INTERNET, REDES EN COLAPSO Y CENSURA GUBERNAMENTAL.

Publicado el 11/05/2021.

Publicado previamente en RC4, reeditado con mucha mas informaci贸n despu茅s del primer a帽o de la d茅cada WTF donde los pa铆ses ya no tienen tapujos en ir censurando abiertamente internet.

Una de las preguntas que me hacen mucho, o que debatimos en nuestro canal de Relatos Colapsistas es que pasar谩 con internet, la red de redes. Cada uno tiene su opini贸n, yo como llevo ya tanto tiempo escribiendo sobre estos temas he se帽alado muchos problemas para el futuro de la red por ejemplo en EL FIN DE LA MEMORIA (III): INTERNET, PEAK NET o en mi primeros cuatro art铆culos :

Realmente la respuesta o mi respuesta est谩 ah铆 entre mucho texto y tantas cosas que digo pero vamos a diseccionar el tema y analizar las posibilidades de internet, un internet en colapso y otras opciones de comunicaci贸n. En este art铆culo hablar茅 adem谩s de las posibilidades de escapar a la censura gubernamental, en un estado donde por ahora internet no est茅 en peligro, pero si los intereses de los gobernantes y como llevan ya a帽os actuando y cada vez m谩s contra su propia poblaci贸n.

Lo primero hay que entender de qu茅 futuro queremos hablar, de un futuro donde nos podamos comunicar con ordenadores con personas de todo el mundo, o s贸lo con la voz, y tambi茅n la otra opci贸n, lo mismo pero a corta distancia. Para continuar hay que establecer las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar, colapso total, colapso lento, colapso y aislamiento, decrecimiento鈥 es decir para cada una de estas opciones hay un futuro distinto de internet.

Si hay un aislamiento total, o bastante pronunciado entre naciones, la mayor铆a de naciones no tendr铆a la tecnolog铆a ni los recursos para fabricar y mantener sus propias infraestructuras, y menos a煤n la tecnolog铆a para fabricar ordenadores, pues necesitamos cientos de pa铆ses que nos provean de recursos y que fabriquen nuestra tecnolog铆a y es dif铆cilmente sustituible eso por una miner铆a e industria local, a dia de hoy, adem谩s de la m谩s que posible escasez. Entonces si olvidamos 鈥 obviamos 鈥渕谩gicamente鈥 el origen y l铆mites de la materia que hay repartida por todo el mundo, y olvidamos que a d铆a de hoy literal, casi nadie puede fabricar tecnolog铆a en el mundo y no hacemos caso a estos dos detalles podemos empezar a analizar tipos de tecnolog铆a en decrecimiento.

INTERNET, la red incensurable censurada.

Internet son miles de millones de ordenadores con sus procesadores enchufados entre ellos por todo tipo de cables y conexiones inal谩mbricas. Cada pieza de este puzzle tiene al menos un procesador y memoria. Con lo que si no podemos fabricar procesadores y memoria internet se desmorona. No es algo que se pueda simplificar si el mismo n煤mero de ordenadores debe seguir conectado, si empezamos a reducir en un 99% el n煤mero de ordenadores, y reducimos la velocidad otro 99%, podr铆a haber un internet m谩s o menos global, con muy pocas l铆neas activas y conectando pa铆ses afines a velocidades rid铆culas comparadas con las de hoy, pero si estamos en guerra el primer objetivo ser谩n las l铆neas intercontinentales y entre pa铆ses, pues est谩n muy bien localizadas y todo el mundo sabe d贸nde est谩n, dejar a un pa铆s sin internet es la mejor herramienta para empezar una guerra. A d铆a de hoy internet es posible gracias a una m谩s que pac铆fica situaci贸n entre los pa铆ses desarrollados. Por otro lado, a dia de hoy son los propios estados los que saben el potencial de limitar las comunicaciones de sus ciudadanos, y aqu铆 s铆 y es curioso que se use contra la propia poblaci贸n, se puede 鈥渄ecrecer鈥 las red a voluntad mucho antes del colapso y creo que este ser铆a m谩s el tema principal de este art铆culo una vez explicado lo poco probable que ser铆a tener internet en colapso generalizado.

