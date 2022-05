–

De parte de SAS Madrid May 9, 2022 14 puntos de vista

Los trabajadores temporales p煤blicos 鈥搃nterinos鈥 volvieron a ocupar las calles de Madrid en una manifestaci贸n multitudinaria, en la que tomaron parte m谩s de 7000 personas procedentes de toda Espa帽a para denunciar su precaria situaci贸n y las vulneraciones continuas que las Comunidades Aut贸nomas hacen de la ley 20/2021, aprobada en diciembre, para reducir la temporalidad.

Los convocantes iniciaron la manifestaci贸n a pocos metros del edificio que la Comisi贸n Europea tiene en Madrid, en el Paseo de la Castellana. En esa direcci贸n entregaron una carta dirigida al comisario de Empleo, Nicolas Schmit, con el que estuvieron reunidos en su 煤ltima visita a Espa帽a.

En esa carta, a la que Confilegal ha tenido acceso se denuncia la situaci贸n actual, a escasos d铆as que las distintas administraciones saquen las ofertas del proceso de estabilizaci贸n, fecha tope 1 de junio, en un escenario desolador para este colectivo.

Seg煤n ha podido constatar este diario, igual que diputaciones y ayuntamientos est谩n intentando cumplir la ley y negociar las bases de los procesos selectivos, las Comunidades Aut贸nomas est谩n interpretando de forma muy peculiar la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci贸n de la temporalidad en el empleo p煤blico, con convocatorias al margen de la ley y bases muy restrictivas para estos profesionales.

La marcha concluyo en la madrile帽a Plaza de Cibeles donde se ley贸 un manifiesto en el que suscribieron la necesidad de seguir luchando ante la situaci贸n que vive el colectivo.

SE SIENTEN ABANDONADOS POR LA UNI脫N EUROPEA

En la mencionada carta el colectivo de interinos dice sentirse abandonado por la Uni贸n Europea en esta situaci贸n, pero pese a ello esperan una respuesta urgen para frenar esa coyuntura y le hacen a Schmit una serie de preguntas con la amargura de ver c贸mo el tiempo pasa tan deprisa. Muchos de estos profesionales tendr谩n que enfrentarse a una oposici贸n para mantener su plaza porque los procesos de estabilizaci贸n de la Ley 20/2021 van a ser muy escasos. Estas son las preguntas:

鈥 驴Qu茅 tiene que pasar para que la Comisi贸n Europea act煤e en defensa de miles de ciudadanos y trabajadores de un Estado Miembro?,

鈥 驴D贸nde est谩 el l铆mite para que la Comisi贸n act煤e cuando un pa铆s europeo incumple sistem谩ticamente el Derecho de la Uni贸n?

鈥 驴D贸nde est谩 la sanci贸n a las Administraciones y al Gobierno Espa帽ol por hacer todo lo contrario a lo que el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho en sentencias y Autos sobre la reparaci贸n a las v铆ctimas del abuso de contratos de duraci贸n determinada?

A lo largo de esta manifestaci贸n se han intensificado los gritos de protesta y esl贸ganes como 鈥淓xperiencia requiere permanencia鈥 o 鈥淓uropa, escucha temporales en la lucha鈥, entre otras consignas.

El colectivo recibi贸 el apoyo de Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, quien mostr贸 su solidaridad al colectivo acudiendo a la manifestaci贸n: 鈥淣osotros ya hicimos una propuesta clara para resolver esta situaci贸n. Ya dijimos que esta ley aprobada para reducir no iba a ser la soluci贸n鈥, record贸.

Desde su punto de vista, el problema que se avecina es bastante grave: 鈥渆l Gobierno tiene que hacer algo para que se cumpla la ley y evitar que las Comunidades Aut贸nomas hagan su interpretaci贸n alejada de la legalidad. No podemos permitir que estos profesionales, con la experiencia que tienen, acaben en la calle鈥.

M脡DICOS DEL SERMAS, EN HUELGA INDEFINIDA

El colectivo de m茅dicos del Servicio Madrile帽o de Salud (SERMAS) fue uno de los colectivos de esta marea humana, a trav茅s de varias plataformas. Uno de sus portavoces confirm贸 a Confilegal que la huelga indefinida prevista para el d铆a 10 de mayo se mantiene.

鈥淟a Consejer铆a de Sanidad aun no se ha sentado a negociar con nosotros. Llevamos tres meses que nos apliquen la ley 20/2021 para frenar la temporalidad que hay en este colectivo de profesionales. Sin embargo, plantearon unas oposiciones que no cumplen para nada con los objetivos de bajar la temporalidad, ni tampoco resuelve nuestra situaci贸n. Una Oferta P煤blica de Empleo tipo test, eliminatoria no es la soluci贸n鈥, explic贸

La soluci贸n al conflicto, radica en que 鈥渟e saquen a un concurso extraordinario de m茅ritos todas las plazas ocupadas por un temporal de m谩s de cinco a帽os, est茅n o no convocadas con oposiciones previas. Se trata que la gente que llevamos tantos a帽os a la espera de consolidar nuestras plazas lo podamos hacer鈥.

