Instituciones perplejas

1- Hacia fines del siglo XII, en uno de tantos per铆odos oscuros, el ya muy reputado doctor Mosh茅 ben Maim贸n 鈥 devenido Maim贸nides por su extrema sabidur铆a y su intimidad griega鈥, sin dudar en apoyarse en Arist贸te- les para hallar racionalidad en los principios, exigencias y preceptos del juda铆smo, escribi贸 el portentoso Mor茅 Nevujim. Escrito originalmente en 谩rabe, vertido luego al hebreo, no dej贸 de traducirse. En castellano, cons- tituye una implacable Gu铆a para perplejos. La oscuridad cedi贸 luego un tanto, quiz谩 por efecto de la Gu铆a.

A comienzos del XXI nuestra perplejidad no busca fundamentos racionales para los principios, exigencias y preceptos de una doctrina. Con una desaz贸n m谩s acendrada, no nos es dable esperar portentos semejantes a la Gu铆a. Corren los tiempos posmodernos. Leemos, por ejemplo, un Evangelio ap贸crifo. Semejante cosa, ya ap贸crifa de por s铆, existe s贸lo en fragmentos. Buscamos orientarnos por ejemplo en el fragmento 41: Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. Cobramos un cierto entusiasmo. Sin embargo, ni siquiera ap贸crifo y fragmentario 鈥 al gusto de nuestro tiempo鈥, el evangelio nos gu铆a en nuestra perplejidad. Despu茅s de habernos encantado, nos inquieta el como si fuera piedra. 驴Comporta una 茅tica del tes贸n o una est茅tica del patetismo? Acaso s贸lo una impotencia: no podemos edificar como si fuera arena la arena. El evangelio, como todo, se nos disuelve.

Nos preguntamos entonces sino podemos construir como si la arena fuera arena, si la arena es inhabitable de por s铆 驴Necesitamos fingir que es piedra para poder construir? En este punto se nos plantea el problema de la incertidumbre: hemos de ver si nos constituimos como especie capaz de construir sobre la arena sin fingir que es piedra, es decir, si nuestra subjetividad es capaz de habitar un mundo de arena o estamos condenados al anhelo de la piedra.

2- El t铆tulo inicial de nuestro encuentro era Incertidumbre y perplejidad en el hombre contempor谩neo. Ya es un requisito de nuestra circunstancia declarar la perspectiva desde la que se organiza el pensamiento. Cuanto menos unificado est茅 el mundo simb贸lico, m谩s heterog茅neos resultan los lugares desde los que se piensa. Por m茅todo, por vocaci贸n historiadora, necesito preguntarme si incertidumbre y perplejidad existen para otro hombre que el hombre contempor谩neo, o si son figuras subjetivas exclusivas de nuestra contemporaneidad. Por supuesto, desde un punto de vista, incertidumbre y perplejidad atraviesan las distintas situaciones hist贸ricas: son palabras establecidas, largamente acu帽adas. Pero desde otro punto de vista perplejidad e incertidumbre son insumos espec铆ficos de la constituci贸n subjetiva contempor谩nea. En plan de historizaci贸n, me interesa tomar esta segunda v铆a. As铆, imagino que incertidumbre y perplejidad resultan t茅rminos inevitables de la situaci贸n actual.

Sin embargo, en tanto t茅rminos presentes, puede diferir su estatuto seg煤n var铆e el estatuto del presente: presente de tr谩nsito, presente a secas. La incertidumbre y la perplejidad actuales, 驴sobrevienen porque venimos de una 茅poca y pasamos a otra, o sobrevienen a causa del modo propio de ser de esta 煤ltima? Insisto en este punto no s贸lo porque forma parte del oficio de historiador aclarar lo obvio hasta que devenga problem谩tico, sino tambi茅n 鈥搊 sobre todo鈥 porque en esta diferencia se manifiesta la condici贸n m谩s sorprendente de nuestra perplejidad: acaso no sea s贸lo moment谩nea. La perplejidad 驴sobreviene por el hecho de haber abandonado un terreno habitual, o por el hecho de estar aqu铆 independientemente de la procedencia? Si sobreviene por haber abandonado un terreno habitual, la perplejidad nos abandonar谩 cuando nos habituemos al nuevo horizonte. Pero si la perplejidad es un dato de la din谩mica inmanente de lo que estamos viviendo, entonces vino para quedarse. Y en este sentido, una perplejidad estable s铆 es una novedad: una perplejidad que no se destina como transici贸n sino como un h谩bito, incluso como un h谩bito saludable.

Quisiera forzar los argumentos para llegar a comprender esta postulaci贸n que, por ahora, pido que me sea concedida.

3- Oficialmente vivimos en una entidad temporal derivada del sistema m茅trico decimal: siglo XXI. Para circunscribir nuestra contemporaneidad nos preguntamos si adem谩s de una casualidad num茅rica hay algo que nos permita delimitar alguna especificidad del siglo XXI. Es cierto que ha transcurrido poco tiempo; pero tambi茅n es cierto que es nuestro tiempo.