INTERNET GUBERNAMENTAL, CENSURA Y POSIBILIDADES.

Como dec铆a si un estado decide limitar las comunicaciones entonces s铆 que podemos discutir opciones, y podr铆a incluso servir como formas de pensar en una red resiliente al colapso aunque como he dicho en mis libros esto es un sue帽o tecno optimistas porque no se tiene en cuenta el origen de las piezas.Piscina de lodo y manchita en la nariz.1

Esta muy muy de moda tener internet listas para apagarla en caso de necesidad del gobernante de turno, el tema es que internet no se dise帽贸 para ser censurada, todo lo contrario su objetivo era aguantar ataques nucleares etc, pero la realidad es que aunque no se dise帽贸 as铆, desde hace tiempo que los estados van haciendo pruebas de control de sus propias redes y tienen m谩s o menos claro que botones hay que pulsar para dejar zonas del pa铆s sin redes de telecomunicaciones. En pa铆ses como China, EEUU o Rusia se vigila muy mucho que ven y no ven sus ciudadanos, en Ir谩n, Colombia, Cuba y en Egipto ya se han cortado a veces las comunicaciones en zonas de protesta que sepamos. Por ejemplo en el siguiente gr谩fico se ve como se cort贸 internet en Colombia en distintas zonas del pa铆s durante las protestas.

En 2020-2021 podemos ver estas caidas en las protestas en Cuba, o en Hait铆 despu茅s del asesinato de su presidente, o durante el conteo de votos en las elecciones del Congo, Banggladesh, Bielorusia, Azerbaian, Argelia, Kirguist谩n (驴existe este pa铆s?), Nigeria, Jordania durante una protesta de profesores, Senegal, Chad, Iran, Burundi, Somalia, Mali, Armenia, Myanmar, Uganda, Pakistan, Tanzania, Guinea, Zimbawe, Etiop铆a, muchos de ellos en 茅poca pre o post electorales y o relacionados con presidentes y lo que les pasa. Y no solo todo internet, hacen censuras selectivas, cortan Telegram como pas贸 en Rusia, o Twitter en el Congo, pero eh esto no es solo cosa de pa铆ses turbulentos, en medisa Europa estan censurado el acceso a webs de descarga de contenidos con copyright o para adultos, Google censura miles de millones de webs al mes a petici贸n de todo tipo de corporaciones etc etc. La censura en internet es a d铆a de hoy ya algo del d铆a a d铆a, y que se usa y se usar谩 en cualquier conflicto donde les interese tener a la poblaci贸n desinformada. Como digo los botones de ON OFF ya los tienen los presidentes de casi cualquier pa铆s del mundo, y lo 煤nico que les impide usarlo es el da帽o que pueden hacer a sus propias empresas en caso de pulsarlo y por eso lo usar谩n s贸lo cuando sea una cuesti贸n de estado. 驴cuando es una cuesti贸n de estado? Pues depende de la cabeza loca de cada presidente, cuando se cuentan votos, cuando hay una manifestaci贸n, cuando el ej茅rcito sale a la calle a matar manifestantes y llegar谩 el d铆a que cuando se le pille al presidente con una amante por ejemplo鈥.

Si vive en Espa帽a o alg煤n pa铆s Europeo pruebe a entrar en esta web a ver que pasa. http://thepiratebay.org/ en mi caso sale un mensaje del gobierno diciendo鈥 鈥淐ontenido bloqueado por requerimiento de la Autoridad Competente, comunicado a esta Operadora 鈥, Espa帽a siglo 21.

El asunto aqu铆 es que no es tan f谩cil cerrar internet, no por la dificultad en s铆, sino por los problemas que pueden generar a la econom铆a, empresas privadas y ricos al cerrar internet, es decir que cerrarse se puede, pues al final todo el tr谩fico pasa por el mismo sitio, 4-5 puntos calientes de interconexi贸n entre redes de diferentes operadoras, pero es muy arriesgado apagar ah铆 por los da帽os colaterales. Entonces lo que se estudia es la posibilidad de cerrar torres de radio, para dejar sin cobertura e internet a ciertas zonas, pero esto no evita que en las casas tengan conexi贸n, o cerrar barrios concretos apagando o bloqueando ciertos nodos de la red adem谩s de como digo torres de telefon铆a, todo esto si que se est谩 empezando a usar y en el futuro creo que se har谩 m谩s, dejando a zonas de pobres, o de revueltas completamente aisladas del mundo para que no puedan comunicarse.

