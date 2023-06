–

驴Os viene a la mente el t铆pico cartel que hay en el transporte p煤blico, como el metro, en los que se dice 鈥渞贸mpase el cristal en caso de emergencia鈥 y dentro hay una herramienta para facilitar la salida en caso de accidente o incendio? Pues este art铆culo pretende algo similar. Pretende dar unas herramientas jur铆dicas pr谩cticas para el caso en que se necesite recurrir a ellas si somos v铆ctimas de cualquier tipo de ataque LGTBQIA+fobo.

La polic铆a y la justicia, no es un secreto, en muchas ocasiones no tiene sensibilidad alguna con la realidad LGTBQIA+ y prueba de ello son comentarios diarios que nos encontramos los que nos dedicamos a esto tales como 鈥渆so no se puede denunciar鈥, 鈥渂ueno, son cosas que se dicen a menudo pero no es delito鈥, 鈥渆n cuanto llegue al juzgado lo van a archivar as铆 que mejor d茅jalo pasar鈥 o 鈥”hay otros casos de denuncias de agresiones machistas y vais a perder toda la tarde鈥. Estas frases son titulares y art铆culos salidos en medios. Podr铆amos aportar decenas de experiencias profesionales m谩s.

Desde mi experiencia como abogado especializado en delitos de odio, cofundador del despacho Olympe Abogados y como v铆ctima de homofobia que ha conseguido una condena de prisi贸n contra su agresor por insultos como 鈥渕aric贸n鈥, te vengo a dar unos consejos pr谩cticos de c贸mo actuar que te ser谩n muy 煤tiles (y en muchos casos salvar谩n los plazos al abogado/a que contrates y/o te asignen) en cualquier situaci贸n de discriminaci贸n y/o violencia que vivas (y no solo en el Orgullo).

La recomendaci贸n principal es que, si puedes permit铆rtelo, seas asesorado desde un principio por un abogado o abogada especialista en la materia, pues cada caso es un mundo y tiene sus especialidades propias que merecen ser estudiadas de manera individual.

Acabo de ser v铆ctima de un delito de odio (agresi贸n verbal o f铆sica), 驴qu茅 hago?

Si acabas de ser v铆ctima de una agresi贸n, tanto f铆sica como verbal, lo primero que debes hacer es recopilar pruebas. La justicia funciona a trav茅s de pruebas y por ende es lo m谩s importante y lo que m谩s nos va a ayudar durante todo el procedimiento judicial.

Estas pruebas pueden ser testigos que est茅n presentes (para lo cual habr谩 que datos como nombre, apellidos, DNI y tel茅fono m贸vil o redes sociales), fotos o v铆deos que hayamos podido hacer a los agresores o de la agresi贸n con nuestros m贸viles, fotos o v铆deos que hayan podido hacer testigos presenciales o que se encuentren por redes sociales, etc茅tera. Cuantas m谩s pruebas tengamos, por irrelevantes que creamos que son, mucho mejor. Durante el procedimiento judicial cada prueba reforzar谩 nuestro testimonio de un modo u otro.

Si la agresi贸n ha sido f铆sica, o si ha sido verbal pero ha somatizado en algo f铆sico como un ataque de ansiedad, migra帽a o un ataque de psoriasis, antes de denunciar lo primero que debes hacer es acudir a un hospital o centro de salud de manera inmediata para que un facultativo m茅dico te haga un 鈥減arte de lesiones鈥, que no es otra cosa que un informe m茅dico en el que se especifica cu谩les son las lesiones que tienes y en el que queda reflejado que ha sido consecuencia de una agresi贸n.

Dichas lesiones pueden ir desde una brecha en la cabeza, un corte en un brazo, a un eritema o un moret贸n. No dejes de ir al centro m茅dico o a urgencias en ning煤n caso porque consideres que las lesiones son demasiado leves y no necesitas asistencia m茅dica. Quiz谩 no la necesitas por salud pero si que la necesitas a nivel legal. El informe es primordial y marcar谩 la diferencia entre la absoluci贸n y la condena del agresor. Igualmente, haz fotograf铆as de las lesiones que has sufrido, con independencia de que ya se reflejen en el informe m茅dico que te den.

