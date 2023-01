La premisa básica para entender la actividad política estadounidense es el Sistema de Donaciones :

2 Los Miembros y Candidatos políticos más importantes son aquellos capaces de acumular mayor tipo y cantidad de subvenciones y donaciones, públicas y privadas, particulares y empresariales (Founds).

3 Los Donantes más generosos no solo controlan los partidos, sino a cada miembro, y sus sistemas de recolección de fondos, por medio de pagos.

¿Es el Pago por Representación tan extendido como para entender que esta práctica es la infraestructura que soporta el sistema?

¿Quién aporta el dinero para promoción Politica? Como hemos visto, las corporaciones. Las más fuertes económicamente son las que más aportan, por lo tanto, cabe esperar que serán las trasnacionales, conocidos como globalistas.

Globalistas

Blackrock, Blackstone, Wallmart, Disney, Turner, Mars, Chevron, Cargill, Dupont, Pfizzer, las GAFAN, Fanny Mae, Citygroup, Goldman Sachs… básicamente la plana mayor de Wall Street, que forma a su vez el grueso de la élite financiera mundial. Más nombres en el World Economic Forum de Davos.

Nacionalistas

En segundo término quedan las corporaciones nacionales, opuestas en muchos aspectos en interés con las élites trasnacionales. Para ellas es imposible competir en los mismos términos en un mercado mundial, ya acaparado por las primeras. Abrir los mercados al producto transnacional supone una pérdida del margen de sus beneficios y las empuja a deslocalizarse. Las empresas nacionales que no están en la cuerda floja están en el punto de mira de las multinacionales. Las absorciones se producen por sectores. Simplemente, recordar la desaparición de más de 400 bancos locales durante 2008-2010 o la crisis de los Ratailers, desplazados por el e-comerce (Amazon, Aliexpress…). Estas apuestas por el proteccionismo y la ruptura de acuerdos trasnacionales.

Las Vegas sand, Adelson, American First, Disney, Perlmutter Foundation, Energy Transfer LP, Marcus Foundation… Compañías nacionales de las que nadie que no haya estado en EEUU ha oído hablar, ni le importan.

Sociedad Civil

Sociedad Burguesa

Mención aparte las Fundaciones, que son gestores de fondos derivados de ganancias multimillonarias, de las anteriores organizaciones. Es decir, no son parte de la Sociedad Civil, sino de la Sociedad Burguesa.

En la Industria Política Estadounidense se puede aplicar una familiar fórmula para entender los procesos que se suceden en su interior.

-Desde el punto de vista del Pagador: Donación-Político-Proyectos; D-M-D.

El Político es la Mercancía que las industrias emplean en sus procesos de realización de la mercancía; no más importante que cualquiera de sus máquinas, materias primas o empleados.

A medida que la Imagen del Político gana o pierde popularidad, ha medida que consigue o pierde elecciones, que ocupa cargos de mayor o menor poder, gana o pierde patrocinadores. Se convierten así en las Superestrellas del momento, sobre los cuales se aplican todas las técnicas de mercadotecnia conocidas.

Dos son las tareas principales de todo buen político:

Recaudadores:

Como ejemplo el 100% de los cargos del Departamento de Estado de EEUU son miembros de fundaciones, destacando por su presencia la Ford Foundation y la Gates Foundation. El 25% han desempeñado cargos políticos electos, los cuales tienen a los PACs como forma orgánica de recaudación de fondos para campañas políticas.

Legisladores:

Desconocemos cuántos de ellos son verdaderos legisladores, en el sentido de que ellos mismos han formado parte del grupo de redacción de leyes. Pero el 100% de los cargos del Departamento de Estado de EEUU, como lobbistas (grupo de presión legislativa empresarial) reconocidos, han introduciendo leyes en el congreso por dinero, o han aceptado dinero de los lobbies para ellos mismos presentar las leyes, parte fundamental del proceso legislativo.

Cuando un Candidato muestra las características ideales de ser Recaudador-Legislador se convierte en Presidenciable.

