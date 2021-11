–

Las mejoras en el IMV, que incluyen nuevos complementos para la infancia, son recibidas con escepticismo en un marco en el que se agilizan las tramitaciones, pero el n煤mero de denegaciones sigue siendo muy elevado.

El pasado lunes 18 de octubre, la Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y Jose Luis Escriv谩, titular del Ministerio de Seguridad Social, Inclusi贸n y Migraciones comparec铆an conjuntamente ante la prensa. El objetivo: presentar una serie de mejoras y correcciones de la pol铆tica social en la que ambas carteras han trabajado conjuntamente desde marzo del 2020, cuando la crisis econ贸mica desatada por el confinamiento forzara la intervenci贸n del entonces joven Gobierno de coalici贸n, y se decidiera acelerar una medida contemplada en el acuerdo de gobierno: una prestaci贸n de la seguridad social que superase los l铆mites y problem谩ticas que planteaba un fragmentado y poco eficaz sistema de rentas m铆nimas auton贸micas.

Partiendo de la asunci贸n de que el instrumento resultante de este trabajo conjunto, el ingreso m铆nimo vital, es mejorable, la sucesora de Pablo Iglesias al frente del Ministerio de Derechos Sociales proced铆a aquel lunes a anunciar las novedades pertinentes: el incremento en las prestaciones para las familias que cuentan con integrantes que tengan una discapacidad superior al 65%, la agilizaci贸n de los tr谩mites para que quienes extingan su subsidio de desempleo no queden meses descubiertos esperando poder optar al subsidio, la reducci贸n del m铆nimo de los 23 a帽os para optar a la ayuda, y la inclusi贸n de los menores ex-tutelados como beneficiarios posibles, o la correcci贸n de disfunciones que perjudicaban a las familias monomarentales 鈥攃omo el hecho de que con el sistema inicial, una familia monomarental con tres hijos percib铆a una cantidad menor que una familia compuesta por dos personas adultas y dos menores. Belarra anunci贸 por 煤ltimo una propuesta que es un reclamo por parte de beneficiarios y colectivos de apoyo y que ya hab铆a sido anunciada otras veces: que se avanzar铆a para tomar en cuenta los ingresos de los 煤ltimos meses y no los del a帽o anterior.

Para el Ministro Escriv谩 quedaba anunciar la medida m谩s importante en cuanto que supone un incremento amplio de las cuant铆as: la incorporaci贸n de complementos para la infancia que alcanzar谩n hasta 100鈧 por menores entre 0 y 3 a帽os, 75鈧 entre 3 y 6 a帽os y 50鈧 a partir de esas edad. Un complemento que no solo cobrar谩n las familias destinatarias del IMV, sino aquellas con menores a cargo que superen hasta tres veces los umbrales marcardos para este subsidio.

Anunciada la medida, el Ministro se felicit贸 de que una vez superado el tap贸n administrativo que ralentiz贸 la gesti贸n del IMV en su primer a帽o de aplicaci贸n, actualmente la seguridad social est谩 鈥渃asi al d铆a鈥 con la tramitaci贸n de las solicitudes. Las cifras publicadas el 1 de octubre por la cartera de Escriv谩 a trav茅s de una nota de prensa revelan, en efecto, una progresi贸n importante a la hora de evaluar solicitudes: 鈥淓l INSS ha tramitado m谩s del 94% de las m谩s de 1,3 millones de solicitudes v谩lidas recibidas鈥, anunciaba.

De las solicitudes, se habr铆an aprobado a 13 de septiembre 336.933 prestaciones, que cubren a unas 800.000 personas. Entre estas personas, anunciaba el ministerio, casi 40% son menores. La nota de prensa toma esta cifra como prueba de que el IMV estar铆a funcionando para reducir la pobreza infantil.

A partir de los datos facilitados por el Gobierno, el pasado 27 de octubre, el colectivo cr铆tico RMI Tu Derecho publicaba un informe de valoraci贸n en el que recordaba que, si se exclu铆an los subsidios aprobados de oficio 鈥攆undamentalmente a familias beneficiarias de la ayuda por menores a cargo (75.424 casos)鈥, la tramitaci贸n ordinaria refleja que 鈥渆n conjunto, los expedientes aprobados en los 16 meses de aplicaci贸n de la ley ser铆an 261.509, que suponen el 22,7% del total de resueltos por la v铆a ordinaria (1.149.967)鈥.

