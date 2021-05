–

De parte de Gatos Sindicales May 5, 2021 24 puntos de vista

Nos ha llegado la resoluci贸n de la denuncia que pusimos ante la Inspecci贸n de Trabajo por la incorrecta informaci贸n que el SAE da a las consultas que hace la plantilla sobre los Permisos Retribuidos. La duda m谩s com煤n y en la que RRHH sigue confundiendo a la plantilla es cu谩ndo empieza el permiso y si son d铆as laborables o naturales.

La empresa insiste en contestar que son d铆as naturales cuando si el permiso es “retribuido“, por l贸gica, no puede tomarse en un d铆a en que no trabajas porque eso no ser铆a un permiso. Esto lo ratific贸 el Tribunal Supremo hace tiempo, pero algunas empresas avariciosas, tramposas y poco sensibles como AtoS Spain, insisten en decir que son d铆as laborarles para ganar un d铆a o dos de trabajo de una persona. Por su mezquindad (porque la ley la conocen perfectamente), muchas personas pierden d铆as de estar con sus hijos, padres o familiares en el hospital, en el momento de un fallecimiento… es decir, cuando m谩s lo necesitan. La insensibilidad de la direcci贸n de esta empresa es despreciable.

Por hacer esto la Inspecci贸n de Trabajo ha sancionado a AtoS Spain, y no pueden decir que no se lo dijimos porque en un mail del 20 de Marzo de 2018 les avisamos que deb铆an informar correctamente de sus derechos a l@s trabajador@s. Veremos si aprende la lecci贸n o le sigue saliendo a cuenta mentir.

AtoS Spain puede seguir gast谩ndose el dinero en marketing, en vez de subir los sueldos, para vender que es un Great Place to Work, pero lo que realmente es nuestra empresa se ve con lo que hace en el d铆a a d铆a: ni derechos, ni conciliaci贸n, ni una m铆nima empat铆a con su plantilla. Y no te olvides de que ell@s (responsables y director@s) s铆 se toman todos esos d铆as de permiso, para la direcci贸n no hay miseria. Si cada persona a la que RRHH enga帽a pusiera una denuncia en Inspecci贸n de Trabajo, esta direcci贸n tendr铆a una buena colecci贸n de sanciones o habr铆a aprendido ya a dejar de tomarnos el pelo.

Gracias a tod@s l@s que ejercemos y reclamamos nuestros derechos estos se mantienen, si no lo hacemos los perderemos. Hay que denunciar todos los abusos… ponte en contacto con nuestra Secci贸n.

