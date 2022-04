–

Inserta Empleo es una asociación perteneciente al grupo social ONCE, que se dedicada a la inserción laboral de personas con discapacidad, mediante fondos europeos. A nivel nacional Inserta presume de su compromiso de incluir a las personas con discapacidad en el entorno laboral, su formación y de un empleo de calidad a largo plazo.

A nivel de Castilla y León, y sobre todo en su oficina de León, todo esto dista mucho de esa realidad. En los últimos años, son varias las personas que han trabajado directamente en la oficina de León que han sido despedidas o han tenido que abandonar por no soportar el ambiente de trabajo.

Fue esta situación la que, según criterio médico, provocó que nuestra compañera enfermara y acabara de baja médica. Durante su recuperación, la empresa no cesó de realizar continuas llamadas, envíos de burofax y notificaciones por WhatsApp, provocando que la trabajadora llegara a una situación límite, empeorando su salud.

Al sentirse acosada nuestra compañera acude al sindicato, informándonos de su situación laboral tanto en su puesto de trabajo, como durante la baja médica. Ante esta situación le recomendamos comunicar a la empresa que, por favor, cesaran las continuas notificaciones hasta su total recuperación. La respuesta por parte de esta empresa, que en teoría tiene propósito social, fue la de comunicar en menos de 2 horas su despido.

Desde la CNT exigimos la inmediata readmisión de la trabajadora despedida y, al grupo social ONCE, que actúe contra este tipo de situaciones que desprestigian su labor social y el correcto uso de los fondos europeos.

A pesar de los múltiples intentos del sindicato por resolver la situación de forma dialogante, la empresa ha hecho oídos sordos en todo momento, por lo que nos vemos en la necesidad de iniciar conflicto empezando por la convocatoria de una concentración que tendrá lugar el próximo martes, 3 de Mayo en el Edifico Europa -Avda. Reyes Leoneses, 14; C. P. 24008 en León- de 11 am a 12 pm. Hacemos un llamamiento a todxs los particulares y colectivos a que participen de forma solidaria en apoyo a nuestra compañera y contra el abuso del que Inserta Empleo y de forma subsidiaria el grupo social ONCE son partícipes.

¡SI TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!