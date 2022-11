–

A pesar de las fronteras que las dividen, las pol铆ticas represivas y la diplomacia coercitiva de los estados-naci贸n en las que viven, as铆 como los conflictos intrakurdos, las comunidades kurdas de Turqu铆a, Siria, Irak, Ir谩n y la di谩spora, han mantenido relaciones a lo largo de la historia. Estas interacciones se han producido, en gran medida, a trav茅s de la movilizaci贸n armada, la organizaci贸n pol铆tica y las actividades ling眉铆sticas y culturales.

Esto nos ayuda a entender c贸mo el movimiento pol铆tico y las fuerzas armadas kurdas de Bakur (sur y este de Turqu铆a), y la organizaci贸n pol铆tica y sociocultural de los kurdos del campamento de Makhmur, en Bashur (regi贸n del Kurdist谩n de Irak), han inspirado e influido en el modelo pol铆tico de autonom铆a democr谩tica que se aplica actualmente en Rojava (norte y este de Siria). Tambi茅n explica por qu茅 la supervivencia del modelo de autonom铆a democr谩tica en Rojava es importante para otras partes de Kurdist谩n, especialmente en un momento en que Turqu铆a supone una amenaza activa para su futuro.

Autonom铆a democr谩tica: breves antecedentes

El l铆der del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK), Abdullah 脰calan, comenz贸 a sentar las bases ideol贸gicas del concepto de autonom铆a democr谩tica a principios de la d茅cada de 1990. Estas ideas adquirieron su forma actual inspiradas en 鈥渓os escritos libertarios y anarquistas de Murray Bookchin, como alternativa al Estado nacional autoritario y centralista, no s贸lo en las provincias habitadas por kurdos, sino en Turqu铆a en general鈥. Esto supuso un cambio importante con respecto al anterior apoyo de 脰calan y el PKK a un Estado-naci贸n kurdo independiente.

脰calan imagina la autonom铆a como una parte interna del confederalismo democr谩tico, que define como 鈥渦na organizaci贸n no estatal de naci贸n y cultura democr谩tica鈥. Concibe el confederalismo democr谩tico como una organizaci贸n de minor铆as, organizaciones culturales, organizaciones religiosas y organizaciones de g茅nero.

A medida que este modelo te贸rico propuesto evolucionaba, 脰calan y el PKK tomaron medidas para construirlo en la pr谩ctica. En 1993, el PKK cre贸 su primer ej茅rcito de mujeres. En 1995, estableci贸 comit茅s de fe para gestionar los asuntos religiosos. En su quinto Congreso, el PKK decidi贸 鈥渁poyar a las minor铆as 茅tnicas y religiosas de Kurdist谩n y darles la oportunidad de desarrollar su lengua, su cultura y sus tradiciones鈥.

Uno de los primeros escenarios en los que se aplic贸 el modelo de autonom铆a democr谩tica fuera de las estructuras internas del PKK, fue el campamento de Makhmur, fundado en 1998 y situado en Bashur. En este campamento se asientan unos 12.000 kurdos de Bakur, que fueron desplazados a la fuerza por el ej茅rcito turco. Las innovaciones sociales que el movimiento kurdo desarroll贸 all铆, influir铆an en otras partes del Kurdist谩n: los programas educativos en lengua kurda desarrollados en el campamento, por ejemplo, se reprodujeron posteriormente tanto en Bakur como en Rojava.

A partir de 2004, el movimiento pol铆tico kurdo intent贸 aplicar el proyecto de autonom铆a democr谩tica en Bakur a trav茅s de las estructuras del gobierno local y la sociedad civil. Al hacerlo, se enfrent贸 a importantes retos internos, como las insuficiencias y ambig眉edades de su dise帽o institucional. Tambi茅n hubo amenazas externas, como la criminalizaci贸n por parte del gobierno turco de las pol铆ticas de los municipios kurdos en cuestiones como la igualdad de g茅nero y los derechos ling眉铆sticos, el encarcelamiento de un centenar de alcaldes y sus suplentes, y el nombramiento de s铆ndicos para sustituir a los cargos electos encarcelados.

En Rojava, el modelo de autonom铆a democr谩tica ha avanzado mucho m谩s. En enero de 2014 se establecieron administraciones aut贸nomas en Cizire, Kobane y Afrin, con el objetivo de resolver los conflictos sociopol铆ticos y etno-religiosos mediante la participaci贸n democr谩tica de los distintos grupos 茅tnicos, religiosos y pol铆ticos, el reparto del poder, la igualdad y la promoci贸n de la paz y la coexistencia social, evitando la participaci贸n en conflictos nacionales, regionales e internacionales.

