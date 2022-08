–

Un total de 308 intelectuales -acad茅micas, periodistas, escritoras y actores- llamaron a la oposici贸n pol铆tica en Turqu铆a a rechazar operaciones militares y de ocupaci贸n ilegal del gobierno de Recep Tayyip Erdogan en el norte y el este de Siria.

En un comunicado, los y las firmantes demandaron al arco opositor a 鈥渘o ser parte de este crimen鈥, al mismo tiempo que tambi茅n alertaron sobre los ataques de Ankara en Bashur (Kurdist谩n iraqu铆).

鈥淪e afirma que una operaci贸n militar turca contra el Norte y el Este de Siria/Rojava es s贸lo cuesti贸n de tiempo. No hay ninguna justificaci贸n para esta operaci贸n/guerra. La afirmaci贸n de que 鈥榚l enemigo amenaza a nuestro pa铆s desde Siria鈥 es s贸lo una excusa fabricada por la coalici贸n gobernante del AKP-MHP鈥, denunciaron.

En la regi贸n noreste de Siria 鈥渟贸lo hay personas que luchan por defender sus tierras ocupadas, sus pueblos, sus bienes y su orden, y que est谩n sufriendo un gran dolor y destrucci贸n鈥, agregaron.

A su vez, explicaron que 鈥渘adie tiene inter茅s en esta guerra, excepto los socios del gobierno. Adem谩s de nuestros hijos e hijas que son martirizados no por el bien del pa铆s, sino por el del gobierno, y de nuestros j贸venes que son obligados a luchar, morir y matar en tierras extranjeras, todo el pueblo de Turqu铆a sufrir谩 por esta guerra鈥.

鈥淟os enormes gastos en guerra y armamento empeoran las condiciones econ贸micas de 84 millones de personas en nuestro pa铆s, donde los ciudadanos luchan por sobrevivir en medio de grandes dificultades 鈥揳dvirtieron-. Adem谩s, los gastos de la guerra toman como reh茅n nuestro futuro y hacen desaparecer las esperanzas. Nuestros hijos e hijas mueren y su futuro es secuestrado鈥.

Los y las intelectuales de Turqu铆a manifestaron que 鈥渉asta hoy no hemos escuchado una voz fuerte o un 鈥楴O鈥 de la oposici贸n. Si no alzan su voz contra el gobierno beligerante, ser谩n c贸mplices de los cr铆menes contra la humanidad, as铆 como contra nuestro pa铆s y nuestro pueblo鈥.

Por 煤ltimo, llamaron a los opositores a no ser 鈥減art铆cipes de ning煤n crimen de este gobierno, especialmente de la guerra. Tal vez tengan miedo de ser acusados de traidores, terroristas, partidarios del PKK, etc., o tal vez tengan miedo de perder votos. Les pedimos que abandonen su silencio, que no hace m谩s que apoyar la alianza Erdogan-Bahceli, y esperamos que tengan la valent铆a de decir 鈥楴O鈥 a la guerra en Siria e Irak en voz alta, abierta y clara鈥.

