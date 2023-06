–

De parte de Nodo50 June 16, 2023 462 puntos de vista

Nombrar bien las cosas es

important├şsimo, sobre todo en tecnolog├şa. Por ejemplo, decimos ┬źsubir el

archivo a la nube┬╗ y flipamos con el avance tecnol├│gico, cuando lo que estamos

haciendo es guardar nuestras cosas en un ordenador propiedad de otra persona

situado a dos continentes de distancia. Poca nube hay ah├ş, pero la palabra se

ha impuesto y enmascara la realidad, incluso para quienes saben c├│mo funciona.

Con lo de las inteligencias

artificiales pasa lo mismo. Tenemos un algoritmo complejo que permite generar

imágenes o textos más o menos coherentes y adaptados a la petición que el

usuario ha hecho en lenguaje natural. Es una herramienta interesante, que

admite muchos buenos usos y con un potencial enorme, pero no pasa de ah├ş. Sin embargo,

la llaman inteligencia artificial y a todos los frikis nos hacen los ojos chiribitas

imaginando roboces asimovianos. Incluso, insisto, aunque sepamos perfectamente

que la cosa no va as├ş: el nombre arrastra el pensamiento.

Solo as├ş se explica el enorme punto

ciego que tiene mucha gente al hablar de este tema. Pensemos, por ejemplo, en

el plagio acad├ęmico. Es una verdad universalmente reconocida que una nueva

tecnolog├şa va a ser usada enseguida para dos cosas: para el sexo y para hacer

trampas. Hoy hablaremos de lo segundo (lo siento). Porque aparecer ChatGPT y

an├ílogas y empezar a presentarse trabajos acad├ęmicos hechos por este medio fue

cuesti├│n de semanas, si no de d├şas.

Ahora los profesores tienen un problema,

porque los medios tradicionales de detecci├│n del plagio acad├ęmico no funcionan

con un texto generado ad hoc. Si lo buscas en Internet o si le pasas el

Turnitin no sale nada, porque no copia ning├║n documento preexistente. Y, dado que

no es justo suspender a nadie por una mera sospecha, parece que tenemos por

delante un futuro dorado para los estudiantes vagos. Al menos hasta que

aparezca una herramienta que detecte los textos escritos con IA.

La cosa es que ├║ltimamente he le├şdo

a ciertas personas mover el argumento desde el problema de la prueba (┬źno

podemos demostrar que sea plagio┬╗) hasta el problema de la definici├│n (┬źno es

plagio, o, al menos, no está claro que lo sea»). Por ejemplo, a partir de este tuit de hace unas semanas, tanto su propia autora como muchas de las

personas que comentaban se fueron deslizando de lo uno a lo otro. Y seg├║n vayan

populariz├índose esas herramientas lo leeremos m├ís y m├ís. As├ş que he cre├şdo

oportuno dar una contestaci├│n.

Porque s├ş, presentarle a tu profesor

un trabajo hecho por IA es plagio acad├ęmico. Sin ninguna duda y sin ning├║n

matiz. Plagio puro y duro.

Empecemos por el principio. ┬┐Por qu├ę

manda el profesor un trabajo sobre la c├ęlula eucariota? ┬┐Porque no sabe lo que

es y quiere que le informen de ello? ┬┐Porque le apetece leer treinta documentos

similares sobre el tema? Obviamente no. Lo manda porque quiere que sus alumnos

investiguen y aprendan tanto mecanismos de investigaci├│n como el contenido sobre

el tema espec├şfico. El objetivo de esa orden es que los alumnos realicen una

investigación, y los exámenes o trabajos vinculados no son más que una forma de

comprobar que esa investigaci├│n efectivamente se ha realizado.

Si un alumno presenta un trabajo sin

haber realizado la investigaci├│n, es un fraude al funcionamiento del sistema,

porque está entregando algo que es inválido para evaluar lo que se pretende evaluar.

Si no lo ha escrito ├ęl, sino que lo ha copiado de otra parte, incurre en lo que

denominamos plagio acad├ęmico y es perfectamente posible suspenderle e incluso,

dependiendo del nivel, abrirle expediente sancionador.