Este modelo se ha aplicado posteriormente en zonas no kurdas del norte de Siria, como Manbij y Raqqa. Como resultado, el movimiento kurdo ha tenido una valiosa oportunidad de poner a prueba los 鈥渓铆mites鈥 de las pol铆ticas inclusivas para la coexistencia pac铆fica a trav茅s de la autonom铆a democr谩tica en medio de un conflicto en curso.

Estos 茅xitos de la autonom铆a democr谩tica en Rojava y el noreste de Siria han sido posibles a pesar de la opresi贸n y los ataques violentos contra el proyecto por parte de m煤ltiples actores, entre ellos el Estado turco, el r茅gimen sirio y actores no estatales, como ISIS y el Ej茅rcito Sirio Libre (actualmente Ej茅rcito Nacional Sirio, ENS).

En general, esta 鈥渃ontinuidad rota鈥 ilustra las tres etapas de desarrollo de la autonom铆a democr谩tica como modelo pol铆tico:

-Al principio, la introducci贸n de este modelo fue un intento de ampliar la esfera de influencia del movimiento kurdo entre los propios kurdos y hacer de la lucha kurda por los derechos y el reconocimiento una demanda m谩s leg铆tima en la pol铆tica nacional e internacional.

-Cuando el modelo de autonom铆a democr谩tica se puso a prueba en Bakur y Rojava, result贸 ser un modelo administrativo inclusivo, en cuanto al reparto de poder y la construcci贸n de la paz local. Esto contribuy贸 a su legitimidad, pero no ha conducido a un reconocimiento formal.

-Ahora, tras ser criminalizado y reprimido por el Estado turco en Bakur, el modelo de autonom铆a democr谩tica lucha por sobrevivir en Rojava y en el norte y este de Siria como consecuencia de la ocupaci贸n turca y las amenazas militares.

Interacciones intrakurdas

El movimiento kurdo ha introducido y avanzado el modelo de autonom铆a democr谩tica en diferentes escenarios de Kurdist谩n en circunstancias diferentes, aunque uniformemente desafiantes.

Como ya se ha mencionado, los primeros pasos hacia la autonom铆a democr谩tica se dieron en el campo de Makhmur. Los habitantes de este lugar sufren importantes restricciones en sus movimientos y en el acceso a los servicios, como consecuencia de los prolongados conflictos entre el PKK y las fuerzas del Gobierno Regional de Kurdist谩n (GRK, regi贸n aut贸noma de Irak), as铆 como de los mort铆feros ataques turcos. A pesar de estos problemas, el PKK, como organizaci贸n, ha sido el principal movilizador de la prestaci贸n de servicios locales b谩sicos, como la educaci贸n, el agua, la electricidad y las infraestructuras. Otros servicios, as铆 como las conexiones con la comunidad internacional y las organizaciones internacionales, han sido gestionados por el Gobierno Regional de Kurdist谩n, el gobierno iraqu铆 y ACNUR.

Algunos residentes de Makhmur se han unido al PKK, tanto para participar en su lucha armada como para contribuir a sus programas sociopol铆ticos y culturales en diferentes regiones de Kurdist谩n. Los que adquirieron experiencia te贸rica y pr谩ctica en estructuras basadas en la autonom铆a democr谩tica en Makhmur, han tenido la oportunidad de ir a Bakur y Rojava para difundir ese marco all铆.

Esta movilidad ideol贸gica y pr谩ctica transfronteriza tambi茅n ten铆a como objetivo contribuir a las negociaciones de paz en Bakur. Tanto en 1999 como en 2009, 脰calan pidi贸 que grupos de miembros del PKK de Makhmur y Qandil regresaran a Bakur como muestra de la voluntad del PKK de hacer la paz. Ambos grupos no lo consiguieron. Los miembros del primer grupo (en 1999) fueron encarcelados, mientras que el segundo grupo abandon贸 Bakur para evitar correr una suerte similar. Este es un ejemplo de c贸mo los esfuerzos del movimiento kurdo por poner fin a la guerra y hacer que los miembros del PKK volvieran a casa para liderar los esfuerzos por construir una autonom铆a democr谩tica, contribuir a unas relaciones sociales pac铆ficas y participar en la vida sociocultural y econ贸mica de la comunidad, se vieron obstaculizados por las pol铆ticas orientadas a la seguridad del Estado turco, que consideraba sus acciones pol铆ticas como amenazas a su 鈥渦nidad nacional鈥.

