De parte de ANRed November 11, 2021 3 puntos de vista

Al menos dos episodios sucedidos el pasado domingo recaen sobre las autoridades gubernamentales de distintas maneras. Por un lado, el asesinato del kiosquero Roberto Sabo desemboc贸 en una masiva movilizaci贸n el lunes pasado que finaliz贸 con represi贸n. Por otra parte, la desaparici贸n seguida de muerte de Lautaro Alexander Ros茅 en Corrientes tras la intervenci贸n policial en un evento. Por acci贸n u omisi贸n las autoridades son se帽aladas. El aprovechamiento de la inseguridad para justificar pol铆ticas represivas vuelve a hacerse presente en los medios hegem贸nicos a pocos d铆as de una nueva jornada electoral. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Roberto Sabo, de 48 a帽os, fue a trabajar el domingo, como tantos otros d铆as, al kisoco en Ramos Mej铆a. Ten铆a 2 hijos. A tres cuadras del kiosco est谩 la comisar铆a con sus patrullas, a 4 cuadras un control vehicular. Roberto fue asesinado a las 14hs. Recibi贸 al menos 4 tiros a quemarropa. 鈥渓o quer铆a todo el mundo鈥, declararon en su entorno.

El crimen desat贸 la indignaci贸n de sus vecinos y r谩pidamente circul贸 la noticia tanto en medios de comunicaci贸n como en redes sociales. Al d铆a siguiente, el pasado lunes, se realiz贸 una masiva movilizaci贸n frente a la a la Comisar铆a 2掳 de Ramos Mej铆a, a 300 metros de donde fue asesinado Roberto. All铆 pidieron justicia y mayor seguridad. Los agentes policiales tiraron gas lacrim贸geno.

D铆as antes de este tremendo episodio, el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni hab铆a realizado declaraciones pidiendo 鈥渁cciones duras鈥 contra una comunidad mapuche, en un territorio centenares de kil贸metros fuera de su jurisdicci贸n. Los mapuche criminalizados por Berni no hab铆an matado a nadie. En la jurisdicci贸n que le compete a Sergio Berni, a tres cuadras de una comisar铆a que responde a su autoridad, un trabajador fue asesinado mientras cumpl铆a con su jornada un domingo.

Segio Berni tampoco hab铆a dado respuestas el pasado verano tras el femicidio de 脷rsula Bahillo, asesinada a cuchillazos por el polic铆a Mat铆as Ezequiel Mart铆nez, quien fue su pareja y ya hab铆a sido denunciado por ella. Aproximadamente uno de cada cinco femicidios son cometidos por integrantes de fuerzas represivas, siendo el sector mas sobrerrepresentado, tanto en femicidios, como en denuncias pro violencia de g茅nero.

En la madrugada del pasado domingo, horas antes del crimen de Roberto, en Corrientes se desarrollaba una fiesta en conmemoraci贸n al d铆a del empleado municipal. All铆 fue visto por 煤ltima vez Lautaro Alexander Ros茅. La polic铆a intervino violentamente luego de una denuncia por un episodio en el evento y reprimi贸 con balas de goma. Lautaro y su amigo, intentando escapar de la violencia policial, se arrojaron al r铆o. Su amigo, nad贸 y pudo salir, pero perdi贸 de vista a Lautaro. Luego declar贸 ante la justicia. La polic铆a no inform贸 el episodio, es decir que no se labraron actuaciones por lo cual se tratar铆a de un procedimiento irregular.

Poco tiempo despu茅s, la familia de Lautaro hizo una primera denuncia que fue desatendida. Luego, con los datos aportados, la familia de Lautaro recorri贸 la zona y hall贸 sus zapatillas, adem谩s de cartuchos antidisturbios percutidos y un proyectil de plomo 9 mil铆metros entre las piedras de la costa. Todo fue entregado a la Justicia luego de radicada la denuncia.

