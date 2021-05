–

De parte de ANRed May 18, 2021 67 puntos de vista

Hace pocos d铆as, siete familias de Marcos Paz (Provincia de Buenos Aires) fueron notificadas de una orden de desalojo pautada para los d铆as 13 y 18 de mayo. Por Corresponsal popular para ANRed.

Esta orden es el resultado de un juicio de siete a帽os, del que muchas de estas familias nunca fueron notificadas, neg谩ndose el derecho a su leg铆tima defensa.

Viven en estas tierras desde 1981, cuando comenzaron a trabajar en la producci贸n de verduras.

La persona que las hab铆a contratado abandon贸 el lugar, adeudando los salarios de lxs trabajadores, quienes permanecieron cuidando el campo durante estos 40 a帽os.

Las familias est谩n pidiendo que se lxs acompa帽e en este dif铆cil momento, dando difusi贸n al caso y pidiendo a las autoridades correspondientes que den una respuesta ante esta injusta situaci贸n.

Son familias que viven, trabajan y cuidan este territorio desde hace muchos a帽os, d贸nde han construido una comunidad donde viven 30 personas adultas y 14 ni帽es.

La amenaza de desalojo de estas familias representa la vulneraci贸n de derechos b谩sicos a una tierra y vivienda digna. Las mismas se encuentran defendiendo el derecho a que les ni帽es tengan un lugar donde crecer, d贸nde recrearse, d贸nde vivir. Hoy, en contexto de emergencia sanitaria , estas familias se enfrentan a la amenaza de un inminente desalojo.

Es por esto que las familias exigen la indemnizaci贸n por los a帽os trabajados y que el Estado no mire para un costado y de respuestas concretas a la situaci贸n habitacional de las siete familias.

Denuncian el intento de desalojo impulsado por Santiago Velarde en connivencia con el juzgado de paz de Marcos paz.

Ver: https://youtu.be/y_pX4PWRBVs

Comunicado de las familias convocando a concentrar el d铆a martes 18/05 a partir de las 7am en el campo (RUTA 6 Y RUTA 40. MARCOS PAZ):

El d铆a martes 18 de mayo a las 7am vamos a estar haciendo otra convocatoria con m谩s fuerza, todav铆a no est谩 confirmado que el desalojo est谩 suspendido, la prorroga a煤n no la contestaron y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados; en esta convocatoria necesitamos mucho m谩s apoyo la gente que nos quiera acompa帽ar ese d铆a ser铆a de gran ayuda. Cuanto m谩s seamos mucho mejor. Esta lucha la vamos a ganar todxs juntxs.

NO AL DESALOJO! RECONOZCAN LOS DERECHOS DE LAS SIETE FAMILIAS!