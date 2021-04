–

Ahir a mitja tarda la inspectora de gu脿rdia es va despla莽ar en persona a les instal路lacions de la Unitat de Repartiment n煤m.4 (UR4) de Sabadell i va citar a les parts (CGT i Correos) pel proper dia 27 d’abril per escoltar les versions dels fets.

Ahir dimecres dia 21 d’abril de 2021 al mat铆, aquesta secci贸 va interposar una den煤ncia a Inspecci贸 de Treball per la cont铆nua vulneraci贸 de drets fonamentals que Correos y Tel茅grafos S.A. est脿 duent a terme durant la vaga que han convocat els treballadors i treballadores de la Unitat de Repartiment n煤m.4 (UR4) de Sabadell des del passat 6 d’abril.

Aquesta den煤ncia est脿 fonamentada en:

– La mobilitat geogr脿fica de treballadors sense canvi de resid猫ncia i sense ajustar-se a el que estipula al Conveni Col路lectiu del Personal Laboral de Correos y Tel茅grafos A., sense que hi const茅s causa, i sense ser notificat a la representaci贸 sindical.

– El desviament de la paqueteria procedent del Centre Log铆stic a altres unitats de repartiment de Sabadell, en concret, al pavell贸 UR2, Unitat de Servei Especial (USE). Fet completament anormal, ja que aquesta unitat es dedica a l’enviament de paquets de gran tamany i no pas a l’enviament de la totalitat de la paqueteria.

– La formalitzaci贸, d’almenys, 6 contractacions de personal des del passat 8 d’abril. I, almenys, 4 d’aquests destinats als enviaments i paqueteria dels districtes 6 i 7, que corresponen a la UR4, on est脿 tenint lloc la vaga.

Totes aquestes mesures vulneren de forma greu i flagrant el dret a vaga, recollit a la Constituci贸 com a dret fonamental en el seu article 28.8. ja que s贸n mesures, totes elles, de car脿cter excepcional destinades a disminuir de forma clara l’impacte de la vaga.

Es d贸na la situaci贸, a m茅s, que una de les reivindicacions per les quals els treballadors i les treballadores de la UR4 estan en vaga 茅s precisament la contractaci贸 de m茅s personal per l’esgotament que suposa assumir les sobrec脿rregues de treball. Reivindicaci贸 que Correos y Tel茅grafos S.A. sempre ha fet cas om铆s, al路legant que no tenia capacitat econ貌mica per assumir m茅s contractacions, fet que ha canviat de la nit al dia des que es va iniciar la vaga.

脡s per aquestes raons, que la secci贸 sindical de CGT a Correos y Tel茅grafos S.A. Vall猫s Occidental, hem interposat den煤ncia a Inspecci贸 de Treball, per tal que prengui les mesures que consideri oportunes, amb la finalitat de vetllar pels drets fonamentals dels treballadors i treballadores.

Durant tarda de la jornada d’ahir tamb茅 es va realitzar una concentraci贸 a la Pla莽a de l’Ajuntament de Sabadell per expressar els suport cap a les carteres en vaga, a la que van assistir diferents col路lectius de la ciutat i d’altres que provenien de la mateixa comarca. L’assist猫ncia va arribar a ser de 200 persones en alguns moments que van acompanyar els parlaments de les treballadores.

Treballadores i Treballadors de Correos de la Ur4 de Sabadell