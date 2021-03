–

Disturbios en Bristol: consejos para mantenerse libre

Anoche se produjeron en Bristol unos disturbios en los que se quemó un furgón policial y se produjeron daños en la comisaría de Bridewell, en el centro de la ciudad. Los disturbios se produjeron después de la marcha #Kill the Bill, en la que miles de personas se manifestaron por la ciudad contra el nuevo proyecto de ley de policía, delitos, sentencias y tribunales.

A continuación, el consejo legal de Bristol Defendant Solidarity: https://bristolabc.wordpress.com/category/bds-2/

Es de junio de 2020, pero se aplican los mismos principios.

Para cualquier persona involucrada, o preocupada por ser objetivo de la policía:

1. Bien hecho; ¡buen trabajo!

2. No te asustes. La policía tiene recursos limitados y no lo sabe todo. En el peor de los casos, recibirás un sólido apoyo y solidaridad por parte de Bristol Black Lives Matter, Bristol Defendant Solidarity y un montón de buena gente de tu lado y del lado correcto de la historia. Las autoridades quieren que nos sintamos aislados y temerosos – nuestra mejor defensa son los demás. Todo lo que sigue es sólo una precaución – ¡más vale prevenir que curar!

3. Deshazte de la ropa (y los zapatos, los bolsos) que llevabas en el lugar de los hechos, y de cualquier cosa incriminatoria. Si es algo de lo que realmente no puedes desprenderte de forma permanente, al menos guárdalo en algún lugar seguro que no esté vinculado a ti durante todo el tiempo que puedas. Si ya has utilizado un teléfono o un ordenador para enviar un mensaje incriminatorio, deberías pensar en guardarlo o deshacerte de él también: los datos borrados podrían recuperarse.

4. No les ayudes a reunir información o pruebas. Ten cuidado con lo que dices en línea, por teléfono o incluso cerca de los teléfonos. Compartir historias puede ser poderoso, y tener a alguien con quien hablar puede ser importante, pero es mejor limitarse a conversaciones cara a cara con personas de confianza, lejos de teléfonos u ordenadores. Resiste el impulso de cotillear, especialmente sobre las acciones de los demás. Desde luego, no te recomendamos que te entregues, como le gustaría a la policía.

5. Ten a mano estos números para llamar. Si te arrestan, no necesitas el número de HJA; puedes decir simplemente que quieres «Hodge Jones & Allen solicitors de Londres».

HJA solicitors – 020 7874 8300*

Bristol Defendant Solidarity (BDS) – 07510 283424

BDS apoyará a cualquier persona detenida a través del proceso legal …pero si no ha tenido ningún problema con la policía, considere que contactar con BDS puede, en sí mismo, ser un riesgo. Si decide hacerlo, podría hacerlo a través de un teléfono y una SIM que no estén vinculados a usted (pague en efectivo), a través de un amigo de confianza o a través de una cuenta de correo electrónico anónima (no vinculada a su teléfono, ordenador o conexión a Internet).

6. Si la policía se pone en contacto contigo por cualquier motivo, responde «SIN COMENTARIOS» a todas las preguntas. Incluso en conversaciones informales, y aunque creas que lo que dices les hará darse cuenta de que se han equivocado de persona. Tienes derecho a guardar silencio, y hablar te pone en peligro a ti y a los demás. Consigue apoyo para tu «no comment» haciendo uso de tu derecho al asesoramiento legal gratuito en la comisaría; pero a través de un abogado experto en protestas como HJA de Londres en lugar del abogado de oficio. Lee más sobre tus derechos si te detienen ahora.

Para todos los demás:

1. Tampoco ayudes a la policía a reunir información o pruebas. No identifiques a nadie que conozcas en las fotos o imágenes, y no publiques nuevas imágenes en Internet sin difuminar las caras y todo lo que sea identificable. Incluso en ese caso, considera si vale la pena añadir más imágenes; puedes perderte algo. Al igual que en el caso anterior, resiste el impulso de cotillear, especialmente sobre las acciones de los demás, y mantén las historias incriminatorias fuera de la red y lejos de los teléfonos y otras tecnologías. Anima a los demás a hacer lo mismo.

2. 2. Estar dispuesto a apoyar. Mantengámonos unidos y tengamos claro que abandonar a Colston fue lo mejor que ha pasado en años, y presionemos a las autoridades para que abandonen la investigación. Gracias por cubrirnos las espaldas unos a otros.