A pesar de la escasa proporci贸n de aprobaciones, el colectivo remarca c贸mo la tasa de aceptaci贸n se ha duplicado en estos 16 meses, pasando de ser de un 15,3% en 2020, a un 27,9% hasta marzo de 2021, y un 30,4% hasta septiembre. Quedan reflejadas as铆 las modificaciones que han ido siendo anunciadas casi desde el principio de la implementaci贸n del IMV con sucesivas ruedas de prensa y declaraciones, como la del pasado 18 de octubre. Anuncios en los que, como respuesta a las cr铆ticas y la presi贸n social, se ha ido modificando el Real Decreto Ley a la espera de una tramitaci贸n legislativa en suspenso, que el Gobierno parece querer concretar antes de que finalice el a帽o. Las 煤ltimas medidas anunciadas, de gran calado, despiertan sensaciones encontradas entre organizaciones que han sido testigo, durante este a帽o y medio, de propuestas cuya ejecuci贸n distaba de lo planteado ante los colectivos o la prensa.

IMV y lucha contra la pobreza infantil

鈥淟a limitaci贸n que nosotros vemos en el IMV, y que es lo que expusimos desde un principio, es que se presentara como un instrumento de lucha contra la pobreza severa solamente鈥. Con un umbral de ingreso muy cercano al de la pobreza severa, explica Alexander Elu, especialista en pobreza de Save the Children, el IMV hasta ahora repercutir铆a en la infancia en peor situaci贸n, pero se dejaba afuera, descubiertos, a quienes se encontraban en situaci贸n de pobreza relativa: 鈥渁h铆 es donde se concentra un buen n煤mero de hogares con ni帽os y ni帽as鈥. El integrante de Save the Children considera que los complementos anunciados el pasado 18 de octubre vienen a cubrir esta franja, sin embargo cuestiona lo que considera 鈥渦n mix un poco extra帽o en el que por un lado el IMV es una herramienta de lucha contra la pobreza severa, pero por otro lado, con estos complementos, pasa a cubrir a familias con bajos ingresos que incluso est谩n por encima del umbral de pobreza relativa鈥. Si bien considera esto una buena noticia en cuanto que mejora el panorama de protecci贸n a la infancia, transmite la preocupaci贸n que les genera que se mezclen los objetivos de lucha contra la pobreza y de apoyo a la crianza.

Frente a esta estrategia, la organizaci贸n de apoyo a los ni帽os y ni帽as propone la universalizaci贸n de las prestacionas para la infancia, y recuerda que esta era la l铆nea trabajada inicialmente por el ministerio de Belarra. Una prestaci贸n 鈥渂asada en el modelo de deducciones fiscales, reembolsables, reformada de manera que pudiese alcanzar a todos los niveles de ingreso鈥. Una f贸rmula que la organizaci贸n defiende y que consiste en superar el modelo actual de deducciones fiscales que beneficia b谩sicamente a las familias de ingresos medios y altos, dado que se aplica a trav茅s de deducciones en el IRPF, algo que no alcanza a quienes por sus bajos ingresos no hacen la declaraci贸n o no generan una deuda tributaria. 鈥淐onfiamos en que un mejor sistema de deducciones por la v铆a de la reembolsabilidad, del alcance a todas las familias, pueda producirse en un sistema de ayudas familiares de apoyo a la crianza universalizado鈥. Un sistema que ya estar铆a funcionando en otros pa铆ses de Europa y que desde Save the Children ven m谩s coherente que las reformas al IMV anunciadas, que si bien ser铆an una soluci贸n pragm谩tica, se quedan en la l贸gica de los 鈥減arches鈥.

