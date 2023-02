Llevo tiempo pensando en El gran

gramatizador automático, un relato de ciencia ficción escrito por Roald

Dahl. En esta historia, un ingeniero que se las da de escritor llega a la

conclusión de que, como la gramática inglesa tiene unas reglas que casi son

matemáticas, es posible construir una «calculadora» que genere novelas. Al

final acaba con un armatoste gigantesco en cuyo panel de control solo hay que

seleccionar temática, personajes, estilo, grado de pasión y otra quincena de

variables y ¡presto! Tenemos un cuento o una novela listos para publicar.

Al principio, el ingeniero y su jefe

firman las historias con sus propios nombres o con otros que se inventan, pero

pronto descubren que el mercado no puede absorber tanta ficción. Hay muchos

escritores consolidados que ya tienen su parte del pastel y que no la van a

soltar. Así que ¿qué hacen? Pues comprarlos. Firman con ellos un contrato

millonario para que no vuelvan a escribir una sola línea y que, sin embargo,

presten sus nombres para las novelas de su estilo que produzca el gran

gramatizador. Conforme más escritores van firmando, se incrementa la presión

sobre los que quedan.

En las últimas líneas se descubre

que el relato lo está escribiendo uno de estos autores que aún no han firmado. Los

dos últimos párrafos son desgarradores, en la línea de Dahl:

En este preciso momento, mientras

oigo los alaridos de hambre de mis nueve hijos en la otra habitación, noto que

mi mano se acerca más y más a ese contrato dorado que está al otro lado de la

mesa. ¡Oh, Señor, danos fuerzas para

dejar que nuestros hijos mueran de hambre!

Roald Dahl anticipó aquí las mal

llamadas inteligencias artificiales «artísticas» (las que traducen, las que

pintan y, dentro de poco, las que escriben). O, más bien, y esto no es baladí,

anticipó lo que ocurre si ponemos a funcionar estas herramientas bajo el

capitalismo: la expansión constante, a toda costa y caiga quien caiga,

acompañada de la precarización de los creadores y de la obligación de plegarse a

las nuevas corrientes. Consecuencias muy reales y que quedan ocultas por las lucecitas

brillantes que encienden los tecnobros.

Las IAs no son más que una

herramienta, y depende del usuario emplearlas bien o emplearlas mal. ¿Un ejemplo

de uso correcto? Alimentar al programa con tu propio arte y sacar bocetos,

composiciones de figuras, ideas en las que luego trabajar, etc. O emplearlas para

solucionar una parte tediosa del dibujo, como un fondo: sé que hay autores que

las utilizan así, y me parece excelente porque, como digo, son una herramienta

más.

Pero, qué sorpresa, no es esa la

forma que ha escogido el capitalismo para presentárnoslas. Las IAs disponibles

en Internet, sea de forma gratuita o previo pago, son nocivas por, al menos, tres

razones:

Roban arte. Es decir, se alimentan de millones

de imágenes subidas a Internet, cuyos autores no han dado consentimiento para

este empleo. Las imágenes que salen son remezclas de esos píxeles previamente

asimilados.

Hay miles de trabajadores precarios corrigiéndolas

y afinándolas. Esto no sé si pasa con las IA artísticas, pero con los

asistentes de voz de los móviles y otros programas similares sí sucede.

Sustituyen a creadores humanos. En lugar de una ilustración

contratada y pagada, ahora habrá algo que el jefecillo de turno ha generado en

un rato libre. Hasta las imágenes de stock son más dignas, puesto que sus

creadores las han subido voluntariamente a esas webs a cambio de una pequeña

remuneración.

En el resto del artículo, por tanto,

no voy a hablar de las IA, sino del uso que pretenden que les demos, y que ya

hay quien está dándoles: generación de imágenes (y, muy pronto, de textos) listas

para publicación. Alguien escribe una descripción o dibuja un monigote y los

usa para pedirle a la máquina algo que después irá publicado tal y como sale en

la pantalla o, como mucho, con correcciones mínimas. Y el hecho es que este uso

plantea graves problemas, tanto jurídicos como artísticos.

La pregunta es simple: ¿quién es

autor de una imagen así producida? La IA por supuesto que no. Que parece obvio,

pero hay quien defiende lo contrario. Y, si lo miras de manera superficial,

puede que no veas tanta diferencia entre la creación artística humana y los

productos de una IA: ambos cogen referencias y, a partir de ahí, sacan una cosa

nueva.

Por supuesto, basta con haber

intentado crear alguna vez algo original (arte, literatura, incluso un juego de

mesa) para darte cuenta de que esto no es así en absoluto. El arte es una

creación de la voluntad humana que, es cierto, se basa en las experiencias y conocimientos

del autor. Todo artista tiene influencias. Pero todo artista realiza también un

proceso crítico por el cual escoge unas influencias, descarta otras, les da la

vuelta a unas terceras y desarrolla un estilo propio que, a su vez, será

inspiración de otros. Esto, por supuesto, la IA no las puede hacer: solo puede

remezclar píxeles de acuerdo a instrucciones previas. No hay ahí nada que se

parezca a una autoría.

Muy bien, entonces ¿es autor la

persona que emplea la IA? Parece la solución más sensata. Aquí, la IA

funcionaría como una simple herramienta, como el Photoshop o cualquier otro

programa. Pero es que tampoco. Cuando tú usas una herramienta, eres tú quien

toma todas y cada una de las pequeñas decisiones que componen una obra artística;

la herramienta se limita a ser un medio, mejor o peor, por el que esas

decisiones quedan plasmadas en un resultado. Aquí no hay diferencia entre herramientas

digitales y analógicas: yo estoy empleado un procesador de textos igual que

podría estar usando un bolígrafo, pero soy yo quien decide escribir las frases

de una manera y no de otra. Es precisamente eso lo que permite decir que la

obra es mía, que la he creado yo.