Parece que a Eric Hobsbawm el siglo XX le result贸 corto. No es cuesti贸n de gusto. No result贸 corto porque 鈥揷omo en un buen film鈥 uno quisiera que continuara. Result贸 corto porque el conflicto que lo estructuraba se agot贸 antes de la fecha de vencimiento: 1999. El siglo XX de Hobsbawm, es decir el siglo XX hist贸ricamente pensado, comienza en 1914 y termina en 1991. Ahora bien, la cifra de fin de siglo XX no tiene por qu茅 coincidir hist贸ricamente con la de comienzo del XXI. Fuera de las convenciones decimales, no sabemos cu谩ndo empieza el siglo XXI. Hobsbawm caracterizaba al siglo XX como el siglo de la confrontaci贸n entre el capital y el trabajo. En buena historia marxista, cualquier fen贸meno del siglo XX se puede reducir a trav茅s de buenas dosis de mediaciones, a la contradicci贸n fundamental entre capital y trabajo. Ahora bien, nuestra circunstancia, 驴es inteligible desde ese par? Si no es inteligible desde ese par, entonces, aunque oscuramente, ha comenzado nuestro siglo XXI.

Si perseveramos en el camino historiador para comprender el siglo 鈥搊 cuando menos el ciclo鈥 que llamamos XXI, tendremos que hallar la l铆nea de conflictividad que tensa nuestra experiencia. Ahora bien, 驴de qu茅 eje de conflictividad disponemos para pensar algo as铆 como una autonom铆a conceptual del siglo XXI? Se suele hablar de un mundo unipolar. La imagen unipolar hace vacilar nuestra comprensi贸n de la polaridad. Intentemos configurar lo que nombra esa imagen. Tenemos un centro din谩mico, un centro aglutinante, que es el flujo del capital financiero. Del otro lado no hay otro polo que organice: lo otro respecto del n煤cleo activo no es un polo; es una dispersi贸n. Nuestra conflictividad actual no se da entre dos t茅rminos opuestos en un mismo plano sino entre un plano y su residuo, entre un plano y su resto. O mejor, entre algo que no es un plano sino flujo y la materia diseminada que va dejando dispersa en su fluir.

Si quisi茅ramos organizar nuestra experiencia seg煤n alg煤n conflicto esencial podr铆amos pensar el siglo XXI, ciertamente de modo prematuro, como el siglo de la conflictividad entre el capital financiero y los conjuntos sociales; o, si se quiere, entre el andamiaje virtual tecnol贸gico por un lado y los arraigos reales pr谩cticos por otro; o entre la din谩mica econ贸mica de fluidos y nuestra intuici贸n social de l贸gica s贸lida.

Vivimos en circunstancias en las que se ha desintegrado la instancia aglutinante que era el Estado. Para no incurrir en nostalgia falsa, recordemos que el Estado era esa cosa totalizante, alienante, opresiva, serializadora. El Estado desapareci贸 como instancia meta, como instancia de otro nivel, articuladora de la totalidad social. Esto no implica emitir ning煤n juicio de valor. Ni se ha perdido ni nos hemos liberado del Estado meta-articulador: meramente ya no hay.

El Estado era esa instancia meta que integraba, como meta-instituci贸n o como supra- instituci贸n, las dem谩s entidades, sobre todo, las integraba como instituciones. Era el principal productor mundial de solidez. Las pr谩cticas de globalizaci贸n 鈥搇as pr谩cticas tecnol贸gicas de comunicaciones, virtualidad financiera y flujo inform谩tico鈥 disuelven esa instancia supra. La fluidez globalizante nos sit煤a en un terreno de pura facticidad en tanto no dispone una trascendencia estatal integradora, capaz de proveer sentido 鈥搑ecordar: sentido alienante, sentido totalitario, para no andar extra帽ando de modo indebido. As铆, lo in茅dito de nuestra experiencia es transcurrir en un plano de pura facticidad 鈥搒in trascendencia ni inmanencia鈥. La antigua solidez estatal, atravesada por los flujos de capital, se fragmenta en islotes. Esa fluidez del capital deshace efectivamente la antigua consistencia totalitaria proporcionando fragmentos inorg谩nicos en vez de partes de un todo. 驴Es posible transformar en situaciones habitables lo que en principio no son m谩s que fragmentos? 驴Estamos condenados a anhelar el estado que totalice para despu茅s poder lidiar con 茅l? 驴Puede prescindir nuestro pensamiento de la instancia de destituci贸n del estado para convertir esos fragmentos inorg谩nicos en situaciones con sentido? 驴Necesitamos fingir que es piedra la arena?

4- Paso ahora al otro extremo del planteo. 驴Qu茅 sucede en las instituciones? 驴De qu茅 se sufre en las instituciones? Me gustar铆a postular que el modo de sufrir en las instituciones se agrava porque nuestras teor铆as del sufrimiento en las instituciones suponen unas condiciones que son las que precisamente se est谩n desvaneciendo. No s贸lo se sufre de lo que se sufre sino tambi茅n de no sufrir aquello para lo cual ten铆amos remedio. Brevemente, en las instituciones no padecemos por fijaci贸n sino por volatilidad de los agrupamientos. No nos apena tanto la expulsi贸n como la superfluidad, en un indefinido adentro/afuera: no padecemos el encierro del adentro ni la exclusi贸n del afuera, sino por no estar ni adentro ni afuera. No nos abruma el enclausatramiento, sino que nos desmentaliza la dispersi贸n. No padecemos una topolog铆a esquem谩tica sino otra cosa que topolog铆a. No lidiamos contra la imposici贸n de un sentido fijo, sino contra 鈥 la preposici贸n es abusiva鈥 una insensatez ilocalizable. En definitiva, no lidiamos con nuestro venerable fascismo 鈥搎ue obligaba a pensar de una manera鈥 sino con la estupidez 鈥搎ue nos impide pensar de cualquier manera鈥.

