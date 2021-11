–

Pocos d铆as despu茅s de iniciado el curso escolar en septiembre, muchas docentes interinas de colegios e institutos de la provincia de C谩diz recibieron un mensaje en sus tel茅fonos m贸viles donde se les comunicaba el cese de su baja por incapacidad temporal. M谩s de treinta mujeres han tenido que incorporarse a su vacante en la provincia sin ning煤n tipo de revisi贸n m茅dica ni de inter茅s por su salud, a pesar de haber obtenido la incapacidad temporal por su m茅dicx de cabecera. Esto tambi茅n ha ocurrido en M谩laga, Ja茅n y C贸rdoba, pero el n煤mero de casos ha sido mucho menor. Seg煤n nos cuenta Gabriel Mu帽oz de USTEA (Uni贸n de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andaluc铆a), afortunadamente, 芦a d铆a de hoy muchos de los casos se han revertido y estamos buscando responsabilidades禄.

Ante la obligaci贸n del alta forzosa, muchas afectadas han recurrido, aunque no por ello han podido quedarse en casa. Mu帽oz afirma que

lo peor es que no se han considerado los s铆ntomas derivados del embarazo, como la ci谩tica o cualquier otro tipo de dolencia, ni de las madres ni de sus beb茅s. A pesar del diagn贸stico, el servicio de inspecci贸n avisa por mensaje de texto del alta sin haber revisado el caso. Entonces, la docente tiene dos opciones: o se incorpora o la echan de la bolsa, por eso no le queda otra que incorporarse, aunque le pueda repercutir a su salud o a la de la criatura. Las docentes interinas est谩n en una situaci贸n de mucha vulnerabilidad porque sus derechos no valen lo mismo que los de las otras funcionarias. El personal interino est谩 mal en general pero, en concreto, la situaci贸n de las mujeres es mucho peor. Las embarazadas no pueden vivir su embarazo con normalidad, con todos sus derechos laborales. Incluso hay casos en los que no se generan los permisos de maternidad: dependiendo del tiempo que hayan trabajado, les corresponder谩n m谩s o menos d铆as. Por ejemplo, si una profesora da a luz a final de curso y no le dan vacante en el curso siguiente, se queda en el paro, y entonces el permiso se parte y se pierde.

Celia Albusac ha sido una de las afectadas por las altas masivas de profesoras interinas en C谩diz. A pesar de que su embarazo ha sido diagnosticado por su m茅dica de cabecera como de 芦alto riesgo禄 y ha presentado los informes pertinentes, la inspecci贸n m茅dica le ha transmitido que el motivo de su baja es fraudulento porque no contaban con esos informes. Desde entonces, ha presentado m谩s documentos de diferentes profesionales que corroboran su situaci贸n, pero ninguno se ha considerado v谩lido para conseguir la baja aun siendo, como indican los informes, 芦gestante de alto riesgo y con amenaza de aborto禄. Durante todo este tiempo ha estado de permiso sin sueldo y, a d铆a de la escritura de esta pieza informativa, contin煤a a la espera de que consideren v谩lido el 煤ltimo informe que ha presentado, donde se especifica que su diagn贸stico precisa baja laboral.

Aunque no es raro que con el comienzo de curso se den de alta a personas sin revisar su estado de salud, es la primera vez que se dan tantos casos al mismo tiempo. Albusac nos cuenta que

en dos semanas nos dieron a todas el alta por mensaje. Si al menos nos hubieran llamado, nos hubieran visto o nos hubieran pedido informes鈥 pero fue sin pedirnos nada, solo que en tres d铆as ten铆amos que estar incorporadas. Esto no puede ser. Adem谩s, si no nos incorporamos perdemos la plaza. En algunos casos, a algunas les han vuelto a aceptar la baja pero los d铆as que estuvieron trabajando ahora no cuentan como que han estado dadas de alta.

Ante el sistema laboral abusivo, el sistema capitalista opresivo y el sistema heteropatriarcal asesino en el que vivimos (consid茅rense los adjetivos calificativos como intercambiables y v谩lidos para los tres sistemas), parece que todo encaja: los derechos de las mujeres trabajadoras embarazadas en r茅gimen de interinidad precaria vulnerados nada importan; la vida y la salud de las mujeres embarazadas y de sus criaturas descuidadas nada importan. Este hecho es un ejemplo, un reflejo de las arduas e invisibilizadas luchas y cargas cotidianas de las mujeres por seguir adelante a pesar de鈥 (no nos quedan caracteres para la retah铆la, seguro que se te ocurren un porr贸n de ejemplos).