Si debido a la agresi贸n que has sufrido tienes secuelas psicol贸gicas y vas a ir al psic贸logo para tratarlas, te recomiendo encarecidamente que vayas a tu m茅dico de cabecera, le expliques la situaci贸n, y le pidas que te remita al psic贸logo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara en el sentido de que solo se entender谩 que las lesiones psicol贸gica sobrepasan el 谩mbito del delito leve cuando haya un seguimiento psicol贸gico pero con la condici贸n de que 茅ste seguimiento haya sido prescrito previamente por un facultativo m茅dico (con independencia de que sea o no psiquiatra, pudiendo ser m茅dico o m茅dica de familia o atenci贸n primaria). Por ello, es importante no solo que vayas al psic贸logo, sino que previamente te lo haya prescrito un facultativo m茅dico y 茅sta prescripci贸n quede expresamente recogida en un informe o en tu historial m茅dico para poderlo aportar al procedimiento. Si no lo puedes aportar con la denuncia, podr谩s hacer una ampliaci贸n de la misma en cualquier momento.

驴D贸nde acudir a denunciar?

Debido a la poca sensibilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (cuesti贸n que est谩 mejorando mucho 煤ltimamente) y al poco conocimiento que tienen de los delitos de odio y de las realidades LGTBQIA+ (m谩s all谩 de lo que es una persona gay o lesbiana), lo que os aconsejamos siempre es que, tras acudir al hospital si hab茅is sufrido lesiones f铆sicas o psicol贸gicas pero que somaticen en algo f铆sico, denunci茅is directamente en el juzgado de guardia sin necesidad de pasar por la comisar铆a.

En la comisar铆a quien redacta la denuncia es la propia polic铆a que te atiende, en base a vuestro testimonio, y normalmente se suelen dejar sin incluir informaci贸n tremendamente relevante como son los elementos que identifican la LGTBQIA+fobia en la agresi贸n (insultos mayormente). La polic铆a suele incluir lo que consideran que es delito, o lo que consideran que es m谩s grave, como por ejemplo las amenazas de muerte, pero no suelen incluir, casi siempre por ignorancia y no por mala fe, insultos LGTBQIA+fobos tales como 鈥渕aric贸n de mierda鈥 o 鈥減uto travelo鈥, que es lo que realmente tiene relevancia en el procedimiento judicial y lo que m谩s podr谩 ayudar a vuestro/a abogado/a a solicitar una condena por delito de odio y/o a solicitar que se aplique el agravante por discriminaci贸n LGTBQIA+foba.

Os recomendamos que denunci茅is en el juzgado, sin necesidad de pasar por comisar铆a, ya que se esta forma podr茅is incluir toda la informaci贸n que consider茅is necesaria

En la comisar铆a tampoco te suelen dar la opci贸n de incluir en la denuncia fotograf铆as y/o videos, pues lo que normalmente te dicen es que 鈥測a lo aportar谩s directamente en el juzgado鈥, lo cual nos traer谩 verdaderos problemas como comentaremos despu茅s. Por el contrario, en el juzgado de guardia quien redacta la denuncia es la propia v铆ctima, en el propio juzgado (a trav茅s de un modelo que te faciliten) o en su casa (y/o en la de cualquier amigo/a que pueda darte apoyo emocional) en un documento word.

En la denuncia ante el juzgado de guardia podr茅is incluir toda la informaci贸n que consider茅is necesaria, as铆 como adjuntar cualquier informe m茅dico, documento, fotograf铆as, informes y/o grabaciones en ese mismo momento. Las fotograf铆as se pueden adjuntar impresas con la denuncia pero las grabaciones (de audio y de video) deber谩n aportarse obligatoriamente a trav茅s de un pendrive o de un DVD. Tambi茅n podr茅is comentar con detalle los insultos LGTBQIA+fobos que hay谩is recibido en dicha agresi贸n y todos los hechos ocurridos sin escatimar en detalles y sin prisa ninguna.

La informaci贸n que debes incluir obligatoriamente y que has de priorizar es si has recibido insultos LGTBQIA+f贸bos y en caso de que s铆, detallar cu谩les son. Tambi茅n debes aportar los datos de los testigos que hayas recopilado y qu茅 es los que han visto/o铆do cada uno, fotograf铆as que hayas hecho de los agresores y/o de las lesiones, videos, etc. Si ha acudido la polic铆a al lugar de la agresi贸n tambi茅n menci贸nalo en la denuncia y, a poder ser, especifica si ha sido la polic铆a local o la nacional; pues la primera depende del ayuntamiento, y el informe de la actuaci贸n habr谩 que pedirlo ah铆, y la segunda del ministerio del interior, debiendo solicitar el informe de forma distinta. Si quieres solicitar una orden de alejamiento o una prohibici贸n de comunicaci贸n, tambi茅n debes destacarlo y solicitarlo en la denuncia, as铆 como argumentar el por qu茅 de la necesidad de dicha medida (por ejemplo que sea tu vecino, que te haya agredido varias veces y que tienes miedo de que la pr贸xima sea peor aun que las anteriores).

