–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia December 26, 2022 128 puntos de vista





La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Val猫ncia ha sido sancionada, tras una denuncia interpuesta por la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT), por una cesi贸n ilegal de trabajadoras del Centro especial de empleo del Grupo SIFU, en el servicio de repostaje de combustible de autobuses.

La Inspecci贸n de Trabajo ha reconocido, tal y como ven铆an denunciando las trabajadoras de EMT pertenecientes a la central anarcosindicalista CGT, que la empresa p煤blica de transportes ha incurrido en una cesi贸n ilegal de trabajadores 鈥 tipificada como infracci贸n muy grave, suponiendo multas de entre 75.000 y 150.000 euros 鈥 al recibir mano de obra por parte de la Compa帽铆a Valenciana para la Integraci贸n y el Desarrollo S.L. 鈥 perteneciente al Grupo SIFU 鈥 que ostenta la condici贸n de Centro Especial de Empleo (CEE) para promover la integraci贸n laboral de personas con diversidad funcional.

Tanto la empresa cesionaria (EMT) como la empresa cedente (Compa帽铆a Valenciana para la Integraci贸n y el Desarrollo) han sido propuestas para sanci贸n al considerar la Inspecci贸n de Trabajo que en su actuaci贸n hay una evidente motivaci贸n econ贸mica de abaratamiento de costes, as铆 como una 鈥渄egradaci贸n paralela de las condiciones laborales de las trabajadoras鈥, tal y como ven铆a denunciando CGT desde donde adem谩s se se帽ala esta estrategia como un intento de privatizaci贸n ilegal de servicios p煤blicos.

Por otro lado, se han aplicado agravantes a ambas empresas, como ahora la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, en el caso de la Compa帽铆a Valenciana para la Integraci贸n y el Desarrollo 鈥 perteneciente al Grupo SIFU -, por tratarse de una empresa con consideraci贸n de CEE y no haber prestado atenci贸n en una integraci贸n laboral de calidad de las personas con diversidad funcional en EMT en aspectos como la jornada laboral, la contrataci贸n o la prevenci贸n de accidentes. Como se帽alan fuentes de la organizaci贸n anarcosindicalista, las empresas con consideraci贸n CEE tienen una finalidad social, que es la de asegurar un empleo remunerado y de calidad para las personas con diversidad funcional, por lo que se benefician de un conjunto de ayudas estatales y auton贸micas que suponen casi un 75% del coste salarial de cada trabajadora.

Por lo que respecta a la EMT, los agravantes vienen propiciados por el hecho de haber articulado un procedimiento de licitaci贸n p煤blica del servicio externalizado cuyas premisas no se adecuan a la realidad del supuesto, incluyendo clausulas prohibidas y que pretenden alterar el r茅gimen de responsabilidad solidaria exigible. Desde CGT, destacan que EMT cuenta una bolsa de 40 peones aprobados en examen con los que no se entiende la externalizaci贸n de servicios como ahora el de mantenimiento de cocheras, el cual ha supuesto 鈥渦n ERE encubierto鈥 en la plantilla de peones, que ha ido descendiendo de 40 peones en 2012 a 16 peones en 2022. La organizaci贸n anarcosindicalista afirma que 鈥淓MT incumple acuerdos firmados sobre la finalizaci贸n de las externalizaciones en mantenimiento de autobuses para 2023 y de fijaci贸n de plantilla en el 谩rea de mantenimiento de autobuses, prefiriendo la empresa el modelo de subcontrataci贸n鈥.

Desde CGT se帽alan que 鈥渟e est谩 apostando por un modelo de subcontrataci贸n en pro del beneficio empresarial y a costa de la precariedad de las trabajadoras, con lo que las empresas que viven de las externalizaciones de servicios p煤blicos se est谩n multiplicando鈥. Y a帽aden: 鈥渓a degradaci贸n ha llegado de la mano de las privatizaciones y externalizaciones, los cambios constantes en el 谩rea t茅cnica han sido vertiginosos, la plantilla de peones de limpieza de EMT baja al m铆nimo y la subcontrataci贸n sube, por lo que est谩n trabajando en la misma EMT grupos con distinta escala salarial, distintos derechos y convenios鈥.

CGT incide que van a seguir 鈥渄ando guerra d贸nde haga falta para acabar con este modelo de privatizaci贸n, subcontrataci贸n y precarizaci贸n que supone un expolio de lo p煤blico鈥.

Inspecci贸 de Treball torna a multar a EMT Val猫ncia per cessi贸 il路legal de treballadors del Centre especial d鈥檕cupaci贸 de Grup SIFU

L鈥橢mpresa Municipal de Transports (EMT) de Val猫ncia ha sigut sancionada, despr茅s d鈥檜na den煤ncia interposada per la Confederaci贸 General del Treball (CGT), per una cessi贸 il路legal de treballadores del Centre especial d鈥檕cupaci贸 del Grup SIFU, en el servei de prove茂ment de carburant de combustible d鈥檃utobusos.

