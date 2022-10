–

De parte de CNT-AIT Albacete October 10, 2022 173 puntos de vista





La Asociaci贸n Internacinal del Trabajo (AIT-IWA) informa:

驴Tu jefe te debe dinero? 驴Quieres involucrarte en acciones para mejorar las condiciones de los trabajadores, no solo por una semana del a帽o y no solo por el tema de los salarios impagados? Haznos saber. La Semana Internacional contra los Salarios Impagados fue establecida en 2019 por la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores (AIT) para resaltar el fen贸meno de los salarios impagados y las posibilidades de contraatacar utilizando m茅todos anarcosindicalistas. Del 10 al 16 de octubre llamaremos la atenci贸n sobre este tema de varias formas.

LO QUE HACEMOS

Los salarios impagados son un fen贸meno generalizado a pesar de que en muchos pa铆ses es un delito penal. Como sindicatos, demostramos en la pr谩ctica que juntos podemos oponernos, incluso en lugares de trabajo con contratos dudosos (o sin) y acuerdos verbales informales.

Cuando tomamos medidas para recuperar los salarios impagados, mostramos a los patrones que los problemas que causan ya no los afrontan los individuos, sino un grupo de personas que saben qu茅 hacer y est谩n decididas a no rendirse. Estamos dejando en claro que nadie se sale con la suya con la falta de pago de salarios (incluido el pago de prueba, las bonificaciones por horas extra, la compensaci贸n por sueldos y salarios, etc.) f谩cilmente.

Podemos tener 茅xito. M谩s a煤n cuando nos unimos, no confiamos en los tribunales sino en nuestras propias habilidades y participamos activamente en nuestras luchas por los salarios adeudados. Porque es a trav茅s de nuestros propios esfuerzos que realmente podemos cambiar las condiciones en las que vivimos. Y si actuamos a trav茅s de los sindicatos, tenemos una mejor oportunidad no solo de obtener los salarios adeudados, sino tambi茅n de mejorar la situaci贸n general en los lugares de trabajo, las comunidades y sociedad en general.

C脫MO PARTICIPAR EN LA SEMANA INTERNACIONAL CONTRA EL IMPAGO DE SALARIOS

Durante la Semana creamos conciencia sobre el impago de salarios, organizamos acciones de protesta frente a las empresas que no pagan salarios o contra las que estamos luchando actualmente, y discutimos formas de ayudarnos mutuamente en la pr谩ctica.

鈥 Si tu jefe te debe salarios y quieres actuar, cont谩ctanos.

鈥 Comparta sus experiencias de c贸mo logr贸 obtener sus salarios adeudados.

鈥 Difunde nuestros materiales promocionales sobre el tema (pegatinas o carteles) en tu zona.

鈥 Comparte publicaciones sobre el tema en las redes sociales.

鈥 Participar en actividades encaminadas a mejorar las condiciones de los trabajadores, no solo durante una semana del a帽o y no solo en el tema de salarios adeudados.

Para una mejor idea, recomendamos el siguiente art铆culo sobre c贸mo fue la 芦Semana禄 del a帽o pasado:

https://iwa-ait.org/node/998

ES M脕S QUE ESO: EL ENFOQUE ANARCOSINDICALISTA

Si bien los salarios no pagados se pueden ganar, el capitalismo siempre har谩 el juego a los patrones para intentar los mismos trucos viejos pero tambi茅n nuevos una y otra vez para obtener m谩s ganancias (o cubrir sus p茅rdidas).

El aumento de los precios y la inflaci贸n en todo el mundo est谩n empeorando a煤n m谩s nuestras condiciones de vida. Nos encontramos en una situaci贸n en la que los salarios no pagados tienen consecuencias a煤n m谩s devastadoras para nosotros y las personas que dependen de nosotros.

Esta situaci贸n abre un espacio para preguntas sobre un contexto m谩s amplio, por ejemplo, sobre la necesidad de luchas por salarios m谩s altos. Pero cuando miramos c贸mo vivimos nosotros y las personas que nos rodean y cu谩nta opresi贸n est谩 sucediendo a nuestro alrededor (sin mencionar la destrucci贸n del planeta y la crisis clim谩tica), creemos que tiene sentido contemplar un orden social completamente diferente.

Los sindicatos afiliados a la AIT se esfuerzan por algo m谩s que simplemente mejorar las condiciones de los trabajadores luchando por salarios m谩s altos, mejores condiciones de trabajo, salarios adeudados, etc. Queremos un mundo en el que las necesidades de las personas sean primordiales. Un mundo sin capitalismo y su producci贸n con fines de lucro, que nos ha llevado al borde de una cat谩strofe ecol贸gica. Un mundo sin jerarqu铆as en todas las esferas de la vida social que nos dividen artificialmente y son caldo de cultivo para la desigualdad y la opresi贸n. Y un mundo sin Estado como salvador del capitalismo y poseedor del poder sobre la sociedad. No necesitamos ninguna de esas cosas para vivir una vida feliz y desarrollar nuestra sociedad.

Es por eso que nos asociamos con trabajadores en regiones de todo el mundo. Nos organizamos de manera de evitar relaciones jer谩rquicas entre nosotros y dar voz a cada persona. Compartimos nuestras experiencias y construimos una cultura de apoyo mutuo.

Si te gusta nuestro enfoque, cont谩ctanos.

Para obtener m谩s informaci贸n sobre la AIT visita:

https://iwa-ait.org/