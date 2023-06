–

Derechos humanos y derechos digitales en la IA 鈥 Contexto legal Reflexiones desde experiencias concretas ante la inminente aprobaci贸n de la legislaci贸n europea sobre Inteligencia Artificial (AI Act)

por Simona Levi de Xnet con la colaboraci贸n de Miriam Carles



Hablar de derechos digitales es algo nuevo en el 谩mbito institucional. Por el contrario, la sociedad civil que ha impulsado el uso de internet y su defensa desde hace pr谩cticamente medio siglo, ha escrito y trabajado muy intensamente sobre el tema, siendo uno de los pilares de la gobernanza de Internet como lo conocemos.

El digital en lugar de ser un espacio m谩s de la vida donde deber铆an regir los mismos derechos y libertades fundamentales que en otros, a menudo es castigado por el legislador que le aplica una condici贸n de estado de excepci贸n, en nombre de los 芦m谩s vulnerables鈥, de 芦proteger la seguridad禄 de bienes y personas o de un solucionismo tecnol贸gico que oculta incapacidades pol铆ticas y de gesti贸n.

Institucionalmente se ha ido inculcando en la sociedad una narrativa asim茅trica respecto a los riesgos de lo digital en la que las instituciones tienen el rol de salvadores. En realidad, el digital debe y puede y debe permitir una relaci贸n adulta entre administraciones, instituciones y ciudadan铆a. Y esto sobre todo porque, en ese momento, el grueso de abusos de los derechos digitales proviene de las instituciones y de otros actores sist茅micos amparados por ellas. Existe una asimetr铆a de poder entre instituciones y poblaci贸n. Por ejemplo, se nos puede vigilar mucho m谩s de lo que nosotros podemos vigilar y obtener rendici贸n de cuentas, aunque las herramientas a disposici贸n sean las mismas. En toda pol铆tica democr谩tica, el foco deber铆a dirigirse a corregir las asimetr铆as de poder sist茅micas.

El digital y la IA tienen y tendr谩n implicaciones en pr谩cticamente todos los 谩mbitos de la vida por lo que afectan a casi toda la gama de derechos existentes y en construcci贸n, desde los m谩s personales de identidad, privacidad o intimidad de nuestras casas, hasta los relacionados con la participaci贸n democr谩tica, el mundo laboral y los derechos a la salud ya la educaci贸n, entre otros. En este contexto, respecto a la IA en concreto, creemos que el verdadero peligro es la consideraci贸n y lugar que le atribuyan nuestras instituciones. Tal y como expresa el fil贸sofo Daniel Dennett 芦no es que m谩quinas m谩s inteligentes que nosotros usurpen nuestro rol, sino que sobreestimamos nuestras herramientas, cedi茅ndoles prematuramente autoridad m谩s all谩 de su competencia禄. Algo muy tentador para cualquier gestor p煤blico, ya que le permitir铆a tomar decisiones r谩pidas, e incluso descargar responsabilidades en sus tareas a favor de la herramienta utilizada, permitiendo decisiones opacas al mismo tiempo. Tambi茅n es peligroso el opuesto: caer en una cierta tecnofobia simplista y desinformada que est谩 siendo promovida por algunas corrientes de pensamiento. Creemos que el uso de datos y de la IA es absolutamente 煤til para el bienestar de la sociedad, pero imperativamente debe ser transparente, auditable, comprensible, veraz, robusto, respetuoso de los derechos humanos, plenamente informado y al servicio de las persones; sus resultados deben estar al servicio de los bienes comunes, tanto para su uso para una mejor administraci贸n como para la ciudadan铆a, la ciencia y el emprendimiento.

En este mismo sentido, punto de partida obligado son los principios de minimizaci贸n y privacidad desde el dise帽o y por defecto ya consolidados en el Reglamento General de Protecci贸n de Datos y todav铆a no plena y correctamente implementados, en general, y por las instituciones, en particular(1).

La Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos y el Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos internacionales, contemplan que las personas tienen derecho a obtener de los Estados el respeto, la garant铆a y la satisfacci贸n de sus derechos pol铆ticos, econ贸micos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Como sociedad civil organizada hemos logrado cambios muy importantes en este sentido en el #AiAct, la regulaci贸n europea que se aprobar谩 en breve. Lo que tendr谩 que vigilarse es c贸mo lo implementen las instituciones.

La IA puede contribuir ampliamente a la mejora de la Administraci贸n y de los servicios, reducir la burocracia y los tiempos de gesti贸n y respuesta en la prestaci贸n de determinados servicios al conjunto de la ciudadan铆a, mejorando la eficacia y ahorrando recursos. Estas ventajas en modo alguno deben contradecir derechos fundamentales; no s贸lo pueden ser, sino que deben ser, perfectamente compatibles. La IA debe venir a resolver problemas y facilitar las tareas, no al rev茅s. No siempre cierta complejidad es necesaria para simplificar prestaciones. Las propuestas que involucren a la IA deben valorar si son compatibles con los derechos fundamentales en cada caso concreto, y si cada aspecto del planteamiento hecho tiene potencial para mejorar la eficiencia y otros aspectos de la vida de las personas con el uso m铆nimo de datos y de forma no invasiva. En el caso de servicios p煤blicos, las soluciones que involucren a IA deben evaluarse compar谩ndolas con soluciones que no involucren, para no priorizar la IA como un a priori(2).

