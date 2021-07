–

De parte de La Peste July 20, 2021 31 puntos de vista

Desde la lucha callejera y territorial se ha logrado instalar la necesidad de liberar a lxs presxs pol铆ticxs cueste lo que cueste, por lo que es importante no solo continuar con esta pelea, sino tambi茅n comprender las salidas que se han ido dilucidando y tomar posici贸n frente a ellas. Por ello, es urgente que las organizaciones, asambleas, coordinadoras y colectividades empecemos a hablar sobre la prisi贸n pol铆tica, la cual ha vuelto a golpear y castigar sistem谩ticamente a nuestrxs compa帽erxs, vecinxs, familiares y amigxs. Y al igual que en la 鈥渢ransici贸n democr谩tica鈥 que encubri贸 a la dictadura c铆vico-militar y que la perpet煤a hoy con m谩s y brutales atropellos a su haber, ha quedado claro que dicha prisi贸n ha sido, hist贸ricamente, una herramienta al servicio de los poderosos para encarcelar a las disidencias y territorios en alza contra el capitalismo.

En ese marco, pues, pensamos que la violencia es un hecho innegable a lo largo de la historia, de modo que el no reconocer que hist贸ricamente las sociedades se han conformado con base en la violencia opresiva de una clase sobre otra resulta ser una postura ilusa y c贸moda para los defensores del statu quo. En este sentido, ante un modelo social y econ贸mico impuesto a sangre y fuego en dictadura, y que ha precarizado nuestras vidas y nos ha relegado a la miseria, como Coordinadora 18 de Octubre por la Libertad de lxs Presxs Pol铆ticxs somos enf谩ticos en reconocer y reivindicar la violencia pol铆tica de los sectores populares como un m茅todo v谩lido. Asimismo, somos categ贸ricxs en decir que 茅sta no es un fin en s铆 misma, sino que es un instrumento radical en pos de una transformaci贸n estructural. 隆Frente al aplastamiento de nuestra clase no nos falta coraje, compromiso y convicci贸n para enfrentar y combatir a quienes nos han hundido en la miseria!

Lo que pretendemos decir con esto es que no nos interesa si las acciones de nuestrxs compa帽erxs son montajes o no. Por lo que tomamos distancia de aquellas posturas victimistas que pretenden quitarles peso a las acciones de nuestrxs compa帽erxs encarceladxs por asumir conscientemente su decisi贸n de llevar adelante la leg铆tima protesta popular y combativa como m茅todo de recuperaci贸n de la dignidad de nuestra clase, de nuestro pueblo. Son ellxs lxs compa帽erxs que salieron a las calles al igual que nosotrxs en el momento, de la manera y en el lugar en que deb铆a hacerse, por lo que es un compromiso y necesidad urgente el luchar, a la par con ellxs, por su incondicional libertad. 隆Ni culpables, ni inocentes, a la calle simplemente!

No obstante, cuando se empez贸 a hablar de una 鈥渟alida pol铆tica鈥 a la problem谩tica de la prisi贸n pol铆tica, se vislumbraron dos alternativas divergentes: el indulto y la amnist铆a. En t茅rminos estrictamente legales, las diferencias entre estos dos mecanismos es que la amnist铆a se aplica sobre imputados y condenados, mientras que el indulto act煤a exclusivamente sobre los segundos. Adem谩s, la amnist铆a borra completamente la causa persecutoria, mientras que el indulto solo extingue la pena a la que fue condenado lx sujetx en cuesti贸n. De darse este 煤ltimo, los papeles de la persona indultada quedar铆an, de todas maneras, manchados.