ALTERNATIVAS DE LOS CIUDADANOS

En caso de guerra o por intereses del gobierno internet puede apagarse, 驴qu茅 alternativas tenemos los ciudadanos?.

CENSURA DE SERVIDORES Y WEBS CONCRETAS:

CENSURA: Esta censura es muy habitual en occidente y se usa para favorecer el inter茅s sobre todo de los super ricos de gesti贸n de derechos de propiedad intelectual. En muy pocos casos se ha usado para que los ciudadanos no puedan acceder a webs concretas, aunque la tecnolog铆a lo tienen, lo que llaman los grandes firewalls, como el que tiene China que si bloquea webs contrarias al gobierno y empresas occidentales.

CONTRA CIUDADANA: Mientras haya internet, los distintos tipos de censura a la red no son 100% eficaces, y siempre puedes esquivar la censura con una red F2F como retroshare.cc, o Zeronet.io donde la informacion est谩 repartida por varios nodos y no son webs donde un gobierno pueda llamar y decir que apaguen o incluso decir a las operadoras que ciertas ips no sean accesibles. Otra opci贸n es el uso de VPNs, proxys, o la red tor que a d铆a de hoy por ahora todav铆a funciona en pa铆ses como Ir谩n, China o Espa帽a para poder acceder a las webs que no les interesa a los gobiernos. Pero recordar que esto solo sirve si internet no se censura, si apagan la red todo esto no sirve de nada. Un inhibidor de se帽al en una manifestaci贸n, un corte de un cable o pulsar un bot贸n y te quedas sin red de redes.

CENSURA DE PA脥SES ENTEROS:

CENSURA: En las revueltas de Egipto se apag贸 internet entero durante d铆as, en este caso la ciudadan铆a queda totalmente aislada.

CONTRA CIUDADANA: En este caso y de forma muy interesante se volvi贸 a usar la red de telefon铆a de cobre que no hab铆a sido cerrada como canal de transmisi贸n de datos, se desempolvaron viejos modems para poder ir conectando casas, o ciudades con otras partes del mundo. Tambi茅n se utilizaron conexiones por sat茅lite de empresas no egipcias para transmitir informaci贸n. Se utilizaron faxes tambi茅n usando las l铆neas telef贸nicas de cobre. Por cierto las l铆neas telef贸nicas ip, es decir las digitales dejaron de funcionar tambi茅n.

CENSURA DE ZONAS:

CENSURA: Podemos pensar en que durante el decrecimiento o colapso la gente se manifieste o desee hacer las cosas de otra manera y los gobiernos respondan apagando internet en ciertas zonas. En manifestaciones se est谩 dando el caso que la red GSM deja de funcionar y que incluso se utilizan inhibidores de se帽ales, equipos relativamente baratos de utilizar, el problema es que tambi茅n interfieren en sus comunicaciones.

CONTRA CIUDADANA: Mientras haya electricidad y equipos obsoletos se pueden hacer redes comunitarias, enlazando azoteas, y con antenas direccionales wifi ir creando una red paralela ciudadana. Este tipo de iniciativas tienen ya su tiempo por ejemplo la red guifi.net lleva a帽os extendi茅ndose creando una red paralela ciudadana por todo el mundo sobre todo Espa帽a, el problema de ser tan grande y conocida es que es f谩cilmente censurable por gobiernos pero al menos existe de forma paralela a las grandes redes y lo tendr谩n m谩s dif铆cil. En pa铆ses como Cuba donde internet es limitado existen tambi茅n este tipo de redes paralelas donde se intercambian contenidos de todo tipo al margen de cualquier gobierno.

Hay todo un mundo de APPS que prometen crear redes con tu m贸vil y el bluetooth o el wifi para resistir este tipo de censura en manifestaciones pero la verdad es que son poco m谩s que juguetes pues con inhibidores poco pueden hacer, y adem谩s su distancia es limitada. Cuando uno se queda sin cobertura en una zona lo mejor es grabar e intentar salvar el material grabado, pero este tipo de apps no creo que tengan mucha utilidad real.