A beneficio de la hip贸tesis reci茅n enunciada, admitamos que esta descripci贸n toca alguna hebra de nuestras realidades. Vamos a necesitar alg煤n esquema para pensar el tipo de alteraci贸n que est谩n transitando las instituciones y la alteraci贸n de las condiciones en las que pensar la instituci贸n. Aunque no entendamos muy precisamente qu茅 significa, podemos admitir que esta alteraci贸n se enuncie como pasaje del paradigma Estado al paradigma mercado. Estado y mercado se intuyen bastante bien. Paradigma, en el uso abusivo que solemos ejercitar, es pr谩cticamente un 茅nfasis; viene a decir o a querer decir que no se trata del mero cambio de una cosa sino de un cambio simult谩neo y complejo de una cosa, de la modalidad de una cosa, de los modos de pensar la cosa, del contexto de la cosa, de las condiciones de la cosa, de las condiciones del observador y de las relaciones del observador y la cosa que hacen que no sean ya posibles los observadores ni las cosas: el paradigma mercado afecta esencialmente el proceso mismo de pensamiento.

As铆 como el Estado constitu铆a la condici贸n b谩sica del pensamiento en diversas esferas y escalas 鈥揷onservador o revolucionario, a izquierda o a derecha, en peque帽as organizaciones y a nivel planetario, en pensamiento dogm谩tico y en pensamiento cr铆tico鈥, as铆 tambi茅n, el paradigma mercado opera tanto para el directorio de una corporaci贸n mega como para los modos de ocupaci贸n de una f谩brica recuperada. No se trata de una condici贸n de clase sino de una condici贸n de 茅poca.

Vemos que, por un lado, cambian las formas de sufrimiento. Vemos que, por otro, se altera el paradigma de la experiencia social. Nos queda ingresar en el mecanismo de conexi贸n entre ambas alteraciones. Caso contrario, s贸lo tendremos una seca correlaci贸n cronol贸gica.

Pensemos entonces la relaci贸n entre estos modos espec铆ficos de sufrimiento en las instituciones actuales y la alteraci贸n esencial del paradigma. Quiz谩s as铆 podamos pensarlas, habitarlas, incluso hacerlas. Las instituciones transitan la ruina del Estado como modo de ser, de hacer y de pensar: un modo basado en la territorialidad, el encierro, la soberan铆a, la representaci贸n, la reproducci贸n. La lista de rasgos no es exhaustiva y tampoco homog茅nea, pero intenta indicar la serie de servicios 鈥損ara hablar en el lenguaje del mercado鈥 que el Estado prestaba en la constituci贸n misma de lo institucional. Porque en esta l铆nea 鈥搒i admitimos que el Estado presupon铆a estos predicados鈥 el Estado era la instituci贸n de las instituciones, constitu铆a una metainstituci贸n exhaustiva que aseguraba las condiciones de cualquier instituci贸n. Porque 鈥揷omo intentar茅 defender enseguida鈥 no es concebible la instituci贸n sino en un marco institucional. Es inconcebible la instituci贸n sin metainstituci贸n que disponga las condiciones. Y el Estado prove铆a no s贸lo el esquema mismo del ser instituci贸n; tambi茅n aseguraba las condiciones efectivas para el existir de las instituciones. Porque la instituci贸n en su concepto formal mismo incluye una funci贸n decisiva: la reproducci贸n. Tan es as铆 que el sufrimiento institucional en tiempos institucionales estaba causado por la imponente inercia de esta funci贸n reproductiva, una inercia capaz de arrasar cualquier subjetividad, pensamiento u operaci贸n que emergiera disonando con la homogeneidad estable de la estructura. Ahora bien, la reproducci贸n de un t茅rmino s贸lo es posible si se reproduce su entorno operativo, sus condiciones de posibilidad. Se tienen que reproducir tambi茅n las condiciones de reproducci贸n de ese t茅rmino. Las condiciones de reproducci贸n de un t茅rmino son a su vez otros tantos t茅rminos que tienen que hallar sus propias condiciones de reproducci贸n. Es aburrido, pero sin eso no tenemos instituci贸n posible. Un t茅rmino se reproduce si tambi茅n se reproducen los dem谩s t茅rminos que le proveen las condiciones. La funci贸n del Estado obliga y garantiza la reproducci贸n de unos t茅rminos de modo tal que se reproduzcan tambi茅n los otros. En la cadena institucional estatal, el desfasaje de uno de los t茅rminos desbarata la serie. Por ese motivo el reconocimiento estatal de las personer铆as gremiales, empresariales, jur铆dicas, etc., impone el requisito de identidad a las organizaciones. Los estatutos proveen identidad; la identidad interioriza la exigencia de reproducci贸n para s铆 y para otros t茅rminos. El contralor estatal, el paradigma instituci贸n impuesto sobre las organizaciones, tend铆a a garantizar un suelo estable en el que fuera posible la reproducci贸n, pero en que a la vez s贸lo fuera posible la reproducci贸n. Los estatutos, los reglamentos, las memorias aprobados por el Estado, constituyen los n煤cleos de identidad y de perseverancia de las instituciones.