Dado este escenario, cuando se empieza a dar el debate de la salida pol铆tica, como Coordinadora 18 de Octubre planteamos que la v铆a que abarcaba la mayor cantidad de compa帽erxs en prisi贸n era la de la amnist铆a, ya que 茅sta era aplicable a lxs presxs pol铆ticxs de la revuelta 鈥攊mputadxs y condenadxs鈥 y no lxs dejaba con los antecedentes sucios. No as铆 el indulto. Sin embargo, es en estricto rigor el proyecto de indulto general, del que tanto se ha hablado durante las 煤ltimas semanas, una amnist铆a. Ello porque act煤a sobre imputadxs y condenadxs y no mancha papeles. No obstante, seg煤n ciertos grupos de familiares, se decide no llamarle as铆 para no 鈥渞eactivar鈥 la ley de amnist铆a de 1978 1 , que permiti贸 la impunidad de militares y agentes del estado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura c铆vico-militar. Este argumento no tiene asidero legal. Es en este escenario que, pese a las diferentes salidas pol铆ticas que puedan beneficiar a lxs presxs de la revuelta, como coordinadora que lucha por la libertad de lxs prisionerxs pol铆ticxs con y desde una perspectiva anti carcelaria, consideramos fundamental que se reconozca que en Chile existe y ha existido siempre la prisi贸n pol铆tica. Contra ella, entonces, es que nos hemos levantado y seguiremos luchando hasta conseguir la libertad de todxs lxs presxs pol铆ticxs, sean de la revuelta, mapuche, de larga condena o subversivxs.

Es bajo este considerando que nuestra lucha se da tambi茅n por posicionar la exigencia de la derogaci贸n de la modificaci贸n al D.L. 321 y la aplicaci贸n del art铆culo 10 del convenio 169 de la OIT al momento de hablar de salidas pol铆ticas. Esto con el objetivo de no invisibilizar la prisi贸n pol铆tica que ha golpeado a lxs rebeldes de antes de la revuelta de octubre. La primera debido a que por dichas modificaciones al D.L. 321, a la libertad condicional se puede postular habiendo cumplido 2鈦3 de la condena, y no a la mitad como estaba establecido antes, vi茅ndose afectados lxs prisionerxs pol铆ticxs subversivxs y de larga condena debido a la retroactividad de esta ley. Al mismo tiempo, lxs presxs pol铆ticxs mapuche exigen la aplicaci贸n del art铆culo 10 del convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), el cual hace referencia a que cuando se impongan sanciones penales a miembrxs de pueblos ancestrales, 茅stas deber谩n tener en cuenta sus caracter铆sticas econ贸micas, sociales y culturales y que, adem谩s, se deber谩n preferir tipos de sanci贸n distintos al encarcelamiento, como el traslado a los Centros de Estudio y Trabajo (CET).

El problema con el proyecto de ley de indulto general que actualmente se est谩 discutiendo en comisiones del Senado es que, en t茅rminos concretos, no le es 煤til ni siquiera a todxs lxs presxs de la revuelta. Aqu铆, la insuficiencia respecto al alcance del proyecto de ley resulta ser una trampa. Por otra parte, antes de empezar a detallar los puntos de conflicto respecto del indulto general, consideramos importante aclarar que nuestra lucha no es solamente por conseguir la libertad de lxs presxs de la revuelta. 隆Nos movilizamos por la libertad de TODXS lxs presxs pol铆ticxs!: lxs de larga condena, mapuche, subversivos, entre otrxs

Dicho esto, es necesario mencionar que el proyecto de Ley de Indulto General NO BASTA para lograr la libertad de todxs lxs presxs pol铆ticxs de la revuelta. Esto, por causa de tres art铆culos de este proyecto que fueron impuestos por los senadores que presentaron esta iniciativa. As铆 copiamos del proyecto los tres art铆culos textuales, para despu茅s explicar por qu茅 este indulto no aplicar铆a para todxs nuestrxs compa帽erxs:

鈥 Art铆culo 2掳- Ser谩n beneficiarios del indulto general quienes, cumpliendo los dem谩s requisitos de la presente ley, hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 07 de octubre de 2019, hasta el d铆a de la presentaci贸n del proyecto de ley que da origen a la presente norma.

