–

De parte de Kurdistan America Latina October 21, 2021 72 puntos de vista

El comandante del cuartel general del Centro de Defensa del Pueblo (HSM), Murat Karay谋lan, fue entrevistado por Medya News y se refiri贸 al uso de armas qu铆micas por parte de Turqu铆a en sus ataques contra las fuerzas guerrilleras en el sur de Kurdist谩n (Bashur, norte de Irak).

Karay谋lan declar贸 que el Estado turco utiliza armas qu铆micas en sus ataques e inst贸 a las instituciones internacionales a investigar estos hechos. Adem谩s, se帽al贸 que el gobierno turco no puede avanzar debido a la resistencia guerrillera. 鈥淪olo una organizaci贸n que puede protegerse a s铆 misma, bas谩ndose en su propio poder, puede lograr el 茅xito鈥, indic贸 en referencia a la insurgencia en Bashur.

鈥淣o hay duda de que las fuerzas de ocupaci贸n en Kurdist谩n representan amenazas constantes para los logros del pueblo kurdo鈥, enfatiz贸 Karay谋lan.

鈥淎ctualmente, la mayor amenaza se est谩 introduciendo bajo el liderazgo del Estado turco. Han pasado casi seis meses desde la incursi贸n turca, que comenz贸 el 23 de abril 鈥揹etall贸 el comandante guerrillero-. Mientras tanto, se han producido feroces enfrentamientos. Es dif铆cil resumirlos en unas pocas frases. El Estado turco tiene un plan espec铆fico para 2021. Ha planeado ocupar todas nuestras posiciones en el sur de Kurdist谩n este a帽o, eliminar y remover a las guerrillas, destruir nuestro cuartel general all铆, en un intento de descoordinar nuestro movimiento鈥.

Karay谋lan explic贸 que 鈥渁s铆 como el Estado turco y las fuerzas conspirativas quer铆an llevar a cabo un ataque en Siria y capturar al l铆der kurdo Abdullah 脰calan en 1998, han elaborado un plan similar en 2021. Adem谩s, potencias hegem贸nicas como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra han apoyado los planes turcos. El ministro de guerra (turco) visit贸 Hewl锚r (Erbil) y el Estado iraqu铆 a principios de a帽o. Hicieron al Partido Democr谩tico del Kurdist谩n (PDK) un aliado en tal concepto. Turqu铆a planeaba ocupar todas las ubicaciones de la guerrilla en el Kurdist谩n iraqu铆, incluidas Qandil y Gar锚, en dos o tres meses. Este era su objetivo鈥.

鈥淧ara ello, llevaron a cabo un ataque sorpresa contra Gar锚 a principios de a帽o, el 10 de febrero, pero fueron aplastados 鈥搑ecord贸 el dirigente-. Su idea era: 鈥楪ar锚 est谩 lejos de la frontera, hay muchos combatientes del PKK all铆, pero si los atacamos en la frontera, ganaremos鈥. Con base en este plan, las fuerzas turcas lanzaron ataques terrestres y a茅reos contra las posiciones de la guerrilla en un 谩rea de casi 100 kil贸metros, desde el r铆o Xabur hasta 艦emzinan, desde tres direcciones. Durante los 煤ltimos seis meses, las tropas turcas todav铆a han estado all铆 donde llegaron y estuvieron estacionadas los primeros d铆as de la ofensiva. La batalla a煤n contin煤a en esas 谩reas. No pudieron proceder como hab铆an planeado. No pueden establecer el dominio en los lugares donde han lanzado sus tropas por aire. Es decir, avanzaron seis o siete kil贸metros en algunos lugares, y tres y cuatro kil贸metros en algunos otros. Eso es todo. La lucha se limita a estos lugares鈥.

Karay谋lan asever贸 que 鈥渆l ej茅rcito turco utiliza toda la tecnolog铆a de guerra moderna. Realizan una guerra a茅rea, est谩 bombardeando en todas partes todo el tiempo. De esta forma, quiere ocupar y avanzar. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido 茅xito. 驴Por qu茅? Las fuerzas guerrilleras tambi茅n han introducido innovaciones militares. Los combatientes est谩n adoptando nuevos m茅todos. Primero, desarrollaron unidades guerrilleras peque帽as, especializadas y coordinadas. Otra innovaci贸n son los t煤neles de batalla para defender el territorio. La guerrilla est谩 usando ambos m茅todos. Se ha logrado as铆 un alto rendimiento t谩ctico. Parece que el Estado turco no esperaba tanto, y esta situaci贸n los ha desconcertado. En la primera semana, se apresuraron a declarar la victoria a trav茅s de la prensa. Sin embargo, han comenzado a ocultar esta guerra a Turqu铆a y a la opini贸n p煤blica mundial, ya que han sido aplastados gradualmente鈥.