Esta condici贸n hoy se desbarata. La alteraci贸n de la que hablamos es el desfondamiento del Estado, la descoordinaci贸n de las organizaciones, la destituci贸n de la metainstituci贸n que prove铆a las condiciones de reproducci贸n y el requisito de reproducci贸n, es decir, simult谩neamente la exigencia y la posibilidad de que los t茅rminos que la pueblan se reproduzcan. Entonces, no estamos en la ruina de las instituciones, en la crisis de las instituciones, sino en el agotamiento de lo institucional mismo por desfondamiento de su condici贸n estatal metainstitucional. En una imagen: el desfondamiento no remite a la ca铆da de lo edificado sobre un suelo sino a la licuaci贸n de ese suelo mismo. No es el derrumbe de lo que sobresal铆a de una superficie, sino la alteraci贸n esencial de esa superficie. Si algo se era de la informaci贸nfica, se edifica sobre la arena.

5- Para alejar un poco de los t茅rminos Estado y mercado 鈥揷on sus falsas transparencias鈥 este pasaje se puede describir tambi茅n en t茅rminos de otro par 鈥揳caso tambi茅n enga帽oso, pero de distinto modo. La multiplicaci贸n de im谩genes enga帽osas al menos nos precave de sustancializar una met谩fora. Transitamos entonces el pasaje de la solidez a la fluidez. La condici贸n fluida nos induce a preguntarnos si somos capaces de habitarla, si el pensamiento es capaz de pensarlas y, correlativamente, dise帽ar estrategias que la habiten.

No es sencillo, pues ese esquema l贸gico que llamamos instituci贸n no resulta apto para la fluidez. Supone algunas condiciones de reproducci贸n que la fluidez se abstiene tenazmente de proveer. M谩s grave a煤n; cualquier reproducci贸n en suelo no reproductivo tiende al desquicio, a una especie desquiciada de reproductividad sin reproducci贸n. En condiciones alteradas, en condiciones de fluidez, la forma y la funci贸n, tan ajustadamente calibradas para las s贸lidas condiciones estatales, se alteran. No digo que no existan instituciones, sino que lo que se llama instituci贸n no puede sostenerse ya en su esquema ontol贸gico de reproducci贸n; conserva el nombre y acaso algo m谩s. Y esto, insisto, tanto para el pensamiento de la emancipaci贸n como para el Estado y los holdings, tanto para los peque帽os agrupamientos, como para las estrategias piqueteras y las t谩cticas partidarias. Vemos en una oscura fulguraci贸n que una ontolog铆a supone condiciones; y a la vez vemos que las condiciones supuestas por la ontolog铆a estatal se han derretido.

Una imagen puede colaborar. El Estado 鈥揺l estado nacional, soberano鈥 era el tablero dentro del cual transcurr铆a la existencia de un conjunto de entidades que llamamos instituciones. Los diversos modos de agrupamiento ten铆an una dimensi贸n institucional. Una de esas instituciones, una pieza de ese tablero, era el mercado liberal. Ese mercado era una laguna en medio de un continente s贸lido. Literalmente el s贸lido continente institucional conten铆a la laguna. Pero esa laguna crece, se desborda, se descontiene , se vuelve incontenible. Lo llaman neoliberalismo, o tercera ola, o glabalizaci贸n, o algo. Se ha revertido la trama; esa laguna devino oc茅ano. Esa laguna que era una pieza del tablero estatal se convierte ahora en el tablero de otra l贸gica. Ahora todas las dem谩s piezas transcurren en el 谩mbito propio de lo que era s贸lo una pieza. Esa pieza devino hegem贸nica, devino condici贸n de todo el juego y alter贸 el juego de modo tal que las antiguas piezas no conocen las reglas de este nuevo juego. Quiz谩s las reglas no sean desconocidas sino meramente inexistentes. A la vez, el Estado que era el tablero, en esta reversi贸n, se convierte en una pieza entre otras.

Ese oc茅ano es un medio fluido en el que las conexiones resultan esencialmente aleatorias. En principio no son m谩s que fragmentos inconexos.

Sin embargo se conectan por las consecuencias que los movimientos de cada uno impone sobre otro. Pero esa conexi贸n por la v铆a de las consecuencias no produce una articulaci贸n l贸gica pues no devienen por eso partes de un todo, y sin embargo tampoco son entidades aut贸nomas. Los t茅rminos se conectan, producen consecuencias unos sobre otros y otros sobre unos; no se componen en una l贸gica; se mueven en una din谩mica. Los fragmentos se conectan ocasionalmente sin perder su car谩cter fragmentario. La din谩mica del fluido se puebla de choques contingentes.

