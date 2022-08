¿Por qué los globalistas tienen una obsesión profunda arraigada por la inteligencia artificial (IA)? ¿Qué tiene la ferviente búsqueda de un cerebro autónomo digitalizado que los extasía? ¿Se trata sólo de lo que la IA puede hacer por ellos y su agenda, o hay también un elemento “oculto” más oscuro en el concepto que resulta tan atractivo?

El Foro Económico Mundial, una organización dedicada a la agenda globalista del “Gran Reinicio“, la cuarta revolución industrial y la “economía compartida“, dedica gran parte de su reunión anual en Davos (Suiza) a los debates sobre la IA y su creciente influencia en la vida cotidiana.

Las Naciones Unidas organizan extensas sesiones políticas sobre la IA y dedican una energía considerable a establecer “normas éticas” para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. En el centro de los esfuerzos de la ONU está la afirmación de que sólo la ONU está cualificada para dictar y controlar las tecnologías de IA, por el bien de toda la humanidad, por supuesto. Según los libros blancos de la ONU, la gobernanza de la IA debería ser plenamente efectiva en 2030 (todas las instituciones globalistas han fijado el año 2030 como fecha límite para todos sus proyectos).

Otra organización menos conocida pero importante es la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS), que se celebra anualmente en Dubai. Numerosos dirigentes y representantes nacionales, así como directores generales de empresas y celebridades, participan en estas cumbres. Los principales temas que se debaten en la WGS suelen ser la propaganda sobre el cambio climático, la centralización de la economía mundial, el transhumanismo y la IA.

La mayor parte de las discusiones públicas sobre la IA giran en torno a narrativas positivas; se supone que estamos convencidos de los muchos e importantes avances que traerá la tecnología de la IA. Estos “beneficios” incluyen modificaciones transhumanistas de la salud, implantes informáticos en el cuerpo o el cerebro, e incluso nanobots que algún día podrían ser lo suficientemente avanzados como para modificar nuestras propias células. En otras palabras, para beneficiarse de la IA, debemos ser menos humanos y más máquinas.

Otros supuestos beneficios requieren una amplia gama de nuevos sistemas (algunos de los cuales están en construcción) que permitirían a los algoritmos controlar todas las facetas de nuestras vidas. Los globalistas suelen referirse a estos sistemas como el “internet de las cosas”: cada dispositivo que poseas, el coche que conduzcas, cada ordenador, cada teléfono móvil, cada cámara de vigilancia, cada semáforo, todo estaría centralizado en una única red de IA dentro de una ciudad, y cada ciudad estaría conectada en una gran telaraña a una base de datos nacional de IA.

El Internet de las cosas se menciona regularmente en relación con la gobernanza del cambio climático y las restricciones de carbono. El objetivo es muy claro: los gobiernos y las élites empresariales quieren poder controlar cada vatio de energía que utilizas cada día. Este tipo de informaciones sobre el conjunto del espectro facilita dictar nuestras decisiones y nuestro acceso a bienes y servicios. Tendrían un control total sobre todos los que viven en estas “ciudades inteligentes“. Toda tu vida, cada segundo, sería observada y escudriñada.

Pero, ¿cómo podría ser esto posible? Millones y millones de personas viven día a día, eso es MUCHOS datos que hay que cribar para encontrar a los que no siguen las normas. Esta es una de las razones por las que los globalistas están babeando por la tecnología de IA: es la única herramienta disponible para recoger y delinear datos masivos en tiempo real.

Ya hay esfuerzos para utilizar sistemas de IA para predecir los delitos antes de que se produzcan (precrimen). Estos experimentos son bastante exagerados, ya que en realidad no predicen delitos concretos ni identifican a delincuentes específicos. Más bien, utilizan el análisis estadístico para predecir las zonas de una ciudad donde es más probable que se produzcan determinados delitos. No hace falta la IA para ello, cualquier policía que haya trabajado en una ciudad el tiempo suficiente puede decir cuándo y dónde es más probable que se produzcan determinados delitos.

De manera hilarante, los algoritmos de IA han sido acusados recientemente de “sesgo racial“ en cuanto a las zonas que seleccionan para la predicción de la criminalidad, ya que estas zonas suelen estar en barrios predominantemente negros y los delincuentes más predichos suelen ser jóvenes negros. Así, los ordenadores han sido acusados de hacer perfiles raciales, al igual que muchos policías.

Otra contradicción clásica de la izquierda política: adoran la idea de las restricciones del cambio climático, del transhumanismo e incluso de la vigilancia mediante IA cuando les conviene, pero a un ordenador no le importa tus sentimientos ni los tabúes sociales. Sólo le importan los números.

Y aquí es donde entramos en los mayores peligros inherentes a la IA. Imagina un mundo microgestionado por un algoritmo frío y muerto que sólo te ve como una de dos cosas: Un recurso o una amenaza.

La predicción del precrimen no tiene sentido; los algoritmos supervisan los hábitos y los patrones, y los seres humanos tienden a romper bruscamente los patrones. Las personas se ven afectadas por los acontecimientos de la crisis de diferentes maneras que son imposibles de predecir. Hay demasiadas variables y nunca habrá un sistema que pueda predecir el futuro, pero eso no impedirá que los globalistas intenten forzar la cosa.

El gobierno de la IA es inevitable según las instituciones globalistas – Afirman que un día la inteligencia artificial se utilizará para gobernar sociedades enteras e infligir castigos basados en modelos científicamente eficaces. Actúan como si este fuera el curso natural de la humanidad y que no podemos evitarlo, pero en realidad es una profecía autorrealizada. No está necesariamente destinada a suceder, pero está diseñada para suceder.

