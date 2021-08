–

鈥 Las reservas de agua del Guadiana a su paso por Extremadura son un 25% menores que la media de los 煤ltimos 10 a帽os. Por otra parte, el regad铆o en la regi贸n no para de crecer, se ha incrementado la superficie regada un 27% .



鈥 El Proyecto del Plan de regad铆os no presenta otras alternativas. En palabras de Ecologistas en Acci贸n de Extremadura 鈥渆cha en brazos de la agroindustria a los agricultores extreme帽os, pues no se presentan alternativas para la mejora del rendimiento, como implantar modelos agroecol贸gicos鈥.



鈥 Se ha demostrado que la automatizaci贸n del riego en los cultivos extensivos, como la que plantean los proyectos de Inteligencia Artificial y robotizaci贸n, acaba con puestos de trabajo y generan temporalidad.

Ecologistas en Acci贸n de Extremadura ha presentado alegaciones al proyecto del Plan Estrat茅gico Regional de Regad铆os de la Comunidad Aut贸noma de Extremadura 2020-2026 e insta a la Junta de Extremadura a que frene la expansi贸n de los regad铆os en Extremadura. Recientemente se presentaron alegaciones contra el plan de regad铆os en Tierra de Barros , por considerarse insostenible

EL REGAD脥O CONSUME GRAN CANTIDAD DE RECURSOS H脥DRICOS DE LA REGI脫N

Es evidente que los proyectos de regad铆o aumentan el gasto de agua y la ausencia de caudal ecol贸gico se da con m谩s frecuencia en los r铆os extreme帽os. Los recursos h铆dricos ya se est谩n rebajando por el cambio clim谩tico, no se debe contribuir a ello con m谩s gasto de agua innecesario, explican desde Ecologistas en Acci贸n. Por situarnos, las reservas de agua del Guadiana en la zona centro (la que corresponde a Extremadura) son un 25% menores que la media de los 煤ltimos 10 a帽os, esto hace plantear la posibilidad de un colapso h铆drico. En la actualidad, los recursos renovables que en el imaginario colectivo son inagotables, ya no lo son tanto. Solo hay que recordar los problema que se han dado este verano por falta la bajada de los niveles de agua en varias localidades extreme帽as, en zonas como La Vera, Campi帽a Sur. etc.

Ecologistas en Acci贸n de Extremadura hace notar que un r铆o es una corriente continua de agua, no un 鈥渞osario de charcos鈥, por lo que reitera la necesidad de recuperar 铆ntegramente los r铆os, su configuraci贸n natural y sus riberas, la vegetaci贸n en todo su trazado, as铆 como los bosques de galer铆a. Y se帽ala que ahora las riberas de las zonas de regad铆os son quemadas anualmente y los peque帽os arroyos roturados o rociados con herbicidas.

Por otra parte, el regad铆o en Extremadura no para de crecer, en la regi贸n se ha incrementado la superficie regada nada menos que en un 27% en los 煤ltimos a帽os. Planes elaborados a la manera de este contribuyen de manera importante a agudizar esta situaci贸n. Al igual que lo hacen los proyectos basados en regad铆o, entre los que destaca la planta de refinado de az煤car de remolacha que se planea para M茅rida, la cual afectar铆a al 60% de las tierras de regad铆o de la provincia de Badajoz, 鈥減or lo que el posible impacto sobre el resto de cultivos y sus industrias asociadas podr铆a ser muy negativo鈥. La remolacha es un cultivo que consume grandes recursos h铆dricos, est谩 muy mecanizado y genera muchos residuos.

Hay que contar con que parte del agua que hoy en d铆a se usa para el regad铆o ser谩 necesaria ma帽ana para al abastecimiento humano de todo el centro sur de la comunidad. Por todo ello, Ecologistas en Acci贸n de Extremadura considera esencial que no se creen nuevos regad铆os hasta que no se alcance un cierto reequilibrio h铆drico, para lo que adem谩s es muy posible que sea necesario reducir la actual superficie regada. Por ello, la organizaci贸n considera que la Junta debe cambiar de ra铆z su modelo e intereses. Adem谩s, transformar el secano en regad铆o acrecienta el riesgo de que se produzca contaminaci贸n de las aguas subterr谩neas y superficiales en casos como este, pues el Proyecto del Plan de regad铆os explica que se usar谩 fertirrigaci贸n, que aunque pueda suponer un uso menor de fertilizantes, impone de forma generalizada la aplicaci贸n de fertilizantes disueltos en el propio agua de riego (lo cual es incompatible con la producci贸n ecol贸gica).