Domingo S谩nchez Ruiz, presidente de la Asociaci贸n de Profesionales de Inform谩tica de Sanidad de la Comunidad de Madrid (APISCAM), y su gente tambi茅n estuvieron presentes. APISCAM, junto con algunos m茅dicos, inciaron en 2015 la v铆a europea que deriv贸 en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) de 3 de junio de 2021.

A ra铆z de ese fallo, recuerda, S谩nchez Ruiz, el Gobierno tuvo que sacar 鈥渁 rega帽adientes la ley 20/2021, un texto legal muy poco claro. La UE y el TJUE tienen que intervenir. El Estado espa帽ol y las Comunidades Aut贸nomas est谩n toreando al TJUE y a las Directivas europeas por unos intereses propios ajenos al inter茅s publico鈥, asegura.

CESES SIN INDEMNIZACI脫N

S谩nchez Ruiz denuncia que la propia Comunidad de Madrid ha convocado distintas oposiciones de tal forma que el no aprobarlas por parte de los trabajadores interinos supondr铆a su cese sin indemnizaci贸n. 鈥淟a ley 20/201 es ambigua y no aclara que hab铆a que hacer con las plazas convocadas en otra oposici贸n, en cuanto a si podr铆an ir a los procesos de estabilizaci贸n鈥.

En su opini贸n 鈥渓a Administracion espa帽ola no har谩 nada a no ser que Bruselas intervenga y le llame la atenci贸n seriamente. De lo contrario va a ver los dramas de miles de ceses de compa帽eros en fraude de ley, sobre todo en Comunidades Aut贸nomas gobernadas por PSOE y PP donde se ha hecho caso omiso al esp铆ritu de la ley 20/2021 en cuanto a la estabilizaci贸n de los profesionales en fraude de ley v铆a concurso de m茅ritos鈥.

Para Dolores Garc铆a, presidenta de la Plataforma de Trabajadores Temporales de Castilla-Leon, 鈥渓a protesta generalizada que estamos haciendo denuncia el abuso que las Administraciones p煤blicas est谩n ejerciendo sobre el mill贸n de trabajadores temporales p煤blicos existente en nuestro pa铆s.鈥

El momento actual 芦es complicado禄, afirma. 芦Pedimos p煤blicamente que estas Administraciones frenen los ceses de muchos compa帽eros temporales que pese a tener una antig眉edad en su puesto de trabajo, no est谩n superando las oposiciones convocadas en distintas Comunidades Aut贸nomas, lo que est谩 generando la p茅rdida del puesto de trabajo sin derecho a indemnizaci贸n鈥.

INTERINOS EN SITUACI脫N CR脥TICA

Junto al incumplimiento del Estatuto B谩sico del Empleo P煤blico (EBEP), a帽ade Garc铆a, 芦ahora contemplamos como la ley 20/2021, que logr贸 alg煤n avance para nuestro colectivo, tampoco se cumple鈥.

En este contexto la situaci贸n que se avecina ante la inminente convocatoria de los procesos de estabilizaci贸n en diferentes administraciones es complicada, 鈥淓n Castilla-Le贸n del total de plazas que habr铆a que estabilizar sabemos que solo se van a sacar a ese proceso de estabilizaci贸n el 30 %鈥.

Por su parte Olga P茅rez, trabajadora del Gobierno de Arag贸n, Administraci贸n General, y portavoz del Sindicato de Trabajadores y Empleados P煤blicos (STEPA) indica que 鈥渘o sabemos nada de las plazas que ir谩n a la oferta extraordinaria de empleo p煤blico. Se nos niega el derecho a la informaci贸n鈥.

Revela que 鈥渓os procesos selectivos siguen en marcha. Es una apisonadora que esta llevando a muchos compa帽eros y compa帽eras al desempleo. La situaci贸n es ca贸tica. No tienen ning煤n inter茅s en estabilizar a nuestro colectivo. Es una aut茅ntica verg眉enza鈥, destaca.

P茅rez aclara que 鈥渟olo conocemos la oferta extraordinaria de educaci贸n: 800 plazas de 7000 interinos. No llega al 10 %. Y de esas, solo 250 van a concurso de m茅ritos. El 3,3 % del personal temporal. As铆 no se llega al 8 % de reducci贸n de la temporalidad ni se resarce al abusado鈥, sentencia.

Enlace relacionado Confilegal.com (07/05/2022).