos juntos, silenciosos, serios y hoscos. Rehicimos el recorrido del largo d铆a 19, Ramblas arriba, calle Fernando, Plaza San Jaime, V铆a Layetana y calle Mercaders. El Comit茅 Regional estaba en pleno, as铆 como el Comit茅 Local de Sindicatos. Entre ellos la alegr铆a por la victoria era inmensa; desbordante entre los de las Juventudes libertarias, que se hab铆an batido en todas partes, como verdaderos aguiluchos. Pero cundo aparecimos todos los componentes de nuestra hermandad anarquista[27], se hizo un silencio impresionante, para testimoniarnos el pesar por el que faltaba: Francisco Ascaso.

Hab铆a terminado [una] etapa, la bella etapa de la lucha callejera. El mundo iba a saber c贸mo hacerle frente al fascismo.

Descansamos; tomamos caf茅 y fumamos cigarrillos. De pronto, son贸 el tel茅fono. 鈥淢arianet al habla鈥, o铆mos que dec铆a el secretario del Comit茅 Regional. 鈥淪铆, s铆, s铆鈥 Vamos a estudiarlo ahora mismo鈥. Marianet fue mirando a las caras de todos los que all铆 est谩bamos, y nos dijo: 鈥淐ompanys ruega que una delegaci贸n del Comit茅 Regional vaya a entrevistarse con 茅l. Compa帽eros, se re煤ne el Comit茅 Regional con asistencia de todos los compa帽eros del Comit茅 Confederal de Defensa, aqu铆 presentes鈥.

El acuerdo fue que, vistas las circunstancias de lucha en toda Espa帽a, se nos designaba al Comit茅 de Defensa de Barcelona[28] para tener la entrevista con el presidente Companys, con amplias facultades para resolver y acordar lo que estim谩semos pertinente en todo cuanto se relacionase con la manera de sostener la lucha en Catalu帽a.

FIN

4.La carta de Garc铆a Oliver a Lu铆s Romero (22-7-1966)[29]

Guadalajara, Jalisco, M茅xico, 22 de julio de 1966

Sr. D. Lu铆s Romero

BARCELONA 鈥 Espa帽a.

Comento su atenta y afectuosa del 9 corriente. Es casi seguro que tiene usted raz贸n respecto a los nombres correctos de Dependencias Militares y del Lloyd italiano. Despu茅s de treinta a帽os y carente de documentaci贸n, la rigurosa precisi贸n hist贸rica de lugares y nombres, falla lamentablemente, Por eso, lo que le envi茅 va como 鈥淣arraci贸n MEMORIZADA鈥︹. Y, aunque muchos no lo creer铆an, todav铆a hoy no recuerdo el nombre de la calle en que viv铆a yo entonces, as铆 como los nombres de calles del Pueblo Nuevo y El Clot que pisaba diariamente.

Supuse que usted har铆a todo el recorrido de mi narraci贸n. Yo tambi茅n quisiera tener la oportunidad de revivir mis pasos y azares de aquellos momentos. Espero que con el tiempo me sea dable[30]. Le adjunto plano bastante fiel 鈥 pero casi sin nombre de calles 鈥 del escenario de los primeros pasos de la marcha del 19 de julio.

Por dos razones no insist铆 sobre la entrevista con Companys despu茅s del triunfo en Barcelona. Una, porque la describ铆 muy detalladamente 鈥 narraci贸n que usted ya conoce 鈥 en un librito editado por la CNT el 19 de julio de 1937, en conmemoraci贸n del primer aniversario[31]. Todav铆a viv铆a Companys y algunos de los que vivieron los acontecimientos de aquella hora. Y, la otra raz贸n, porque, en realidad, aquella entrevista, si bien determinada por el 19 de julio [de 1936], ya no le encajaba. La entrevista fue POL脥TICA; pol铆tica mediterr谩nea, si se quiere, con todas las reminiscencias de aquel ayer de las peque帽as rep煤blicas, y en las que no todo lo que brillaba en los tratos y convenios, era oro. De ah铆 que no encontrase usted mucho ambiente entre las personas que interrog贸 en Francia y B茅lgica. El catalanismo oficial, que en su rudimentaria cultura nunca pas贸 de 鈥淟es p脿gines viscudes de EL PATUFET鈥, y que se alimentaba ideol贸gicamente en 鈥淓l B茅 Negre鈥 Y 鈥淟a campana de Gr脿cia鈥, nunca pens贸, ni pudo digerir que el anarcosindicalismo era un producto t铆picamente catal谩n, y no precisamente de 鈥渆ls altres catalans鈥, que tan profundamente trata Francesc Candel, sino de puros catalanes, que influenciaron Espa帽a entera y aportaron al mundo de las grandes ideas contempor谩neas una concepci贸n social basada en la gesti贸n directa dentro de la comunidad, ejercida por y desde los Sindicatos. Entre el anarquista catal谩n y, por ejemplo, el anarquista astur o gallego, hay la diferencia de que, el catal谩n es efectivamente anarquista, y el gallego o astur un liberal radicalizado.

Por eso, el 19 de Julio en Barcelona y Catalu帽a tiene dos significados: para algunos catalanes 鈥渃atalanistas鈥, es una fecha a olvidar; para la gran mayor铆a del pueblo catal谩n, que sienten Catalu帽a como una proyecci贸n hacia el universo, el 19 de julio es la jornada que dej贸 m谩s honda huella en sus vidas y en la vida de la Humanidad, porque definitivamente los incorpor贸 a la Historia Moderna, donde qued贸 escrito que, all铆 donde fracasan los partidos pol铆ticos 鈥 legado de la Revoluci贸n Francesa – quedan las reservas de los nuevos valores sociales del sindicalismo puro o anarcosindicalismo.

Le anticipo las gracias por esos ejemplares que tan gentilmente me promete enviar. Con saludos afectuosos.

[Carta de una sola p谩gina. Firmado y rubricado J. Garc铆a Oliver]

5. Anexo con un plano de Pueblo Nuevo, trazado a mano por Garc铆a Oliver

Las anotaciones manuales de Juan Garc铆a Oliver dicen esto:

En el primer piso viv铆a Garc铆a Oliver, donde se reun铆a el Comit茅 de Defensa. En el primer piso viv铆an Gregorio Jover y Antonio Ortiz. En el segundo piso viv铆a Fco. Ascaso. Casitas baratas, creo que Durruti viv铆a en la de en medio. Encima de aquellas casas. Segundo piso, viv铆a Ricardo Sanz. Local 鈥淟a Farigola鈥 del Sindicato Fabril y Textil, donde se reun铆a el Pleno de Delegados de los Comit茅s de Defensa de Barriadas, con el Comit茅 de Defensa de Barcelona. Posici贸n de los dos camiones de carga, con los que se hizo la marcha al centro de Barcelona.

Anotaciones de Agust铆n Guillam贸n al plano de Garc铆a Oliver:

JGO escribe: 鈥淪. Juan de Malta?鈥, esto es, no est谩 completamente seguro. A la izquierda, parcialmente recortado, dice: 鈥淸5] Almog谩vares鈥 En el margen superior izquierdo se lee: 鈥淐lot鈥

Textos, documentos y plano extra铆dos del libro de Agust铆n Guillam贸n:

Ecos y pasos perdidos de Juan Garc铆a Oliver

Cal煤mnia Edicions, Mallorca, 2021