Con una IA las cosas no son así. Le das

una descripción y genera una imagen terminada, sin que puedas controlar ninguno de

los elementos de la misma. Emplear un dibujo en lugar de una frase no resuelve

el problema, puesto que ninguno de tus trazos acabará en el producto final. Es decir,

entre el impulso creador y la obra terminada no hay nada que se parezca a decisiones

humanas conscientes, sino algoritmos informáticos que son iguales para todos

los usuarios. Es más un trabajo de imprenta que de creación. ¿Cómo puede

defenderse, entonces, que alguien es autor de los productos que salen de una IA?

Jurídicamente el asunto es

complicado de analizar, porque la ley española no da una respuesta a un

problema que lleva menos de un año planteado en serio. El artículo 5.1

de la LPI considera autor «a la persona natural que crea alguna obra», mientras

que el artículo 10 define obra como «creación original literaria, artística o

científica». ¿Se puede considerar que los productos de una IA son creaciones

originales y que la persona que le ha pedido un cierto resultado es el creador

de los mismos? La verdad, yo lo veo muy dudoso. Me parece similar al caso en

que alguien entrenara a un mono para que disparara una cámara: sí, el mono es

tuyo y tú le has dado la instrucción, pero la foto no la has sacado tú.

Y claro, el hecho de que imágenes

puestas en circulación no tengan autoría atribuible puede elevar los problemas

hasta el infinito. Supongamos que una empresa utiliza imágenes de IA para

cualquier fin: una portada, una ilustración interior, los fondos de un

videojuego, etc. ¿Qué le impide a un tercero coger esa imagen y emplearla

también? La propiedad intelectual se vincula a la autoría. Si no hay autor, no

hay derechos morales ni económicos que proteger. Nadie podría exigirle al

tercero que dejara de usar esa imagen porque nadie es propietario de la misma.

Hasta aquí, por cierto, creo que no

hay tecnofobia ni ludismo en mi artículo, solo crítica a la expansión constante

que exige el capitalismo. Lo del ludismo, por cierto, es especialmente

gracioso. Los luditas fueron de los primeros grupos de obreros organizados que

hubo en el siglo XIX, pero, como atacaban las máquinas, muchas veces los libros

de Historia del instituto los presentan como simples y desubicados campesinos

que focalizaban en estas todo su odio. En realidad, los luditas eran

perfectamente conscientes de que la degradación de su modo de vida se debía al

patrono, no a las máquinas. Por ello, aparte de destruir las máquinas de las

fábricas (porque no iban a por otras), también exigían mejoras salariales,

mandaban cartas amenazadoras e incluso asesinaban a empresarios.

Ahora que lo pienso, así enfocado igual

sí hay un poco de ludismo en mi artículo. Pero bueno, prosigamos.

¿Cuál es el futuro de las IAs en

este agradable tardocapitalismo que nos ha tocado vivir? Obviamente no van a

desaparecer, pero, siendo sinceros, tampoco creo que los artistas vayamos a

acabar pidiendo fuerzas para dejar que nuestros hijos se mueran de hambre. Sobre

todo porque, al menos de momento, los productos que salen de las IA son una

tremenda basura que engaña al primer vistazo y poco más. Se perfeccionarán, sí,

pero llegarán a un techo más pronto que tarde.

Al final, el arte es una creación

humana basada en la reinterpretación consciente de influencias y experiencias. Eso

es lo que buscamos cuando leemos, miramos, escuchamos o jugamos. Las IA no nos

lo pueden dar, y no creo que puedan en un futuro cercano. Y esto no es una paja

mental sobre la profunda conexión espiritual entre el artista y su público,

sino la constatación de que las imágenes generadas por IA son mierdones de los

que la gente se ríe a poco que los observa con un poco de detalle.

Supongo que los productos de IA,

cuando se perfeccionen, encontrarán un nicho, sustituyendo, por ejemplo, a las

imágenes de stock. Es decir, cosas que están de adorno y que nadie mira dos

veces, y poco más. Los artistas seguirán creando (muchos de ellos integrando

estas herramientas en su proceso artístico, como mencionábamos más arriba) y el

público seguirá pidiendo obras originales. Aunque solo sea porque, como las IA

no pueden innovar, una producción gráfica sometida a esta clase de mecanismos se

estancaría enseguida, lo cual cansa a cualquiera.

El principal gol que nos tenía que

meter el capitalismo en este aspecto ya nos lo ha metido. Consiste,

precisamente, en el nombre. Los frikis leemos «inteligencia artificial» y,

aunque sepamos que no es así, ya pensamos en un Multivac pintor. Eso condiciona

todo el análisis, aunque sea de manera no consciente. Porque no es lo mismo

decir «inteligencia artificial» que «programa que produce imágenes con sentido

(para un cierto valor de sentido) a partir de lo que almacena en una enorme

base de datos». Contra esto, y no contra otra cosa, es contra lo que luchamos.

Así que dejemos de atribuirle

inteligencia al aparato que pinta manos de seis dedos y, en tanto que pensamos

un nuevo nombre, vamos a ver si dejamos de usarlo para robar arte ajeno y

sustituir el trabajo de profesionales. Es decir: usemos la herramienta sin

dañar a nadie.