As铆, si bien Elu celebra el avance que supone este anuncio reciente teniendo en cuenta los bajos niveles de lo que se part铆a 鈥斺渓a prestaci贸n por hijo a cargo eran apenas de 291 euros al a帽o, lo cual supon铆a cinco veces menos de la media europea鈥, recuerda鈥 cuestiona tambi茅n la decisi贸n de gradualidad en las prestaciones, cuya cuant铆a desciende a medida que el menor cumple a帽os: 鈥渓o que nosotros vemos es que por un lado las tasas de pobreza infantil son elevad铆simas 鈥攅l 27,4%鈥 y crecen con la edad, lo cual contradice un poco esta l贸gica decreciente de los complementos鈥, el coste de la crianza, a帽ade, tambi茅n aumentar铆a ligeramente con la edad de ni帽as y ni帽os, lo que cuestiona a煤n m谩s esa gradualidad.

En todo caso, el portavoz de Save the Children considera que despu茅s de 鈥渦n a帽o de vac铆o鈥 tras la eliminaci贸n de la prestaci贸n por menores a cargo, la introducci贸n de los complementos supone una correcci贸n a esa suspensi贸n y una mejora de las cantidades respecto a la prestaci贸n anterior.

Para Roberto Borda de RMI Tu Derecho, el anuncio de los complementos para menores es eso: una rectificaci贸n que no merece el nombre de novedad. 鈥淭煤 quitaste una cosa y ahora la vuelves a poner, ya est谩鈥, sumariza. Se pregunta por qu茅 se introducen nuevas variables en un IMV cuyo dise帽o ya es muy complicado pudiendo haberse limitado a elevar las cuant铆as, si se consideraba que estas eran demasiado bajas para las familias con menores. Para este trabajador del tercer sector, que lleva casi un a帽o y medio batallando con los tr谩mites, a帽adir este complemento puede ser un nuevo quebradero de cabeza para las familias a las que habr谩 que aclarar si han de pedir dicho extra o si les llegar谩 de oficio.

Silencios burocr谩ticos que persisten

Y es que aunque la mejora en la tramitaci贸n de las solicitudes sea evidente, Borda no da por superados los problemas burocr谩ticos que ha traido aparejados el IMV. 鈥淒e un lado, hay una bolsa de gente del principio que sigue sin respuesta, y por otro lado s铆 que est谩n resolviendo nuevas peticiones en cuatro o cinco meses鈥. El activista sospecha, en base a su experiencia con usuarios, que son las solicitudes que se presentaron por correo certificado y no de forma telem谩tica, las que est谩n generando problemas. Otra dificultad que identifica es que las reclamaciones 鈥攆recuentes, dado el alto 铆ndice de denegaci贸n鈥 no estar铆an siendo respondidas con celeridad, prorrogando la incertidumbre de las personas durante meses. 鈥淵 si no te dan la raz贸n el siguiente paso es ir a los juzgados de lo social, que eso vuelve a ser un a帽o o as铆 hasta que el juez ve tu caso鈥. Tiempos que chocan con las urgencias que atraviesan estas familias que han decidido optar a la ayuda por sus escasos recursos.

Otra de las cuestiones que preocupan en RMI Tu Derecho choca con el anuncio, una vez m谩s, de que se tomar谩n los meses anteriores para valorar el derecho a la prestaci贸n. La organizaci贸n denuncia que no se est谩n actualizando las prestaciones con datos de 2020. Esto perjudica obviamente a quienes ingresaron menos en 2020 que en 2019, el a帽o en base al cual se calcul贸 en primer lugar su prestaci贸n, pues las cuant铆as estar铆an por debajo de las establecidas, pero tambi茅n a quienes ingresaron m谩s el a帽o pasado: pues son las personas quienes deber谩n responder ante los pagos indebidos de la seguridad social. En estos casos, 鈥渆st谩n congelando totalmente el pago, el 100% de la prestaci贸n, eso es muy preocupante porque est谩n dejando a las familias con cero euros al mes鈥, algo que afecta particularmente a las familias que pasaron de oficio el IMV y que luego se ha visto que no cubr铆an los requisitos, o el c谩lculo estaba mal hecho.