La organizaci贸n verde afirma que se debe aplicar la m谩xima 鈥渟in excedente no puede haber regad铆o鈥. Por ejemplo, durante los 煤ltimos tres meses, se han emitido 52 Resoluciones sobre regad铆os, de las que al menos una quinta parte son en Zonas de Especial Protecci贸n para las Aves (ZEPA) o Red Natura. De estas 52 solicitudes, tan s贸lo se ha denegado una. Ecologistas en Acci贸n de Extremadura se帽ala que no solamente no se frenan las propuestas de regad铆o, sino que se promueven por parte de la Junta, como es el caso que nos ocupa. As铆, a la vez que se implantan instalaciones de energ铆as renovables en zonas regables de Extremadura que est谩n declaradas de inter茅s general, se anuncia, en pleno 2021, la intenci贸n de la Administraci贸n de 鈥減roteger, garantizar e impulsar el desarrollo del regad铆o en Extremadura鈥. La organizaci贸n ecologista afirma que 鈥渆n ning煤n caso los ciudadanos tienen por qu茅 asumir los costes de las actuaciones originadas por particulares o empresas del sector agrario. Si se evaluara correctamente esta variable, probablemente determinados usos ser铆an simplemente ruinosos鈥.

LOS REGAD脥OS FAVORECEN EL CAMBIO CLIM脕TICO

Respecto al gran consumo de agua que se deduce de este proyecto, queda claro que es totalmente incoherente en un escenario de cambio clim谩tico como el actual, ya que una de las causas del calentamiento global es la agricultura y la ganader铆a en base a modelos industriales de agroexplotaci贸n. Adem谩s, en Espa帽a las emisiones de CO2 agr铆colas se deben en un 60% al regad铆o, pese a que s贸lo suponen el 21% de la superficie de cultivos, es decir, la emisi贸n de CO2 en regad铆o es cinco veces superior a la del secano. Una buena medida contra el cambio clim谩tico es recuperar los acu铆feros; proteger de forma estricta las masas de aguas subterr谩neas y superficiales debe ser un objetivo para la Administraci贸n y la sociedad, considera Ecologistas en Acci贸n. Sin embargo, 鈥渟i ha habido coordinaci贸n hasta la fecha ha sido precisamente para todo lo contrario: En nuestro pa铆s hemos asistido a la complicidad entre instituciones y ciertas empresas para impulsar un modelo desarrollista, herencia de unas pol铆ticas neoliberales, propia de un modelo econ贸mico caduco鈥.

La organizaci贸n ecologista explica que el 贸rgano responsable a nivel ambiental, que conoce el volumen de proyectos de este tipo realizados, autorizados o en tr谩mite, debe analizarlos con rigor, evaluar el impacto acumulado de todos estos proyectos y analizar c贸mo transforman Extremadura en su conjunto. Este an谩lisis del efecto acumulativo no ha sido llevado a cabo.

LA TRANSFORMACI脫N DE LOS CULTIVOS AFECTA A LA FAUNA Y LA FLORA

En la resoluci贸n sobre el proyecto, avalada por la Junta de Extremadura, no se menciona que el regad铆o potencia la desaparici贸n de la mayor铆a de las especies aut贸ctonas. Es sabido que la transformaci贸n a regad铆o de los paisajes agrarios mediterr谩neos tradicionales degrada los paisajes naturales. Los cultivos de secano extensivos, como los que ser铆an transformados por el presente proyecto, constituyen el h谩bitat de m煤ltiples especies, muchas de ellas protegidas, como es el caso de las 煤ltimas poblaciones de Avutarda o Sis贸n. Los cultivos cerealistas, que se ven as铆 reducidos, son importantes zonas de alimentaci贸n para especies como el Cern铆calo primilla , y son zonas de nidos para el Aguilucho cenizo, o el Alcarav谩n. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado deber铆a contener un an谩lisis adecuado de las especies protegidas y atender al Cat谩logo Regional y Nacional de Especies Amenazadas. De igual manera, se debe evaluar los efectos del regad铆o de monta帽a en sus gargantas y r铆os de monta帽a. Por todo ello, el Proyecto debe atender a la Red Natura 2000 y la RENPEX, y al Programa de Conservaci贸n del Dominio P煤blico Hidra煤lico.

A lo anterior se unen otros impactos ambientales por la transformaci贸n a regad铆o, como la eliminaci贸n de los restos de vegetaci贸n natural, que se agrava por el efecto negativo de los herbicidas sobre la vegetaci贸n silvestre. El Proyecto no eval煤a adecuadamente sus efectos sobre la flora aut贸ctona ni articula medidas para salvaguardarla. A menudo, la vegetaci贸n existente es eliminada a conciencia. Asimismo, el Plan afectar谩 a numerosas V铆as Pecuarias. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deber铆a haber previsto esto ya, as铆 como el aumento del tr谩fico rodado, la eliminaci贸n de vegetaci贸n natural, etc. Por ello, este EIA debe ser devuelto.