鈥淧ara ocultar su derrota, el Estado turco ha comenzado a utilizar armas qu铆micas junto con sus armas tecnol贸gicamente avanzadas 鈥揹enunci贸 Karay谋lan-. Viola el derecho internacional para librarse de su debacle. En este contexto, la batalla contin煤a en las 谩reas de Ava艧in, Zap y Metina鈥.

Para el comandante kurdo, 鈥渁unque hay conflictos entre los estados que han ocupado Kurdist谩n, estos se unen, toman decisiones y planes conjuntos, y determinan pol铆ticas sobre la cuesti贸n kurda y Kurdist谩n. Desafortunadamente, las cuatro partes de Kurdist谩n no pueden unirse frente a estas pol铆ticas. Los kurdos no pueden ponerse de acuerdo sobre una pol铆tica com煤n. Sin duda, hay muchas razones para ello. Sin embargo, existe una necesidad urgente de unidad nacional y una pol铆tica kurda com煤n. Pero las fuerzas de ocupaci贸n coloniales juegan en la pol铆tica de Kurdist谩n. Tienen una influencia en ello. La situaci贸n de la UPK (Uni贸n Patri贸tica de Kurdist谩n) se puede entender. Sin embargo, el PDK ha estado involucrado en la campa帽a que busca eliminar al PKK y los logros del pueblo kurdo en esa organizaci贸n鈥.

鈥淗oy, las fuerzas del PDK constituyen una parte de la agresi贸n llevada a cabo por el Estado turco 鈥揳dvirti贸 Karay谋lan-. En otras palabras, las fuerzas del PDK tambi茅n asedian zonas de la guerrilla, imponen embargos y bloquean carreteras. De esta manera, casi est谩n completando la ocupaci贸n del Estado turco鈥.

El comandante de la insurgencia alert贸 que 鈥減arece que han llegado a un acuerdo y el PDK no muestra ninguna reacci贸n cuando el Estado turco invade el Kurdist谩n iraqu铆. Los ataques turcos est谩n causando da帽os materiales en las aldeas kurdas. El Estado turco mata deliberadamente a personas, y destruye sus campos y jardines de vez en cuando para intimidar a nuestra gente en el sur de Kurdist谩n para que no apoyen al PKK. Esta es una pol铆tica de ocupaci贸n que el Estado turco persigue a prop贸sito. Consciente de esta realidad, el PDK culpa al PKK. Esto no est谩 bien. Es obvio que es el Estado turco el que da帽a a la gente y lleva a cabo estos ataques. 驴Qu茅 est谩 haciendo el Estado turco all铆? 驴Por qu茅 est谩 llevando a cabo tantos ataques? Da帽a deliberadamente a los campesinos. En lugar de tomar una posici贸n contra el Estado turco, (desde el PDK) afirman que el PKK provoc贸 este l铆o. Esto no es verdad鈥.

鈥淎nte este estado de cosas, la lucha por la libertad kurda necesita una pol铆tica com煤n en este per铆odo. Porque hay muchos planes y esquemas para invadir las tierras de Kurdist谩n 鈥搈anifest贸 Karay谋lan-. Estamos luchando por una pol铆tica nacional, democr谩tica y com煤n kurda para frustrar estos planes. Sin embargo, la alianza del PDK con Turqu铆a muestra que esto no suceder谩 pronto. En otras palabras, parece que una unidad kurda esperada por los kurdos y sus amigos se ha pospuesto a una fecha desconocida, por el momento. Entonces, esto no suceder谩 pronto. Hay intereses familiares e intereses organizativos por encima de los intereses nacionales en la pol铆tica kurda y, por lo tanto, el inter茅s nacional no se promueve como prioridad. Se ha desarrollado un proceso fragmentario. As铆 es como se puede explicar la situaci贸n actual鈥.

Karay谋lan denunci贸 que el Estado turco est谩 utilizando armas qu铆micas contra las fuerzas guerrilleras en el sur de Kurdist谩n. Las HPG (Fuerzas de Defensa Popular) han realizado varias declaraciones sobre el tema. Hay documentos e im谩genes tomadas dentro y fuera de los t煤neles de batalla. Hay municiones que prueban el uso de gases venenosos, y las HPG han revelado muchos de estos documentos al p煤blico. Tenemos restos de munici贸n y seguimos examin谩ndolos. Quiz谩s se puedan encontrar pruebas m谩s concretas. Sin embargo, las instituciones internacionales relevantes siguen siendo bastante indiferentes a pesar de tantos llamamientos de nuestro lado. 驴Por qu茅 entonces sucede esto? Porque el Estado turco es miembro de la OTAN鈥.