Para Borda, la interrupci贸n de las prestaciones en caso de error es una 鈥渁berraci贸n, porque es una prestaci贸n que la propia ley dice que no se puede embargar salvo cuando tengas una deuda con la seguridad social, pero yo entiendo que si la deuda con la seguridad social se ha generado porque la seguridad social no ha tramitado todo lo bien que pod铆a la solicitud, no te puede retirar el 100% de la prestaci贸n, y adem谩s esto sin notificaci贸n ninguna鈥. El activista asegura que al menos en su caso, no ha visto ninguna comunicaci贸n que informe a las familias de que se les interrumpe el pago y que explique las razones para ello, sino que las personas se enteran de lo sucedido tras llamar extra帽ados ante el no ingreso de la ayuda que esperaban.

Hacer que lo que ya hay funcione

Uno de los anuncios que el Ministro hizo durante la rueda de prensa del pasado 18 de octubre es que la administraci贸n ser谩 proactiva a la hora de buscar a las personas que puedan beneficiarse del IMV. Una afirmaci贸n que colisiona con la realidad de miles de personas que habiendo solicitado esta ayuda han quedado excluidas: 鈥渃reo que la gente se queda afuera porque sigue sin haber citas presenciales, porque no hay nadie que te acompa帽e en el proceso鈥.

La falta de convenio con los servicios sociales en comunidades aut贸nomas (como es el caso de Madrid) dificulta que haya una asistencia a los eventuales solicitantes. Para el miembro de RMI Tu Derecho el problema no es que la gente desconozca una prestaci贸n tan publicitada como el IMV sino que 鈥減ara la gente este es como un muro infranqueable y entonces te desesperas y dices: no voy a poder鈥.

Por ello para Borda es importante que m谩s que anunciar peri贸dicamente grandes novedades, el Gobierno se haga cargo de que lo ya existente funcione y los anuncios hechos anteriormente se concreten en cambios reales. 鈥淯na de las cosas que tendr铆an que decir es: nos vamos a comprometer a que las tramitaciones sean en 30 d铆as鈥. Borda recuerda que este fue el compromiso inicial de Escriv谩, quien presentaba la agilizaci贸n de la tramitaci贸n como una de las grandes ventajas frente a las rentas auton贸micas.

Desde RMI Tu Derecho recuerdan y reivindican otros de esos compromisos iniciales que consideran fundamentales 鈥渁ntes de ponerse a anunciar novedades鈥. Por ejemplo: cumplir con el planteamiento inicial de simplificar la tramitaci贸n aceptando una declaraci贸n responsable y comprobando los datos (de los que dispone el Estado) de manera posterior. 鈥淪e concede la prestaci贸n, se atiende a la emergencia de una familia que est谩 en situaci贸n de pobreza y luego se revisa lo que se tenga que revisar cuando tengas que revisarlo鈥.

La introducci贸n de nuevas variables como complementos para menores que adem谩s cambian en funci贸n de la edad, genera preocupaci贸n en quienes vienen acompa帽ando a las familias en recorridos burocr谩ticos que a veces desaf铆an toda l贸gica: Borda habla de una familia a quien se le retir贸 la prestaci贸n cuando uno de sus hijos se emancip贸 porque, seg煤n la administraci贸n, la familia con un hijo menos, ser铆a una nueva 鈥渦nidad de convivencia鈥 鈥 鈥渞esulta que ahora ya las familias empobrecidas tiene que nacer y vivir todos juntos en la misma casa鈥濃 ; o recuerda el temor de una joven tras tener una hija ante la posibilidad de que comunicar este nacimiento ponga en riesgo su prestaci贸n. As铆, reflexiona Borda, tal como est谩s las cosas, no se trata solo de no llegar a la mayor铆a de la poblaci贸n empobrecida: 鈥淨uienes tienen el IMV se sienten vapuleados porque sigue existiendo la sensaci贸n de que no s茅 en qu茅 momento me lo van a quitar. Una prestaci贸n para erradicar la pobreza que no crea confianza en la gente es un problema鈥.

Borda recuerda otros anuncios que se hicieron al principio, como las ayudas al alquiler o los itinerarios de inserci贸n, medidas de las que, al menos 茅l, en el contexto de la Comunidad de Madrid, no tiene noticia. 鈥淪i t煤 no lo sufres en tus carnes piensas, qu茅 buena gente: est谩n ah铆 haciendo sus pol铆ticas para erradicar la pobreza, no hacen m谩s que hacer cosas鈥, ironiza.

