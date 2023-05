–

De parte de Portal Libertario OACA May 23, 2023 189 puntos de vista

Soy seguidor de la Sociedad Deportiva Rayo Vallekano鈥, que un anarquista sea seguidor de un equipo de f煤tbol no se entiende desde la 贸ptica anarquista. Pero si la lectora de esta queja (por llamarla de alguna manera) se decide a leer libros como el del anarquista Alberto Luque, Mel茅 en las gradas. Reflexiones para la recuperaci贸n del deporte obrero, tal vez sea condescendiente.

El Rayo es el barrio, es su gente, es su afici贸n. Da igual que gane o que pierda (naturalmente nos gusta que gane, pero limpiamente, no haciendo trampas), animamos a 芦nuestro禄 equipo.

Pero resulta que no es solo eso. Es algo m谩s. Es un sentimiento de barrio, de clase obrera, de proletarias, de lucha por un mundo mejor. Y eso se nota en el campo, en la calle, en los bares del barrio鈥, en el barrio.

No nos gusta la homofobia, no nos gusta el racismo, no nos gusta el fascismo鈥 Por eso, ahora que ha estallado un caso 芦sonado禄 con un migrante ricach贸n, como el del jugador del Madrid, todo el mundo se ha rasgado las vestiduras鈥 Pero seguramente no pase nada, esos tres que han sido 芦detenidos禄 por la polic铆a por odio de raza, ser谩n multados o poco m谩s, y luego en la calle. Y, sin duda, volver谩n a las gradas.

Pero qu茅 pas贸 cuando muchos seguidores del Rayo gritaron a un jugador del Albacete aquello, que por otro lado era totalmente cierto, que era un 芦puto nazi禄, es decir, un asesino. 驴Qu茅 pas贸? Que al Rayo lo sancionaron, suspensi贸n inmediata del partido, varias jornadas despu茅s se jug贸 a puerta cerrada. Sanciones a la grada, sobre todo a la de Bukaneros.

Los ricos se protegen entre ellos. As铆, llamar nazi a un puto nazi, algo que no es insulto puesto que era y es un nazi, conlleva penalizaciones. Insultar a un jugador de 茅lite por se de una raza distinta鈥, 驴llevar谩 la misma penalizaci贸n? Desde ya creo que no.

Salud.

Sim贸n Pe帽a