April 14, 2021

D es de la secci贸 de la CGT CEB-IMEB fa molt de temps que esperem que es dugui a terme una Mesa de l’IMEB per tal de poder tractar tots els temes que ens ocupen i que avui tenim la potestat de posar sobre la taula. Tot i les reiterades demandes no hem tingut 猫xit amb relaci贸 a la convocat貌ria d’aquesta i per aix貌, just abans d’acabar el segon trimestre, v脿rem presentar una inst脿ncia per a reclamar el nostre dret de participaci贸.



Tenim una llista llarga de temes , per aix貌 la nostra insist猫ncia en qu猫 es convoqui aquesta Mesa.