Es aqu├ş donde el t├ęrmino inteligencia

artificial enturbia lo que deber├şa ser un razonamiento claro y transparente. Porque,

por alg├║n motivo, si el trabajo que entrega el alumno no lo ha copiado de un

texto preexistente sino que lo ha generado con una herramienta online, a muchos

no les parece ya que se trate de un plagio. Es exactamente la misma clase de

defraudaci├│n que copiarlo de Wikipedia, pero como el texto lo ha mandado hacer

a medida, para ciertas personas ya no es plagio o, al menos, es discutible.

No lo es, no es discutible. Si yo le

pago a otra persona para que escriba un trabajo sobre la c├ęlula eucariota y lo

entrego a mi nombre, nadie dudar├şa de que nos hallamos ante un caso de plagio.

┬┐En qu├ę cambia las cosas el elemento tecnol├│gico? Simplemente abarata y

simplifica una forma de hacer trampa que se lleva usando toda la vida: pedirle

a otro que te haga el trabajo. Ahora el otro es un algoritmo, pero la actuaci├│n

del alumno es id├ęntica.

Creo que parte de la confusi├│n,

aparte de lo que deslumbra la tecnolog├şa, es el t├ęrmino que usamos para

denominar esta conducta. El plagio, lo que solemos llamar plagio en la calle,

es atribuirte una obra que no es tuya. Lo que hace Luc├şa Etxebarria, vaya. Se trata

de una cuesti├│n indudablemente privada: el plagio no es un delito, no te acusa el

Ministerio Fiscal si lo cometes, no hay un inter├ęs p├║blico que proteger ah├ş. Simplemente,

si la persona plagiada se entera, puede demandarte en la jurisdicci├│n civil y

pedir una indemnizaci├│n y la retirada de la obra.

Claro, si lo que presentas a tu

profesor es una obra hecha con inteligencia artificial, que no tiene autor, no

podr├şa ser plagio: el plagio requiere un plagiado, y aqu├ş no est├ís plagiando a

nadie. El texto no exist├şa antes de que t├║ le dieras al bot├│n y el programa lo

generara. ┬┐C├│mo se puede hablar, en estas condiciones, de plagio?

La respuesta es que el plagio acad├ęmico

es un poco distinto del plagio tipo Luc├şa Etxebarria. La base es la misma, atribuirte

una obra que no has hecho t├║. Pero el inter├ęs a tutelar es distinto: ya no se

trata de proteger los derechos de autor de otra persona, sino la integridad del

sistema de investigaci├│n y evaluaci├│n. Es decir, un inter├ęs p├║blico, no

privado. Esa es la raz├│n por la cual podemos sancionar a alguien por plagio

acad├ęmico aunque la v├şctima del plagio no conozca la situaci├│n, o incluso

aunque est├ę de acuerdo. Si yo le hago un trabajo acad├ęmico a otra persona por

dinero y le pillan, la sanci├│n se la come igual aunque yo no denuncie, porque

al castigar el plagio acad├ęmico no se est├ín defendiendo mis derechos como

autor, sino otra cosa.

Desde esta perspectiva no hay nada

que impida sancionar el plagio acad├ęmico si est├í hecho con inteligencia artificial.

El alumno ha actuado de mala fe, ha pretendido obtener una nota a la que no ten├şa

derecho y ha vulnerado la integridad del sistema evaluativo. Lo ha hecho presentando

un trabajo que no es suyo, que no ha hecho ├ęl. El medio concreto que haya usado

para obtener ese trabajo (copiarlo de Wikipedia, pedirle a un amigo que se lo

haga o usar ChatGPT) es irrelevante: estamos ante un plagio.

Otra cosa será, claro, los medios de

prueba. Y mientras la tecnolog├şa no se desarrolle lo suficiente, quedar├ín los

buenos y viejos m├ętodos: cuando se sospeche que un alumno ha copiado, se habla

con ├ęl y se valora si puede defender el trabajo. Si no es capaz de responder de

manera m├şnimamente completa a una serie de preguntas, al hoyo. Puede ser

injusto hacia las personas a las que no se les d├ę bien exponer sus ideas, pero no

parece haber muchos otros caminos.

┬┐Te ha gustado esta entrada? ┬┐Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la p├ígina de Patreon de As├ş Habl├│ Cicer├│n. A cambio podr├ís leer las entradas antes de que se publiquen, recibir├ís PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun as├ş sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma p├ígina a la derecha tienes un bot├│n de PayPal para que dones lo que te apetezca. ┬íMuchas gracias!