Tres d铆as despu茅s y luego de desatenciones a la primer denuncia, el cuerpo de Lautaro fue encontrado. 鈥淟o encontraron unos malloneros y les doy las gracias. Ellos le dieron el aviso a mi familia. Si la polic铆a hac铆a las cosas a tiempo lo encontraban con vida Fueron los malloneros los que lo buscaron de noche. Su b煤squeda fue m谩s intensa que la otra. Ellos escucharon que esa noche Lautaro ped铆a auxilio y tambi茅n tiros鈥, declar贸 su hermano.

Por su parte, Hermindo Gonz谩lez, abogado de la familia de Lautaro declar贸 que va a pedir la intervenci贸n de fuerzas nacionales ante la falta de garant铆as de objetividad en la investigaci贸n. 鈥淐uando hablamos de un hecho de esta naturaleza, que inclusive deber铆a verse si no es de competencia federal porque tiene caracter铆sticas similares a la desaparici贸n forzosa de personas鈥, declar贸 en una entrevista con Radio Sudamericana. 鈥淒otar de que fuerzas independientes realicen la investigaci贸n nos va a garantizar luna objetividad y transparencia que es lo que todos necesitamos para llegar a la verdad de los hechos鈥, agreg贸.

V铆ctimas inocentes y el discurso de la 鈥渕ano dura鈥

La Matanza tiene una larga y triste historia de episodios de muerte por inseguridad ante el fallido accionar de las fuerzas represivas. En el a帽o 2009 una organizaci贸n cuyo referente estuvo presente referenci谩ndose en las movilizaciones por la muerte de Roberto Sabo, se dio a conocer por sus reclamos contra la inseguridad en el contexto de dos episodios que tuvieron masivas repercusiones en los medios: Gustavo Lanzavecchia, florista y decorador que entre sus clientes ten铆a a Susana Gim茅nez, quien luego del episodios se manifest贸 en su programa, en horario Prime Time pidiendo 鈥減ena de muerte鈥. Tiempo despu茅s, su asesino fue condenado a cadena perpetua y su c贸mplice a 10 a帽os de prisi贸n.

Algunos d铆as antes, el 31 de enero de ese a帽o, fue visto por 煤ltima vez Luciano Arruga, un joven de 15 a帽os, que viv铆a en el barrio 12 de octubre de Lomas del Mirador. Luciano hab铆a sido hostigado varias veces por polic铆as pertenecientes al destacamento construido e inaugurado en septiembre de 2007 a pedido de Gustavo Lombardo y su organizaci贸n Vecinos en Alerta Lomas del Mirador (VALOMI). Gente cercana a Luciano denunci贸 que en el a帽o 2008, la polic铆a le hab铆a prohibido caminar por la avenida Mosconi. 驴Qu茅 hab铆a hecho Luciano? Negarse a robar a para la polic铆a.

Fernando Espinoza, en ese entonces Intendente de La Matanza como en la actualidad, cort贸 la cinta para inaugurar el destacamento y aprovech贸 muy gustoso que una campa帽a basada en el terror y la desinformaci贸n lo beneficiara. All铆, seg煤n denuncian personas allegadas a Luciano se construy贸 un centro de tortura. Luciano Arruga estuvo m谩s de 5 a帽os desaparecido, las primeras denuncias realizadas por su familia fueron desestimadas. La noticia se difundi贸 en medios alternativos, y por el trabajo a pulm贸n de sus familiares y seres queridos. Susana Gim茅nez nunca mencion贸 a Luciano.

Durante el a帽o 2009 se difundieron numerosos casos y las voces de quienes ped铆an mano dura, pero se omit铆a hablar del la desaparici贸n de Arruga. El tema tuvo su impacto luego de que , varios meses despu茅s de su desaparici贸n, un grupo de j贸venes hab铆a intervenido en el programa CQC, que sal铆a en directo, denunciando el hecho y pidiendo difusi贸n.

El cuerpo de Luciano Arruga fue identificado el 17 de octubre de 2014. Hab铆a sido enterrado como NN en la ciudad de Buenos Aires. Su familia lo hab铆a buscado en todas las unidades policiales y sanitarias apenas desaparecido sin recibir informaci贸n. El cuerpo ten铆a numerosos traumatismos y una vestimenta que no era la usual. En mayo de 2015 un tribunal de la provincia de Buenos Aires conden贸 a diez a帽os de prisi贸n al ex polic铆a bonaerense Julio Torales por haber torturado a Luciano cuando estuvo detenido en el destacamento de Lomas del Mirador, en septiembre de 2008. A pesar de esta condena, la familia de Luciano Arruga todav铆a no tiene respuestas sobre su desaparici贸n y muerte.

