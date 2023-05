May 28, 2023

Una manifestaci贸n por el derecho a la vivienda. 脕LVARO MINGUITO / ARCHIVO

La vivienda, con la aprobaci贸n de la nueva Ley por parte del Gobierno, ha sido uno de los temas que han jalonado la campa帽a de las elecciones municipales y auton贸micas que se celebrar谩n este domingo. La principal novedad de la norma es la regulaci贸n del alquiler. Pero, 驴d贸nde y c贸mo vive la gente en Espa帽a? Seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆stica (INE), en 2020 (煤ltima actualizaci贸n disponible), el 19,7% de la poblaci贸n viv铆a en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda. La cifra es muy superior a la de 2017, cuando alcanz贸 el punto m谩s bajo de la serie hist贸rica (11,5%), aunque inferior al 20,6% de 2004, primer a帽o en el que se public贸 esta estad铆stica. Por comunidades y ciudades aut贸nomas, los mayores porcentajes se daban en Ceuta (35%), Canarias (33,1%) y la Regi贸n de Murcia (26,3%).

La Real Academia Espa帽ola define 鈥渋nfravivienda鈥 como aquella 鈥渧ivienda que carece de las condiciones m铆nimas para ser habitada鈥. 驴Y cu谩les son esas condiciones m铆nimas? Como se puede leer en esta respuesta parlamentaria de 2017, el INE no recoge este concepto. Queda en manos de los gobiernos auton贸micos y de los ayuntamientos establecer cu谩les son esos requisitos para que una casa sea considerada habitable. Adem谩s de lo estipulado, sobre todo en materia de seguridad y salubridad, en el C贸digo T茅cnico de Edificaci贸n.

Se trata de un sistema discrecional que, a tenor de los pocos datos disponibles, no evita que muchas personas en Espa帽a tengan un techo, pero no un hogar. A ello se suma la problem谩tica a帽adida de que, en la mayor铆a de los casos, las normativas urban铆sticas determinan las condiciones m铆nimas para las viviendas de nueva construcci贸n o que han sido rehabilitadas, pero no para aquellas que se edificaron con anterioridad a dicha legislaci贸n.

Fuera de los datos oficiales, en 2019, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusi贸n Social en el Estado Espa帽ol (EAPN-ES) realiz贸 el informe Emergencia Vivienda. En 茅l se apuntaba que el 23,7% de la poblaci贸n estaba afectada por alg煤n indicador de exclusi贸n en la dimensi贸n de vivienda (infravivienda, deficiencias graves en la construcci贸n, insalubridad, hacinamiento, tenencia de la vivienda en precario, entorno degradado, hogares con personas con movilidad reducida y barreras arquitect贸nicas, y desproporci贸n de gastos en vivienda frente a ingresos). A continuaci贸n, detallamos las condiciones establecidas en las principales ciudades espa帽olas.

Madrid, el tama帽o de las habitaciones se rige por una norma franquista

Las condiciones m铆nimas de habitabilidad en la capital de Espa帽a se estatuyen en las Normas Urban铆sticas (NNUU) del Plan General de Ordenaci贸n Urbana de Madrid (PG 97).

El apartado 7.3.3 indica que todas las viviendas deben reunir la condici贸n de exterior. Para lo cual, han de ocupar una fachada de longitud superior a tres metros en la que exista al menos un hueco de una pieza habitable, y que d茅 a la v铆a p煤blica, a un espacio libre p煤blico o a un espacio privado del 谩mbito de la parcela.

Dicha pieza tendr谩 una superficie 煤til superior a 12 m2 y en ella ser谩 posible inscribir un c铆rculo de di谩metro igual o mayor de 270 cent铆metros. Las diferentes piezas que compongan la vivienda tendr谩n la condici贸n de pieza habitable, salvo el aseo, vest铆bulo, pasillo, tendedero y dependencias similares.