6- Esa conexi贸n entre t茅rminos heterog茅neos en un medio fluido es la fuente de la incertidumbre contempor谩nea. Nuestra incertidumbre es propia de nuestra 茅poca. Por poner un ejemplo, nuestra incertidumbre actual no se angustia ante los problemas de la predestinaci贸n 鈥揷uesti贸n central de la subjetividad calvinista; fuente espec铆fica de incertidumbre espec铆fica. Nuestra incertidumbre no es la de Maim贸nides. El lugar que ocupa cada uno en el plan divino resulta m谩s secundario que, por ejemplo, el lugar en que el fluido dispone para recibir o despedir la nueva ola o el nuevo reflujo de capital. Los planes divinos eran menos contingentes que los del capital.

En un medio s贸lido, las conexiones entre dos puntos permanecen estructuralmente. En un medio fluido las conexiones entre dos puntos son siempre contingentes. En un medio s贸lido, dos puntos cercanos permanecen cercanos si no se produce un corte que los separe. En un medio fluido, dos puntos cercanos permanecen cercanos s贸lo si hacemos lo pertinente para que permanezcan cercanos. Si no, su destino es derivar, desperdigarse, dispersarse. La incertidumbre contempor谩nea no es un fen贸meno de orden epistemol贸gico 鈥揾ay algo que no s茅, sobre eso no tengo conocimiento鈥 sino de orden ontol贸gico 鈥搒茅 perfectamente que eso est谩 en s铆 indeterminado y a la deriva鈥. Como sujetos de conocimiento no ignoramos las determinaciones de lo real; nuestra incertidumbre es el correlato ver铆dico de la indeterminaci贸n de lo real. No padecemos de incertidumbre respecto de unas determinaciones, sino un acuerdo perfecto entre la indeterminaci贸n de lo real social, la indeterminaci贸n de lo real econ贸mico, la indeterminaci贸n de la interfase entre lo econ贸mico y lo social y nuestra incertidumbre. Nuestra incertidumbre no encuentra b谩lsamo: es demasiado certera. Hoy no podr铆amos escribir la Gu铆a para perplejos. El perplejo en nuestros d铆as est谩 bien ajustado; est谩 en lo cierto, traduce el modo de ser de lo hist贸rico social, no desconoce nada. Pero entonces necesitamos ser otros. As铆, incertidumbre y perplejidad no son ya nombres de lo que accidentalmente nos sobreviene por desgracia sino m谩s bien t茅rminos habituales que nos sobrevienen porque no pueden m谩s que sobrevenir cr贸nicamente.

Corremos el riesgo de la banalizar la incertidumbre y la perplejidad porque han devenido t茅rminos habituales. Pero banal y habitual no tienen por qu茅 ser fatalmente sin贸nimos. Que los t茅rminos incertidumbre y perplejidad se hayan generalizado como t茅rminos significa que tergiversados, atravesados, banalizados, como sea, se han instalado como t茅rminos de una subjetividad que ya puede traficar con esas palabras de manera un poco m谩s relajada.

7- Recapitulemos. Nuestra perplejidad es actual, bien actual. No procede de nuestro desconocimiento sino de la indeterminaci贸n intr铆nseca de la realidad social. O mejor, de nuestros modos de producci贸n. Pues los modos de producci贸n de realidad actuales requieren enf谩ticamente la heterogeneidad y la contingencia. Esta heterogeneidad en los modos de producci贸n de realidad a su vez deriva de la multiplicidad de agentes aut贸nomos y la heterogeneidad de las l贸gicas que estos agentes ponen en juego para producir sus realidades 鈥搑ealidades habitables para tales agentes鈥. Si llamamos heterog茅neos a los t茅rminos que difieren en su g茅nesis y llamamos heter贸logos a los que 鈥搃ndependientemente de su g茅nesis鈥 operan el l贸gicas incompatibles o inconmensurables, veremos que los modos actuales de producci贸n de realidad no s贸lo son heterog茅neos sino tambi茅n heter贸logos. Tanto como decir que no hay manera de concebir 鈥揻uera de una configuraci贸n situacional contingente, una articulaci贸n de los modos de producci贸n en una realidad. No es posible s铆ntesis alguna, ni global ni local. Pues los t茅rminos heter贸logos est谩n permanentemente afectando, solicitando, atacando, anexando los t茅rminos de nuestra configuraci贸n local actual sin por eso volverse hom贸loga.

Veamos ahora un detalle de la condici贸n fragmentaria. Sin estado, dos bichos sapiens no tienen posibilitada su relaci贸n. Si dos homo sapiens no pueden humanizarse mediante una tercera instancia trascendente que los disponga como semejantes, no tienen modo de instituirse como semejantes. En condiciones de estado, cualquier cuerpo humano es el de un semejante 鈥搖n cuerpo representa un sujeto para otro cuerpo鈥. Pero en condiciones de mercado no es un semejante, es mucho m谩s y mucho menos que eso. En principio es un cuerpo; tan s贸lo un cuerpo. Con arte y ma帽a, luego, es un otro, solamente un otro. Sin instancia que nos presente mutuamente como semejantes, el otro es otro que yo, o mejor, nada que ver conmigo. Y en la medida en que es otro, se me torna cada vez m谩s imprevisible. Porque seg煤n la construcci贸n hist贸rica de la semejanza puedo imaginar que el otro est谩 organizado por una estructura semejante a la que me instituy贸: para m铆 es calculable. Pero en funci贸n de la pura diferencia en que el otro es otro, mis acciones respecto de 茅l van a estar siempre marcadas por un margen esencial de incertidumbre. Cada punto, individuo, familia, grupo, instituci贸n, partido, empresa, organizaci贸n, se conecta con otros que no son semejantes porque no se subordinan a una instancia totalizadora que los distribuya en una estructura. As铆, cada uno est谩 conectado con otro, con otro, con otro, de manera que el efecto de esos otros sobre uno no opera seg煤n el r茅gimen de la causa. Nos conectamos por la consecuencia, pero no por la consecuencia discernible l贸gicamente, derivada de una causa, sino por lo que sobreviene como pura consecuencia. Pues el otro es efectivamente otro y no un semejante tramado conmigo en una estructura. Lo s茅 por la consecuencia.

