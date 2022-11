–

Como cada cuatro a帽os, llega el Mundial de Futbol y el mundo, en especial en Argentina, se paraliza. Las escuelas, no son ajenas a este acontecimiento y se convierten en el lugar privilegiado para debatir y desarrollar en torno a diversas cuestiones que atraviesan el espect谩culo deportivo y poner el eje en otras tem谩ticas. Se debate qu茅 hacer con el Mundial, si mirar o no los partidos en las aulas, si permitir entrar m谩s tarde o abrir la puerta m谩s temprano, si pasar la falta es v谩lido, si pueden llevar banderas, camisetas o pintarse la cara de celeste y blanco, entre otros temas similares. Este a帽o, el acontecimiento deportivo m谩s importante del mundo, adem谩s se celebra en un pa铆s del continente asi谩tico donde los derechos humanos no est谩n garantizados, especialmente para las mujeres y las personas que conforman el colectivo lgbtttiq+, abriendo, de esta manera, una de las puertas de entrada de la ESI para analizar la realidad desde una mirada inclusiva y con perspectiva de g茅nero. Por Mar铆a In茅s Alvarado para Diario Digital Femenino.

Desde materias de ciencias sociales suele trabajarse la ubicaci贸n de los diferentes seleccionados, como son sus banderas y la situaci贸n demogr谩fica de los pa铆ses participantes; en asignaturas de ciencias exactas se elaboran estad铆sticas o se narran problemas matem谩ticos; en lengua y literatura se leen cuentos y/o cr贸nicas que narren partidos de f煤tbol o historias de vida de jugadores y entrenadores, pero鈥 驴Cu谩les son los temas que se pueden llevar al aula desde la ESI? En el material Mundial de f煤tbol masculino Qatar 2022, elaborado por el Ministerio de Educaci贸n de la Provincia de Santa Fe, se propone transversalizar los lineamientos curriculares de la ESI, desde cada eje y para incorporarlos a las aulas.

En primer lugar se propone hacer foco en la historia mundialista, comenzando con el an谩lisis del primer encuentro internacional de f煤tbol masculino disputado entre Inglaterra y Escocia, en 1872, cuando el f煤tbol era un deporte desconocido fuera de esos pa铆ses, pero que empieza a desarrollarse en otras partes del mundo y que sienta las bases para la creaci贸n de la Federaci贸n Internacional de Asociaciones de F煤tbol (FIFA) en el a帽o 1904, con el fin de desarrollar los campeonatos mundiales de ese deporte para varones y a nivel internacional marcando las suspensiones ocurridas en los a帽os 1942 y 1946, debido a la Segunda Guerra Mundial. Esta actividad invita a reflexionar acerca del lugar que mujeres y varones tienen en el deporte, especialmente el f煤tbol. Se puede investigar porqu茅 siempre estuvo relacionado con la masculinidad, como se fue construyendo a lo largo de la historia como un deporte con preponderancia de varones y como comienza a surgir el f煤tbol femenino y las instituciones que nuclean a homosexuales y lesbianas, como la International Gay and Lesbian Football Association (IGFLA) o la Federaci贸n Europea del Deporte Gay y L茅sbico. De ah铆 relacionarlo con los estereotipos y el cambio de paradigma que permite que hoy, en 2022, haya seis mujeres 谩rbitras seleccionadas por primera vez para dirigir en una Copa del Mundo.

Otra propuesta del mismo material es analizar tambi茅n la complicidad de la propaganda mundialista utilizada por la dictadura c铆vico militar en Argentina para desviar la atenci贸n de la sociedad mientras se violaban de manera sistem谩tica los derechos humanos. Y, a partir de ese an谩lisis, tan lejano en tiempo para el conjunto de estudiantes actuales, poder recuperar y analizar otros derechos humanos que, aun hoy, se siguen violentando, especialmente en Qatar y otros pa铆ses de cultura isl谩mica. Que puedan reflexionar acerca de la denuncia realizada por Amnist铆a Internacional sobre la explotaci贸n laboral a migrantes y las amenazas e intimidaciones que sufren; la criminalizaci贸n que padecen quienes mantienen relaciones sexuales entre personas del mismo g茅nero, que pueden llegar a castigarse con penas de hasta siete a帽os de prisi贸n seg煤n denuncian p谩ginas como Human Rights Watch; o la discriminaci贸n que existe sobre las mujeres, quienes siguen subordinadas a la tutela masculina de padre, esposo o hermanos mayores y que deben pedirles permiso para casarse, estudiar o trabajar y hasta para acceder a tratamientos de salud sexual y reproductiva.

Otra manera de abordaje para Nivel Medio y Segundo ciclo del Nivel Primario puede ser a partir de complejizar tem谩ticas que se crucen, por ejemplo con la construcci贸n de las masculinidades, la sexualizaci贸n y el uso que hacen los medios de comunicaci贸n sobre estos temas. 驴A quienes est谩n dirigidas las publicidades? 驴Qu茅 pasa con la violencia dentro de la cancha, en los cantitos de la tribuna o en las inmediaciones de los estadios? 驴Por qu茅 se relaciona el f煤tbol con la violencia? 驴Es necesario 鈥渟exualizar鈥 las acciones relacionadas con la victoria y la derrota a expresiones que se asocian con los genitales y la penetraci贸n? 驴Por qu茅 la acci贸n de ver f煤tbol implica un acto de amistad varonil donde las mujeres son observadoras que no saben nada del tema? 驴Qu茅 relaci贸n existe entre el deporte y el consumo de bebidas alcoh贸licas?

Otra de las opciones es el an谩lisis de las im谩genes propuestas por la artista qatar铆 Bouthayna Al Muftah y la representaci贸n que estos carteles tienen para ella en el concepto de memoria colectiva. 鈥淟a mayor parte de mi trabajo se centra en las experiencias pasadas, en los recuerdos, vinculados al presente y activ谩ndolos de forma contempor谩nea. Quer铆a que los carteles siguieran este tema y relataran la historia de la cultura futbol铆stica de Qatar禄, explic贸 la artista en varios reportajes. Que puedan analizar a trav茅s del cartel los s铆mbolos que unen esa cultura con el deporte, por ejemplo o la importancia de que sea una mujer quien realiz贸 los dise帽os. Y, por 煤ltimo, para Nivel Inicial o primer ciclo del Primario, invitar a pensar desde el an谩lisis de los partidos, la importancia del trabajo en equipo, de los roles dentro de la cancha a la hora de pensar como desarrollar un trabajo grupal, que implica hablar de 鈥淔air Play鈥, hacer acuerdos de porque no est谩 bueno hacer trampas en cualquier tipo de juego, trabajar para bajar las ansiedades, el fanatismo y la tristeza que pueda provocar el hecho de que pierda el equipo argentino. Que el Mundial sea parte de la curricula escolar, tambi茅n es una mirada de interpelar desde la ESI.