ALTERNATIVAS PARA EL FUTURO:

LO DIGITAL:

El futuro podr铆a ser muy complicado si caen los nodos centrales que unen las redes en los pa铆ses o los cables submarinos que unen pa铆ses, no obstante como he se帽alado en el art铆culo anterior hay opciones para intentar mantener comunicaciones digitales.

Redes ciudadanas. Una son las redes ciudadanas, lo malo es que en el fondo son localizables, y no tardar铆an mucho en caso de que se quisiera dar con ellas, pero si no se las persigue puede ser una buena opci贸n para comunicar barrios y pueblos con otros pueblos. Para mas info de la mayor conocida https://guifi.net/

La red telef贸nica de cobre. Otras son usar las redes de cobre de telefon铆a para comunicar nodos lejanos mediante PPP (o point to point protocol), el problema es que las redes de cobre se est谩n desmantelando por obsoletas dejando a cambio complejas redes digitales y l铆neas virtuales que dependen de internet, a la vez que se apagan y cierran todos esos edificios que hab铆a en los pueblos de telef贸nica donde estaban los conmutadores de l铆neas etc. Es una l谩stima porque a su manera eran redes bastantes resilientes, pues la alimentaci贸n de las l铆neas de cobre no depende de la red el茅ctrica en las casas, sino que era cosa de la propia centralita, con lo que se pod铆a tener l铆nea de tel茅fono aunque la red el茅ctrica estuviese ca铆da y por lo tanto se pod铆an enviar datos tambi茅n en forma de sonidos.

Reutilizar redes privadas. Otra opci贸n ser铆a intentar controlar las redes privadas de fibra actuales, si de alguna manera dejasen de ser atendidas o de funcionar, o bloqueadas, se podr铆an organizar para dar servicio a los pueblos y conectarlos entre ellos en contra de la voluntad de las operadoras, esta v铆a que yo sepa no se ha explorado mucho, pero est谩 ah铆, lo malo es que como est谩n dise帽adas para no ser controladas por ciudadanos, es mucho m谩s complejo que las redes ciudadanas, pero por otro lado si se pudieran controlar se utilizar铆an sus redes de largo alcance, lo malo tambi茅n es que usan tecnolog铆a muy compleja y cara y escasa a diferencia de las redes ciudadanas que usan chatarra tecnol贸gica, pero todo es ponerse.

REDES DE RADIO

Radio paquetes. Si nos qued谩ramos sin red de cobre, sin red de fibra, y sin red m贸vil GSM pero a煤n as铆 queremos comunicarnos de forma digital, podr铆amos volver a la comunicaci贸n inal谩mbrica usando radiofrecuencia, como los radio aficionados pero con datos. Existen protocolos de transmisi贸n ya obsoletos que permiten transmitir a unos cuantos miles de baudios a distancias interesantes usando protocolos de acceso al medio multiplexados en el tiempo muy sencillos que podr铆an restablecer comunicaciones digitales. Actualmente hay una red mundial para radio aficionados, abierta y digital usando unos walkies fabricados en china que te permiten por ejemplo la tecnolog铆a DMR. Puedes ver el estado de esta red en tiempo real en diferentes webs como https://brandmeister.network

Las redes de emergencia. Actualmente existen en muchos pa铆ses una red digital de emergencia paralela y muy limitada que se usa justamente para cuando cae la red GSM y los servicios de emergencias necesitan comunicarse mediante una especie de walkie talkies, polic铆a, bomberos y servicios m茅dicos tienen acceso a esta red que en caso de caos total tambi茅n podr铆a usarse, de hecho ese es su objetivo aunque ahora mismo es ilegal usarla por civiles. Por ejemplo en la Comunidad Valenciana en Espa帽a usan una red llamada COMDES.

LO ANALOGICO:

En caso de decrecimiento o colapso de las redes digitales, la complejidad disminuye sobremanera si nos pasamos a lo anal贸gico.