8- Francis Fukuyama hizo carrera predicando el fin de la historia. Pero su historia no termin贸 ah铆. En busca de un poco de consistencia para su definitivo capitalismo parlamentario, encontr贸 otra piedra filosofal. Hace poco public贸 un tremendo volumen que se llama Trust, traducido como Confianza. Ah铆 plantea que las relaciones sociales en condiciones neoliberales se sostienen exclusivamente en la confianza. En medio de la incertidumbre, la confianza. Es raro, 驴no? Pero esa extra帽eza resulta interesante. Para aproximarnos a la idea, para no confundirla con im谩genes amistosas de la confianza, la llamamos confianza desesperada. La confianza desesperada, tal como la entendemos en Fukuyama, predica que lo 煤nico que sostiene es la confianza. Desesperada, no se trata de la confianza en la solidez de alguna instancia confiable sino de la confianza en que si no lo sostenemos mediante la confianza, el mundo-mercado se desintegra.

El mundo de la incertidumbre, desde la ideolog铆a propia de polo de poder de ese mundo, impone la necesidad de confiar, pero no porque constituya una entidad confiable sino porque, si no se conf铆a, se derrumba. Esa es la confianza desesperada. Confianza en los poderes cohesivos de la confianza. Confianza en que la confianza es lo 煤nico que nos queda. Confianza en una apuesta 鈥揳 ciegas, pero forzada鈥 en la confianza. Confianza en que la afirmaci贸n de la confianza nos aleja de la subjetividad desdichada.

驴C贸mo confiar en otros que son otros? No basta con la confianza para habitar la fluidez. Pues no estamos ante un semejante posible sino ante un otro en tanto que totalmente otro, instituido como otro y para nada ocultado como otro. La confianza se nos complica, sobre todo si no contamos con dispositivos confiables con los que tratar la diferencia con ese otro. La confianza no basta para pasar del fragmento a la situaci贸n; es preciso pensar de otro modo, hacer de otro modo, hacerse de otro modo, constituirse de otro modo, hacerse cada vez, hacerse en cada situaci贸n: confiar de otro modo.

9- Martin Buber comprende que el mundo genera en nosotros el lugar donde recibirlo; no somos nosotros los que recibimos el mundo; no es el mundo el que se instala en nosotros; sino que genera en nosotros un lu- gar en el que albergarlo. Si el mundo es estable, ese lugar en nosotros para acogerlo ser谩 estable; pero si el mundo es inestable, el mundo ir谩 instalando sucesivamente en nosotros condiciones diversas para recibirlo. Porque hay situaciones en las que uno no responde frente a un est铆mulo sino que se constituye desde el est铆mulo. Ah铆 uno est谩 descolocado: cuando no tiene con qu茅 responder y tiene que hacerse, constituirse, a partir de eso que se presenta. En el momento de perplejidad, no tenemos en nosotros el sitio en que albergar ese est铆mulo a trav茅s del cual se nos presenta el mundo. No se puede responder sino configurarse. Se responder con instituci贸n; se configura con organizaci贸n.

Las organizaciones 鈥搉ombre de resonancia empresarial por un lado, militante por otro, pero a fin de cuentas un nombre razonablemente gen茅rico鈥 designan en este caso los modos de agrupamiento en condiciones de fluidez. Bajo el nombre de organizaciones, los agrupamientos ejercen en la incertidumbre 鈥揹el mismo modo que bajo el nombre de instituciones ejerc铆an en un mundo mayormente calculable. Para estas organizaciones, en tiempos de alteraci贸n ninguna figura a priori, ninguna estructura interna resulta eficaz en su operatoria. El 铆ndice de eficacia de la organizaci贸n es la velocidad para configurarse frente a est铆mulos, provocaciones, causas, dislocaciones que sobrevienen de modo contingente. Al igual que en las instituciones, puede haber nombres y cargos, pero no hay, no puede haber, lugares en el sentido estructural del t茅rmino. En las organizaciones, los nombres y cargos no remiten a sitios regulares del organigrama. Pueden regir una planilla de remuneraciones o una placa de honores, pero no indican una operatoria estandarizada. Sin lugares s贸lo hay operaciones de existencia en la fluidez. Las operaciones requieren una buena dosis de confianza desesperada. Desesperaci贸n abunda; lo que suele escasear es el ingrediente confianza. Como las condiciones en las que tienen que operar las organizaciones son inanticipables, ninguna configuraci贸n previa resulta adecuada a su objetivo o a sus funciones. No puede confiar ya en el buen orden del mundo real; no puede confiar ya en su propia buena estructura. S贸lo puede 鈥搚 por ende tiene que鈥 confiar en su capacidad de configurarse en la ocasi贸n a partir de su perplejidad.