Otro caso de aquel a帽o 2009, fue el del profesor de educaci贸n f铆sica Hern谩n Landolina. Lombardo utiliz贸 el caso, pero tuvo que moderarse luego de que la familia Landolina se haya manifestado en contra de la mano dura. 芦Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, cada uno tiene su manera de pensar y lo respeto, pero no quiero que me pongan en ese papel禄, hab铆a dicho Ana, la viuda de Landolina, en una manifestaci贸n por justicia en 2009. 芦Si el asesino de mi marido hubiera tenido amor no hubiera hecho lo que hizo, el amor salva a la gente, por amor estamos ac谩禄, fueron algunas de sus palabras.

Sobre el 鈥渜ueso Gruyere鈥 y la falsa lucha de 芦la gente de bien contra el mal鈥

鈥淭ransformemos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes como los de ayer. Apoyemos a la polic铆a a que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco. Pero si seguimos enarbolando la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni, la gente de bien estamos fritos鈥, declar贸 exultante Jos茅 Luis Espert, quien se encuentra en campa帽a para las elecciones del pr贸ximo domingo, en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

Espert aprovech贸 para exigir la baja de la edad de punibilidad. El asesino de Roberto Sabo ten铆a 29 a帽os, hab铆a cumplido una condena de 6 a帽os por robo. Su condena por robo ya estaba cumplida, pero este tremendo episodio muestra la necesidad de debatir el actual rol de reinserci贸n del sistema carcelario: sus condiciones y posibilidades. En este caso Leandro Su谩rez ingres贸 por un robo, hoy es el principal acusado por un asesinato.

La lucha del 鈥渂ien contra el mal鈥 estuvo presente en varias declaraciones. Similares a las declaraciones de Espert fueron las de Alejandro Finocchiaro, candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires. 芦cuando la buena polic铆a abate a un delincuente la sociedad est谩 mejor禄, declar贸 en una entrevista con Mar铆a Laura Santill谩n en 芦La ma帽ana de CNN禄 por CNN Radio.

En relaci贸n a la inseguridad, Finocchiaro fue ministro de Educaci贸n de la Naci贸n Argentina entre 2017 y 2019. Antes fue director general de Cultura y Educaci贸n de la Provincia de Buenos Aires, donde en 2018 una escuela en Moreno explot贸 tras 6 denuncias pro inseguridad realizadas por trabajadores de la escuela, algunas de ellas durante sus gesti贸n en la provincia. Sandra y Rub茅n murieron mientras preparaban el desayuno para cientos de ni帽as y ni帽os, que por fortuna no estaban durante la explosi贸n.

Mientras Espert aprovecha el crimen para pedir mano dura, una denuncia recae en su contra por estar vinculado a Federico Machado, detenido en abril de este a帽o. La Justicia de EEUU acusa a Machado de tr谩fico de coca铆na y lavado de dinero. Machado estuvo muy activo en la campa帽a presidencial de Jos茅 Luis Espert en 2019, e incluso se investiga el posible financiamiento de la misma mediante lavado de dinero.

Por su parte, Finochiaro fue denunciado por violaci贸n en la Unidad Funcional de Instrucci贸n en lo Criminal y Correccional N掳1 de La Matanza. La mujer declar贸 que el episodio sucedi贸 cuando ella ten铆a 13 a帽os y el ex ministro y actual candidato 18, en un departamento ubicado en Lomas del Mirador al que ingres贸 con un compa帽ero del colegio Nuestra Se帽ora de F谩tima. La denuncia se帽ala que, en 1983, dos j贸venes comenzaron a manosearle todo el cuerpo, hasta que Finocchiaro la desnud贸 y viol贸 produci茅ndole da帽os f铆sicos mientras el otro var贸n le sosten铆a los brazos y tapaba sus gritos con m煤sica alta.