De parte de CGT February 17, 2023 222 puntos de vista

SEGUNDA REUNI脫N CON ILUNION E INICIO DE LA HUELGA

Hoy, a menos de 24 horas de la Concentraci贸n de ma帽ana frente a Ilunion, nos cit贸 la misma al Comit茅 de huelga para mantener una reuni贸n a las 19 h.

Desde el Comit茅 de huelga, en la anterior reuni贸n, insistimos mucho en la necesidad inmediata de poner uno o varios autobuses de ruta de Empresa para acudir al nuevo Centro coordinador del SUMMA 112, sito en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, no ya solo por lo inhumano de malgastar entre 4 y 6 horas de transporte diario para ir a trabajar, sino por la propia operativa y eficacia del Servicio, recordemos de Emergencias y Urgencias sanitarias.

Hoy, sin ir m谩s lejos, debido a una incidencia en la red de Cercan铆as vari@s compa帽er@s llegaron entre una y dos horas tarde a su puesto de trabajo o a su domicilio. Repetimos que se trata de la atenci贸n telef贸nica de un servicio de urgencias, donde est谩 en juego la salud y la vida de las personas y las y los operadores/as somos su primer eslab贸n.

En la reuni贸n de hoy, sin ser todo lo productiva que cabr铆a esperar, s铆 hemos constatado que Ilunion est谩 haciendo algunos avances sobre lo que nos ha dicho hasta el momento. Hoy mismo ha pasado por Registro una solicitud de incremento del Presupuesto del actual Contrato para mejorar nuestras condiciones laborales, dirigida a la Consejer铆a de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Con todo ello, siempre desde la confianza y nuestra buena voluntad de negociaci贸n, seguimos adelante con las movilizaciones y la Huelga. Ya son necesarios hechos m谩s tangibles y acordes a nuestras reivindicaciones, reducci贸n de la jornada m谩xima anual, mejoras laborales sustanciales y un traslado al Zendal digno.

Finalmente, informamos tambi茅n que una vez m谩s el SUMMA 112 y la Comunidad de Madrid vulneran el Derecho de Huelga al imponer unos 芦Servicios m铆nimos禄 del 100% en la Atenci贸n de la Emergencia y Urgencia y un 80% en la Atenci贸n del Transporte sanitario no urgente. La CGT ya est谩 en tr谩mites de impugnaci贸n.

Recordamos:

鈥 Huelga indefinida:

Todos los lunes y s谩bados, 24 horas. Desde el s谩bado 18 de febrero.

鈥 Concentraciones:

Viernes 17. De 16:30 a 18:00 frente a Ilunion. C/ Albacete, 3 de Madrid.

Viernes 24. De 16:30 a 18:00 frente a la Consejer铆a de Sanidad. C/ Aduana, 29 de Madrid.

COMIT脡 DE HUELGA