Debes tomarte con calma el momento de redactar la denuncia. Coge aire. Respira. Piensa. Recuerda. Escribe. Repite. Si puedes estar acompa帽ado/a de amigos, de tu pareja y/o familiares, y estos pueden ayudarte a darte apoyo emocional, relajarte y/o a completar la mayor cantidad de detalles posibles de los hechos, mucho mejor. Los nervios juegan muy malas pasadas y pueden darnos amnesia a corto plazo.

Si en la denuncia esta LGTBQIA+fobia no aparece, durante el procedimiento judicial ser谩 muy dif铆cil, por no decir casi imposible, que en el juzgado entiendan que ha habido un delito de odio por LGTBQIA+fobia pues te reprochar谩n que al no incluirlo en la denuncia desde un principio, nada m谩s ocurrir los hechos, no queda acreditado que los agresores te lo dijesen verdaderamente y que quiz谩s te lo hayas inventado sobre la marcha por venganza. Por ende, es muy importante que se incluya toda la informaci贸n desde un principio.

Los juzgados de guardia en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Val猫ncia tienen un edificio propio. Con realizar una b煤squeda r谩pida en internet puedes encontrar la direcci贸n de donde se encuentran y acudir al mismo. En el caso de ciudades m谩s peque帽as, al ser cada d铆a un juzgado distinto el que est谩 de guardia y no disponer de edificio propio, deber谩s llamar a cualquier juzgado de tu ciudad o a la comisar铆a de polic铆a para saber cual es el que est谩 de guardia ese d铆a y en qu茅 edificio est谩 situado. Los juzgados de guardia est谩n abiertos 24h al d铆a los 365 d铆as del a帽o. Puedes acudir a cualquier hora a interponer la denuncia.

Cuando vayas a acudir al juzgado de guardia a interponer la denuncia recuerda que debes llevar una copia de la primera p谩gina de la denuncia para que te la sellen y as铆 tengas un resguardo de que la has presentado en la fecha que indique el sello. Asimismo, en la propia denuncia debes indicar qu茅 fotograf铆as, videos e informes aportas con la denuncia y con qu茅 fin. Tambi茅n debes y numerarlos (Prueba n煤mero 1, prueba n煤mero 2, etc茅tera). Cuanto m谩s le facilites el trabajo al juzgado y m谩s claro se lo pongas todo, mucho mejor. Tambi茅n es muy importante que pong谩is vuestro nombre completo, DNI, domicilio, correo electr贸nico y tel茅fono m贸vil para que os contacten en cualquier momento de forma sencilla. Tambi茅n deberemos dejar claro en la denuncia que nos constituimos no solo como v铆ctimas, sino tambi茅n como acusaci贸n particular,.

驴Y si no soy v铆ctima de una agresi贸n directa pero s铆 de un mensaje LGTBQIA+fobo por parte de un partido de ultraderecha o de un autob煤s tr谩nsfobo?

Si somos v铆ctimas colectivas de un mensaje LGTBQIA+fobo por parte de la ultraderecha pol铆tica, medi谩tica y/o de organizaciones de ultraderecha que pasean autobuses por las ciudades, tambi茅n podemos denunciar estos hechos. Podemos hacerlo como v铆ctimas directas en el juzgado de guardia correspondiente (si el mensaje va dirigido a nosotros) o como v铆ctimas indirectas ante la Fiscal铆a provincial de cada territorio (si el mensaje va dirigido contra nuestro colectivo).

La Fiscal铆a provincial de cada territorio se puede encontrar igualmente con una b煤squeda r谩pida en Google. Igual que con el juzgado de guardia, podremos redactar la denuncia en casa y presentarla en el registro de la Fiscal铆a. Deberemos aportar dos copias. Una para la Fiscal铆a y otra para nosotros para que nos la sellen y como prueba de que la hemos presentado. Tambi茅n deberemos aportar todos nuestros datos.