鈥 Art铆culo 5潞- En el caso de las personas condenadas que cumplan con los requisitos para ser beneficiarias de la presente ley, corresponder谩 al tribunal competente que conoci贸 de la respectiva causa, pronunciarse sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente ley, de oficio o a petici贸n de parte y previa audiencia donde se conocer谩 la prueba que exige el art铆culo 3潞.

鈥 Art铆culo 7潞- No quedar谩n comprendidos entre los tipos penales referidos en el art铆culo 1潞 de la presente ley, el inciso final del art铆culo 14 D en el Decreto 400 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N掳 17.798 Sobre Control de Armas y las letras d) y e) del art铆culo 6潞 de la ley N掳 12.927 de Seguridad Interior del Estado.

Sobre cada norma que el legislador propone, es necesario plantear lo siguiente:

鈥 Sobre el Art铆culo 2掳-: Que por la limitante de tiempo que impone este art铆culo, una gran cantidad de presos pol铆ticos que est谩n en prisi贸n preventiva se mantendr铆an en la c谩rcel de aprobarse el indulto. Esto ya que desde que se present贸 el proyecto de ley (9 de diciembre de 2020), han seguido ingresando compa帽erxs a las celdas de las c谩rceles de todo el pa铆s. De esta manera, existen casos como el de Alejandro en Antofagasta 2 , lxs compa帽erxs detenidxs en Villa Francia el 29 de marzo reci茅n pasado (2021) 3 , lxs compa帽erxs detenidxs y formalizadxs en Iquique tras la 鈥淥peraci贸n Cavancha鈥 4 y bastantes otros m谩s, mediatizados o no, de compa帽erxs que son presxs pol铆ticxs de la revuelta y que no entrar铆an dentro del marco temporal de beneficio del proyecto de ley que actualmente se discute en comisiones del senado.

鈥 Sobre el Art铆culo 5掳-: Sabemos c贸mo han actuado los tribunales en este contexto: ensa帽谩ndose contra nuestrxs compa帽erxs, abusando de la prisi贸n preventiva y levantando casos donde las 煤nicas pruebas son relatos de carabineros de civil (como sucede, por ejemplo, en el caso del Hotel Principado) y donde se cometen un sinf铆n de irregularidades que hemos observado y registrado al detalle. Es por ello que no podemos permitir que quede en los mismos tribunales que condenaron a nuestros compa帽eros la facultad de decidir si se aplica el indulto o no a quien ya fue condenado por ese mismo tribunal. Si un tribunal ya conden贸 a un compa帽ero o compa帽era, 驴por qu茅 ese tribunal tomar铆a la decisi贸n de aplicar el indulto para liberarlx? Suena rid铆culo, y lo es. Y debemos tener en cuenta tambi茅n que han sido estos mismos tribunales los que se han negado una y otra vez a cambiar las medidas cautelares de nuestrxs compa帽erxs, evidenciando, una vez m谩s, el car谩cter reaccionario, arbitrario y parcial de lxs magistradxs. Por este art铆culo es que potencialmente pueden quedar fuera de entre lxs 鈥渂eneficiadxs鈥 de la eventual ley quienes ya han sido condenadxs, que no son pocos. Entre ellxs Alejandro Carvajal, Alexis Dur谩n, Jes煤s Zenteno, Mat铆as Rojas, Benjam铆n Espinoza, entre muchxs otrxs.

鈥 Sobre el Art铆culo 7掳-: Este art铆culo dice relaci贸n con el haber percutado armas de fuego. Se ha dicho que no, pero S脥 hay compa帽erxs que han sido procesados por los delitos de este art铆culo y son igual de presxs pol铆ticxs que el resto, dado que las mismas causas lxs movieron para luchar, lo cual hace inaceptable la posibilidad de que estxs compa帽erxs queden fuera de la aplicaci贸n de esta ley. Tambi茅n es necesario, en este punto, mencionar que la Ley de Control de Armas, en cuanto a la penalizaci贸n de la molotov, permite la aplicaci贸n de la prisi贸n preventiva como medida cautelar (tomando en cuenta que se penalizan de forma diferente el porte, el lanzamiento y la fabricaci贸n), siendo una de las leyes m谩s eficaces a la hora de defender los intereses de lxs poderosxs que se afanan en criminalizar la protesta social.