Los riesgos de vigilancia, elaboraci贸n de perfiles y discriminaci贸n est谩n interconectados cuando los sistemas de IA se han desarrollado por ejemplo en contextos de asignaci贸n de recursos sociales, evaluaci贸n de elegibilidad y detecci贸n de fraudes. Con mucha frecuencia, los desarrollos que incluyen sistemas de IA han hecho patente que pueden contribuir a magnificar la discriminaci贸n ya existente, reproduciendo sesgos en el uso de los par谩metros aplicados a los datos, perpetrando situaciones de discriminaci贸n sist茅mica ya existentes en la realidad f铆sica, y nada deseables. Muchos son los ejemplos. Desde hace muchos a帽os el gobierno polaco ha utilizado sistemas basados en datos para perfilar a las personas en paro. De forma similar, el gobierno holand茅s despleg贸 SyRI, un sistema para 鈥渄etectar comportamientos fraudulentos鈥 creando perfiles de riesgo de individuos. En 2019, un tribunal holand茅s dictamin贸 que este sistema violaba los derechos humanos y la privacidad(3). En otro caso, la Agencia del Trabajo de Austria puso en marcha en 2016 un programa para evaluar las posibilidades de determinados grupos de poblaci贸n en el mercado laboral y tres a帽os m谩s tarde anunci贸 que empezar铆a a atribuir autom谩ticamente a cada solicitante de trabajo una puntuaci贸n en funci贸n de varios aspectos para clasificarlos entre tres grupos distintos. Tras analizar uno de los modelos utilizados por el algoritmo (solo dos modelos de los 96 utilizados fueron hechos p煤blicos), se descubri贸 que las mujeres recib铆an una puntuaci贸n negativa, al igual que los discapacitados y mayores de 30 a帽os. Las mujeres con hijos tambi茅n recib铆an una puntuaci贸n negativa, pero, 芦sorprendentemente禄, los hombres con hijos no. Este sistema fue declarado ilegal por la Autoridad Austriaca de Protecci贸n de Datos en 2020, que declar贸 que deb铆a suspenderse su uso(4).

La existencia de sesgos es notoria. Los sesgos son particularmente graves cuando, por ejemplo, derivan en discriminaciones de un grupo en favor de otro o incrementan las desigualdades. Este problema no es particular de los sistemas de IA, sino es general en cualquier proceso de toma de decisiones, ya sea humano o autom谩tico. Pero existe otro tipo de sesgo igualmente preocupante y que es el del sesgo en la interpretaci贸n de los resultados de la IA. Este sesgo humano consiste en aceptar, sin esp铆ritu cr铆tico, los resultados de una IA como ciertos e inamovibles, asumiendo un principio de autoridad derivado de las expectativas creadas por estos sistemas.

El uso irreflexivo de la IA en la Administraci贸n y en instituciones es problem谩tico en aplicaciones ya existentes como en los casos de vigilancia y el procesamiento biom茅trico indiscriminados; en el uso de la IA como 煤nico elemento para determinar el acceso o prestaci贸n de servicios p煤blicos esenciales; en los usos de la IA que pretenden identificar, analizar y evaluar las emociones, el estado de 谩nimo, el comportamiento y los rasgos de identidad sensibles en la prestaci贸n de servicios esenciales; en la polic铆a predictiva; en armas letales aut贸nomas y otros usos que identifiquen objetivos; etc.

Los problemas vinculados a la automatizaci贸n de los servicios del Estado del bienestar residen en particular en la falta de transparencia, la misma que existe en los procedimientos administrativos, amplificada; la eliminaci贸n del factor humano en situaciones en las que no puede darse una respuesta estandarizada; las limitaciones de acceso que supone un proceso digitalizado en situaci贸n de brecha digital, ya sean para personas usuarias finales del sistema o trabajadoras que deben utilizarlo para prestar el servicio. 鈥ㄢ

En relaci贸n con estos retos es donde debe darse soluci贸n desde el marco normativo. En este sentido, en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, la 鈥淟ey integral 15/2022, de 12 de julio, para la igualdad de trato y la no discriminaci贸n鈥, prev茅 expresamente en su art铆culo 23 el deber de impulsar la puesta en marcha de mecanismos para garantizar que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones, que se utilicen en las administraciones p煤blicas, tengan en cuenta criterios de minimizaci贸n de sesgos, transparencia y rendici贸n de cuentas, 芦siempre que sea factible t茅cnicamente,禄 cosa considerada a煤n insuficiente por los grupos defensores de los derechos digitales y que el #AiAct vendr铆a a paliar.