En Rojava, donde el Estado turco ha tenido menos influencia, las interacciones intrakurdas han sido ligeramente diferentes. Cuando los kurdos sirios tomaron el control de las zonas cercanas a la frontera, los miembros del PKK de diferentes partes del Kurdist谩n fueron a Rojava para ayudar a construir sus fuerzas armadas y contribuir a la creaci贸n de administraciones locales inspiradas en las teor铆as de 脰calan. Rojava fue la primera parte de Kurdist谩n que tuvo una oportunidad real de iniciar el modelo de autonom铆a democr谩tica, no s贸lo para atender las demandas hist贸ricas de los kurdos de Rojava en materia de derechos y exigencias pol铆ticas, culturales y econ贸micas, sino tambi茅n para mostrar al resto de los kurdos si este modelo puede funcionar, y c贸mo, fuera de un entorno relativamente aislado y homog茅neo como Makhmur.

Tras haber llevado a cabo una amplia investigaci贸n en Rojava entre 2014 y 2015 sobre el surgimiento y la evoluci贸n del modelo de autonom铆a democr谩tica y sobre c贸mo da cabida a las necesidades de los pueblos y resuelve los conflictos intergrupales e interpersonales, he comprobado que sus pol铆ticas centradas en la inclusividad y el reparto de poder entre los diferentes grupos 茅tnicos, religiosos, de g茅nero y pol铆ticos, y que consideran el autogobierno como el componente b谩sico y el punto de partida de la organizaci贸n pol铆tica, han desempe帽ado un papel fundamental a la hora de conseguir el apoyo popular. Esto tambi茅n la ha convertido en una opci贸n prometedora para poner fin al conflicto en Siria y, al mismo tiempo, proteger y empoderar a la sociedad contra los grupos e ideolog铆as nacionalistas y sectarias desestabilizadoras, incluidos los del r茅gimen sirio, la oposici贸n siria liderada por Turqu铆a, ISIS y otras facciones.

Las primeras pr谩cticas de autonom铆a democr谩tica y autogobierno en el campo de Makhmur y Bakur se reflejaron en Rojava. Por ejemplo, para apoyar las iniciativas educativas en lengua kurda en Rojava, se enviaron profesores de aquellos lugares a la regi贸n, junto con material educativo, libros y revistas. Expertos m茅dicos del Congreso de la Sociedad Democr谩tica, con sede en Amed (Diyarbakir), visitaron hospitales en Rojava y unidades m茅dicas en los campamentos de desplazados internos y yezid铆es en 2013 y 2014 para identificar carencias y necesidades, y ofrecer soluciones sobre la mejor manera de abordarlas a partir de sus experiencias en Bakur.

La experiencia de la autonom铆a democr谩tica en Rojava es m谩s parecida a la de Bakur que a la del campo de Makhmur, en gran medida porque las dos primeras regiones compart铆an circunstancias m谩s comparables. Tanto en Rojava como en Bakur, la sociedad es 茅tnica y religiosamente diversa, compuesta por kurdos, 谩rabes, turcomanos, armenios, asirios y otros grupos. Por tanto, la necesidad de una administraci贸n multiling眉e y de compartir el poder en los 贸rganos de gobierno locales era importante y se abordaba tanto en Qamishlo (Rojava) como en M锚rd卯n (Bakur), por ejemplo.

El movimiento kurdo de ambas regiones se esforz贸 por llegar a los grupos no kurdos y animarles a apoyar y participar en el modelo de autonom铆a democr谩tica a trav茅s de organizaciones locales. En particular, el vac铆o dejado por la retirada del r茅gimen de Bashar Al Assad y el apoyo de la Coalici贸n Global a las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS) contra ISIS dio a la administraci贸n de Rojava una importante oportunidad para introducir el modelo de autonom铆a democr谩tica en regiones de mayor铆a 谩rabe en Siria como Manbij, Raqqa y Deir Ezzor, y animar a las poblaciones locales a participar en 茅l.

Estas interacciones intrakurdas fueron posibles principalmente porque el gobierno turco manten铆a 鈥渘egociaciones de paz鈥 con 脰calan en prisi贸n y con los l铆deres kurdos sirios. Por ejemplo, Salih Muslim, entonces l铆der del Partido de la Uni贸n Democr谩tica (PYD, el principal actor detr谩s de la fundaci贸n de la autonom铆a democr谩tica), visit贸 Ankara para negociar. El movimiento kurdo de Rojava no acept贸 los intentos del Estado turco de unirlos a la oposici贸n siria para luchar contra el r茅gimen de Al Assad durante este periodo. En su lugar, decidieron desarrollar el modelo de autonom铆a democr谩tica como una 鈥渢ercera v铆a鈥 construida sobre la base de los valores del laicismo, la igualdad de g茅nero, el multiculturalismo, el reparto del poder, la democracia, la inclusi贸n y la construcci贸n de la paz.

