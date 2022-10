Inicio de curso: precaridad, privatización, improvisación.

–

Inicio de curso: precaridad, privatizaci贸n, improvisaci贸n.

Desde CGT lamentan las declaraciones electoralistas que el Presidente de la Junta Ma帽ueco hizo en su visita a un centro educativo de Burgos y denuncia otro inicio de curso para olvidar, marcado por la precaridad, la privatizaci贸n y la improvisaci贸n de la Consejer铆a de Educaci贸n. Desde el profesorado se apunta adem谩s a varias problem谩ticas que est谩n provocando un inicio de curso m谩s que complicado, como son las nuevas programaciones o la llegada de refugiados ucranianos a los centros …





LA INTERINIDAD



La interinidad en nuestro sistema educativo sigue siendo muy elevada (hasta el 30% en secundaria).

Como afirma CGT, la contrataci贸n del personal interino es muestra de la precariedad creciente en el sector. La Consejer铆a de Educaci贸n, adem谩s, incurre en ilegalidades al ofertar las plazas de menos de 陆 jornada. Esto va en contra del Acuerdo de 2006 firmado con los sindicatos de la Mesa Sectorial, que no han hecho nada por cumplir los acuerdos que suscribieron. El presidente Ma帽ueco, por su parte, hizo declaraciones resaltando que hay 650 profesores m谩s que el a帽o anterior. En CGT se preguntan, Sr. Ma帽ueco, si incluye en esos 650 a los profesores que ha contratado por 5 horas semanales. 驴No ser谩, Sr. Ma帽ueco, que ese aumento es la necesidad de profesores que surge de la reducci贸n del horario lectivo de los docentes para este a帽o? Tambi茅n anuncia nuestro Presidente 3600 profesores m谩s para el a帽o que viene. Debe referirse a los docentes del Plan de Estabilizaci贸n para los interinos al que ha obligado Europa porque la admintraci贸n que dirige lleva 15 a帽os abusando de la figura del interino, interinidad que si no se redujese collevar铆a la p茅rdida de fondos europeos.

DE RATIOS E INVERSI脫N



Tambi茅n ha valorado positivamente Ma帽ueco las ratios. Sin duda es un punto fundamental para una ense帽anza de calidad. La cuesti贸n es que se deber铆a estar disfrutando de las nuevas ratios pero en CGT ya hemos detectado que no se cumple y que los inspectores imponen el 10% de matriculaci贸n extraordinaria y se saltan la norma. Y no solo eso se ha vuelto en muchos casos a las ratios de antes de la pandemia sin miramientos, d谩ndose de nuevo grupos de 25 en la ESO y 35 en Bachillerato, con las enormes dificultades que esto supone para una atenci贸n personalizada, adem谩s de la carga de trabajo que soportan muchos profesores. Desde CGT denuncian la pol铆tica educativa del Gobierno PP-Vox, cada vez m谩s reaccionaria e ideol贸gica, al servicio de la privatizaci贸n de la educaci贸n (como est谩 ocurriendo en la sanidad).

Como muestra de la “inversi贸n” en educaci贸n: todav铆a se est谩 esperando el mobiliario en los centros … cuando ya llevamos 2 o 3 semanas de curso. O lo que est谩 por venir con la cuesti贸n de los refugiados.

LOS REFUGIADOS



En no pocos centros educativos de nuestra comunidad est谩n siendo matriculados grupos de estudiantes de origen ucraniano, muchos de ellos con verdaderos problemas sociales, sicol贸gicos, culturales, ling眉铆sticos, etc., y todo esto lo tienen que resolver los centros con la buena voluntad del profesorado y los profesionales de apoyo. La situaci贸n que se est谩 creando con todo esto, debido a la falta de inversi贸n y de planificaci贸n de una situaci贸n a todas luces excepcional, es la de una olla a presi贸n que puede estallar en muy diversas direcciones. La actitud general es, evidentemente, de ayuda al refugiado, pero nos encontramos con alumnos de origen ucraniano que no saben el idioma en absoluto, que provienen de orfanatos en Ucrania (驴qui茅n no ha visto las im谩genes lamentables de su situaci贸n), que cargan con duras condiciones sicol贸gicas y otros muchos problemas de gran complejidad.

LA LOMLOE

Sin entrar de nuevo a valorar la necesidad o no de esta nueva ley (con cosas buenas y malas, como en otras ocasiones hemos resaltado), lo que s铆 DEBEMOS DENUNCIAR es el estado en el que se encuentra su aplicaci贸n en nuestra comunidad aut贸noma. Los docentes han empezado el curso elaborando los planes de estudio nuevos (en los cursos impares) con unos simples borradores… Finalmente, el 煤ltimo d铆a h谩bil de septiembre la Junta ha publicado los nuevos curr铆culos, sin mucho m谩s que lo presentado en los anteriores borradores. LA EDUCACI脫N DE NUESTROS HIJOS ES, para el PP-VOX, poco m谩s que un borrador sin detalles ni desarrollo. Por no decir nada de las “indicaciones” que se han facilitado al profesorado: una planilla de siglas y supuestas competencias que no est谩n desarrolladas ni en un contenido curricular espef铆co ni en una nueva metodolog铆a. Est谩 claro que el PP-VOX ha pretendido boicotear sistem谩ticamente la entrada de la LOMLOE en nuestra comunidad. Y est谩 claro tambi茅n que esto lo pagar谩n los profesores, los alumnos y sus familias.

DE LA SITUACI脫N LABORAL Y SOCIAL



En los 煤ltimos a帽os, la ense帽anza p煤blica ha sufrido mucho. No es raro escuchar a los que se jubilan decir aquello de “la que os espera, menos mal que me jubilo”. Desde la congelaci贸n salarial del 2010 (m铆nimamente contestada con dos huelgas) hasta la situaci贸n derivada de la pandemia, la ense帽anza y la situaci贸n laboral de los trabajadores del sector ha empeorado en los principales aspectos: salarios, tiempos, ratios… No se han recuperado las 3 horas del horario docente de de secundaria, por ejemplo (este a帽o se ha recuperado una m铆sera hora, despu茅s de no s茅 cu谩ntos), ni se han actualizado los salarios al IPC (congelados durante a帽os), ni se ha aplicado la reducci贸n de las 35 horas, etc. etc. Recortes y desinversi贸n son la t贸nica de esta Junta que tanto alardea de los resultados de la educaci贸n.

La educaci贸n p煤blica es un fiel reflejo de la sociedad. Si se apunta “un invierno jodido” en lo econ贸mico (por la guerra, la inflaci贸n, la energ铆a), 驴c贸mo se espera que sea este curso en lo educativo? Porque es evidente que, si la econom铆a se jode, la educaci贸n no va a ser lo primero para estos liberales, derechistas y facciosos.

Los problemas de la educaci贸n son los mismos que los de la sanidad y cualquier otro servicio p煤blico. Pero tambi茅n en muchos sentidos son los mismos que los de las grandes f谩bricas y las empresas privadas: contratos temporales, despidos por vacaciones, malas condiciones de trabajo… La divisi贸n entre interinos y fijos, entre p煤blico y privado, entre categor铆as salariales… es una cadena llena de piedras en el cuello de la clase trabajadora y del sistema educativo. Frente a esto, debemos reivindicar los intereses comunes de todos los trabajadores, de los que trabajan en el sistema educativo y de los que tienen a sus hijos en 茅l.

Frente a la Junta y sus “pol铆ticas”,

UNIDAD de TRABAJADORES y USUARIOS.

Por la SOLIDARIDAD DE CLASE.



Solidari@s de la ense帽anza.

Valladolid. 3 de octubre 2022.