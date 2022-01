–

De parte de CGT-LKN Araba January 28, 2022 31 puntos de vista

Desde la secci贸n sindical de CGT en Telepizza (QSR Zaragoza) informan que despu茅s de las denuncias que interpusieron, en Inspecci贸n de Trabajo les han reconocido que Telepizza ni abona el Salario M铆nimo, ni tampoco lo hace mensualmente.

Esto lo constatan las 煤ltimas resoluciones de Inspecci贸n de Trabajo que interpusieron tanto en Catalu帽a como en Zaragoza. Nada m谩s conocer el resultado, desde la secci贸n sindical de CGT han presentado una nueva denuncia en Inspecci贸n de Trabajo para que se revisen inmediatamente las condiciones de la plantilla de QSR, que es la empresa que tiene franquiciadas la mayor铆a de tiendas de Telepizza en Zaragoza.

Estas resoluciones son parte de las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras, que adem谩s de protestar en las calles, llevaron adelante la primera huelga de la historia de Telepizza. Con un 茅xito de participaci贸n sin precedentes, que se extendi贸 a las tiendas de Barcelona, Burgos y Reus. Esta lucha surgi贸 porque la multinacional se neg贸 a pagar la subida del Salario M铆nimo (SMI) decretada por el Gobierno, provocando una ola de indignaci贸n entre la plantilla.

Telepizza nunca reconoci贸 que estaba pagando de menos y que pudiera pagar los salarios mes a mes como correspond铆a. Es m谩s, la empresa siempre se negaba a explicar a los representantes sindicales c贸mo calculaban el salario y los complementos salariales.

鈥淐on la huelga conseguimos imponerle a la empresa una serie de concesiones entre las que estaba empezar a pagarnos cada mes una parte de la subida del salario m铆nimo aunque segu铆a siendo insuficiente鈥 a帽aden desde CGT. Una de las demandas principales de la lucha, no solo era que se pagase correctamente el Salario M铆nimo, sino que se pagase mensualmente. La enga帽osa maniobra de Telepizza, durante a帽os, fue pagar los atrasos de las actualizaciones de las tablas salariales a final de a帽o. Y de esa manera, se negaba a pagar a las trabajadoras que se iban antes de fin de a帽o, aprovech谩ndose de la enorme precariedad y temporalidad en la empresa.

Con estas resoluciones se confirma que Telepizza y sus franquicias enga帽aron a los y las trabajadoras de Telepizza descaradamente. En el caso de Barcelona se ha abierto un expediente sancionador a 鈥淨SR Quick Pizza Catalunya鈥 (Telepizza) donde Inspecci贸n le exige que abone el SMI mensualmente y no anualmente como viene haciendo hasta la fecha. Adem谩s, la empresa aplica las obsoletas tablas del convenio de 鈥渄elivery鈥, muy por debajo del SMI, y a final de a帽o abonan las diferencias entre el convenio y el SMI.

Por otra parte, en el caso de Zaragoza, Inspecci贸n ha sancionado a 鈥淎rsan Pizza鈥, una peque帽a franquicia de la tienda de Telepizza en el barrio Santa Isabel. Confirmando, como ya dijimos una y otra vez, que los complementos salariales como ayuda a transporte, quebranto de moneda, plus de cantidad, plus de calidad o nocturnidad, se deben retribuir al margen del SMI y no deben formar parte del mismo.

Esto demuestra que sin la lucha y la movilizaci贸n, y sin recuperar los sindicatos en manos de los y las trabajadoras no es posible conquistar victorias y menos a煤n luchar contra los abusos patronales.

Por otra parte, la subida del Salario M铆nimo de 2019 del Gobierno del PSOE-Unidas Podemos-PCE se ha demostrado que fue puro marketing electoral mientras dejaba a las empresas que hiciesen lo que quisieran, y publicaba 鈥淒isposiciones鈥 donde permit铆a una mayor ambig眉edad, sin tocar ni una coma del Decreto.

La plantilla est谩 cansada de salarios de miseria. 鈥淎dem谩s de no pagarnos el Salario M铆nimo, los precios subieron el 6,7% en 2021 y no ha habido absolutamente ninguna clase de actualizaci贸n del salario por parte de Telepizza. Sobre todo teniendo en cuenta que han subido los precios para los clientes.鈥 a帽aden. A esto se le a帽ade que el Gobierno del PSOE-Unidas Podemos-PCE acaba de lanzar una reforma laboral, con el apoyo de UGT y CCOO, que incluye los grandes ataques de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy de 2010 y 2012 contra los cuales millones salimos a luchar a las calles. Una reforma laboral que no soluciona los problemas estructurales de los y las trabajadoras precarias. Los salarios de pobreza, la subcontratacion y externalizaci贸n, las dobles escalas salariales, la brecha salarial, los despidos baratos, y un largo etc茅tera se mantienen intactos. 鈥淣o tenemos ninguna ilusi贸n en el actual gobierno, que es tambi茅n responsable de la precariedad, de la represi贸n a los obreros de C谩diz y los ajustes contra la juventud obrera que seguimos con trabajos basura y teniendo que pagar alquileres desorbitados o sin poder independizarnos y un futuro negro.鈥

Por eso desde la secci贸n sindical de CGT Telepizza est谩n lanzando una campa帽a contra los salarios de miseria y contra las reformas laborales.