La Inspecci贸 de Treball ha reconegut, tal com havien denunciat les treballadores d鈥橢MT pertanyents a la central anarcosindicalista CGT, que l鈥檈mpresa p煤blica de transports ha incorregut en una cessi贸 il路legal de treballadors 鈥 tipificada com a infracci贸 molt greu, suposant multes d鈥檈ntre 75.000 i 150.000 euros 鈥 en rebre m脿 d鈥檕bra per part de la Companyia Valenciana per a la Integraci贸 i el Desenvolupament S.L. 鈥 pertanyent al Grup SIFU 鈥 que ostenta la condici贸 de Centre Especial d鈥橭cupaci贸 (CEE) per a promoure la integraci贸 laboral de persones amb diversitat funcional.

Tant l鈥檈mpresa cession脿ria (EMT) com l鈥檈mpresa cedent (Companyia Valenciana per a la Integraci贸 i el Desenvolupament) han sigut proposades per a sanci贸 en considerar la Inspecci贸 de Treball que en la seua actuaci贸 hi ha una evident motivaci贸 econ貌mica d鈥檃baratiment de costos, aix铆 com una 鈥渄egradaci贸 paral路lela de les condicions laborals de les treballadores鈥, tal com venia denunciant CGT des d鈥檕n a m茅s s鈥檃ssenyala aquesta estrat猫gia com un intent de privatitzaci贸 il路legal de serveis p煤blics.

D鈥檃ltra banda, s鈥檋an aplicat agreujants a totes dues empreses, com ara la neglig猫ncia i intencionalitat del subjecte infractor, en el cas de la Companyia Valenciana per a la Integraci贸 i el Desenvolupament 鈥 pertanyent al Grup SIFU -, per tractar-se d鈥檜na empresa amb consideraci贸 de CEE i no haver parat atenci贸 en una integraci贸 laboral de qualitat de les persones amb diversitat funcional en EMT en aspectes com la jornada laboral, la contractaci贸 o la prevenci贸 d鈥檃ccidents. Com assenyalen fonts de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista, les empreses amb consideraci贸 CEE tenen una finalitat social, que 茅s la d鈥檃ssegurar una ocupaci贸 remunerada i de qualitat per a les persones amb diversitat funcional, per la qual cosa es beneficien d鈥檜n conjunt d鈥檃judes estatals i auton貌miques que suposen quasi un 75% del cost salarial de cada treballadora.

Pel que respecta a l鈥橢MT, els agreujants venen propiciats pel fet d鈥檋aver articulat un procediment de licitaci贸 p煤blica del servei externalitzat les premisses del qual no s鈥檃deq眉en a la realitat del sup貌sit, incloent-hi cl脿usules prohibides i que pretenen alterar el r猫gim de responsabilitat solid脿ria exigible. Des de CGT, destaquen que EMT compta una bossa de 40 peons aprovats en examen amb els quals no s鈥檈nt茅n l鈥檈xternalitzaci贸 de serveis com ara el de manteniment de cotxeres, el qual ha suposat 鈥渦n ERO encobert鈥 en la plantilla de peons, que ha anat descendint de 40 peons en 2012 a 16 peons en 2022. L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista afirma que 鈥淓MT incompleix acords signats sobre la finalitzaci贸 de les externalitzacions en manteniment d鈥檃utobusos per a 2023 i de fixaci贸 de plantilla en l鈥櫭爎ea de manteniment d鈥檃utobusos, preferint l鈥檈mpresa el model de subcontractaci贸鈥.

Des de CGT assenyalen que 鈥渟鈥檈st脿 apostant per un model de subcontractaci贸 en pro del benefici empresarial i a costa de la precarietat de les treballadores, amb el que les empreses que viuen de les externalitzacions de serveis p煤blics s鈥檈stan multiplicant鈥. I afigen: 鈥渓a degradaci贸 ha arribat de la m脿 de les privatitzacions i externalitzacions, els canvis constants en l鈥櫭爎ea t猫cnica han sigut vertiginosos, la plantilla de peons de neteja d鈥橢MT baixa al m铆nim i la subcontractaci贸 puja, per la qual cosa estan treballant en la mateixa EMT grups amb diferent escala salarial, diferents drets i convenis鈥.

CGT incideix que continuaran 鈥渄onant guerra on fa莽a falta per a acabar amb aquest model de privatitzaci贸, subcontractaci贸 i precaritzaci贸 que suposa un espoli de la cosa p煤blica鈥.