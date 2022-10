En el verano de 2021, la ruta migratoria del noreste de Europa fue modificada y establecida una vez m谩s. A su vez, el monstruo de la UE ha vuelto a mostrar su fea cara. Los pol铆ticos alimentan la narrativa del peligro a trav茅s de la migraci贸n, aline谩ndose con las fuerzas de derecha y conservadoras. Europa defiende su riqueza con todos los medios posibles y acepta la muerte de personas sin dudarlo.

Se blind贸 la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia, se construyeron muros y se militariz贸 incre铆blemente la llamada protecci贸n fronteriza. A pesar de esta pol铆tica violenta, las personas en movimiento siguen intentando cruzar la frontera y buscar refugio en Europa. Los activistas que apoyan a la gente en su camino se enfrentan a una grave represi贸n policial y gubernamental.

Hoy, en Hamburgo, tendr谩 lugar el primer evento de la gira Fight Fortress Europe.

Durante la gira informativa, las personas activas en la frontera polaco-belarusa hablar谩n de la situaci贸n actual, de sus luchas y del apoyo que pueden necesitar.

隆P谩sate por all铆 y muestra tu solidaridad.

En la web de FFE podr茅is encontrar las diferentes actividades programadas:

Por poneros un poco en contexto con lo que lleva ocurriendo los 煤ltimos meses en la frontera Polonia-Bielorrusia, su muro, sus cad谩veres, sus fronteras… traducimos un texto enviado por el equipo de No Borders Team ayer mismo por su canal de Telegram:

La 煤ltima semana en la frontera polaco-bielorrusa ha sido muy movida.

El aumento de los movimientos migratorios indica que, una vez abierta, la ruta no se cierra por razones como la erecci贸n de un muro. La valla no es m谩s que un medio para reforzar la narrativa del miedo, que da una fugaz sensaci贸n de 茅xito a los pol铆ticos, mientras que para las personas que se desplazan es una carga adicional, que a menudo pagan no s贸lo con dinero sino, sobre todo, con su salud. Cada vez o铆mos con m谩s frecuencia que los guardias fronterizos polacos roban a los inmigrantes documentos y dinero. Utilizan espray de pimienta contra hombres y mujeres indefensos, les echan encima perros y les golpean, caus谩ndoles heridas con las porras.

Violencia constante en los lados bielorruso y polaco.

Historias similares, una y otra vez…

En los 煤ltimos 7 d铆as, nuestro equipo sali贸 unas 11 veces a los grupos que necesitaban ayuda, a las zonas con topograf铆a dif铆cil, condiciones meteorol贸gicas variables y en diferentes momentos del d铆a o de la noche. Algunas acciones duraron hasta varias horas.

Entre los grupos a los que conseguimos llegar hab铆a personas de pa铆ses africanos como el Congo y Nigeria, India, Pakist谩n, Siria e Irak, tanto mujeres como hombres de distintas edades. Muchas personas fueron empujadas m谩s de una vez. Como muchos, denunciaron que tanto los servicios fronterizos bielorrusos como los polacos fueron brutales. Una de ellas dijo que el guardia fronterizo polaco le quit贸 el pasaporte con un prop贸sito desconocido y la trat贸 con gas lacrim贸geno.

驴Qu茅 decir a las personas que se encuentran en el camino, con las que se toma una taza de t茅 a toda prisa en medio del bosque? S贸lo se puede escuchar y estar juntos, contra la pol铆tica y el sistema inhumanos, estando rodeados de 谩rboles centenarios que fueron testigos de tantas tragedias humanas. El bosque de Bia艂owie偶a tiene sus secretos… Es reacio a aceptar visitantes, pero al mismo tiempo les da cobijo. Los kil贸metros que recorren las personas que se desplazan y las que las siguen con ayuda humanitaria son inconmensurables.

La topograf铆a de los bosques fronterizos es un reto incluso para el caminante m谩s persistente. Exige que se sienta respeto por ella y no tolera la debilidad. Un paso desatento puede hacer que pierdas los zapatos en el pantano, que te caigas sobre los troncos de los 谩rboles, que te cortes la piel, que te lastimes los ojos. El bosque est谩 vivo, se oye la comunicaci贸n interna de los seres que lo habitan. Por la noche, nuestros sentidos se agudizan y los sonidos se vuelven oscuros y hostiles. El miedo es tan paralizante como motivador para seguir adelante…El desierto de esos bosques es realmente exigente y traicionero. El camino hacia las personas necesitadas requiere un intenso esfuerzo. S贸lo somos humanos y a nosotros tambi茅n nos afecta el cansancio ordinario.

Sin embargo, se acerca una 茅poca a煤n m谩s dura para las personas que lo atraviesan: el invierno. La demanda de ropa de abrigo y t茅rmica aumentar谩. Nuestras mochilas estar谩n a煤n m谩s llenas… A pesar del levantamiento del estado de zona de emergencia, nuestros activistas siguen siendo acosados por las patrullas fronterizas. Es repugnante que te obliguen a hablar con los servicios responsables de los empujones, las torturas y las muertes en la frontera.

Pero seguimos luchando contra el sistema de deshumanizaci贸n y segregaci贸n. Ning煤n ser humano es ilegal.