Hace casi dos d茅cadas que Agustina Tolosa ejerce posesi贸n sobre terrenos entregados por la Municipalidad, pero terceros aseguran haber heredado esa propiedad y consiguieron una sentencia de desalojo en su contra para el pr贸ximo 6 de julio. Por La tinta.

Esta semana, se empez贸 a compartir en redes sociales un desesperado pedido para evitar que se haga efectiva una orden de desalojo contra Agustina Tolosa de un terreno de cuatro hect谩reas, ubicado en El Talita, Salsipuedes.

Agustina Tolosa tiene 70 a帽os y lleva los 煤ltimos 18 viviendo y trabajando la tierra en un campo que fue cedido por el ex intendente de Salsipuedes, Facundo Torres. Seg煤n el relato de Agustina, el Jefe Comunal le entreg贸 hace dos d茅cadas un terreno para que pueda trabajar la tierra y criar animales, porque en la casa donde viv铆a, en barrio Villa Sol, no ten铆a espacio suficiente.

鈥淵o viv铆a en Villa Sol, muy tranquila, pero ten铆a muchos conejos. Las casas estaban pegadas unas a las otras. Y yo trabajaba en un campo que era de un intendente y me dijo: 鈥楶ara no tener problemas con tus animales, vas a tener que ir a un campo y dejar esta casita鈥. Yo ten铆a que vender mi casa para poder hacer posesi贸n del lugar donde estoy y, hasta el d铆a de hoy, estoy pagando impuestos en Rentas, he ido a Catastro y han visto que no hay ning煤n heredero ni nada de este campo鈥, expone Agustina ante la c谩mara de una vecina que se acerc贸 al lugar.

Durante todos estos a帽os, Tolosa construy贸 su hogar y su sost茅n de vida: levant贸 su casa, instal贸 los servicios b谩sicos, pag贸 los impuestos y trabaj贸 la tierra y la cr铆a de conejos, ganzos, patos, gallinas y codornices para subsistir. Sin embargo, hace unos a帽os, apareci贸 un hombre de apellido Cardozo, que afirma haber heredado la posesi贸n del mismo terreno y consigui贸 una sentencia de desalojo en contra de Tolosa.

鈥淎gustina tiene un grado de discapacidad al hablar y no se present贸 al juzgado en tiempo por desconocimiento, y, al ser zona rural, nunca le llegaban las notificaciones en tiempo y forma; por ende, el juez la considera en rebeld铆a y dictamina que se tiene que ir鈥, explican desde su entorno.

鈥淢e lleg贸 un papel de desalojo. 驴Qu茅 m谩s tengo que hacer? Pago impuestos, tengo papeles, puse la luz, el agua y miren mis manos, que todav铆a estoy trabajando la tierra ac谩. Levant茅 las paredes de mi casa con mis propias manos. No s茅 qu茅 hacer, si irme sin hacer nada o qu茅 hacer鈥, sostiene la propia damnificada.

La sentencia judicial no solo afecta a Agustina, sino tambi茅n a su hija y a su nieta, que viven en otra vivienda construida en el mismo terreno. Ellas se mudaron all铆 luego de perder todas sus pertenencias en las inundaciones del 15 de febrero de 2015 y recibir por parte del Gobierno de C贸rdoba un aporte para que se construyan su vivienda en este lugar, que ahora la Justicia afirma que no es de ellas.

Desde La Ollera, Movimiento de mujeres y disidencias autoconvocades de Salsipuedes, remarcaron que Agustina es una mujer solidaria y muy querida en la comunidad, que es v铆ctima de una Justicia que 鈥渟in perspectiva de derechos humanos ni de g茅nero, la deja, literalmente, en la calle鈥.

鈥淣os hicimos carne de la lucha de Ramona. Entendimos desde el dolor y la injusticia c贸mo los grandes intereses vulneran a la poblaci贸n campesina. Y sabemos que el sistema capitalista y patriarcal atropella doblemente a las mujeres. Hoy, Agustina Tolosa est谩 viviendo en carne propia las consecuencias de ser mujer, pobre y campesina. Pero ella no est谩 sola. Como no lo estuvo Ramona. Vamos a resistir con ella los embates del sistema judicial, del mercado inmobiliario y de los intereses privados de los pol铆ticos que nos gobiernan y eligen mirar para otro lado鈥, indicaron desde La Ollera, quienes instaron al gobierno municipal a dar una inmediata respuesta para evitar el desalojo del pr贸ximo martes.

En simult谩neo, hay una convocatoria para acompa帽ar a Agustina y resistir el desalojo el 6 de julio a las 9 en su campo ubicado en El Talita, al lado del predio Remar.

* Por Redacci贸n La tinta

Fuente: https://latinta.com.ar/2021/07/desalojar-mujer-campesina-salsipuedes/