La organizaci贸n, la instituci贸n actual, trabajar谩 activamente para configurarse en cada circunstancia; el resto es dispersi贸n. As铆 lo dispone la condici贸n fluida en la que opera, pues la relaci贸n entre dos puntos ligados no se garantiza por estructura sino que se posibilita, cada vez, por una operaci贸n actual. Permanecen conectados s贸lo si una operaci贸n activa y eficaz los mantiene actualmente ligados. La tendencia inmanente del fluido se orienta a la dispersi贸n. Lo que no se est谩 cohesionado, se est谩 dispersado. El medio fluido no tiene una inercia de conservaci贸n sino de disoluci贸n.

La fuerza principal de cohesi贸n en las organizaciones es el pensamiento. Si las instituciones estatales sab铆an, las instituciones fluidas se definen

por su capacidad de pensar. En las instituciones estatales el pensamiento tend铆a a ser un lujo, e incluso un lujo peligroso, capaz de disolver la sabia estructura reproductiva, cerrada pero consistente. En condiciones de fluidez, el pensamiento es la condici贸n de posibilidad de una organizaci贸n- instituci贸n, caso contrario, se vuelve pura dispersi贸n o patolog铆a de excrecencia. Llamamos aqu铆 excrecencia, seg煤n el dialecto ontol贸gico de Badiou, a los t茅rminos que est谩n representados pero no presentados: paradigma del anacronismo, espuma ontol贸gica del agotamiento. M谩s claro, la excrecencia es una exhaustiva reproducci贸n de funciones que no cumplen funci贸n alguna, reproducci贸n perfecta de lo ineficaz, por lo tanto, ruina de esa misma reproducci贸n perfecta 鈥損ues la eficacia era una de las condiciones de su reproducci贸n鈥.

El pensamiento que realiza las operaciones capaces de ligar algo en las organizaciones es un ars, una tekhn茅 de renovar condiciones o de desautomatizar respuestas. No es doxa ni episteme. Pues la irregularidad de los est铆mulos, el aluvi贸n de provocaciones, solicitaciones y destituciones obliga a operar permanentemente sobre t茅rminos, sobre condiciones, sobre circunstancias para las que la instituci贸n no est谩 preparada. Destaque- mos, de paso, una condici贸n actual: antes de la circunstancia nadie ni na- da est谩 preparado para tratarla; estrictamente, nada est谩 a la altura de las circunstancias. Para tratar sus problemas la organizaci贸n ha de configu- rarse ad hoc. Las organizaciones que llamamos instituciones, privadas de su esquema ontol贸gico, pueden ganar otro. Eso sucede si se determinan instante a instante por el pensamiento, por el pensar y hacer pensar. Ga- nan si van donde el pensamiento y no los estatutos las llevan. Caso contrario, insisto, devienen inoperantes por suponerse un ser.

10- Distingamos esquem谩ticamente dos comportamientos materiales de la flexibilidad[1]. Una superficie puede dejarse moldear el谩sticamente por la actividad configurante del pensamiento y adoptar una forma. Una superficie puede dejarse moldear pl谩sticamente por la actividad configurante y adoptar una forma. La diferencia no es s贸lo una letra 鈥揺 por p鈥. La superficie pl谩stica adopta sin resistencia la configuraci贸n reciente. La forma el谩stica resiente la deformaci贸n. Anhela la cesaci贸n de la nueva forma, que es percibida como deformaci贸n. Su propia forma es buena forma. Apenas pasada la presi贸n actual, volver谩 aristot茅licamente a su forma natural. Tomemos en su literalidad la imagen de la globalizaci贸n. Pong谩- mosla en di谩logo con la din谩mica previa: el progreso. Imaginemos que el conocimiento es un globo; progresa conforme se infla. Cuanto m谩s crece, mayor es la superficie de contacto con el desconocimiento. De pronto, en su paroxismo, la superficie ya no soporta la presi贸n. El globo explota Y entonces, queda todo mezclado, el conocimiento con el desconocimiento[2}. Adentro-afuera han explotado. La globalizaci贸n as铆 entendida suprime la frontera adentro-afuera. Lo cual, naturalmente, no significa que estemos todos dentro. Definida una organizaci贸n por su capacidad para configurarse al pensar en cada circunstancia cambian esencialmente los modos de pertenencia. La subjetividad institucional transita por otros carriles 鈥搊 ni siquiera carriles鈥. No es posible pertenecer a las instituciones en t茅rminos topol贸gicos o binarios 鈥揳dentro/afuera鈥; ya no ocurre que se pertenezca si se satisface una propiedad y que no se pertenezca si no se la satisface. No se pertenece por afiliaci贸n ideol贸gica ni por verificaci贸n de una regla. En medio de la destituci贸n, de la desolaci贸n, de la fluidez, uno pertenece a los sitios en los que puede pensar, en los que puede constituirse, en los que puede constituirse pensando. Uno pertenece a los sitios que, a su vez, se constituyen tom谩ndolo a uno en su operatoria de pensamiento. El pensar no opera ya en los s铆ntomas de una estructura, no opera ya en el borde interior-exterior de una topolog铆a. Opera entre t茅rminos desligados; opera configurando, uniendo con el trazo los puntos 鈥 como en los primeros juegos infantiles, s贸lo que esta vez los puntos no est谩n numerados y, a la vez, se est谩n moviendo. El pensamiento opera en la plasticidad de la organizaci贸n.

