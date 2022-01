–

Expertos y expertas afirman que las dosis de refuerzo no son necesarias en personas que ya han atravesado 贸micron y reclaman al gobierno su presencia en la comisi贸n de vacunas.

El pasado martes, la Comisi贸n de Salud del Ministerio de Salud recul贸 en la estrategia de vacunaci贸n para las personas que ya han superado la infecci贸n por 贸micron. As铆, estimaron como recomendable que transcurran al menos cinco meses entre la infecci贸n y la tercera dosis contra el covid, mientras que hasta ahora la recomendaci贸n era hacerlo tras discurrir cuatro semanas.

Una decisi贸n que en su d铆a cuestionaron expertos y expertas ya que la protecci贸n que ofrece la infecci贸n natural se estima efectiva mucho m谩s tiempo. Ante las cr铆ticas, el Gobierno decidi贸 recular y hoy, inmun贸logos e inmun贸logas van m谩s all谩, cuestionando la necesidad de una dosis de refuerzo en personas que ya han atravesado la infecci贸n.

鈥淓s completamente innecesaria鈥, zanja Jos茅 G贸mez Rial, facultativo especialista en Inmunolog铆a en el laboratorio de Inmunogen茅tica del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. 鈥淯n individuo inmunocompetente con pauta vacunal completa 鈥攄os dosis鈥攜 que ha pasado la infecci贸n por 贸micron est谩 perfectamente protegido, e incluso mejor que el que ha recibido tres dosis de vacuna. No podemos olvidar que la vacuna esta formulada con la variante original de Wuhan que ya no circula, y que la variante 贸micron tiene capacidad de evadir los anticuerpos generados tras la vacunaci贸n, por tanto esta dosis de recuerdo tiene un beneficio individual muy bajo en individuos j贸venes inmunocompetentes pero ning煤n beneficio en individuos vacunados que han pasado la infecci贸n con 贸micron鈥, explica Rial, para quien la infecci贸n es un booster (refuerzo) natural mejor que cualquier dosis de vacuna 鈥減orque amplifica la respuesta generada por la vacuna, la actualiza a la variante actual y la completa con otras prote铆nas del virus que no est谩n incluidas en la vacuna鈥.

En el mismo sentido se pronuncia 脕frica Gonz谩lez Fern谩ndez, catedr谩tica de Inmunolog铆a del Centro de Investigaciones Biom茅dicas CINBIO, quien habla de una respuesta m谩s potente mediante la 鈥渋nmunizaci贸n h铆brida鈥. 鈥淣uestro organismo ver铆a distintas partes del virus, no solamente la prote铆na S que est谩 en la vacuna鈥, explica.

Vacunaci贸n indiscriminada

El gobierno comenz贸 con una estrategia restrictiva para suministrar las terceras dosis, acotada a personas mayores de 80 a帽os e inmunodeprimidas. Poco a poco ha ido abriendo la mano y sumando m谩s estratos poblacionales. El pasado 13 de enero, Sanidad y las comunidades aut贸nomas acordaban dosis de refuerzo para todas las personas mayores de 18 a帽os.

Esta decisi贸n tambi茅n es controvertida desde el punto de vista de la inmunolog铆a, tal y como afirman las expertas. 鈥淟a tercera dosis tiene sentido en personal vulnerable para intentar impedir que desarrollen un covid grave. Se ha visto que se pueden activar las c茅lulas B de memoria y producir anticuerpos que ayudan a neutralizar el virus, y dado que en estas personas su sistema inmunitario no responde bien, ayudar a que est茅n m谩s protegidas. Sin embargo, para poblaci贸n general y sobre todo joven (18-40 a帽os), no parece que ayude mucho a controlar la pandemia. La variante 贸micron se escapa a las vacunas, incluso personas con tres dosis se infectan, y si lo hacen de forma leve o asintom谩tica, no tiene mucho sentido seguir insistiendo con la misma vacuna que se hizo para la primera variante que circulaba鈥, explica Gonz谩lez, autora del libro divulgativo 鈥業nmuno Power: Conoce y fortalece tus defensas鈥.

Ante una posible 鈥渟obrecarga鈥 del sistema inmunitario por la indiscriminada administraci贸n de vacunas, G贸mez Rial avisa: aunque de momento est谩 algo lejos 鈥渄e seguir por este camino de vacunaci贸n indiscriminada s铆 que nos adentramos en un mundo no explorado hasta la fecha en el que el riesgo puede ser mayor que el beneficio al sobreestimular nuestra inmunidad de forma innecesaria, podemos producir desordenes de tipo autoinmunitario en individuos presdispuestos gen茅ticamente鈥.

Para Gonz谩lez lo importante es dejar tiempo suficiente entre la administraci贸n de vacunas o entre una infecci贸n y una vacuna posterior, para no generar un efecto de tolerancia por unas defensas exhaustas. 鈥淟os estudios iniciales mostraron que tanto la infecci贸n como la vacunaci贸n induc铆an una protecci贸n que duraba entre seis-ocho meses, por lo que se indic贸 seis meses como el espacio de tiempo para recibir la vacuna, tras pasar la infecci贸n鈥, a帽ade.

驴Posible negocio?

El empuje de este tipo de campa帽as de vacunaci贸n de refuerzo contra el covid-19, que poco a poco caminan hacia la globalidad de la poblaci贸n sin tener en cuenta ning煤n determinante, puede generar suspicacias 驴Est谩 el negocio de las farmac茅uticas detr谩s?

G贸mez Rial afirma desconocer completamente este aspecto. 鈥淟os contratos de las farmac茅uticas con los gobiernos no son p煤blicos y, por tanto, no podemos saber las condiciones. Yo solo quiero que se act煤e con la mayor evidencia cient铆fica en cada momento, sin injerencias externas鈥, sentencia.

Gonz谩lez matiza 鈥渓as vacunas son muy, muy baratas, comparado con el coste de tener a una persona hospitalizada, o cualquier tratamiento para enfermedades cr贸nicas. Aunque pueda pensarse lo contrario, no son las vacunas lo que realmente hacen ganar dinero a estas empresas. Hay muy pocas compa帽铆as que produzcan vacunas y tienen una responsabilidad muy grande. Dado que no les es muy rentable, se han establecido compromisos firmados p煤blico-privados donde los estados se comprometen a pagar un determinado n煤mero de vacunas y las empresas empiezan a producirlas en base a los pedidos realizados鈥, explica. No obstante, para esta inmun贸loga 鈥渓as decisiones que se deben tomar por parte de las autoridades sanitarias siempre debe ser velar por la salud y bienestar de las personas, y no por el negocio o ganancia de las empresas farmac茅uticas鈥.

Ante estos vaivenes en las decisiones gubernamentales y los cambios en la estrategia de vacunaci贸n, Gonz谩lez hace un llamamiento, compartido entre sus colegas de profesi贸n. 鈥淒esde aqu铆 me gustar铆a solicitar al Ministerio de Sanidad que incluya una representaci贸n de inmun贸logos en la comisi贸n de vacunas, ya que todas las voces expertas deber铆an ser escuchadas鈥, concluye.