Los defensores de la IA afirman que los algoritmos no pueden actuar con los mismos prejuicios que los humanos, y por tanto serían los mejores jueces posibles del comportamiento humano. Todas las decisiones, desde la producción hasta la distribución, pasando por la asistencia sanitaria, la escolarización y el orden público, serían gestionadas por la IA para lograr la “equidad” definitiva.

Como se ha señalado anteriormente, ya se han topado con la barrera de la probabilidad estadística y con el hecho de que, aunque se permita a la IA tomar decisiones sin emoción de forma autónoma, millones de personas seguirán considerando que esas decisiones son parciales. Y, en cierto modo, tendrían razón.

La decisión más lógica no siempre es la más moral. Además, una IA está programada por su creador y puede ser diseñada para tomar decisiones basadas en los prejuicios de este último. ¿Quién programa la IA? ¿Quién puede dictar su codificación? ¿Elites globalistas?

Y aquí llegamos al elemento más “espiritual” de la cuestión de la IA en relación con los globalistas.

Hace unos años escribí un artículo titulado “Luciferianismo: una visión profana sobre un sistema de creencia globalista destructor“. Mi objetivo en ese artículo era exponer las numerosas pruebas de que los globalistas son, de hecho, una especie de secta de psicópatas organizados (personas sin empatía que se deleitan en la destrucción para su beneficio personal). Llegué a la conclusión de que los globalistas sí tienen una religión, y que su sistema de creencias fundamental es, según las pruebas, el luciferismo.

Sí, estoy seguro de que habrá opositores que se burlen de esta noción, pero los hechos son innegables. Hay un elemento oculto distintivo en el globalismo, y el luciferismo aparece constantemente como la filosofía central. Creo que lo he explicado con bastante eficacia en el artículo y no voy a repetir aquí todas las pruebas; la gente puede leerlo si lo desea.

He escrito desde una perspectiva secular porque el luciferismo es una ideología inherentemente destructiva, incluso cuando se mira fuera del prisma de la creencia cristiana. Más allá de eso, hay elementos psicológicos que deben ser abordados y que el cristianismo a menudo ignora. La filosofía luciferina está hecha a la medida de las personas narcisistas y sociópatas. La raíz del culto tiene que ver con seres humanos “especiales” que no están sujetos a las limitaciones de la conciencia, la moral o la ética. La falta de empatía se considera una ventaja para el progreso y el objetivo final del luciferismo es la divinidad: una persona que se convierte en un dios, ya sea a través de la adoración de otros, por el poder de la influencia o a través de métodos tecnológicos para prolongar la vida y las capacidades.

¿Pero qué tiene que ver esto con la IA?

Creo que los globalistas consideran la IA con tanta reverencia porque piensan que es una nueva forma de vida, o una forma de vida última, una vida que ellos crean (como los dioses crean la vida). Y, si uno lo piensa simbólicamente, esta nueva “vida” está hecha a imagen y semejanza de sus creadores: no tiene empatía, ni remordimientos, ni culpa, ni amor. A falta de una palabra mejor, no tiene alma, al igual que los psicópatas globalistas.

Si debemos considerar la IA en términos religiosos por un momento, la IA es una especie de antítesis a la figura de Cristo. Cristo representa una forma omnisciente de amor supremo y de sacrificio de sí mismo, según la doctrina cristiana. No creo que haya una palabra para designar lo que la IA representa en última instancia. La única palabra que parece encajar es “Anticristo”: El ojo que todo lo ve. El reinado de una superinteligencia carente de humanidad.

Para ser claro, NO creo en los conceptos del día del juicio final descritos por aquellos que se adhieren a las interpretaciones más populares del Apocalipsis. Creo que el mundo está cambiando. Creo que los imperios se levantan y caen y que a menudo esto puede ser visto como el “fin del mundo” cuando es simplemente el fin de una era. Dicho esto, creo de todo corazón en la existencia del mal; el mal se define como las acciones deliberadamente engañosas o destructivas para un beneficio puramente personal u organizativo, como el asesinato o la esclavización. El mal existe y es una parte observable de la vida humana.

También hay rasgos de humanidad que conducen al bien, que evitan que nos autodestruyamos cuando los escuchamos. La conciencia, la razón, la sabiduría y, a menudo, la fe pueden ser un escudo contra las malas acciones para la mayoría de nosotros. Si no tuviéramos estos pilares en nuestra psique, nos habríamos destruido hace tiempo. Pero hay quienes no tienen conciencia, no tienen empatía y desprecian estos rasgos como “limitantes”.

La IA está diseñada por este tipo de personas. Y tal vez no provoquen el “fin del mundo” en los términos que comúnmente entendemos (o en términos bíblicos), pero con el tiempo podrían eliminar todo lo que hace a la humanidad digna del mundo. En cierto modo, sería un apocalipsis. Sería una pesadilla viviente dirigida por personas psicópatas que utilizan inteligencia artificial sociópata, alentando y permitiendo activamente que las masas abandonen sus cuerpos humanos y se conviertan en monstruosidades digitales y quimeras tecnológicas.

En caso de tener éxito, sería realmente la máxima profanación de la naturaleza, o de la concepción de Dios, si es eso en lo que crees. La búsqueda de la divinidad no vale la pena para la mayoría de nosotros, pero para los globalistas es el sueño de una época, y harán CUALQUIER cosa para conseguirlo.

Brandon Smith

Traducción: verdadypaciencia