En el art铆culo 7.3.4 se considera como vivienda m铆nima aquella que cuenta con estancia-comedor, cocina, dormitorio y aseo, y cuya superficie 煤til sea superior a 38 m2, no incluy茅ndose en el c贸mputo de la misma las terrazas, balcones, balconadas, miradores o tendederos. Podr谩 admitirse reducir la superficie 煤til hasta 25 m2 en el caso de que 煤nicamente disponga de una estancia-comedor-cocina, que puede servir de dormitorio, y un cuarto de aseo.

Estas NNUU no establecen dimensiones m铆nimas de las distintas piezas de las viviendas, por lo que en ausencia regulaci贸n, apuntan desde el Consistorio madrile帽o, es de aplicaci贸n la a煤n vigente y franquista Orden del Ministerio de la Gobernaci贸n de 29 de febrero de 1944. En ella se estipula que los dormitorios de una sola cama tendr谩n 6 m2 y los de dos camas 10 m2. Las mismas dimensiones debe tener el cuarto de estar, 5 m2, la cocina y 1,5 m2 el retrete.

Cuando se valide definitivamente la Modificaci贸n Puntual de las NNUU del PG97 (MPG), aprobadas inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 7 de junio de 2022, se aumentar谩 la dimensi贸n m铆nima de vivienda hasta 40 m2, admitiendo su reducci贸n hasta 30 m2 solo en vivienda colectiva.

Barcelona, las viviendas anteriores a 1984 pueden ser de 15 m2

En Barcelona, la normativa vigente es auton贸mica: el Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones m铆nimas de habitabilidad de las viviendas y la c茅dula de habitabilidad.

En el anexo 1 se establecen las condiciones m铆nimas de las viviendas de nueva construcci贸n. Deben disponer, como m铆nimo, de una fachada abierta al espacio libre exterior del edificio, sea este p煤blico o privado.

Han de constar de una estancia o sala de estar-comedor, una c谩mara higi茅nica y un equipo de cocina; y tener una superficie 煤til interior no inferior a 36 m虏. Cuando la estancia sea un 煤nico espacio, tendr谩 que permitir la compartimentaci贸n de una habitaci贸n de 8 m虏, sin que la sala de estar ni la habitaci贸n pierdan sus requisitos obligatorios.

El anexo 2 trata de las viviendas preexistentes, construidas con anterioridad al 11 de agosto de 1984. En este caso, la superficie 煤til m铆nima ser谩 de 20 m2, aunque, excepcionalmente, se admitir谩n viviendas entre 15 y 20 m2, 鈥渜ue hayan sido construidas con licencia de obras solicitada antes del 1 de febrero de 1984 y que dispongan de c茅dula de habitabilidad vigente obtenida antes de la entrada en vigor de este Decreto鈥.

La sala es un espacio de uso com煤n que tendr谩 que disponer de una superficie 煤til no inferior a 10 m虏. Las habitaciones deber谩n tener una superficie 煤til no inferior a 5 m虏 y admitir la inscripci贸n de un cuadrado que mida en planta 1,80 脳 1,80 m. Se tendr谩n que poder independizar y no podr谩n contener ning煤n inodoro, lavadero o vertedero, ni el equipo obligatorio de cocina o de lavado de ropa.

Y al anexo 3 se refiere a las viviendas dotacionales p煤blicas, en las que la superficie ha de ser, como poco, de 30 m2.

Valencia, los apartamentos se pueden reducir a 24 m2

Las condiciones m铆nimas de habitabilidad de las viviendas en Valencia quedan estipuladas en una orden auton贸mica de 2009.

En el art铆culo 1 se indica que la superficie 煤til interior de la vivienda ser谩 de 30 m2, pudiendo reducirse a 24 m2 en el caso de los apartamentos. La vivienda puede tener distintos grados de compartimentaci贸n, seg煤n se agrupen o no en un mismo recinto los diferentes espacios b谩sicos.

Por piezas, el dormitorio sencillo ha de ser, como m铆nimo, de 6 m2. Mientras que el doble tendr谩 que llegar a los 8 m2. La cocina, 5 m2; el comedor, 8 m2; el ba帽o, 3 m2, y el aseo, 1,5 m2.