Respecto a la ley de control de armas, el art铆culo D hace referencia a quienes hagan apolog铆a al crimen o la violencia en cualquiera de sus formas y el art铆culo E dice relaci贸n con quienes introduzcan al pa铆s, fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o faciliten armas, municiones, proyectiles, gases asfixiantes, entre otros. No tenemos informaci贸n de compa帽erxs procesadxs por estos delitos.

Hoy, si realmente queremos la libertad de nuestrxs compa帽erxs presxs pol铆ticxs de la revuelta, es necesario visibilizar que, tal como est谩 el proyecto de ley, 茅ste no abarca a la totalidad de compa帽eros que, al igual que nosotrxs, salieron el 18 de octubre y fueron encarceladxs por lxs poderosxs de este pa铆s para controlar la revuelta popular que puso en jaque el modelo y todos sus mezquinos intereses.

Para finalizar, si a prisi贸n pol铆tica en su completitud nos referimos, declaramos en nuestra intenci贸n y acci贸n de lucha el deber de acabar con todas las leyes que han sido claves para la persecuci贸n de nuestrxs compa帽erxs. Es as铆 que la derogaci贸n de 茅stas es parte de las reivindicaciones que debemos mantener y alzar en nuestra incansable batalla contra la represi贸n estatal. As铆 pues, exigimos:

鈼 La derogaci贸n de la Ley Antibarricadas.

鈼 Laderogaci贸n de la Ley Aula Segura y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (que permiten y concretan la prisi贸n pol铆tica en contra de ni帽xs y j贸venes menores de 18 a帽os en situaci贸n de rebeli贸n contra las autoridades escolares y nacionales)

鈼 Fin a la ley de seguridad interior del Estado.

鈼 Fin a la ley antiterrorista.

Dejamos estos elementos puestos sobre la mesa para la reflexi贸n sobre las diversas herramientas legales que se han ido profundizando con el paso del tiempo (con la complicidad de la casta pol铆tica) y que han sido utilizadas por el Estado para aprisionar a lxs luchadorxs que se han alzado contra este sistema de hambre y miseria. Pero tambi茅n para reafirmar nuestra plena oposici贸n a la institucionalidad pol铆tico-estatal, y por la que no transigiremos en modo alguno. Porque es el derribar todos los muros y no emparejarlos nuestro deber: desde la organizaci贸n en y entre territorios y a trav茅s de la lucha y la acci贸n directa en las calles.

En conclusi贸n, y pese a lo ya mencionado, como Coordinadora 18 de Octubre por la Libertad de lxs Presxs Pol铆ticxs consideramos que hemos de ser claros en un 煤ltimo t茅rmino: no estamos en contra de quienes apoyan el indulto general ni tampoco en contra del indulto per se. Nuestro principal objetivo es evitar la invisibilizaci贸n de la prisi贸n pol铆tica que ya exist铆a en Chile desde antes del 18 de octubre y conseguir que, independientemente de cu谩l sea el instrumento utilizado para lograr la liberaci贸n de lxs presxs pol铆ticxs de la revuelta, este abarque la totalidad de ellxs. Sin trampas ni aprovechamiento pol铆tico por parte de aquellos sectores que han validado la represi贸n al movimiento popular y que han condenado la leg铆tima lucha que se viene dando en las calles, al margen del Estado, desde antes y despu茅s del 18 de octubre.

COORDINADORA 18 DE OCTUBRE

POR LA LIBERTAD SIN CONDICIONES DE TODXS LXS PRESXS POL脥TICXS

11 de junio del 2021

Fuente: https://coordinadora18deoctubre.wordpress.com

Notas