鈥淎nteriormente, estas instituciones denunciaron que el r茅gimen sirio us贸 armas qu铆micas contra fuerzas armadas rivales all铆. El mundo entero reaccion贸 y emitieron un memorando contra Siria 鈥揳naliz贸-. Tambi茅n intervinieron y atacaron al r茅gimen. Entonces, 驴cu谩l es la raz贸n de este doble rasero? Debe haber una reacci贸n contra un Estado que usa armas qu铆micas contra la poblaci贸n civil. Todo se considera adecuado para los miembros de la OTAN, mientras que las reacciones se dirigen contra los miembros que no pertenecen a ella鈥.

Karay谋lan enfatiz贸 que 鈥渓as fuerzas e instituciones internacionales pueden visitar las zonas donde se han utilizado armas qu铆micas. Hay fuerzas del PDK desplegadas en algunas partes de la regi贸n donde se han utilizado armas qu铆micas. El mundo entero tiene relaciones con el PDK. Si vienen al sur de Kurdist谩n, tambi茅n pueden visitar las 谩reas controladas por la guerrilla. Las HPG anunciaron que seis de nuestros compa帽eros fueron martirizados en ataques qu铆micos en Gir锚 Sor, que se encuentra en la l铆nea fronteriza. Hay un kil贸metro entre Gir锚 Sor y el puesto fronterizo en la colina de Sivri. La l铆nea fronteriza se encuentra en el cerro Gir锚 Sor. Una parte de all铆 se considera suelo turco. Hay un t煤nel de batalla all铆 y retiramos todas nuestras fuerzas que estaban estacionadas. El Estado turco todav铆a no ha entrado en ese t煤nel y los restos mortales de nuestros amigos todav铆a est谩n ah铆. Las instituciones internacionales pueden ir all铆 e investigar si se han utilizado armas qu铆micas o no. Los rastros de las armas qu铆micas empleadas todav铆a est谩n presentes en esos t煤neles, por lo que el Estado turco no puede ingresar. Todo es obvio. Quienes busquen pruebas m谩s concretas deber铆an intervenir. Si no nos encuentran cre铆bles, los comit茅s independientes pueden venir y hacer ex谩menes鈥.

Karay谋lan remarc贸 que 鈥渆l Estado turco viola el derecho internacional de la guerra y comete cr铆menes en Kurdist谩n. Las instituciones pertinentes no deben hacer la vista gorda ante los cr铆menes del Estado turco y deben intervenir. Si vienen e investigan, pueden llegar a pruebas m谩s concretas. Eso es todo lo que podemos ofrecer. Hemos hecho llamamientos antes durante los enfrentamientos en Gar锚 y estamos haciendo otro llamamiento ahora鈥.

鈥淓stados Unidos y las potencias mundiales est谩n introduciendo innovaciones en la pol铆tica mundial. Est谩n redise帽ando sus pol铆ticas de acuerdo con sus propios intereses. Sin embargo, esto no significa que se retirar谩n de la pol铆tica mundial 鈥損untualiz贸 el comandante kurdo-. Hacen cambios, pero no quieren quitarse las manos de encima. La situaci贸n en Afganist谩n es diferente. Estados Unidos y la OTAN fueron derrotados all铆. Tuvieron que retirarse鈥.

Por 煤ltimo, Karay谋lan destac贸 que 鈥渟i una sociedad se organiza, puede protegerse contra las tecnolog铆as de guerra modernas y todo tipo de ataques. Esto ha sido probado una vez m谩s. Es mejor que las potencias globales aparten las manos de otras partes del mundo. Si Estados Unidos se retira de Irak y Siria de inmediato, ser铆a mejor para ellos. Sin embargo, estas cosas no suceden tan r谩pido. Depender de otras fuerzas, especialmente las fuerzas hegem贸nicas, no trae 茅xito. Basarse en el poder propio es la clave del 茅xito. Si quieres hacer pol铆tica con tu propia voluntad, debes confiar en tu propio poder. Este es nuestro principio. Las fuerzas en Rojava, Siria e Irak tambi茅n deben confiar en su autopoder. Esto es lo correcto. Si un poder pol铆tico se basa en esto, no se ver谩 afectado por el retiro o no de otros poderes. Es cierto que un poder que puede protegerse a s铆 mismo sobre la base de s铆 mismo tendr谩 茅xito鈥.

FUENTE: Medya News / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>