En las viviendas de dos o m谩s dormitorios, se帽alan, al menos uno de ellos tendr谩 10 m2 煤tiles, sin incluir el espacio para almacenamiento.

La anchura m铆nima de los pasillos ser谩 de 0,90 metros. Y todas las viviendas dispondr谩n de espacio para almacenamiento de la ropa y enseres que no ser谩 inferior a 0,80 m3 por usuario con una profundidad m铆nima de 0,55 m.

Respecto a la iluminaci贸n, al menos el 30% de la superficie 煤til interior de la vivienda se iluminar谩 a trav茅s de huecos que recaigan directamente a la v铆a p煤blica, al patio de manzana o a los patios interiores.

Sevilla, 40 m2 y al menos una habitaci贸n a espacio p煤blico en las viviendas nuevas

El Plan General de Ordenaci贸n Urban铆stica de Sevilla se aprob贸 el 15 de marzo de 2007. En 茅l se establece que la vivienda dispondr谩 como m铆nimo de cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo, dormitorio principal o dos dormitorios sencillos.

Cuando las condiciones particulares de zona o las normas espec铆ficas de aplicaci贸n no lo impidan, agregan, podr谩n disponerse apartamentos compuestos por una estancia-comedor-cocina, que tambi茅n podr谩 ser dormitorio, y un cuarto de aseo completo. La superficie del apartamento no podr谩 ser inferior a los 40 m2 煤tiles, dentro de los cuales no se incluir谩n terrazas, balcones, miradores, tendederos, ni espacios con altura libre inferior a 220 cent铆metros.

Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva edificaci贸n, especifican, tendr谩n huecos que abran a espacio abierto o a patios de luces, y, al menos, una pieza recaer谩 sobre calle o espacio libre p煤blico. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar de nueva edificaci贸n tendr谩 pieza habitable alguna con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ellas.

Se permitir谩n tambi茅n viviendas interiores. Pero, en ese caso, ser谩n dos las piezas con huecos que abran sobre patios vivideros, salvo que se trate de viviendas de un solo dormitorio o de apartamentos, en los que bastar谩 con un hueco en la pieza principal.

Zaragoza, una pieza habitable, como m铆nimo, debe ser exterior (basta con que d茅 a un patio interior)

Como en casi todas las ciudades anteriores, la norma que determina las condiciones m铆nimas de habitabilidad en la capital aragonesa (el Plan General de Ordenaci贸n Urbana de Zaragoza de 2001) se refiere a las viviendas de nueva construcci贸n o rehabilitadas y no hace referencia a las infraviviendas.

Partiendo de este contexto, el art铆culo 2.3.16 de dicha norma indica que toda vivienda contar谩 como m铆nimo con estancia-cocina, un dormitorio doble y un aseo con ducha. La superficie 煤til m铆nima ha de ser de 37 m2 y los pasillos tendr谩n una anchura m铆nima de 0,85 metros.

Por piezas, la superficie de la estancia-cocina ir谩 de los 18 m2 en las viviendas de un dormitorio a los 24 m2 de las que tengan cuatro. Respecto a la estancia-comedor, estar谩 entre los 14 m2 y los 20 m2. Los dormitorios de dos camas deben tener 10 m2 y en los de una bastar谩 con 6 m2. La cocina (cuando sea una superficie cerrada) no bajar谩 de los 6 m2, el aseo principal de 3 m2 y el secundario de 1,5 m2.

Adem谩s, todas las viviendas tendr谩n la condici贸n de exterior. Para ello, deber谩 existir una pieza habitable (toda aquella pieza donde se desarrollan actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas), cuyo hueco de ventilaci贸n e iluminaci贸n est茅 en una fachada de, m铆nimo, 3 metros, y d茅 a un espacio libre de uso p煤blico, un patio abierto privado o un espacio libre privado cerrado.