En caso de denunciar ante la Fiscal铆a, perderemos el control de la denuncia pues ser谩 茅sta misma quien se encargue de forma independiente de investigar si los hechos son constitutivos de delito, y si lo son de poner la correspondiente denuncia ante el juzgado correspondiente.

La madre de todos los plazos: primera notificaci贸n que recibimos del juzgado tras la denuncia

Con toda seguridad, la primera notificaci贸n que recibiremos por parte del juzgado es directamente la notificaci贸n del juicio sobre delitos leves que tenemos por un delito de 鈥渃oacciones鈥 y/o de amenazas, no haciendo menci贸n en ning煤n caso al delito de odio mencionado.

Esto que parece algo rutinario no lo es. 隆Ojo con esto! A partir de este momento tenemos entre 3 y 5 d铆as h谩biles (no cuentan festivos ni s谩bados ni domingos) para recurrir la decisi贸n del juzgado de calificar los hechos como un delito leve y de obviar el delito de odio. Si se nos pasa ese plazo tan corto y no recurrimos nadie podr谩 hacer nada despu茅s. Ni el mejor abogado o abogada del mundo podr谩 revertir dicha situaci贸n pues el juzgado defender谩 siempre, y con raz贸n, que se te ha pasado el plazo, todo ello con independencia de que carezcas de los conocimientos jur铆dicos necesarios para saber eso.

Que sea un juicio de delito leves y no uno abreviado conlleva que no tendremos abogado o abogada de oficio gratuito ni siquiera aunque no tengamos recursos, pues es un procedimiento judicial en el que no es necesaria la asistencia letrada. Si no tenemos recursos para costearnos uno particular, no podremos acceder a uno gratuito y tendremos que defendernos nosotros/as mismos.

Con toda seguridad, la primera notificaci贸n que recibiremos por parte del juzgado es directamente la notificaci贸n del juicio sobre delitos y tendremos entre 3 y 5 d铆as para recurrirlo

Adem谩s, no se podr谩 pedir condenar al agresor por un delito de odio (art. 510 del C贸digo Penal) pues dicho delito tiene que perseguirse obligatoriamente a trav茅s de un procedimiento abreviado, y no en uno por delitos leves.

Tampoco se podr谩 realizar una instrucci贸n pormenorizada para analizar los hechos, tomar declaraci贸n a los testigos y a los agresores previamente, pedir las c谩maras del lugar donde se produjo la agresi贸n, atc茅tera. Se practicar谩n todas las pruebas el mismo d铆a del juicio y solo las que lleven las partes. El juzgado no solicitar谩 ni las c谩maras ni nada por el estilo.

Tambi茅n debemos saber que si contratas un abogado o abogada particular y acaban condenando a tus agresores, al ser un juicio sobre delitos leves, los agresores no ser谩n condenados a pagar el coste de tu representaci贸n.

Si denunciamos en la comisar铆a y no nos dejan aportar los informes, fotograf铆as, v铆deos y testigos, como hemos comentado antes, lo m谩s habitual es que el juzgado califique todo como juicio sobre delito leve de forma autom谩tica. Si lo denunciamos ante el juzgado de guardia y aportamos todas las pruebas que tenemos as铆 como hacemos referencia a la LGTBQIfobia sufrida, tendremos muchas m谩s posibilidades de que el juzgado no lo califique como un delito leve y decida instruir el caso como un procedimiento abreviado y as铆 nos evitemos tener que recurrir el auto como que te explico a continuaci贸n.

驴Qu茅 hacer ante esta situaci贸n en la que el juzgado califica el proceso como 鈥渏uicio sobre delito leve鈥?

Acudir a un abogado o abogada de inmediato o, si no tenemos recursos, acudir directamente al juzgado (de 9 a 14 horas) que nos haya notificado la fecha del juicio y pedir que nos dejen ver los autos (el expediente judicial). Este expediente no se puede sacar del juzgado por lo que tendremos que hacer fotograf铆as con el m贸vil de aquello que nos vaya a resultar 煤til. Dentro de la carpeta que nos den con los autos lo que nos interesa mayormente es el 鈥渁uto de incoaci贸n de juicio sobre delito leve鈥. Este auto es la decisi贸n del juez o jueza de calificar el procedimiento como delito leve y de no tener en cuenta el delito de odio. Tendremos que hacer una fotograf铆a de dicho auto, teniendo como dato relevante la fecha en la que se dict贸, y un a vez en casa tendremos que redactar el recurso contra dicho auto. Podremos poner dos tipos de recursos: de reforma y subsidiario de apelaci贸n (art铆culos 216 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

