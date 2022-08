–

De parte de Gatos Sindicales August 5, 2022 175 puntos de vista

(Texto del correo de CGT enviado el 4 de agosto en respuesta a los tres puntos del “inocente” correo recibido de RRHH, “en relaci贸n con la informaci贸n que se nos solicita en la inspecci贸n que tendr谩 lugar el 9 de agosto de 2022“, el 1 de agosto)

1. Puestos calientes y despejados

El tema concreto es que estamos recibiendo quejas respecto a la situaci贸n actual que est谩 soportando la plantilla desde hace ya meses, especialmente la asignada al Centro de Capacitaci贸n (Cecap/Bench) obligada a asistir a la oficina, a la que se le exige llevarse cada d铆a al final de su jornada laboral las herramientas de trabajo (port谩til, auriculares, teclado, documentaci贸n, cuadernos…) para traerlas al d铆a siguiente, porque ustedes no han proporcionado un lugar en el que depositarlas con seguridad hasta la jornada siguiente. Obligan con ello al personal afectado a cargar a diario en dos traslados con el peso de todo este material y con la responsabilidad de su custodia, transporte y seguridad fuera de la oficina y de su jornada laboral, lo que implica que el personal sigue a disposici贸n del empresario y en ejercicio de sus funciones hasta que pueda depositar las herramientas en un lugar seguro de su domicilio, es decir, sigue en tiempo efectivo de trabajo m谩s all谩 de la finalizaci贸n de la jornada ordinaria. Ha sido decisi贸n de la empresa impedir que se usen las cajoneras para guardar el material de trabajo, dado que han quitado los bombines y ya no se pueden cerrar con llave y, por tanto, no son seguras. Esta situaci贸n se ha agravado con la comunicaci贸n realizada por ustedes, el 14 de julio para todo el Centro de Trabajo de Albarrac铆n 25, se帽alando que el 31 de agosto quitar谩n todas las cajoneras. Decisi贸n adoptada sin plantear una soluci贸n para el dep贸sito de las herramientas de trabajo al finalizar la jornada. No han considerado ninguna soluci贸n o alternativa a este problema concreto ni en las reuniones en las que se lo hemos planteado, ni en los comunicados realizados, ni en el proyecto Bamboo, ni de ninguna otra forma.

2. Despidos 鈥 Informaci贸n Art铆culo 64 del Estatuto de los Trabajadores

Como ustedes conocen no recibimos ninguna informaci贸n sobre la situaci贸n y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, como tampoco recibimos informaci贸n trimestral sobre la evoluci贸n probable del mismo. La empresa lleva a帽os realizando despidos (188 en los 煤ltimos 4 a帽os) que s贸lo son comunicados a posteriori una vez ejecutados, pero en ninguna de las reuniones se ha tratado el tema de los despidos, y tampoco han querido mantener una reuni贸n con la RLPT sobre este asunto ya que no han aceptado ninguna de las reuniones que les hemos solicitado. Esta informaci贸n se la hemos pedido por escrito y como ustedes conocen tienen que d谩rnosla aunque no la solicitemos, seg煤n se帽ala el art铆culo 64 del Estatuto de los trabajadores en su apartado 5. Nada de esto se encuentra en la herramienta Sharepoint.

3. Situaci贸n de la empresa y evoluci贸n – Informaci贸n art铆culo 64 del Estatuto de los Trabajadores

Como ya les hemos explicado, lo que les solicitamos al amparo del art铆culo 64 del Estatuto de los Trabajadores en su apartado 2 es informaci贸n trimestral sobre la situaci贸n econ贸mica de la empresa (no del sector) y la evoluci贸n reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusi贸n directa en el empleo, as铆 como sobre la producci贸n y ventas, incluido el programa de producci贸n. Nada de esto se nos est谩 proporcionando, adem谩s de que reh煤san darnos esta informaci贸n cuando se la pedimos expl铆citamente, como en nuestro 煤ltimo email del 4 de mayo y en el del 2 de julio del 2021 y todav铆a seguimos esperando. Nada de esto se encuentra en la herramienta SharePoint.

En resumen, no responden a nuestras preguntas sobre estos asuntos, ni mediante email, ni en las reuniones que ustedes convocan alegando que no es el tema de la reuni贸n. Y las distintas solicitudes de reuni贸n (la 煤ltima solicitada el 25 de abril) que les hemos realizado para tratar estos asuntos, o no nos han contestado o han sido rechazadas.