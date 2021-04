–

April 22, 2021

Comunidades y organizaciones del Pueblo Quechua interpusieron un Recurso de Protecci贸n en contra de una iniciativa privada para el fomento del turismo y que est谩 afectando al patrimonio ancestral en el milenario Camino del Inca del Cerro El Plomo, acci贸n que involucra a la transnacional minera ANGLO AMERICAN SUR S.A.

El 5 de abril de este a帽o, el m茅dico, documentalista, escritor y destacado monta帽ista l铆der de expediciones, incluida El Everest, Mauricio Purto, denunci贸 en redes sociales con im谩genes: 鈥淓ste es el camino que avanza destruyendo el camino del inca ancestral del Santuario del Cerro Plomo. Tiene plan de ejecuci贸n de 120 d铆as, sin permisos validos. Qu茅 se les ocurre hacer?鈥.

La situaci贸n no pas贸 indiferente para diversas comunidades y organizaciones Quechua las caracter铆sticas del espacio ubicado en la zona central y que es considerado sagrado y ceremonial desde una perspectiva ancestral, donde existen numerosos vestigios de gran valor cultural para los Pueblos Andinos.

El Recurso se present贸 en contra de contra las entidades responsables del proyecto: Fundaci贸n de Beneficencia P煤blica Santuario El Plomo; Fundaci贸n Para El Patrimonio +1000; Valle Nevado S.A; Anglo American Sur S.A. (Ex Minera Sur Andes Ltda.); y la WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY SUCURSAL EN CHILE, tambi茅n llamada WCS CHILE, ya que el proyecto ha avanzado con da帽o arqueol贸gico, sin evaluaci贸n ambiental y sin consulta ind铆gena. Asimismo, la acci贸n de protecci贸n involucra al Consejo de Monumentos Nacionales.

Informaci贸n p煤blica de estas entidades privadas, devela una alianza entre diversos actores tendiente a la creaci贸n de una red de senderos con infraestructura de monta帽a como parte de un 鈥渟istema de rutas Patrimoniales鈥 relacionados con el fomento del turismo y 鈥渃onservaci贸n鈥. Tambi茅n en su p谩gina web, la Compa帽铆a Minera Anglo American en relaci贸n a sus programas sociales, ha revelado que dentro de los Componentes del 鈥淧lan de Monta帽a鈥, hay fondos destinados a 鈥淧lanes de manejo鈥 en estas 谩reas.

Patrimonio Ancestral

Para las comunidades y organizaciones denunciantes, el proyecto en cuesti贸n: 鈥淰ulnera de forma absoluta y directa nuestros derechos ind铆genas al intervenir directamente una zona de gran importancia y relevancia, tanto arqueol贸gica, como religiosa 鈥entre otros aspectos- para todos aquellos ind铆genas y sus comunidades, pasando por alto tambi茅n normas, tanto de car谩cter nacional como internacional, que respaldan lo antes mencionado y que obligan al Estado chileno a reinstaurar y proteger los derechos y las garant铆as que han sido vulnerados鈥.

Estos lugares afectados, son parte del Capac 脩am o Camino del Inca (O caminos ancestrales andinos). Seg煤n la informaci贸n contenida en la p谩gina web de la UNESCO, en su lista de Patrimonio Mundial, se trata de una vasta red viaria de unos 30.000 kil贸metros construida a lo largo de varios siglos por los incas 鈥揳provechando en parte infraestructuras preincaicas ya existentes鈥 con vistas a facilitar las comunicaciones, los transportes y el comercio, y tambi茅n con fines defensivos.

En el Bolet铆n n煤mero 37 del Museo Nacional de Historia Natural, art铆culo titulado Aproximaci贸n metodol贸gica al estudio del poblamiento humano de Los Andes de Santiago (Chile), el arque贸logo Rub茅n Stehberg, se帽ala: 鈥Finalmente en el Piso Glaciar se encontraron vestigios de un camino incaico hacia la cumbre del Cerro El Plomo, con el tambo Piedra Numerada en su base y un santuario en su cumbre. En el cercano Cerro Bismark recientemente se hallaron 9 bolas l铆ticas de diferentes tama帽os鈥.

En otro p谩rrafo de la publicaci贸n, destaca: 鈥Piedra Numerada. en el Caj贸n del R铆o Cepo, a 4 km al norte del complejo tur铆stico Valle Nevado, en la cordillera de Santiago, en la localidad de Piedra Numerada, existen dos abrigos rodeados de estructuras de piedras, con material cer谩mico utilitario. En un peque帽o salto de agua situado poco m谩s arriba, se encontr贸 un fino instrumento 贸seo prehisp谩nico. Estos hallazgos han sido relacionados con la ocupaci贸n incaica de la cumbre del cerro El Plomo. Dado el valor que ten铆a para los incas los saltos de agua, no debiera extra帽ar que este sitio tuviera una importante connotaci贸n religiosa鈥.