El planteamiento a nivel europeo, en comparaci贸n con otros planteamientos de otras 谩reas e incluso en comparaci贸n con otras pol铆ticas propuestas por la Uni贸n Europea, vislumbra unos mejores est谩ndares para la protecci贸n de los derechos humanos y libertades fundamentales, siempre y cuando se consiga eliminar la adenda del art铆culo 6 que transformar铆a la legislaci贸n en una simple recomendaci贸n de autocumplimiento y no obligatoria. El UE #AiAct establece la prohibici贸n de ciertos sistemas de IA en atenci贸n a los riesgos que se pueden derivar por las personas, sistemas todos ellos que ya estaban siendo implementado al menos en los sue帽os h煤medos de ciertas instituciones como sistemas de perfiles de scoring social, el uso de videovigilancia a tiempo real con identificaci贸n biom茅trica en espacios p煤blicos oa posteriori, el reconocimiento emocional en el sistema de justicia, puestos de trabajo, educaci贸n y fronteras, etc.

Adicionalmente, la propuesta de legislaci贸n sobre IA incluye una distinci贸n de las distintas categor铆as de sistemas en funci贸n del riesgo que pueden presentar para las personas. En concreto, prev茅 como sistemas de IA de alto riesgo aquellos sistemas que se utilicen para regular el acceso a servicios p煤blicos y privados esenciales, as铆 como sus beneficios, imponiendo las diferentes obligaciones de este nivel de sistemas (eg supervisi贸n humana, alta calidad de los datos, archivos de registro de actuaciones, disponer de documentaci贸n t茅cnica detallada sobre su funcionamiento, proporcionar informaci贸n clara y adecuada a los usuarios, etc.).

Ahora bien, debemos salvaguardar los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo salvaguardar las posibilidades de desarrollo de sistemas de IA en particular como software de c贸digo abierto. Los sistemas de IA de c贸digo abierto son cruciales como contrapunto a la tendencia de las grandes empresas de tecnolog铆a a desarrollar sistemas de IA como cajas negras. Es importante que puedan compensar las faltas de recursos con la agilidad. El nuevo texto a帽ade justas excepciones (Art. 2(5d)) para el desarrollo de IA en investigaci贸n y de c贸digo abierto, pero insuficientes para que no sea demasiado oneroso cumplirlas para alguien que no sea una Big Tech, al dejar fuera las condiciones de-mundo-real y las condiciones comerciales. Tal como est谩 escrito actualmente, el texto amenaza con crear cargas de requisitos legales imposibles de cumplir por actores m谩s peque帽os, justo ahora que han demostrado poder romper el monopolio de las grandes corporaciones tecnol贸gicas.

Como explica Paul Keller desde Open Future(5), es necesaria una distinci贸n de las obligaciones dependiendo de si la IA se implementan a gran escala o simplemente est谩 disponibles en repositorios abiertos. El Considerando 12b abre la puerta a mejorar el redactado: 鈥渘i el desarrollo colaborativo de componentes de IA gratuitos y de c贸digo abierto ni su disponibilidad en repositorios abiertos debe constituir una puesta en el mercado o una puesta en servicio鈥.

鈥淟os requisitos b谩sicos deben incluir la transparencia de los datos de capacitaci贸n y las caracter铆sticas del modelo, la documentaci贸n de las estrategias de mitigaci贸n de riesgos y los riesgos no mitigables, y la provisi贸n de documentaci贸n t茅cnica y gu铆as de usuario鈥(6).

Por 煤ltimo, dado el objetivo general de aumentar la transparencia en el desarrollo y la implementaci贸n de sistemas de IA, una de las mayores omisiones en la ley es la falta de un requisito general de transparencia para los datos de entrenamiento para que se aplique a todos los tipos de sistemas de IA y todo tipo de datos de entrenamiento (no solo datos protegidos por derechos de autor). De hecho, la problem谩tica de los sesgos suele estar causada por las fuentes usadas para el entrenamiento de la IA incluso m谩s que por la programaci贸n.

El AI Act es un inicio. A lo que tendremos que prestar esfuerzo y atenci贸n ser谩 a que las instituciones lo implementen con efectividad y no de la manera ag贸nica con la que est谩n implementando el Reglamento General de Protecci贸n de Datos(7).





Este texto es la adaptaci贸n de una parte de la contribuci贸n de Xnet al Proyecto Gavius, para la EU Urban Innovative Actions (marzo 2023).

Este texto es la traducci贸n del art铆culo publicado en el 324:

https://www.ccma.cat/324/desenvolupar-la-ia-i-protegir-drets-fonamentals-els-reptes-de-les-institucions/noticia/3234287/

鈥斺