El recurso de reforma lo estudiar谩 y resolver谩 el mismo juez o jueza a que ha emitido el auto que estamos recurriendo y el recurso de apelaci贸n lo resolver谩 la Audiencia Provincial (脫rgano jer谩rquicamente superior al juzgado de instrucci贸n). Podemos poner ambos a la vez (debiendo poner: 鈥渞ecurso de reforma y subsidiario de apelaci贸n鈥) para lo cual tendremos 3 d铆as h谩biles desde la primera notificaci贸n que recibamos por parte del juzgado, primero el de reforma (3 d铆as desde la primera notificaci贸n que recibamos por parte del juzgado) y despu茅s el de apelaci贸n (5 d铆as desde que nos desestimen el de reforma) o directamente el de apelaci贸n (5 d铆as desde la primera notificaci贸n por parte del juzgado). Mi consejo es interponer ambos a la vez (鈥渞ecurso de reforma y subsidiario de apelaci贸n鈥).

En dichos recursos tendremos que identificar el auto que estamos recurriendo (diciendo la fecha en la que se emiti贸 y lo que se decidi贸 en 茅l), argumentar que los insultos y amenazas que hemos recibido, o las agresiones f铆sicas, han tenido un componente LGTBIQ+ indudable, que consideramos que dichas conductas constituyen un delito contra los derechos fundamentales (delito de odio) del art铆culo 510 del c贸digo penal (normalmente ser谩 el 510.2a. del c贸digo penal m谩s concretamente) y aclarar que por ende el procedimiento correcto a trav茅s del que se debe instruir el caso es el procedimiento abreviado y en ning煤n caso el juicio sobre delitos leves. El delito del art铆culo 510 del c贸digo penal sobrepasa el 谩mbito del juicio sobre delitos leves.

Para ayudarnos a argumentar todo esto podemos copiar y pegar aquello que creamos que se aplica a nuestro caso de la circular n煤mero 7/2019 de 14 de mayo de la Fiscal铆a General del Estado sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art铆culo 510 del C贸digo Penal.

Al igual que la sanidad, la justicia es un servicio p煤blico que est谩 a nuestra disposici贸n y que puede darnos cobertura social y restituir nuestros derechos

Cuando lo tengamos redactado (recordemos que debemos tenerlo listo antes de los 3 d铆as de haber recibido la primera notificaci贸n si los ponemos de forma conjunta) tendremos que ir al juzgado y presentarlo en 鈥渞egistro鈥. Igual que con las denuncias que coment谩bamos antes, tendremos que llevar dos copias del recurso. Una para que se la quede el juzgado y otra que ser谩 sellada por el juzgado y que nos la quedaremos nosotros como justificante de que lo hemos presentado. Es muy 煤til que en el escrito pong谩is que os person谩is como acusaci贸n particular y persona perjudicada (v铆ctima) y que pong谩is vuestro nombre completo, DNI, domicilio, correo electr贸nico y tel茅fono m贸vil para que os contacten en cualquier momento de forma sencilla.

En dicho momento tendremos que esperar a la resoluci贸n del juzgado (recurso de reforma) y/o a la de la audiencia provincial (recurso de apelaci贸n). Si nos da la raz贸n el juzgado y/o la audiencia provincial y determinan que el procedimiento adecuado es el abreviado y no el de delitos leves, por existir indicios de la comisi贸n de un delito de odio, entonces desde ese momento podremos pedir Abogado/a de oficio gratuito (si no tenemos recursos suficientes) y por ende desde ese momento tendremos apoyo legal, tambi茅n podremos imputarles a los agresores el delito de odio mencionado, as铆 como solicitar que los agresores sean condenados a pagar el coste de tu abogado/a.

No dudes en denunciar la LGTBIQfobia y recurrir decisiones judiciales injustas. En definitiva, lucha sin miedo por restituir los derechos que te han violado porque ellos no dudan nunca en agredirnos y vejarnos. Al igual que la sanidad, la justicia es un servicio p煤blico que est谩 a nuestra disposici贸n y que puede darnos cobertura social y restituir nuestros derechos cuando sean vulnerados. Us茅moslo.