Extraído de Enogh is Enough

Traducción: Contramadriz.

Nos hemos enterado de que la policía holandesa ha incautado los servidores del colectivo tecnológico NoState, que aloja la Contra-Info de North Shore, así como la Contra-Info de Montreal y varios otros sitios anarquistas (como por ejemplo 325 y Act For Freedom Now!, Enough 14). Sabemos que está en el contexto de una investigación criminal, pero no mucho más.

Publicado originalmente por Raddle.

North Shore Counter-Info está inaccesible por el momento, pero el proyecto no está muerto y migraremos a nuevos servidores en los próximos días. Mientras tanto, seguiremos aceptando envíos por correo electrónico a northshore at riseup dt net y los republicaremos en nuestro twitter (@nscounterinfo) y en raddle.me/f/Canada.

Aunque este último ataque a la infraestructura online anarquista es decepcionante, no es sorprendente. Nuestro objetivo como proyecto es permitir la comunicación entre los anarquistas de Ontario y más ampliamente, con el objetivo de desarrollar nuestras ideas y prácticas para construir un mundo sin dominación y basado en la autonomía. Este simple objetivo siempre tendrá la oposición de los que están en el poder y nuestra tarea ahora es encontrar formas de seguir adelante, como siempre han hecho los anarquistas frente a la represión.

Publicaremos más actualizaciones sobre estas dos plataformas a medida que las recibamos. Mientras tanto, es útil compartir esta actualización ampliamente.

Colectivo de contrainformación North Shore

La policía holandesa ha incautado el servidor que aloja varios proyectos anarquistas, entre ellos Contrainformación Montreal, como parte de una investigación criminal. Esta es la razón por la que nuestro sitio web no es actualmente accesible. No tenemos más información en este momento. Nuestro primer objetivo siempre ha sido y será proporcionar una plataforma segura para que los anarquistas de nuestra región puedan compartir sus ideas y prácticas.

Contrainformación MTL