Pues una organizaci贸n en la fluidez es una superficie pl谩stica dispuesta a configurarse en cada operaci贸n frente a est铆mulos aleatorios. Esta superficie pl谩stica es la virtualidad de distintas conexiones entre los t茅rminos que la componen, que se configuran, se ligan entre s铆 y se vuelven a configurar de otro modo seg煤n las circunstancias. Es la virtualidad de conexiones que s贸lo se realizan por pensamiento en una situaci贸n. Si, como dicen que dice Deleuze, la historia es una especie de toall贸n que seg煤n c贸mo se pliegue, determina la cercan铆a y la lejan铆a de distintos puntos, las instituciones adoptar谩n ese modelo toall贸n, es decir, la posibilidad de producir inteligencia por conexi贸n entre distintos puntos que no est谩n ligados por el organigrama sino por el pensamiento en la circunstancia. Dos puntos se conectan por un pliegue porque esa conexi贸n es eminentemente ad hoc y no estructural, para esa configuraci贸n y no para todo servicio.

11- En condiciones de fluidez, naturalmente permanece el esquema ontol贸gico de la instituci贸n reproductiva. Mas que in煤til resulta da帽ino. Pues no permanece como pura representaci贸n instituyente; colabora a ciegas con la destituci贸n. La instituci贸n que se cree tal puede conservar su nombre, los papeles de sus estatutos y reglamentos, sus t铆tulos, cargos y honores; puede conservar su estructura interna; puede fingir solidez. Pero la solidez interna es incompatible con la abismal fluidez exterior. La reproducci贸n interna de las ligaduras estructurales impide cualquier conexi贸n con un exterior en mutaci贸n cr贸nica.

Nuevamente aqu铆 puede colaborar una imagen. Cada tanto en Discovery Channel exhiben el impresionante fen贸meno cordillerano de los r铆os de piedras. Es buena imagen para esta supuesta solidez en medio de la fluidez. Mirados desde lejos son r铆os; se ve una fluidez homog茅nea como la del agua. Cuando la c谩mara se aproxima, vemos con asombro y repulsi贸n que esos r铆os est谩n compuestos de piedras de unos dos metros de di谩metro. En su interior esos bloques son estricta, confiada, estructuralmente s贸lidos. S贸lidos en su interior inoperante, porque no pueden conectar con un exterior si no es bajo la forma del choque aleatorio, improductivo, destructivo, corrosivo, lisa y llanamente est煤pido. El recinto en que la materia choca as铆 y no puede ya llamarse instituci贸n. El nombre galp贸n le ajusta mejor.

12- La perplejidad es la experiencia de que lo configurado se est谩 desligando. Lo configurado no es lo instituido que provee una forma al devenir sino lo que se est谩 descomponiendo en esta deriva actual; si no se lo configura aqu铆 y ahora, si no se lo organiza, de por s铆 no determina organizaci贸n sino dispersi贸n. La perplejidad as铆 planteada es la antesala del pensamiento, es lo que permite deshabituarse de las costumbres adquiridas para poder entrar en una situaci贸n de otra caracter铆stica. Y si nuestro mundo es indeterminado, entonces estas perplejidades no se suceder谩n como crisis accidentales sino como antesala inevitable de cualquier situaci贸n. En este sentido dec铆a al principio que la perplejidad ha venido para quedarse.

En un mundo coordinado por el Estado, la subjetividad generada por la familia permite pasar a la escuela, de la escuela pasar a la f谩brica, a la oficina, al hospital, al cuartel; uno puede ir pasando a trav茅s de distintas situaciones porque est谩n regidas por la misma l贸gica. Pero sin una instancia que coordine, los recursos subjetivos pertinentes para habitar una situaci贸n no son pertinentes para otra; la entrada en cada situaci贸n tendr谩 que atravesar su momento de perplejidad 鈥搊 uno, para ingresar en cualquier situaci贸n, tendr谩 que atravesar el momento de perplejidad para poder constituirse seg煤n la situaci贸n lo condicione. Si es un insumo habitual, quiz谩s la perplejidad no tenga 鈥損ero esto es especulaci贸n pura鈥 el correlato de sufrimiento que nuestra subjetividad estatal le atribuye al t茅rmino. No digo que sea una fiesta; s贸lo que no es ya un desgarro de lo instituido. En todo caso, hemos de ver si somos bichos capaces de crear en nosotros otros bichos dotados con el insumo de la serena perplejidad que no desgarra; si podemos crear las pr谩cticas capaces de instaurar una subjetividad que pueda moverse en ese medio sin desmentir la indeterminaci贸n esencial y, a la vez, sin desgarrarse por eso. No s茅 si es posible; s贸lo s茅 que es necesario.

[1] Este argumento procede de una serie de conversaciones del Grupo 4, que integro con J. Moreno, O. Bonano, R. Gaspari

[2] Este argumento lo suelen desarrollar, de modo exclusivamente oral, los arquitectos Forster, Bogani, C谩rdenas.