Recurso de Protecci贸n

Quienes interponen el recurso son Wilfredo Baci谩n Delgado (Presidente Comunidad Ind铆gena Quechua de Quipisca); Thelma Yobana Ramos Mamani (Presidenta de la Comunidad Ind铆gena quechua de Ollag眉e); Ariel Carlos Le贸n Bacian (Quechua 鈥 Aymara domiciliado en Santiago y redactor del recurso).

El recurso detalla que las creencias del mundo andino, entre los que se encuentra el pueblo Quechua, heredero directo de la cultura y civilizaci贸n Inca, son particularmente comunes respecto a los lugares sagrados. 鈥Occidente ve s贸lo arqueolog铆a, tumbas, cementerios, petroglifos o geoglifos, etc, mientras que para nosotros esos lugares tienen una significaci贸n religiosa indesmentible鈥.

Indican asimismo, que para los pueblos andinos, esos lugares son denominados generalmente 鈥huacas鈥, identificados como 鈥lugares poderosos, lugares sagrados. Son muchas veces puentes para unir los mundos que constituyen el universo. El mundo de los vivos, con el mundo de los esp铆ritus y el mundo de los antepasados鈥.

鈥Todos estos lugares, adem谩s, est谩n ligados a nuestra historia, nuestros valores, y constituyen se帽as de ocupaci贸n territorial ancestral de tales territorios. Son nuestra propiedad ancestral, tal como lo disponen los art铆culos 13 y siguientes del mismo Convenio 169 de la OIT鈥, se帽alan los recurrentes, haciendo referencia tambi茅n a la Ley Ind铆gena 19,253, las garant铆as constitucionales en especial la libertad de culto y la Declaraci贸n ONU Derechos de los Pueblos Ind铆genas.

Las comunidades, incluyendo una serie de antecedentes e informes, se帽alan categ贸ricamente que 鈥Destruir e intervenir este lugar, vulnera nuestros derechos a la libertad religiosa, m谩s a煤n si no existe consulta ind铆gena a la autorizaci贸n que habr铆an recibido del Consejo de Monumentos Nacionales鈥, indican.

Para las comunidades Quechua, resaltan que los particulares recurridos no han pedido autorizaciones de acuerdo a la ley, y tampoco las instituciones p煤blicas recurridas ha realizado alg煤n tipo de labor de fiscalizaci贸n, ni tampoco han aplicado sus facultades legales ante evidente destrucci贸n patrimonial, raz贸n por la que solicitan a la Corte de Apelaciones de Santiago, que se paralicen efectivamente las obras, se ordene al Consejo de Monumentos que realicen las correspondientes fiscalizaciones sobre las obras en cuesti贸n, y apliquen sanciones en su caso y se deje sin efecto la autorizaci贸n que habr铆a otorgado el Consejo de Monumentos, por no haber realizado previamente la correspondiente consulta ind铆gena. Asimismo, dudan de la paralizaci贸n de las obras a la que voluntariamente se habr铆an sometido los recurridos. Alegan que 鈥渘i siquiera cumpli贸 con los tr谩mites que comprometi贸 presentar ante el Servicio de Evaluaci贸n Ambiental antes del 15 de abril, no creemos que haya paralizado las obras, no ha habido buena fe de los demandados鈥.

Cabe se帽alar que este recurso ha sido presentado a favor de la Comunidad Ind铆gena Quechua de Quipisca; Comunidad Ind铆gena Quechua de Huatacondo; Comunidad Ind铆gena Quechua de Mami帽a; Comunidad Ind铆gena Quechua de Iquiuca; Asociaci贸n Ind铆gena Quechua de la Comuna de Pica (Matilla-Pica-Quisma); Comunidad Ind铆gena de Macaya; de la Regi贸n de Tarapac谩, as铆 como por la Asociaci贸n Ind铆gena de Progreso Desarrollo y Cultura del Pueblo de Kosca; Comunidad Quechua del pueblo de Kosca; Comunidad Ind铆gena Quechua de Ollag眉e; y Comunidad Quechua del pueblo de Cebollar Ascot谩n, de la Regi贸n de Antofagasta. Todas estas organizaciones avalan la demanda, ante la vulneraci贸n de sus derechos a la igualdad y libertad religiosa