AUSENCIA DE ALTERNATIVAS EN EL PROYECTO PRESENTADO

Cabe destacar que el Proyecto del Plan de regad铆os no presenta otras alternativas, ni siquiera medidas intermedias para mejorar los rendimientos agrarios y su econom铆a dentro del secano. En otras palabras, echa en brazos de la agroindustria a los agricultores extreme帽os. En este sentido, no se presentan alternativas para la mejora del rendimiento, como podr铆an ser implantar modelos agroecol贸gicos o t茅cnicas novedosas, como pueden ser el Key-line, la agricultura regenerativa, los cultivos con cobertura vegetal, la cosecha de agua y otras tantas otras opciones novedosas para aumentar el rendimiento agr铆colas sin tan altos costes. Estos modelos agr铆colas citados hacen a los cultivos m谩s resilientes al cambio clim谩tico y menos dependientes de recursos externos. Tampoco se contemplan en el Proyecto otros modelos de agricultura que controlen la contaminaci贸n por agroqu铆micos, como son la agricultura ecol贸gica o la agroecolog铆a, ni se presentan alternativas orientadas a consumir menos agua.

Ecologistas en Acci贸n de Extremadura afirma que este Proyecto denota una falta de apoyo total a la agricultura y a los agricultores de secano que, por unas u otras razones, no pueden o no quieren entrar en el modelo agroindustrial del regad铆o. Este Plan supone un trasvase econ贸mico de subvenciones, ayudas y construcci贸n de infraestructuras, mediante un dinero p煤blico del que los agricultores de secano ya no podr谩n contar para reequilibrar su rentabilidad, y que adem谩s supondr谩 鈥渦na competencia feroz y desleal鈥 a los productos t铆picamente de secano, como el olivar, el almendro o las vi帽as. De la lectura de este Proyecto se desprende 鈥渄e forma evidente que el Plan de regad铆os presentado no busca una mejora en la calidad alimentaria sino, tan s贸lo, en la cantidad producida鈥.

La realidad de la agricultura, y muy especialmente de los cultivos como la vi帽a y el olivar, es que est谩 sumida en una crisis de baja rentabilidad por la tendencia a la baja de los precios, debido a que la globalizaci贸n dinamita los precios justos. En realidad, no se conseguir谩 aumentar la rentabilidad con aumentos de la producci贸n, esto solo se puede conseguir con mejoras de la calidad de los productos, y con participaci贸n de los agricultores en la comercializaci贸n y transformaci贸n, de las cuales son habitualmente vetados.

El Plan pretende que los cultivos intensivos y superintensivos reemplacen a los tradicionales, dado que el objetivo de las variedades de 谩rboles elegidas es que tarden poco en producir, lo que supone un escaso desarrollo de los mismos y que sean reemplazados tras un ciclo vital hiper-acelerado. Ecologistas en Acci贸n de Extremadura hace notar que 鈥渘o hay m谩s que comparar el porte majestuoso de un olivo centenario con el esquel茅tico y jibarizado olivo de la producci贸n superintensiva鈥.

RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Y COSTE A NIVEL LABORAL

Por 煤ltimo, la organizaci贸n ecologista se帽ala que la supuesta capacidad del regad铆o para fijar la poblaci贸n es un cl谩sico del argumentario, que se ve contradicha por la realidad. El propio Ministerio de Agricultura no es capaz de demostrarlo con datos. Puede comprobarse que muchas comarcas que disfrutan desde hace a帽os de sistemas de riego tienen una densidad de poblaci贸n muy baja. Una de las causas que ha ido expulsando a la poblaci贸n es, justamente, haber limitado los territorios rurales a las actividades agr铆colas. Se ha demostrado que la automatizaci贸n del riego en los cultivos extensivos realizada mediante programadores, telecontrol o con dispositivos remotos, acaban con puestos de trabajo y genera temporalidad. Este es un modelo similar al que ahora se plantea con los proyectos de Inteligencia Artificial y robotizaci贸n para el campo. Por otra parte, en las zonas de cultivo superintensivo, con alta necesidad de mano de obra para tareas penosas (por ejemplo invernaderos y recolecci贸n), se dan unas condiciones laborales tan precarias que s贸lo atraen a la poblaci贸n flotante o n贸mada en momentos puntuales y no a los j贸venes extreme帽os.

Ecologistas en Acci贸n es una confederaci贸n de m谩s de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producci贸n y consumo cada vez m谩s globalizado, del que derivan tambi茅n otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecol贸gica.

