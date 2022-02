–

De parte de A Las Barricadas February 20, 2022 39 puntos de vista

Ucrania es un polvor铆n conflictivo desde hace ya much铆simos a帽os. Un conflicto que est谩 enquistado dentro de un marco hist贸rico muy complejo que abarca desde la derrota rusa en la guerra de Crimea en el siglo XIX, la guerra de Ucrania del siglo XX que llev贸 a la creaci贸n de la Rep煤blica Socialista Sovi茅tica de Ucrania, la cesi贸n por parte de Nikita Jrushchov de Crimea a Ucrania, hasta el proceso conocido como Euromaid谩n, la guerra del Domb谩s y la anexi贸n rusa de Crimea.

Ni los acuerdos de Minsk II, creados para rebajar la tensi贸n de la guerra del Domb谩s, ni la diplomacia europea han podido mitigar este largo conflicto en el que demasiados intereses geopol铆ticos, econ贸micos, energ茅ticos y 茅tnicos est谩n en juego. Intereses que enfrentan a las oligarqu铆as prorrusas contra las nacionalistas proeuropeas y deja en medio a los trabajadores ucranianos, que tienen que aprender a vivir con una constante incertidumbre entre la guerra civil, la ocupaci贸n militar, la miseria que trae la guerra y qu茅 oligarcas van a ser quienes se beneficien de su trabajo.

Una incertidumbre que tenemos que compartir los trabajadores de Europa y el mundo, dado que las potencias beligerantes poseen miles de ojivas nucleares, haciendo que esta tensi贸n sea muy similar a las que ya se vivieron durante la Guerra Fr铆a.

La actitud del gobierno espa帽ol de mandar tropas a las diversas maniobras militares de la OTAN, as铆 como organizar la cumbre en Madrid este 2022, responde a la escala militarista que estamos viendo crecer, donde se invierte cada vez m谩s en militares y armamento, y donde la industria militar se ceba con la venta de armas y la participaci贸n espa帽ola en conflictos internacionales.

Ante la escalada de tensi贸n y el posible conflicto b茅lico, nos solidarizamos con los trabajadores ucranianos. Rechazamos las injerencias imperialistas de la OTAN y Rusia, la ocupaci贸n extranjera y el nacionalismo, y hacemos nuestras las palabras de N茅stor Majn贸:

芦Un poder estatal 鈥渋ntruso鈥 y un poder estatal 鈥渋ndependiente鈥 vienen a ser lo mismo, y los trabajadores no ganan nada con ninguno de ellos: deben orientar sus esfuerzos, se encuentren donde se encuentren, a destruir el aparato estatal y reemplazarlo por organismos obreros y campesinos de autogesti贸n social y econ贸mica禄.

Ni guerra ni negocio de la muerte

Ni guerra entre pueblos ni paz entre clases

Federaci贸n Anarquista Ib茅rica

Face 脿 escalada militar, a tens茫o e o poss铆vel conflito b茅lico na Ucr芒nia

A Ucr芒nia tem sido um barril de p贸lvora desde h谩 muitos anos. O conflito tem ra铆zes num quadro hist贸rico muito complexo que vai desde a derrota russa na Guerra da Crimeia no s茅culo XIX, 脿 guerra da Ucr芒nia no s茅culo XX, que levou 脿 cria莽茫o da Rep煤blica Socialista Sovi茅tica da Ucr芒nia, 脿 entrega por Nikita Khrushchev da Crimeia 脿 Ucr芒nia, ao processo conhecido como Euromaidan, 脿 Guerra de Donbass e 脿 anexa莽茫o russa da Crimeia.

Nem os acordos de Minsk II, assinados para reduzir a tens茫o da guerra do Donbass, nem a diplomacia europeia conseguiram mitigar este longo conflito em que est茫o em jogo demasiados interesses geopol铆ticos, econ贸micos, energ茅ticos e 茅tnicos. Interesses que colocam as oligarquias pr贸-russas contra as nacionalistas pr贸-europeias e que deixam os trabalhadores ucranianos no meio, os quais t锚m que aprender a viver numa incerteza constante entre a guerra civil, a ocupa莽茫o militar, a mis茅ria que a guerra traz e que oligarcas ir茫o lucrar com o seu trabalho.

Uma incerteza que n贸s, trabalhadores da Europa e do mundo, tamb茅m somos obrigados a partilhar, visto que as pot锚ncias beligerantes possuem milhares de ogivas nucleares, tornando esta tens茫o muito semelhante 脿s que j谩 se viveram durante a Guerra Fria.

A atitude do governo espanhol de enviar tropas para os v谩rios exerc铆cios militares da NATO*, assim como em organizar a cimeira de Madrid em 2022, responde 脿 escala militarista que estamos a ver crescer, em que se investe cada vez mais em militares e armamentos, e onde a ind煤stria militar engorda com a venda de armas e com a participa莽茫o de Espanha em conflitos internacionais.

Perante a escalada da tens茫o e do poss铆vel conflito b茅lico, solidarizamo-nos com os trabalhadores ucranianos. Rejeitamos a interfer锚ncia imperialista da NATO e da R煤ssia, a ocupa莽茫o estrangeira e o nacionalismo, e fazemos nossas as palavras de Nestor Makhno:

鈥淯m poder estatal 鈥渋ntruso鈥 e um poder de Estado 鈥渋ndependente鈥 d茫o no mesmo, e os trabalhadores n茫o ganham nada com nenhum deles: eles devem orientar os seus esfor莽os, onde quer que estejam, para destruir o aparelho de Estado e substitu铆-lo por organismos oper谩rios e camponeses vocacionados para a autogest茫o social e econ贸mica鈥.

Nem guerra nem neg贸cio de morte

Nem guerra entre povos nem paz entre classes

Federa莽茫o Anarquista Ib茅rica