INICIO DE CONFLICTO CON TRANSTUAL S.L,

PERTENECIENTE AL GRUPO CREACIONES MARSANZ S.A.

La empresa Transtual S.L,

perteneciente al grupo Creaciones Marsanz S.A. ha despedido a nuestro compañero

que llevaba en la empresa 4 años simplemente por reclamar sus derechos y lo que

le correspondía:

– subida salarial por convenio

– plus de toxicidad/peligrosidad

– horas de más anuales y 15 min de más

todos los días

– vacaciones no firmadas ni

organizadas

– nóminas dadas a los meses

– categoría profesional de peón cuando

tanto el compañero como el resto hacían trabajos de cargos superiores

– horas extras pagadas a 4€ fuera del

convenio).

Trabajaba de hace 4 años en el puesto

de recubrimientos metálicos (galvanizado) bañando las piezas de hierro con

zinc. En el momento que el jefe se entera de las reclamaciones le saca de su

puesto de trabajo a la fábrica a producción y le amenaza no solo con despedirle

si no que le dice que no va a pagar absolutamente nada a nadie.

Son innumerables las pruebas de las

que este sindicato dispone para demostrar tanto el cambio de puesto de trabajo

como el despido disciplinario que le han interpuesto, lógicamente para acabar

con él y que el resto siga trabajando precariamente.

En la fábrica se cometen

irregularidades que atentaban no sólo contra la salud del compañero, también

con la del resto de la plantilla, subcontratas y visitas (clientes y

proveedores).

Con el inicio de este conflicto queremos,

no sólo decirle a la empresa que nos va a tener enfrente luchando la readmisión

del compañero, quien no se va a doblegar y va a continuar ejerciendo labor

sindical. Queremos además informar a clientes y proveedores de lo que en ese

lugar ocurre, algo de lo que seguramente no tengan conocimiento, pues cuando

hay visita en las instalaciones, la dirección sabe de antemano que van a ir por

algún chivatazo y ponen toda la seguridad mínima para que no tenga ningún

problema, desde mamparas en la zona de soldadura hasta placas de metacrilato

para que no salgan las chispas de las máquinas de soldadura.

Iremos desarrollando acciones y dando

a conocer todo esto, en su momento y en su medida, haciendo explotar la

solidaridad y el apoyo mutuo que caracteriza a la CNT-AIT, al

anarcosindicalismo.

Por eso gritamos y no dejaremos de

hacerlo: READMISIÓN COMPAÑERO DESPEDIDO!!!

Sindicato de Oficios Varios de Toledo

CNT-AIT.

EN CNT-AIT, SI NOS TOCAN A UNX, NOS

TOCAN A TODX

CNT – AIT TOLEDO