RADIOAFICIONADOS. Todos los equipos de radioaficionados pueden ser y han sido en muchas cat谩strofes imprescindibles para mantener la comunicaci贸n entre diferentes zonas. Muchas veces en la historia han sido ellos los que han servido de enlace cuando todo lo dem谩s ha ca铆do, este tipo de afici贸n puede ser en el futuro la herramienta para seguir conectados, adem谩s su electr贸nica es sencilla. Leyendo sobre el tema es curioso lo controlados que tienen los estados a estos, sobre todo en Espa帽a, donde para obtener tu licencia de radioaficionado tienes que hacer un examen, te tienen que fichar etc, 驴que miedo puede tener un pa铆s a los radioaficionados para tenerlos bien atados en corto? Jiji, no creo que sea casualidad.

ESTACIONES DE RADIO ANAL脫GICAS: Las estaciones de radio que todav铆a sean anal贸gicas necesitan tecnolog铆a muy sencilla para emitir y mucho m谩s sencilla para recibir, terriblemente sencilla con lo que este tipo de tecnolog铆a ser铆a el 煤ltimo resquicio tecnol贸gico que nos podr铆a quedar para comunicaciones a larga y media distancia, menos que esto ya ser铆an las cartas o se帽ales de humo. Yo recomiendo tener en casa alguna radio que funcione para el futuro por si las cosas se ponen complicadas.

Pues esto es todo, si se me olvida algo me pod茅is decir, pero estas son las alternativas de comunicaci贸n que yo conozco podr铆an servir de alternativas temporales en momentos de colapso, tal vez se me olvida algo muy obvio ya me dec铆s en los comentarios.

LOS PAQUETES

Un sistema curioso ideado en Cuba fue la de los paquetes. Los paquetes son memorias USB llenas de contenido como pel铆culas m煤sica inaccesibles desde la isla, y con incluso noticias e informaci贸n que circulan a diario de ordenador a ordenador haci茅ndose copias entre los vecinos de la zona. Estos paquetes se van actualizando y redistribuyendo para poder ver por ejemplo el 煤ltimo cap铆tulo de Juego de Tronos o escuchar el 煤ltimo disco de un grupo Noruego en una 茅poca de Cuba donde internet estaba prohibido, tal vez una vez m谩s podamos aprender algo de este pa铆s en lo que a escapar de censura tecnol贸gica gubernamental.

ALTERNATIVAS PARA EL FUTURO QUE NO LO SON:

INTERNET POR SAT脡LITE

Escucho a veces en charlas sobre el futuro de internet, incluso de personas comprometidas, que piensan que una buena alternativa contra la censura es el internet por sat茅lite. As铆 a primera vista dices, eh un sat茅lite mi gobierno no lo puede censurar, por mucho que me corten el internet en mi zona siempre tendr茅 internet por sat茅lite y escapar茅 de gobiernos malignos.

Bueno, mientras tu gobierno sea un gobierno enemigo de el gobierno donde reside la empresa por sat茅lite y mientras la empresa por sat茅lite exista en un mundo en colapso si, puedes comunicarte en contra de la voluntad de ese gobierno, si son amiguitos seguramente te apaguen interel la misma empresa de sat茅lites del pa铆s amigo. Como ese gobierno en el que vives tenga un buen ca帽贸n l谩ser y se lleve mal con el gobierno donde la empresa que te ofrece internet de forma clandestina, pues le quedan dos telediarios al sat茅lite cuando pase por el espacio a茅reo de este pa铆s, que se yo por ejemplo Rusia o China.

Por otro lado para poder tener internet por sat茅lite solo necesitas ser una empresa con tecnolog铆a aeroespacial puntera, capacidad para fabricar cohetes y sat茅lites, tener lanzaderas y luego todo un sistema de seguimiento y gesti贸n para unos sat茅lites que tienen combustible para 5 a帽os y luego caen a tierra porque se quedan sin bater铆a y repelente y toca enviar mas y mas sat茅lites todos los a帽os para reemplazarlos鈥 vamos que de todo menos sostenible y low cost ese sistema de tener internet a medio plazo salvo que como digo seas una super potencia y tengas una super empresa de las que hay 2 o 3 en el mundo capaces de hacerlo, vamos toda una fantas铆a tecno optimista esto del internet incensurable con sat茅lites y mucho mejor montar una wifi local o pasar un cable de fibra.