En Bakur, el alto el fuego que estuvo en vigor durante las negociaciones con 脰calan permiti贸 al Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP) llevar a cabo una campa帽a electoral m谩s eficaz, llegar a grupos no kurdos, y obtener su apoyo, y reactivar las organizaciones locales como parte del modelo de autonom铆a democr谩tica.

El ambiente pol铆tico de la 茅poca tambi茅n dio al HDP y al PYD la oportunidad de apoyarse mutuamente, as铆 como de mantener relaciones pac铆ficas con el gobierno turco para evitar un enfrentamiento armado y proteger la creciente legitimidad pol铆tica kurda y las 鈥済anancias territoriales鈥 tanto en Rojava como en Bakur. El t茅rmino 鈥済anancias territoriales鈥 no s贸lo se refiere a una geograf铆a controlada por medios militares y pol铆ticos; tambi茅n indica una esfera de influencia en una regi贸n que no necesita necesariamente fronteras geogr谩ficas. Afirmo que tanto el PYD como el HDP han tenido la oportunidad de ampliar sus ganancias territoriales haci茅ndose m谩s inclusivos y aplicando el modelo de autonom铆a democr谩tica, pero que las circunstancias cambiantes, en particular las pol铆ticas represivas del Estado turco, los ataques militares y las incursiones en territorio sirio, socavaron significativamente sus esfuerzos y criminalizaron sus demandas y derechos.

Amenazas para el proyecto de la AANES

En las circunstancias actuales, las perspectivas del modelo de autonom铆a democr谩tica tanto en Rojava como en Bakur no son positivas. Esto se debe a varias razones fundamentales.

En primer lugar, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y sus socios de coalici贸n han estado buscando oportunidades tanto en la pol铆tica nacional como en la internacional para lanzar una operaci贸n a gran escala contra Rojava, al tiempo que han aumentado la presi贸n sobre el movimiento kurdo en Bakur, intentando ilegalizar el HDP y silenciar los medios de comunicaci贸n kurdos.

En segundo lugar, la falta de conexiones geogr谩ficas entre las distintas partes de Rojava debido a la ocupaci贸n turca del norte y este de Siria, as铆 como la militarizaci贸n por parte de Turqu铆a de las fronteras entre Rojava y Bakur, no permiten la interacci贸n y el apoyo intrakurdos 鈥渢ransfronterizos鈥.

En tercer lugar, los ataques turcos con drones dirigidos a figuras clave de las FDS, la AANES (Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria), el PKK y otros grupos pol铆ticos y militares kurdos en Rojava y la regi贸n de Kurdist谩n, y la falta de respuesta de la Coalici贸n Global a estos ataques en las zonas bajo su influencia, contribuyen a la inestabilidad y la inseguridad. Socavan la campa帽a contra ISIS, crean desconfianza entre las FDS y la AANES y la Coalici贸n, y aumentan la amenaza de un resurgimiento de ISIS, incluida la posible fuga de militantes del mismo, actualmente encarcelados en territorios bajo control de las FDS.

En cuarto lugar, la desestabilizaci贸n de la regi贸n causada por los ataques de Turqu铆a e ISIS provocar谩 m谩s desplazamientos, violaciones de los derechos humanos, asesinatos indiscriminados y un cambio demogr谩fico sustancial, como ocurri贸 durante la invasi贸n y ocupaci贸n de Turqu铆a de Afrin, Ser锚kaniy锚 (Ras al-Ain) y Gir锚 Sp卯 (Tel Abyad).

En quinto lugar, la autonom铆a democr谩tica, que fue dise帽ada como un modelo multicultural, multiling眉e, secular, orientado a la igualdad y al autogobierno, se ha introducido con 茅xito en las comunidades no kurdas, especialmente en Manbij, Raqqa y Deir Ezzor. Esto ha sucedido a pesar de una larga historia de nacionalismo baazista patrocinado por el Estado; de ataques militares de m煤ltiples bandos (incluidos el r茅gimen sirio, la oposici贸n siria, el Estado turco e ISIS); de embargos econ贸micos impuestos por el r茅gimen sirio, Turqu铆a y el GRK; y de conflictos intrakurdos. La p茅rdida de las regiones restantes del norte y el este de Siria bajo control de las FDS, a manos del ej茅rcito turco y sus grupos armados afiliados, da帽ar谩 gravemente las relaciones pac铆ficas y la confianza entre los grupos 茅tnicos y religiosos de la zona. Como demuestran las pruebas de Afrin, Ser锚kaniy锚 y Gir锚 Sp卯, las personas bajo ocupaci贸n turca son categorizadas, criminalizadas y castigadas en funci贸n de sus identidades, afiliaciones y apoyo real o percibido a las FDS y a la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria.

