El Ministerio del Interior estudia ampliar el cerrojazo a los documentos clasificados que tengan relaci贸n con el golpe de Estado del 23F y el terrorismo de los GAL. La maniobra, que reforzar铆a a煤n m谩s el candado de la Ley de Secretos Oficiales franquista 鈥搑eformada en 1978鈥, adem谩s de mantener el ocultismo sobre asuntos de inter茅s general impedir谩 esclarecer asesinatos como los de Mikel Zabalza o Juan Carlos Garc铆a Goena. La posici贸n del Gobierno no s贸lo ha generado tensi贸n con el socio de coalici贸n (es probable que sus diputados no voten a favor), sino incluso con ministros socialistas poco sospechosos de veleidades izquierdistas como Margarita Robles, que est谩 a favor de abrir los archivos. Pero lo cierto es que el anuncio no sorprende. Se inspira en el comod铆n conocido como 鈥渞esponsabilidad de Estado鈥. Un eufemismo que, como muestra la historia, suele tener m谩s que ver con enterrar la suciedad bajo la alfombra que con nada que se parezca a la responsabilidad.

El caso de los papeles secretos es una muesca m谩s de un problema mayor llamado Ministerio del Interior. Cumplidos tres a帽os con Fernando Grande-Marlaska al frente de la cartera, tal vez el an谩lisis m谩s preciso de su gesti贸n consistir铆a en decir que resulta imposible diferenciarla de la que desarrollar铆a cualquier ministro de la derecha. Pasado este tiempo, sigue en vigor la Ley Mordaza y siguen produci茅ndose devoluciones ilegales en la frontera sur 鈥揷omo ha sucedido este mismo verano con los menores marroqu铆es鈥. Ambas promesas electorales suenan ya a broma. Adem谩s, seguimos asistiendo a actuaciones policiales en las calles que sobrepasan con demasiada frecuencia los l铆mites del protocolo sin que esto conlleve sanciones internas. Actuaciones cuyo nivel de contundencia depende, sin disimulo alguno, de la ideolog铆a de los manifestantes que hay enfrente… El ministro tiene la opci贸n de enviar al Delegado del Gobierno de turno a supervisar el operativo o no hacerlo. Pero Marlaska siempre prefiere que sean los mandos policiales quienes digan en sus informes si lo ocurrido se ajust贸 al protocolo. Por supuesto, siempre se ajusta. Sean cuales sean las im谩genes que luego veamos en los medios o en las redes. Esos informes de parte provocan situaciones tan surrealistas en las posteriores 鈥渋nvestigaciones internas鈥 como la ocurrida en Linares: a pesar de existir grabaciones, el informe policial concluy贸 que fue imposible dar con el polic铆a que dispar贸 con munici贸n real hiriendo de gravedad a dos manifestantes.

El gran problema es que Espa帽a sigue sin abordar, como han hecho en otros pa铆ses europeos, la presencia de la ultraderecha en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Siguen formando parte del cuerpo numerosos participantes en la trama de las cloacas del Estado, y siguen vigentes las condecoraciones a torturadores franquistas. Sigue, en resumen, plenamente actual esa visi贸n que promueve, por acci贸n u omisi贸n, que lo natural sea que el Ministerio de Interior sea una especie de coto de caza privado. De entre todas las tareas pendientes que tiene 鈥渆l Gobierno m谩s progresista de la historia鈥, quiz谩 la que menos espacio ocupe en el debate medi谩tico sea la que m谩s urgencias acumula desde un punto de vista de calidad democr谩tica: la limpieza y transparencia del Ministerio de Interior. Con una mayor铆a parlamentaria que permitir铆a sanear esas estructuras, el ministro y, por elevaci贸n, el presidente, han decidido que nada cambie. La ocasi贸n desperdiciada por S谩nchez y Marlaska es hist贸rica.

En CTXT llevamos a帽os intentando conseguir que alg煤n polic铆a o guardia civil en activo cuente en p煤blico, como nos cuentan por privado, c贸mo son las an贸malas din谩micas de politizaci贸n y protecci贸n de quienes realizan malas pr谩cticas dentro de la polic铆a. Sin 茅xito. Nadie se atreve a dar su nombre en p煤blico. La omert谩 se ha impuesto como norma. Si Pedro S谩nchez y Grande-Marlaska quieren jugar a la responsabilidad de Estado deber铆an empezar por asumir que no es aceptable permitir que esto siga sucediendo. Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pagamos entre todos deber铆an ser de todos. Que hay que despolitizarlas. Y que toca, con urgencia, hacer frente a un sindicato ultraderechista y a los vicios sobrevenidos en los 煤ltimos a帽os, sobre todo en las escalas m谩s bajas, por deficiencias en la admisi贸n o la formaci贸n. No hacerlo ahora ser铆a un error que pagaremos durante lustros.