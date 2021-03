El Jueves saltaba la noticia por un comunicado de la Conselleria de Justicia de la Generalitat: Confinado un m贸dulo de Brians 1 (Barcelona) por un brote con 7 presos contagiados

Este Jueves 18 de Marzo saltaba la noticia en muchos medios de que se hab铆a Confinado un m贸dulo de Brians 1 (Barcelona) por un brote con 7 presos contagiados y hay quien se preguntar谩 que es algo habitual en estos tiempos que corren, pero tras esto hay muchas cosas que no se cuentan y pinta hasta que pretenden servir para tapar lo que ocurre en Brians 2 y pasamos a explicarlo brevemente.

Desde Afectados BB Serveis hemos podido saber que desde el mes de diciembre hay un brote de sarna y que esta semana ha causado estragos en las altas esferas de Brians 2 y de los despachos del 谩rea de instituciones penitenciarias y Conselleria de justicia de La Generalitat de Catalunya.Por lo que nos cuentan nuestras fuentes no solo parece que durante estos meses las medidas han sido insuficientes por decirlo de una forma suave, sino que adem谩s hemos podido saber y corroborar que a personas de las altas esferas parece ser que no les hab铆an informado de esta incidencia que seg煤n tenemos entendido es obligado notificar y pinta que los nervios se han apoderado de los despachos hasta el punto en que incomprensiblemente lejos de tomar las medidas y/o expedientar a quienes parece que no han cumplido con su obligaci贸n, la Conselleria sin venir a cuento sacar la noticia ya comentada, pero鈥︹

驴Oculta la Conselleria este asunto?

Desde Afectado BB Serveis obviamente no podemos asegurarlo, pero todo pinta de un viejo truco de distracci贸n para desviar la atenci贸n con el Covid en Brians 1 y de esta manera no hablar de lo ocurrido en Brians 2 y que pinta de una dejadez alarmante y por ello nos vemos en la obligaci贸n de ponerlo en conocimiento de la ciudadan铆a, porque una vez m谩s queda evidente la incapacidad de las personas con ciertos cargos de cumplir con sus obligaciones escrupulosamente y por eso creemos que es urgente que sea prensa, sean otros partidos pol铆ticos o sea la ciudadan铆a se le pidan explicaciones a la se帽ora Ester Capella Farr茅 Consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya sea por ella, por quienes est谩n por debajo o la direcci贸n del centro de Brians 2.

La verdad es que parece que en la Conselleria de Justicia o no hay nadie al volante o no hay inter茅s o no defienden los intereses generales de la gran mayor铆a de la ciudadan铆a porque por ejemplo incompresiblemente dos de los imputados por la 芦Organizaci贸n Criminal禄 BB Serveis no solo est谩n en libertad a la espera de juicio sino que siguen gestionando 2 residencias en La Roca y Granollers con Total impunidad, es decir est谩n acusados de la mayor estafa de la dependencia de Espa帽a y campan a sus anchas con total libertad e impunidad cuando deber铆an estar en prisi贸n provisional por la evidencia de que siguen delinquiendo como Afectados BB Serveis denunci贸 en la comisi贸n de investigaci贸n de residencias en el Parlament de Catalunya y que parece ser que ni el resto de diputados/as ni la se帽ora Consellera de Justicia han tomado medidas urgentes o que al d铆a de hoy con las muchas barbaridades sucedidas en residencias no haya ninguna detenci贸n a responsables de dichos centros o a responsables de Afers Socials sean pol铆ticos o de altos cargos.

Es una autentica verg眉enza todo lo que est谩 sucediendo.