De la defensa de intereses de estos 3 tipos de instituciones (PAC, fundaciones y lobbies), expresada como cantidad neta de fondos otorgados a sus Representantes políticos, parte la función de recaudadores-legisladores de los miembros del Departamento de Estado, en favor de las causas esponsorizadas por las élites que apoyan sus carreras.

Con estos Patrocinadores se obtiene la capacidad de enfrentarse en el Mercado Electoral . Este enfrentamiento incluye las capacidades de los candidatos de usar tácticas convencionales, como la propaganda y meetings públicos etc.., y no convencionales, ya comunes: acoso, faknew, lawfare, impeachment… Indicar que no hay contradicción cuando un grupo financia a candidatos de distintos partidos; de hecho, es lo más usual. Los Cargos políticos tienen una función fundamental para las empresas: desempeñar su cargo acorde con los intereses de sus representados. Es decir, Conseguidores.

4 Impacto del Sistema de Esponsorización

El resultado de conseguir que tu Representante sea el político electo es el acceso directo a las arcas del estado, en forma de subvención, concesión de proyectos, legislaciones favorables, ventajas fiscales, etc…

Estos Representantes comerciales de sus espónsores son capaces de recaudar enormes cantidades de capitales, ingentes, en torno a los más variados intereses.

Podemos ver las diferencias gobiernos transnacionales, en que su objetivo son la apertura de mercados y la imposición de unas reglas comunes para ciertas regiones, como lo fuereron las Administraciones Clinto, Bush sr, Bush jr, Obama, a las políticas restrictivas de las élites nacionales, como fue la Adm Trump, caracterizada por la ruptura de tratados internacionales. Todo derivado del sistema de esponsorización.

Con cada decisión del político, con cado sondeo demoscópico, comienza a desarrollarse un desplazamiento de donantes, fondos y apoyos políticos constantes, en los que los medios masivos principales son simplemente las voces públicas de los capitales que apoyan las candidaturas. Trump no satisfizo las expectativas transnacionales y fue acosado durante todo su mandato con el fin de que no pudiese llegar a término. Finalmente llegó a término, pero no logró ser reelegido. Las élites nacionales, aunque poderosos, no pueden compararse con el poder conjunto del Estado Profundo.

Conclusión

La Infrastructura Política Estadounidense descansa en un Sistema de Esponsorización o patronato en que el Candidato es representante de sus Promotores en un intercambio de capitales por proyectos (leyes, obras, subvenciones…). Sin duda es el lecho sobre el que se enarbola la abortada política de dominio mundial NOM.

La ventaja siempre estará del lado que mayores capitales pueda movilizar hacia la industria política. No se ven visos de cambios estructurales en el corto o medio plazo.

Las élites transnacionales están en clara pugna con las élites locales, que se ven perjudicadas, imponiendose sobre estas; una tendencia que pesa sobre todo Occidente. Pero tras la ruptura del mundo unipolar de dominio estadounidense en 2022 las élites locales tienen una oportunidad de acortar distancias entre ambas.

Las élites globalistas pueden hacer sufrir a Estados Unidos y hacerle perder posiciones estratégicas. Pueden aceptar ser sancionadas por el USArmy, por la UE, o incluso por la ONU. Pero no permitirán que las élites locales se hagan con el control del país, es decir, que impongan un Sistema político distinto, no basado en la esponsorización. La Amerikan Perestroika debe esperar.

EEUU continuará con su sistema de Esposorización. Por ahora parece irreformable, pero sin duda llegará el momento en que los intereses nacionales diverjan diametralmente de los globales, y que las trasnacionales, debilitadas en la circulación internacional, no tengan capacidad de defender sus avances; su Dominio. Será el momento en que no le quede otro remedio que aceptar la legalidad internacional, pretensión rusa, y abandonar el Rule of Law. Y con ello abandonará sus bases y disminuirá el dominio sobre sus dóciles vasayos.

Salud! PHkl/tctca