Ante estos graves problemas y sus posibles consecuencias duraderas para todas las partes implicadas, se se帽alan las siguientes recomendaciones a las distintas partes interesadas:

-Debe terminar la hostilidad hacia el modelo de autonom铆a democr谩tica. La AANES debe tener la oportunidad de negociar el reconocimiento nacional e internacional, as铆 como la posibilidad de incluir elementos de su modelo administrativo en otras partes de Siria como parte de un acuerdo pol铆tico.

-Turqu铆a y los grupos armados respaldados por el Estado turco deben poner fin a sus ataques contra la AANES. Estos ataques amenazan la estabilidad regional y aumentan la probabilidad de un resurgimiento del ISIS.

-Debe permitirse a los desplazados internos y a los refugiados regresar a sus hogares originales y reclamar sus propiedades, independientemente de d贸nde hayan estado desde el inicio del conflicto y de cu谩l sea su afiliaci贸n 茅tnica, religiosa o pol铆tica.

-Los actores y potencias regionales e internacionales deben detener inmediatamente las operaciones militares en Siria. Esto debe incluir un alto el fuego completo y la retirada de todas las fuerzas extranjeras del pa铆s, aunque las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz apoyadas por los actores locales podr铆an quedarse para evitar la reanudaci贸n de los conflictos hasta que se prepare y aplique una soluci贸n pol铆tica global. La actividad pol铆tica debe ser el medio principal para que las diferentes partes negocien y aborden los problemas sociales, pol铆ticos y econ贸micos.

-El apoyo humanitario y las intervenciones de estabilidad a largo plazo deben redise帽arse y aplicarse sin demora para reconstruir las infraestructuras, proporcionar seguridad, permitir el acceso a los servicios p煤blicos b谩sicos y crear medios de vida sostenibles.

-La comunidad internacional debe seguir apoyando a la AANES en la gesti贸n del retorno y la reintegraci贸n de las familias afiliadas a ISIS en los campamentos y de los miembros de ISIS en las c谩rceles.

-Los actores locales y nacionales deber铆an poner en marcha mecanismos de consolidaci贸n de la paz entre los actores pol铆ticos y militares y entre los diferentes grupos 茅tnicos, religiosos y pol铆ticos y los individuos para garantizar una cohesi贸n social sostenible. Estos esfuerzos deben ser alentados y apoyados por las partes interesadas regionales e internacionales.

-Los partidos y movimientos pol铆ticos kurdos, tanto en la regi贸n como en la di谩spora, deber铆an aumentar sus esfuerzos para resolver los conflictos intrakurdos y cooperar. En particular, deber铆an trabajar para reforzar y desarrollar la capacidad del modelo de autonom铆a democr谩tica para convertirlo en un modelo de gobernanza local m谩s eficaz. La paz intrakurda tambi茅n contribuir谩 a los esfuerzos de los kurdos por establecer relaciones pac铆ficas con otras comunidades de la regi贸n y con los gobiernos regionales.

-Deber铆a crearse un comit茅 nacional compuesto por representantes del mayor n煤mero posible de grupos diferentes con el fin de preparar una nueva constituci贸n siria. Dada la polarizaci贸n y la animosidad ideol贸gica, 茅tnica, religiosa y territorial del pa铆s, los fundamentos de la nueva constituci贸n deben basarse en la democracia, la descentralizaci贸n y el reparto del poder.

-Las fronteras entre Siria y los pa铆ses vecinos deben estar abiertas para fines comerciales, proyectos humanitarios y visitas. Debe facilitarse la interacci贸n entre las diferentes comunidades 茅tnicas y religiosas a trav茅s de las fronteras.

FUENTE: Yasim Duman (Investigador independiente, con un doctorado en el Centro de Confianza, Paz y Relaciones Sociales de la Universidad de Coventry. Autor de 鈥淩ojava: Una experiencia de autonom铆a democr谩tica鈥) / Kurdish Peace Institute / Traducido por Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

